Cămilă capturată de soldații ucraineni din mâinile trupelor ruse în estul Ucrainei: imagini surprinse pe TikTok
Ziarul National, 1 noiembrie 2025 15:00
Conflictul sângeros dintre Kiev şi Moscova, care durează de trei ani şi jumătate, produce scene neobişnuite. Luna trecută, soldaţii ucraineni au ca...
Acum o oră
15:00
Acum 2 ore
14:00
Maia Sandu salută realizările istorice ale Guvernului Recean în drumul către integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoștință echipei guvernamentale care și-a încheiat mandatul în data de 1 noiembrie, sâmbătă. Șef...
14:00
Guvernul Munteanu, învestit oficial: Prioritățile noii echipe pentru viitorul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Cabinetul de miniștri, sub conducerea prim-ministrului Alexandru Munteanu, și-a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în fața președintei Republi...
14:00
Alexandru Munteanu și echipa sa guvernamentală, învestiți oficial în prezența Președintei Maia Sandu: obiective mari pentru viitorul Moldovei # Ziarul National
Cabinetul de miniștri, sub conducerea Prim-ministrului Alexandru Munteanu, a depus astăzi jurământul de învestire în fața Președintei Republicii Mo...
Acum 4 ore
12:00
Noul Guvern al Republicii Moldova începe drumul spre integrarea europeană sub îndemnul Maiei Sandu: Mai multă perseverență și eficiență pentru dezvoltare și modernizare! # Ziarul National
Obiectivele de dezvoltare și modernizare ale Republicii Moldova pot fi atinse doar prin valorificarea „ferestrei istorice de oportunitate” oferite ...
12:00
Conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei, lovită de un atac ucrainean: "Daune mai mari decât sancțiunile" # Ziarul National
Un atac ucrainean a provocat explozii și a dus la suspendarea operațiunilor la o conductă rusă de produse petroliere în regiunea Moscovei, a declar...
Acum 8 ore
09:00
Veteranii americani avertizează: retragerea trupelor SUA din Europa de Est, un mesaj periculos către Putin # Ziarul National
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România și alte țări NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici v...
09:00
♈️ BerbecDacă ți-ai setat obiective clare, energia zilei te va ajuta să faci pași importanți spre îndeplinirea lor. Ești invitat să iei inițiativa...
08:00
Nota secretă trimisă de Moscova și telefonul dat de Lavrov care au dus la ANULAREA Summitului Trump-Putin. Ce au cerut rușii # Ziarul National
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, în urm...
Acum 12 ore
03:00
Ucraina înfruntă Rusia cu forțe speciale în Pokrovsk: Operațiune coordonată de Kiril Budanov # Ziarul National
Ucraina a mobilizat forțe speciale pentru a combate în zonele de conflict din orașul Pokrovsk, situat în estul țării, chiar la începutul săptămânii...
Acum 24 ore
00:00
Șeful CIA vizitează Bruxelles-ul pentru a restabili încrederea în parteneriatul informațional SUA-UE # Ziarul National
Directorul CIA, John Ratcliffe, a întreprins o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. El s-a întâlnit cu înalți oficiali din domeniul afac...
31 octombrie 2025
23:00
Ambasadorul României salută numirea noului prim-ministru din R. Moldova și promite o colaborare strânsă pentru proiecte comune # Ziarul National
Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de felicitare adresat noului prim-ministru moldovean, Alexand...
23:00
ULTIMA ORĂ // Începutul svârșitului pentru Putin? Pentagonul a dat undă verde pentru trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina # Ziarul National
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ...
22:45
Trump ezită să aprobe furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei în ciuda acordului Pentagonului # Ziarul National
Pentagonul a oferit unda verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu raza lunga de actiune, considerand ca nu vor afecta negativ...
21:45
Guvernul Munteanu a trecut de Parlament: urmează învestirea în prezența Maiei Sandu și a președintelui Parlamentului # Ziarul National
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a primit vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, obținând cele 55 de voturi necesare de la...
