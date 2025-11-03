Maia Sandu, în vizită de lucru la Bruxelles. Discuții despre avansarea procesului de aderarea al R. Moldova la UE

Maia Sandu, în vizită de lucru la Bruxelles. Discuții despre avansarea procesului de aderarea al R. Moldova la UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md