Vasili Poroșenco, reales președinte al Asociației Raionale de Fotbal Cahul
Provincial, 2 noiembrie 2025 21:30
La data de 29 octombrie 2025, la sediul Stadionului „Atlant” din Cahul, a avut loc ședința de alegere a conducerii Asociației Raionale de Fotbal Cahul (ARF Cahul). În urma scrutinului, Vasilii Poroșenco a fost reales în calitate de președinte al ARF Cahul pentru un mandat de 5 ani. La eveniment au participat reprezentanții a opt […] Post-ul Vasili Poroșenco, reales președinte al Asociației Raionale de Fotbal Cahul apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum o oră
21:40
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu colegii de la Primăria Chișinău și actorul Emilian Crețu, au participat astăzi la o acțiune frumoasă de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. Aici au fost sădiți platani, liquidambar și arborele de lalea, pentru a sprijini acțiunile frumoase ale cetățenilor. „Aici este o zonă unde Emilian Crețu și-a adus […] Post-ul În capitală sunt în plină desfășurare acțiunile de plantare a arborilor apare prima dată în Provincial.
21:30
Alexandru Munteanu, împreună cu echipa de miniștri, a depus jurământul de învestire în funcția de Premier. „Mulțumesc președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată. Este o onoare să putem contribui la dezvoltarea țării noastre din această nouă funcție. Vom munci cu responsabilitate pentru binele tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, spune Munteanu. Post-ul Guvernul Munteanu a depus jurământul de învestire apare prima dată în Provincial.
21:30
La data de 29 octombrie 2025, la sediul Stadionului „Atlant” din Cahul, a avut loc ședința de alegere a conducerii Asociației Raionale de Fotbal Cahul (ARF Cahul). În urma scrutinului, Vasilii Poroșenco a fost reales în calitate de președinte al ARF Cahul pentru un mandat de 5 ani. La eveniment au participat reprezentanții a opt […] Post-ul Vasili Poroșenco, reales președinte al Asociației Raionale de Fotbal Cahul apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit astăzi votul de încredere din partea Parlamentului. La ceremonie va participa și Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Post-ul Noul Guvern va fi învestit mâine apare prima dată în Provincial.
19:50
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”. În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce […] Post-ul Parlamentul a acordat votat Guvernul Munteanu apare prima dată în Provincial.
19:40
După votarea Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei. „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara. Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea […] Post-ul Noul prim-ministru: Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara apare prima dată în Provincial.
17:10
Până la sfârșitul sezonului de plantare, Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi” va finaliza lucrările ample de înverzire a municipiului Bălți. În cadrul campaniei de toamnă, vor fi plantați 630 de arbori și 100 de arbuști în parcuri, scuaruri și de-a lungul străzilor orașului. Conform informațiilor oferite de întreprindere, pe teritoriul municipiului vor fi […] Post-ul La Bălți vor fi plantați peste 700 de arbori și arbuști apare prima dată în Provincial.
17:00
După ani de așteptare, locuitorii satului Drochia, raionul Drochia, se pot bucura astăzi de un edificiu comunitar renovat, datorită unui proiect realizat prin intermediul Programului Național „Satul European”. Construită în anii ’60 ai secolului trecut, clădirea care găzduiește mai multe instituții de importanță comunitară — Casa de cultură, Serviciul de asistență socială, Oficiul Poștal, Biblioteca […] Post-ul (FOTO) Casa socială din satul Drochia, reabilitată apare prima dată în Provincial.
16:40
Trecerea de pietoni de pe strada P. Boțu din Bălți – transferată pentru sporirea siguranței # Provincial
În cadrul ședinței Comisiei pentru siguranța circulației rutiere, desfășurată la 24 octombrie în Primăria municipiului Bălți, a fost examinat subiectul privind transferarea trecerii de pietoni pe tronsonul recent reparat al străzii P. Boțu. Potrivit reprezentantului Inspectoratului de Poliție Bălți, Sergiu Midrigan, trecerea de pietoni a fost transferată cu 10 metri mai jos pe stradă, deoarece, […] Post-ul Trecerea de pietoni de pe strada P. Boțu din Bălți – transferată pentru sporirea siguranței apare prima dată în Provincial.