21:45
Procuratura din Republica Moldova, sub lupa Consiliului Europei: evaluare privind conformarea la standardele europene # Ziarul National
Trei români care colaborează cu Consiliul Europei au luat parte la Chișinău la o masă rotundă dedicată implementării standardelor Uniunii Europene ...
21:45
Noi miniștri și funcții pentru opt deputați PAS: cine sunt înlocuitorii în Parlament? # Ziarul National
Parlamentul a aprobat, astăzi, 31 octombrie, hotărârile prin care s-a luat act de demisiile unui număr de opt deputați din fracțiunea PAS. Acești p...
20:45
Noul Guvern al Republicii Moldova va depune sâmbătă jurământul de învestire la Președinție # Ziarul National
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului. Noul Cabi...
20:45
Opt deputați, inclusiv ex-premierul Recean, au DEMISIONAT imediat după învestirea Guvernului Munteanu # Ziarul National
Opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și-au depus cererile de demisie, iar proiectele de hotărâre au fost deja înregistrate la Secr...
20:45
Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil # Ziarul National
Parlamentul Bulgariei a decis să interzică temporar exporturile anumitor combustibili, în special motorină și kerosen, către statele membre ale UE....
20:45
Noul Guvern, sub conducerea lui Alexandru Munteanu, va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Evenimentul va fi organizat la ora 10:0...
20:45
Locuitorii din Republica Moldova vor experimenta o scădere semnificativă a temperaturilor în ziua de 1 noiembrie 2025. Așadar, este indicat să vă p...
20:45
Alexandru Munteanu cheamă la unitate pentru un viitor european al Republicii Moldova după învestirea ca premier # Ziarul National
Alexandru Munteanu, noul prim-ministru al Republicii Moldova, a transmis primul său mesaj imediat după ce a fost votat de către Parlament. El a mul...
16:30
Moldova asigurată pentru iarnă: premierul desemnat anunță un sezon fără probleme energetice # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că Moldova este pregătită pentru iarna aceasta mai bine decât în anii trecuți. Potrivit acestuia...
Ieri
14:30
Potop de 6,4 milioane de lei: Cum au ajuns președinții teritoriali ai fostului Partid „Șor” să primească o condamnare cu suspendare? # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale Criulen...
14:30
Alexandru Munteanu își pune mandatul de premier în balanță pentru integrarea europeană până în 2028 # Ziarul National
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a clarificat în ce condiții ar accepta să-și dea demisia de onoare.În ca...
14:30
Planurile nucleare ale lui Trump stârnesc proteste globale și indignare internațională # Ziarul National
Anunțul surprinzător al lui Donald Trump privind dorința de a relua testele nucleare a continuat să cauzeze îngrijorare și proteste la nivel global...
14:00
Cum a fost reciclat un fals medical de către rețeaua Pravda pentru a o discredita pe Maia Sandu # Ziarul National
În dimineața zilei de 5 septembrie 2025, ecosistemul pro-Kremlin din jurul Găgăuziei și al publicurilor rusofone din Republica Moldova a relansat u...
13:00
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a subliniat că nu este adeptul unor acțiuni dure împotriva regiunii transn...
13:00
ULTIMA ORĂ // Cei care l-au slujit pe Șor sunt CONDAMNAȚI unul câte unul. Pedeapsa prevede și confiscarea unor sume FABULOASE - între 2,9 milioane de lei și 3,5 milioane # Ziarul National
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni de la fostul Partid „Șor”, scos între timp în afara legii, au fost condamnat joi, 30 oct...
13:00
Alexandru Munteanu esplică cum poate R. Moldova să transforme banii în investiții și bunăstare # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că Republica Moldova se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, n...
13:00
Maia Sandu și Comisarul UE discută despre viitorul reformelor economice în Republica Moldova # Ziarul National
Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut o întâlnire cu președint...
12:30
Rusia folosește rachete controversate în Ucraina, amenințare directă la securitatea europeană, susține Kievul și experții # Ziarul National
Rusia a atacat Ucraina în ultimele luni cu o rachetă de croazieră, a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact ...
