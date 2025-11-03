PeScurt // Ar fi încercat să introducă ilegal electrocasnice în țară. Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 35 și, respectiv, 36 de ani, ar fi încercat să introducă fraudulos în țară electrocasnice și mărfuri de larg consum, în cantități comerciale, fără a le declara la trecerea frontierei vamale.

Agora.md, 3 noiembrie 2025 15:20

PeScurt // Ar fi încercat să introducă ilegal electrocasnice în țară. Doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 35 și, respectiv, 36 de ani, ar fi încercat să introducă fraudulos în țară electrocasnice și mărfuri de larg consum, în cantități comerciale, fără a le declara la trecerea frontierei vamale.

