Expert: Votul pentru Bătrâncea poate fi interpretat ca un gest de normalizare a relațiilor parlamentare
Oficial.md, 31 octombrie 2025 14:10
„Partidul care a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate, a votat..
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o..
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque,..
Pompierii au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui TIR la Bălți # Oficial.md
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care..
4 ani de închisoare cu suspendare pentru președinții OT Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic pentru finanțarea ilegală a partidului # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni..
Consiliul Societății pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” a recepționat cererea de demisie din propria..
Nu există ocupație mai ridicolă decât aceea de a te revolta împotriva absurdităților care se..
Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată # Oficial.md
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto..
În cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, a fost ales noul..
Comisara europeană pentru Servicii Financiare a discutat cu reprezentanții băncilor comerciale din Republica Moldova # Oficial.md
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque a..
(VIDEO) Ion Ceban: Important este ca Executivul să nu fie influențat politic și să existe libertate în acțiuni # Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat formarea noului Guvern și conținutul..
Nicu Popescu: Renunț la mandatul de deputat și preiau poziția de Emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Oficial.md
Nicu Popescu pleacă din Parlament. El renunță la funcția de deputat pentru cea de emisar..
Echipamente moderne de securitate cibernetică donate de Guvernul Germaniei pentru Poliția Națională # Oficial.md
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor..
Deputata Olga Cebotari, în conducerea Comisiei pentru integrare europeană: „E esențial ca în această comisie să fie reprezentată și opoziția parlamentară” # Oficial.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ex-viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova,..
Decret semnat: Nicu Popescu numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția..
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice # Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire..
Echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat Aelxandru Munteanu în aceste clipe merge spre Parlament pentru..
4 ani închisoare pentru un bărbat care a urcat la volan fără permis de conducere și a tamponat mortal un bătrân # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
Poliția de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare # Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord..
S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor Central de Energie Electrică, anunță organizarea Procedurii de comercializare..
Astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova, au fost distribuite comisiile permanente. Fracțiunea „Democrația Acasă” afirmă că..
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii..
Fracțiunea socialiștilor va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent # Oficial.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, va reprezenta fracțiunea PSRM în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea,..
12 comisii parlamentare vor activa permanent. Parlamentul a aprobat componența nominală a acestora # Oficial.md
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută,..
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care..
Fracțiunea socialiștilor își vor începe activitatea în Parlament cu 2 inițiative prioritare, informează OFICIAL. Igor..
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face..
MEC s-a autosesizat în privința presupuselor fapte de corupție investigate de organele de drept # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de..
Doina Gherman și Vlad Batrîncea au fost realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Regulamentar,..
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea a fost ales în funcția de vicepreședinte..
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii..
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Oficial.md
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău,..
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a adresat o scrisoare deschisă premierului desemnat, Alexandru..
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat..
S-au stabilit cele opt formații care vor evolua în sferturile de finală ale Cupei Orange,..
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat,..
Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție sporită prevenirii și contracarării fenomenului muncii „la negru”..
Proiectul „NOI”. Seminar dedicat periodizării pregătirii fizice pentru copii și juniori # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat, la 28 octombrie, un nou seminar în cadrul Proiectului..
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada..
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o..
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide..
Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor # Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia, admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii..
Curtea de Conturi susține dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor publici # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a..
Fracțiunea socialiștilor declară că nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Potrivit lor, în..
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat..
Primăria Chișinău informează că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două..
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău # Oficial.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria..
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului..
Comandații de intervenție ai IGSU au făcut un schimb de experiență în urma cursului desfășurat la Academia de Pompieri din Brno # Oficial.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul..
