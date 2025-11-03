10 obiective-cheie pe care se va axa Dan Perciun în mandatul de ministru al Educației și Cercetării

Oficial.md, 3 noiembrie 2025 11:40

Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Munteanu, a anunțat că, în următorii..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
12:00
Eugen Osmochescu a fost prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul,..
12:00
Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o ședință de lucru dintre reprezentanții..
Acum 30 minute
11:40
10 obiective-cheie pe care se va axa Dan Perciun în mandatul de ministru al Educației și Cercetării Oficial.md
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Munteanu, a anunțat că, în următorii..
11:40
Alegeri locale noi. Alegătorii pot solicita votarea la locul aflării Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea..
11:40
Emil Ceban a fost prezentat echipei ministerului Sănătății Oficial.md
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului..
11:40
Noul ministru al Finanțelor: 3 priorități ale mandatului meu Oficial.md
Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, și-a anunțat cele 3 priorități ale mandatului său. „1.Crearea..
Acum o oră
11:30
Prioritățile ministrului Apărării Oficial.md
Anatolie Nosatîi a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Apărării. În cadrul..
Acum 2 ore
11:00
Sport pe role. Un moldovean a devenit cel mai tânăr campion european la proba sărituri în înălțime Oficial.md
Premieră pentru sporturile cu role din Republica Moldova! Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr..
11:00
Ion Ceban: Bugetul municipal este exploatat politic de unii consilieri Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a remarcat că bugetul municipal este exploatat politic de unii..
10:50
Ludmila Catlabuga: Activitatea MAIA se va axa pe 3 direcții majore Oficial.md
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în..
10:40
Natalia Plugaru, despre prioritățile Ministerului Muncii și Protecției Sociale Oficial.md
Natalia Plugaru, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a anunțat trei priorități clare pentru..
10:10
Cu ce s-a ocupat CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
Acum 4 ore
09:50
Salvatorii au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă Oficial.md
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o..
09:50
3 medalii pentru Republica Moldova la Campionate Europene sub 20 și 23 de ani Oficial.md
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub..
09:20
Mihai Popșoi participă la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO Oficial.md
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o..
09:20
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 mii lei Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea..
09:20
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de..
08:50
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău Oficial.md
Pe data de 2 noiembrie 2025, la ora 20:42, pompierii IGSU au fost solicitați să..
Ieri
12:40
Guvernul Munteanu a depus jurământul de învestire Oficial.md
Alexandru Munteanu, împreună cu echipa de miniștri, a depus jurământul de învestire în funcția de..
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
8 deputați și-au depus mandatul Oficial.md
Parlamentul a luat act de demisia unor deputați. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după..
19:50
Noul Guvern va depune sâmbătă, 1 noiembrie,  jurământul de învestire Oficial.md
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia..
19:50
Irina Vlah: Este evident că noul premier este doar o figură de sacrificiu Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican "Inima Moldovei", activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării..
19:40
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu Oficial.md
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost votat..
19:30
55 deputatul au acordat votul de încredere pentru Guvernul Munteanu Oficial.md
Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri, condus de Alexandru Munteanu și a..
19:30
Noul Cabinet de miniștri va depune mâine jurământul Oficial.md
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia..
19:20
Alexandru Munteanu: Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu.  „Mulțumesc deputaților..
18:10
Ultima zi la Ministerul Justiției. Veronica Mihailov-Moraru: Am lansat măsuri ambițioase în domeniul justiției Oficial.md
Veronica Mihailov-Moraru își încheie activitatea de ministru al Justiției. Ea spune că au fost patru ani..
17:10
Încă 30 zile de arest pentru un fost deputat pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi corupere Oficial.md
Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul unui fost deputat a fost prelungit cu..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:40
Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de  urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS,..
15:30
Alexandru Munteanu, în Parlament: Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană Oficial.md
Candidatul desemat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a ținut un discurs în Parlamentului Republicii..
15:10
Târguri cu produse autohtone și în acest weekend în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 01 – 02 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:50
Ion Ceban, despre Raportul Consiliului Europei cu privire la funcționarea APL: Trebuie examinat de autoritățile centrale Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a atenționat în privința la critica dură a..
14:10
Expert: Votul pentru Bătrâncea poate fi interpretat ca un gest de normalizare a relațiilor parlamentare Oficial.md
„Partidul care a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, a votat..
13:50
9 kg de mefedronă transportate ilegal din Europa – ridicate de ofițerii INI Oficial.md
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o..
13:40
Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru servicii financiare Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque,..
13:40
Pompierii au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui TIR la Bălți Oficial.md
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care..
13:40
4 ani de închisoare cu suspendare pentru președinții OT Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic pentru finanțarea ilegală a partidului Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni..
13:40
Director nou la SA „Administrația Națională a Drumurilor” Oficial.md
Consiliul Societății pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” a recepționat cererea de demisie din propria..
13:30
Vlad Filat: Este bună componența noului guvern? Greu de spus Oficial.md
Nu există ocupație mai ridicolă decât aceea de a te revolta împotriva absurdităților care se..
11:50
Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată Oficial.md
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto..
11:30
Dumitru Roibu, ales noul Președinte al Partidului Politic Alianța „Moldovenii” Oficial.md
În cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, a fost ales noul..
11:30
Comisara europeană pentru Servicii Financiare a discutat cu reprezentanții băncilor comerciale din Republica Moldova Oficial.md
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque a..
11:30
(VIDEO) Ion Ceban: Important este ca Executivul să nu fie influențat politic și să existe libertate în acțiuni Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat formarea noului Guvern și conținutul..
11:20
Nicu Popescu: Renunț la mandatul de deputat și preiau poziția de Emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice Oficial.md
Nicu Popescu pleacă din Parlament. El renunță la funcția de deputat pentru cea de emisar..
11:20
Echipamente moderne de securitate cibernetică donate de Guvernul Germaniei pentru Poliția Națională Oficial.md
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor..
10:20
Deputata Olga Cebotari, în conducerea Comisiei pentru integrare europeană: „E esențial ca în această comisie să fie reprezentată și opoziția parlamentară” Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ex-viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova,..
10:10
Decret semnat: Nicu Popescu numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția..
10:00
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire..
10:00
(FOTO) Premierul desemnat și echipa sa merg la Parlament Oficial.md
Echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat Aelxandru Munteanu în aceste clipe merge spre Parlament pentru..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.