Târguri cu produse autohtone și în acest weekend în Capitală

Oficial.md, 31 octombrie 2025 15:10

Primăria Chișinău informează că în weekendul: 01 – 02 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..

Acum 5 minute
15:30
Alexandru Munteanu, în Parlament: Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană Oficial.md
Candidatul desemat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a ținut un discurs în Parlamentului Republicii..
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:50
Ion Ceban, despre Raportul Consiliului Europei cu privire la funcționarea APL: Trebuie examinat de autoritățile centrale Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a atenționat în privința la critica dură a..
Acum 2 ore
14:10
Expert: Votul pentru Bătrâncea poate fi interpretat ca un gest de normalizare a relațiilor parlamentare Oficial.md
„Partidul care a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, a votat..
13:50
9 kg de mefedronă transportate ilegal din Europa – ridicate de ofițerii INI Oficial.md
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o..
13:40
Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru servicii financiare Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque,..
13:40
Pompierii au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui TIR la Bălți Oficial.md
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care..
13:40
4 ani de închisoare cu suspendare pentru președinții OT Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic pentru finanțarea ilegală a partidului Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni..
13:40
Director nou la SA „Administrația Națională a Drumurilor” Oficial.md
Consiliul Societății pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” a recepționat cererea de demisie din propria..
Acum 4 ore
13:30
Vlad Filat: Este bună componența noului guvern? Greu de spus Oficial.md
Nu există ocupație mai ridicolă decât aceea de a te revolta împotriva absurdităților care se..
11:50
Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată Oficial.md
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto..
Acum 6 ore
11:30
Dumitru Roibu, ales noul Președinte al Partidului Politic Alianța „Moldovenii” Oficial.md
În cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, a fost ales noul..
11:30
Comisara europeană pentru Servicii Financiare a discutat cu reprezentanții băncilor comerciale din Republica Moldova Oficial.md
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque a..
11:30
(VIDEO) Ion Ceban: Important este ca Executivul să nu fie influențat politic și să existe libertate în acțiuni Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat formarea noului Guvern și conținutul..
11:20
Nicu Popescu: Renunț la mandatul de deputat și preiau poziția de Emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice Oficial.md
Nicu Popescu pleacă din Parlament. El renunță la funcția de deputat pentru cea de emisar..
11:20
Echipamente moderne de securitate cibernetică donate de Guvernul Germaniei pentru Poliția Națională Oficial.md
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor..
10:20
Deputata Olga Cebotari, în conducerea Comisiei pentru integrare europeană: „E esențial ca în această comisie să fie reprezentată și opoziția parlamentară” Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ex-viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova,..
10:10
Decret semnat: Nicu Popescu numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția..
10:00
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire..
10:00
(FOTO) Premierul desemnat și echipa sa merg la Parlament Oficial.md
Echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat Aelxandru Munteanu în aceste clipe merge spre Parlament pentru..
Acum 8 ore
09:30
4 ani închisoare pentru un bărbat care a urcat la volan fără permis de conducere și a tamponat mortal un bătrân Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
08:50
Poliția de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord..
Acum 24 ore
15:40
Energocom a scos la licitație publică aproape 120 de mii de garanții de origine Oficial.md
S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor Central de Energie Electrică, anunță organizarea Procedurii de comercializare..
Ieri
15:30
„Democrația Acasă” revoltată că nu este reprezentată în comisiile parlamentare Oficial.md
Astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova, au fost distribuite comisiile permanente. Fracțiunea „Democrația Acasă” afirmă că..
15:20
Dorin Recean a avut o întrevedere cu Comisara europeană pentru Servicii Financiare Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii..
14:20
Fracțiunea socialiștilor va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent Oficial.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, va reprezenta fracțiunea PSRM în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea,..
14:20
12 comisii parlamentare vor activa permanent. Parlamentul a aprobat componența nominală a acestora Oficial.md
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută,..
13:50
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile Oficial.md
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care..
13:40
2 inițiative prioritare ale socialiștilor Oficial.md
Fracțiunea socialiștilor își vor începe activitatea în Parlament cu 2 inițiative prioritare, informează OFICIAL. Igor..
13:30
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului Oficial.md
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face..
12:30
MEC s-a autosesizat în privința presupuselor fapte de corupție investigate de organele de drept Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de..
12:20
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului Oficial.md
Doina Gherman și Vlad Batrîncea au fost realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Regulamentar,..
12:00
Vlad Batrîncea, ales vicepreședinte al Parlamentului Oficial.md
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea a fost ales în funcția de vicepreședinte..
11:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii..
11:20
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție Oficial.md
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău,..
10:20
Scrisoare deschisă către Premierul desemnat din partea lui Andrei Năstase Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a adresat o scrisoare deschisă premierului desemnat, Alexandru..
09:50
2 ani și 6 luni închisoare pentru un bărbat acuzat de violență în familie Oficial.md
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat..
09:30
Cupa Orange. Cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale ediției 2025/26 Oficial.md
S-au stabilit cele opt formații care vor evolua în sferturile de finală ale Cupei Orange,..
09:30
15 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a omorât unchiul Oficial.md
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat,..
09:30
Impozitul pe venit din salariu este în creștere cu aproape 13% Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție sporită prevenirii și contracarării fenomenului muncii „la negru”..
09:20
Proiectul „NOI”. Seminar dedicat periodizării pregătirii fizice pentru copii și juniori Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat, la 28 octombrie, un nou seminar în cadrul Proiectului..
08:30
Irina Vlah: La mulți ani, Turcia! Vă doresc pace și prosperitate în continuare! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada..
08:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian Oficial.md
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o..
29 octombrie 2025
16:50
Partidul Nostru va solicita amânarea ședinței unde se va propune votarea Guvernului Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide..
16:50
Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..
16:40
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia, admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii..
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Curtea de Conturi susține dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor publici Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a..
15:00
Socialiștii nu vor susține Guvernul propus Oficial.md
Fracțiunea socialiștilor declară că nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Potrivit lor, în..
13:40
Rezultatele perchezițiilor de astăzi Oficial.md
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat..
13:30
Eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici Oficial.md
Primăria Chișinău informează că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două..