16:30
Caravana EcoVoucher s-a încheiat! 36 de localități vizitate, peste 30.000 de cetățeni informați direct despre program și utilizarea eficientă a energiei în gospodării # Provincial
Caravana EcoVoucher și-a încheiat itinerarul prin țară. Pe parcursul a 2 luni, în perioada 8 septembrie – 29 octombrie, Caravana a ajuns în 36 de localități, acoperind toate centrele raionale ale țării, inclusiv municipiul Bălți și UTA Găgăuzia. De asemenea, Caravana a ajuns și în localități de pe malul stâng al Nistrului, din raionul Dubăsari. […] Post-ul Caravana EcoVoucher s-a încheiat! 36 de localități vizitate, peste 30.000 de cetățeni informați direct despre program și utilizarea eficientă a energiei în gospodării apare prima dată în Provincial.
16:30
Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei # Provincial
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, documentează activitatea a trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, în cadrul a două cauze penale pornite […] Post-ul Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
16:10
Astăzi, 31 octombrie 2026, în incinta Gimnaziului Trebujeni din raionul Orhei, a fost inaugurată o bibliotecă modernă și incluzivă, un spațiu dedicat lecturii, creației și socializării, care va deservi atât elevii instituției, cât și întreaga comunitate locală. La eveniment au fost prezenți vicepreședintele raionului Orhei, Veaceslav Căpățină, Primarul comunei Trebujeni, Cristina Gandrabur, manageri ai instituțiilor […] Post-ul O bibliotecă modernă, inaugurată la Gimnaziul Trebujeni apare prima dată în Provincial.
16:10
Primăria Chișinău a organizat o nouă acțiune de salubrizare și îngrijire a spațiilor publice, desfășurată în cadrul campaniei municipale „Curățenia generală de toamnă”. În cadrul activității a fost salubrizată albia râului Bîc, pe str. Calea Basarabiei, în perimetrul hotarelor sectorului Botanica. La acțiune au participat angajații Preturii sectorului Botanica, ai Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, […] Post-ul Primăria Chișinău: acțiune de salubrizare pe râul Bîc apare prima dată în Provincial.
16:00
Ion Ceban, despre raportul Consiliului Europei: Autoritățile locale au competențe limitate și autonomie redusă # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a atenționat în privința la critica dură a Consiliului Europei la adresa Republicii Moldova cu privire la funcționarea administrației publice locale. Potrivit spuselor sale, în cadrul unui raport publicat de instituția europeană se spune foarte clar: Autoritățile locale din Republica Moldova continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară […] Post-ul Ion Ceban, despre raportul Consiliului Europei: Autoritățile locale au competențe limitate și autonomie redusă apare prima dată în Provincial.
16:00
9 kg de mefedronă, în valoare de peste 6 milioane de lei, transportate ilegal din Europa, ridicate de ofițerii INI # Provincial
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o rețea de introducere a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. Gruparea infracțională specializată în traficul de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată de ofițerii INI, în comun cu ofițerii de urmărire […] Post-ul 9 kg de mefedronă, în valoare de peste 6 milioane de lei, transportate ilegal din Europa, ridicate de ofițerii INI apare prima dată în Provincial.
15:50
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare # Provincial
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 […] Post-ul Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în Provincial.
14:50
Pentru mulți elevi din raionul Taraclia, drumul spre școală s-a schimbat radical. Noile autobuze școlare oferă nu doar confort, ci și siguranță, devenind o parte importantă din rutina zilnică a copiilor. Cu sisteme moderne de protecție, aer condiționat și locuri confortabile, aceste mijloace de transport asigură o călătorie plăcută și fără griji, indiferent de vreme […] Post-ul (VIDEO) Copiii din Taraclia ajung la școală cu autobuze moderne și sigure apare prima dată în Provincial.
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 01 – 02 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în perioada […] Post-ul Târguri cu produse autohtone în sectoarele Capitalei apare prima dată în Provincial.
