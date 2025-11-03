Emil Ceban a fost prezentat echipei ministerului Sănătății
Oficial.md, 3 noiembrie 2025 11:40
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului..
Acum 5 minute
12:00
Eugen Osmochescu a fost prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul,..
12:00
Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o ședință de lucru dintre reprezentanții..
Acum 30 minute
11:40
10 obiective-cheie pe care se va axa Dan Perciun în mandatul de ministru al Educației și Cercetării # Oficial.md
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Munteanu, a anunțat că, în următorii..
11:40
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea..
11:40
11:40
Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, și-a anunțat cele 3 priorități ale mandatului său. „1.Crearea..
Acum o oră
11:30
Anatolie Nosatîi a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Apărării. În cadrul..
Acum 2 ore
11:00
Sport pe role. Un moldovean a devenit cel mai tânăr campion european la proba sărituri în înălțime # Oficial.md
Premieră pentru sporturile cu role din Republica Moldova! Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr..
11:00
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a remarcat că bugetul municipal este exploatat politic de unii..
10:50
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în..
10:40
Natalia Plugaru, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a anunțat trei priorități clare pentru..
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
Acum 4 ore
09:50
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o..
09:50
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub..
09:20
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o..
09:20
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 mii lei # Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea..
09:20
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de..
08:50
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău # Oficial.md
Pe data de 2 noiembrie 2025, la ora 20:42, pompierii IGSU au fost solicitați să..
Ieri
12:40
Alexandru Munteanu, împreună cu echipa de miniștri, a depus jurământul de învestire în funcția de..
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Parlamentul a luat act de demisia unor deputați. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după..
19:50
19:50
Irina Vlah, președintele Partidului Republican "Inima Moldovei", activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării..
19:40
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost votat..
19:30
Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri, condus de Alexandru Munteanu și a..
19:30
19:20
Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. „Mulțumesc deputaților..
18:10
Ultima zi la Ministerul Justiției. Veronica Mihailov-Moraru: Am lansat măsuri ambițioase în domeniul justiției # Oficial.md
Veronica Mihailov-Moraru își încheie activitatea de ministru al Justiției. Ea spune că au fost patru ani..
17:10
Încă 30 zile de arest pentru un fost deputat pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi corupere # Oficial.md
Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul unui fost deputat a fost prelungit cu..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
15:40
Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei # Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS,..
15:30
Alexandru Munteanu, în Parlament: Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană # Oficial.md
Candidatul desemat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a ținut un discurs în Parlamentului Republicii..
15:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 01 – 02 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:50
Ion Ceban, despre Raportul Consiliului Europei cu privire la funcționarea APL: Trebuie examinat de autoritățile centrale # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a atenționat în privința la critica dură a..
14:10
Expert: Votul pentru Bătrâncea poate fi interpretat ca un gest de normalizare a relațiilor parlamentare # Oficial.md
„Partidul care a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, a votat..
13:50
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o..
13:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque,..
13:40
Pompierii au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui TIR la Bălți # Oficial.md
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care..
13:40
4 ani de închisoare cu suspendare pentru președinții OT Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic pentru finanțarea ilegală a partidului # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni..
13:40
Consiliul Societății pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” a recepționat cererea de demisie din propria..
13:30
Nu există ocupație mai ridicolă decât aceea de a te revolta împotriva absurdităților care se..
11:50
Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată # Oficial.md
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto..
11:30
În cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, a fost ales noul..
11:30
Comisara europeană pentru Servicii Financiare a discutat cu reprezentanții băncilor comerciale din Republica Moldova # Oficial.md
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque a..
11:30
(VIDEO) Ion Ceban: Important este ca Executivul să nu fie influențat politic și să existe libertate în acțiuni # Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat formarea noului Guvern și conținutul..
11:20
Nicu Popescu: Renunț la mandatul de deputat și preiau poziția de Emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Oficial.md
Nicu Popescu pleacă din Parlament. El renunță la funcția de deputat pentru cea de emisar..
11:20
Echipamente moderne de securitate cibernetică donate de Guvernul Germaniei pentru Poliția Națională # Oficial.md
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor..
10:20
Deputata Olga Cebotari, în conducerea Comisiei pentru integrare europeană: „E esențial ca în această comisie să fie reprezentată și opoziția parlamentară” # Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ex-viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova,..
10:10
Decret semnat: Nicu Popescu numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția..
10:00
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice # Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire..
10:00
Echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat Aelxandru Munteanu în aceste clipe merge spre Parlament pentru..
