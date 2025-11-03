Procurorii cer 15 ani de detenție pentru Constantin Țuțu. Ar putea rămâne fără 3,5 milioane de euro
Agora.md, 3 noiembrie 2025 16:40
Procurorii cer 15 ani de detenție pentru Constantin Țuțu. Ar putea rămâne fără 3,5 milioane de euro
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
16:40
16:40
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
15:50
Acum 2 ore
15:40
15:20
PeScurt // Ar fi încercat să introducă ilegal electrocasnice în țară. Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 35 și, respectiv, 36 de ani, ar fi încercat să introducă fraudulos în țară electrocasnice și mărfuri de larg consum, în cantități comerciale, fără a le declara la trecerea frontierei vamale. # Agora.md
15:20
Acum 4 ore
14:30
14:30
14:10
14:00
13:40
13:00
Acum 6 ore
12:30
12:20
12:20
11:40
11:30
11:10
Acum 8 ore
10:30
10:20
09:50
09:20
08:50
Acum 12 ore
08:40
08:20
Acum 24 ore
19:40
18:30
Ieri
14:00
13:00
12:40
11:30
10:30
09:30
1 noiembrie 2025
20:10
19:20
18:50
17:50
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
15:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.