14:10
(VIDEO) Grădinița și primăria din Vertiujeni, complet renovate prin Programul „Satul European” # Provincial
Locuitorii satului Vertiujeni, raionul Florești, au cunoscut în ultimii ani schimbări semnificative datorită implementării a două proiecte importante pentru comunitate, realizate prin Programul Național „Satul European”, edițiile I și II. Unul dintre cele mai importante proiecte realizate în localitate este „Renovarea grădiniței de copii „Alunelul”, o instituție preșcolară care funcționează de peste patru decenii. Anterior, […] Post-ul (VIDEO) Grădinița și primăria din Vertiujeni, complet renovate prin Programul „Satul European” apare prima dată în Provincial.
13:40
Primăria Bălți a participat la a doua rundă de consultări privind bugetarea participativă și incluziunea refugiaților și imigranților # Provincial
La data de 30 octombrie 2025, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au participat la cea de-a doua rundă de consultări pe marginea procesului de bugetare participativă, organizată în cadrul proiectului „Orașe și Regiuni pentru Toți (CR4A): Integrarea deplină a refugiaților și imigranților în mediul urban și rural”, implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu […] Post-ul Primăria Bălți a participat la a doua rundă de consultări privind bugetarea participativă și incluziunea refugiaților și imigranților apare prima dată în Provincial.
13:10
Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată # Provincial
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectatǎ la mașini. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, […] Post-ul Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată apare prima dată în Provincial.
12:50
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR, parcat pe strada Industrială nr. 4. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de intervenție. Ajunși la fața locului salvatorii au […] Post-ul Pompierii din Bălți au lichidat un incendiu izbucnit la o remorcă de TIR apare prima dată în Provincial.
12:40
Ștefan Popa – noul director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari, l-au prezentat, astăzi, colaboratorilor, pe noul director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, Ștefan Popa. Ministrul Bolea i-a urat succes noului director, menționând că îi revine o responsabilitate mare în continuarea proceselor operaționale ale AND: „Cu o […] Post-ul Ștefan Popa – noul director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” apare prima dată în Provincial.
12:10
Acord de colaborare între regia municipală „Apă-Canal Ungheni” SRL și Institutul de Ecologie și Geografie al Universității de Stat din Moldova. Potrivit autorităților, astfel este pus începutul unui parteneriat important, bazat pe schimburi de experiență, cooperare științifică și promovarea bunelor practici în domeniul protecției mediului și gestionării durabile a resurselor de apă. Menționăm că, cele […] Post-ul Acord de cooperare între „Apă-Canal Ungheni” și Institutul de Ecologie și Geografie apare prima dată în Provincial.
11:40
O nouă sculptură din lemn a fost reabilitată și amplasată într-un loc potrivit în municipiul Ungheni. Este vorba despre lucrarea „Atavism”, realizată în 2012 de artistul Simion Moldovan din Reghin, România, la ediția a V-a a Taberei de Sculptură din Ungheni. Inițial, sculptura a fost amplasată în fața edificiului Colegiului de Medicină, ulterior ea fiind […] Post-ul „Atavism” – sculptură reabilitată și amplasată în Scuarul Înfrățirii din Ungheni apare prima dată în Provincial.
11:40
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice # Provincial
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la dificultățile populației cu reședință obișnuită2 în realizarea activităților zilnice3, la data de referință a recensământului – 8 aprilie 2024. I. Aspecte metodologice În cadrul recensământului din 2024, datele privind dificultățile funcționale în realizarea activităților zilnice au fost colectate conform setului restrâns de întrebări […] Post-ul Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice apare prima dată în Provincial.
11:10
Zilele acestea a fost lansat proiectul „CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului” (ROMD0550), implementat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova, cofinanțat de Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat, proiectul își propune revitalizarea circuitului cinematografic public și reconectarea comunităților din Chișinău și Iași la experiența cinematografiei și a artelor. Acțiunile […] Post-ul Fațada CCA „Ginta Latină” va fi restaurată apare prima dată în Provincial.