12:30
Ștefan Popa, noul director interimar la Administrația Națională a Drumurilor: Vicepremierul Bolea anunță schimbarea. # Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de Roman Cojohari, șeful Agenției Proprietății Pu...
11:00
LIVE VIDEO // Alexandru Munteanu a prezentat principalele PRIORITĂȚI ale Guvernului R. Moldova: „Aderarea la UE va aduce beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal — investiții, locuri de muncă bine plătite” # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi Parlamentului prioritățile Programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, care stabil...
10:45
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Rusia a rămas inflexib...
10:30
Guvernul Munteanu, pregătit să primească votul Parlamentului și să ducă Moldova spre aderarea la UE! # Ziarul National
Comisia juridica a Parlamentului a dat unda verde pentru investirea Guvernului Munteanu, in cadrul sedintei de astazi a Parlamentului, care va ...
10:15
Ion Chicu avertizează: Fără investiții românești, R. Moldova riscă să rămână blocată economic # Ziarul National
Aportul economic al României este crucial pentru salvarea situației din R. Moldova. Această opinie a fost exprimată de liderul PDCM, Ion Chicu, ...
10:15
Alexandru Munteanu cere astăzi în Parlament încrederea pentru viitorul Guvern și planul „UE, pace, dezvoltare” # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, se va prezenta astăzi în Parlament. El va fi însoțit de echipa sa guvernamentală pentru a expune program...
10:15
Renato Usatîi cere oficial renunțarea la cetățenia rusă și așteaptă un răspuns din partea autorităților ruse # Ziarul National
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și apărare, ...
10:15
Deputata PAS: Reducerea ministerelor ar putea întârzia reformele necesare Republicii Moldova # Ziarul National
Deputata PAS, Victoria Belous, care deține și funcția de ministru în exercițiu al finanțelor, susține că reducerea numărului de ministere, așa c...
10:15
Radu Magdin: Moldova poate atinge prosperitatea europeană prin reforme și colaborare strategică # Ziarul National
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va depinde în principal de modul în care autoritățile de la Chișinău vor implementa reformele nece...
10:15
Parlamentul își concentrează eforturile pe armonizarea legislației cu normele europene în perioada următoare # Ziarul National
Armonizarea legislației naționale cu normele europene va constitui o prioritate centrală pentru legislativ în lunile următoare, afirmă vicepreședin...
10:15
ULTIMA ORĂ // Nicu Popescu PĂRĂSEȘTE Parlamentul. Noua FUNȚIE pe care i-a încredințat-o președinta Maia Sandu # Ziarul National
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicu Popescu, a fost desemnat de președinta Maia Sandu în funcția de emisar special pentru a...
09:15
♈️ BerbecCând o oportunitate îți bate la ușă, nu ezita să o primești cu brațele deschise. Încrederea în propriile tale abilități te va ghida spre ...
07:15
Ucraina reia importurile de gaze prin Transbalcanică din noiembrie, în urma intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Ucraina planifică să reia importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie. Aceasta după ce atacurile rusești...
00:15
Regele Charles pune capăt legăturilor regale ale fratelui său Andrew după scandalul Epstein # Ziarul National
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratelui său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a forțat să părăsească reședința din Windsor, confor...
30 octombrie 2025
22:15
Mâine, în Republica Moldova, vremea va fi predominant senină, dar se va remarca o răcire semnificativă a temperaturilor, în special seara. Dimineaț...
22:15
Ion Chicu: Opoziția și guvernarea, în aceeași barcă - riscăm să ne scufundăm fără susținerea premierului desemnat Alexandru Munteanu # Ziarul National
Opoziția și guvernarea sunt într-o situație similară, iar dacă nu sprijină Executivul condus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, statul risc...
21:15
Violența și fărădelegile din armata rusă: soldații care refuză să lupte, torturați și executați de comandanți - dezvăluiri șocante ale publicației Verstka # Ziarul National
Comandanții ruși sunt acuzați că execută sau trimit deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, conform unei noi investigații a p...