11:00
Consiliul raional Ialoveni, în colaborare cu ADR Centru și antreprenorul desemnat, „Izodromgaz” SRL, pentru executarea lucrărilor proiectului „Apeduct magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci”, au desfășurat astăzi, 31 octombrie o ședință de lucru în teren cu toate entitățile juridice implicate în acest proces. Potrivit […] Post-ul Ședință de lucru în teren pentru extinderea apeductului magistral în raionul Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:40
Mai multe clădiri ale instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, preponderent cămine studențești, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului #INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Acordurile de colaborare privind implementarea proiectului au fost semnate cu toate instituțiile de învățământ profesional tehnic beneficiare în cadrul Proiectului. Este vorba […] Post-ul Mai multe cămine și instituții de învățământ din țară vor fi modernizate energetic apare prima dată în Provincial.
10:10
Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Maria Prisacari, a participat, în perioada 15-25 octombrie curent, la Programul Open World, desfășurat în Statele Unite ale Americii cu susținerea Congresului SUA. Programul a fost dedicat consolidării leadershipului, dezvoltării economice locale și cooperării între comunități. Agenda pentru delegația din Republica Moldova a inclus vizite la instituții publice, universități […] Post-ul Maria Prisacari a participat la Programul Open World în SUA apare prima dată în Provincial.
09:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, va fi suspendat parțial traficul rutier pe șos. Hâncești, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, pe 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi), direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu str. Sihastrului. Totodată, […] Post-ul Atenție, șoferi! Trafic restricționat pe șos. Hâncești timp de două zile apare prima dată în Provincial.
09:50
Primăria orașului Ialoveni continuă să investească în confortul și sănătatea locuitorilor. Din surse proprii, au fost realizate lucrări de extindere a rețelei de canalizare pentru mai multe gospodării din sectoarele Centru, Albeni, Bozu și Hutuleuca. Prin aceste intervenții, tot mai mulți locuitori beneficiază de acces la servicii moderne de canalizare, de condiții moderne de trai […] Post-ul Primăria Ialoveni extinde rețeaua de canalizare în mai multe sectoare ale orașului apare prima dată în Provincial.
09:50
Elevii din clasele I–IX, invitați să participe la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor” # Provincial
Elevii claselor a I-IX sunt invitați să participe la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ediția a IV. Concursul este organizat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu scopul promovării regulilor de siguranță în utilizarea energiei electrice. Lucrările pentru participare la concurs – picturi sau desene – pot fi realizate în orice tehnică […] Post-ul Elevii din clasele I–IX, invitați să participe la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor” apare prima dată în Provincial.
09:40
Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt, a vizitat Centrul de criză familială „Sotis” din municipiul Bălți, unde a avut o întrevedere cu reprezentanții centrului, ai Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Nord Vest și ai Structurii Teritoriale de Asistență Socială Bălți. În cadrul întrevederii au fost abordate provocările cu care se […] Post-ul Felicia Bechtoldt a vizitat Centrul de criză familială „Sotis” din Bălți apare prima dată în Provincial.
09:40
A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Șoferul – condamnat la 4 ani de închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține […] Post-ul A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Șoferul – condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
30 octombrie 2025
16:20
„Ungheni reprezintă un exemplu de succes în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și în promovarea implicării femeilor în antreprenoriatul local”. Este declarația Coordonatoarei Rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Moldova, Yesim Oruc, care a fost făcută la conferința de la Ungheni, organizată pe 29 octombrie, de Ziua Internațională a Îngrijirii și Suportului, de către Organizația Internațională […] Post-ul Conferință la Ungheni: femeile și serviciile de îngrijire, motor al dezvoltării locale apare prima dată în Provincial.
15:50
La data de 29 octombrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Orange Arena din parcul „La Izvor” din Chișinău. Documentul a fost semnat de Ruslan Galușca, șeful Poliției de Frontieră, și Serghei Butelschi, secretarul general al […] Post-ul Parteneriat strategic între FMF și Poliția de Frontieră apare prima dată în Provincial.
15:20
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici, 77 și este amplasat chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. „Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună cu […] Post-ul Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis ușile apare prima dată în Provincial.
14:50
Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului Raional Telenești capătă tot mai multă intensitate după o scurtă pauză tehnică. Despre aceasta a comunicat autoritățile raionale, informează PROVINCIAL. Astfel, în ultimele zile, s-au executat lucrări de reparație a sectoarelor defecte de drum în zona de codru — localitățile Ghiliceni, Zgărdești, Cucioaia. Începând […] Post-ul Lucrări de reparație pe drumul L-295 și alte sectoare din raionul Telenești apare prima dată în Provincial.
14:30
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au efectuat controale vamale la două unități comerciale din municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, unde erau expuse spre comercializare articole vestimentare și încălțăminte. În urma controlului documentar și fizic al mărfurilor, au fost identificate circa 300 de articole care erau comercializate fără deținerea actelor de origine […] Post-ul Serviciul Vamal ridică 300 de articole vestimentare fără acte în Ceadîr-Lunga apare prima dată în Provincial.
14:30
Un grup de 54 de profesori din întreaga țară participă la tabăra de toamnă EduWell Camp – un program inovator, dedicat cadrelor didactice aflate la mijloc de carieră, care își doresc să-și redescopere identitatea profesională, sensul și valoarea profesiei didactice. Activitatea se desfășoară în perioada 27-31 octombrie și este organizată de Institutul Național pentru Educație […] Post-ul 54 de profesori din țară participă la tabăra de toamnă EduWell Camp apare prima dată în Provincial.
14:20
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la un atelier de instruire în domeniul managementului proiectelor # Provincial
Astăzi, 30 octombrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți s-a desfășurat primul atelier de lucru în domeniul managementului proiectelor, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Scopul instruirii este consolidarea capacităților administrațiilor publice locale de nivelul I și II în planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională. În cadrul atelierului au fost […] Post-ul Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la un atelier de instruire în domeniul managementului proiectelor apare prima dată în Provincial.
14:10
Astăzi, 30 octombrie 2025, forul deliberativ al raionului Drochia s-a întrunit în ședință extraordinară, convocată la cererea Președintelui raionului, Vasile Cemortan, în baza dispoziției nr. 02/1-5-53 din 24 octombrie 2025. Din cei 33 de aleși raionali, au fost prezenți 31 de consilieri, fapt care a confirmat caracterul deliberativ al ședinței. Prin vot deschis, consilierul Ion […] Post-ul Drochia: 16 decizii aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional apare prima dată în Provincial.
14:00
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Ceban: Ei rămân un simbol al renașterii naționale, al valorilor autentice și al identității noastre naționale # Provincial
Astăzi, 30 octombrie, Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la ceremonia de comemorare a artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Tradițional, evenimentul a avut loc la monumentul „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din scuarul ce le poartă numele, unde, alături de familia artiștilor și iubitorii operei […] Post-ul 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Ceban: Ei rămân un simbol al renașterii naționale, al valorilor autentice și al identității noastre naționale apare prima dată în Provincial.
13:50
Proiect moldo-italian de 4 milioane de euro pentru agricultură durabilă și dezvoltare rurală # Provincial
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-italiene, în contextul lansării proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în […] Post-ul Proiect moldo-italian de 4 milioane de euro pentru agricultură durabilă și dezvoltare rurală apare prima dată în Provincial.
13:20
Zona râului Ișnovăț din Ialoveni prinde o nouă viață. Lucrările de revitalizare sunt aproape finalizate, iar locuitorii orașului vor avea în curând un spațiu frumos amenajat, curat și sigur, unde să se poată plimba, odihni sau petrece timpul liber alături de familie. Despre aceasta a comunicat Agenția de Dezvoltare Regională Centru, transmite PROVINCIAL. “În aceste […] Post-ul Proiectul de revitalizare a zonei râului Ișnovăț din Ialoveni, pe ultima sută de metri apare prima dată în Provincial.
12:50
Săptămâna UEFA Grassroots 2025. Recunoaștere pentru profesorii și educatorii care inspiră prin fotbal # Provincial
În perioada 23–30 septembrie 2025, în întreaga Europă s-a desfășurat cu succes Săptămâna UEFA Grassroots, un eveniment dedicat dezvoltării și promovării fotbalului la nivel de bază, destinat tuturor amatorilor de fotbal. Cu această ocazie, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat o serie de activități și competiții în cadrul proiectelor „Fotbal în Școli” și „Fotbal în Grădinițe”, având drept scop recunoașterea […] Post-ul Săptămâna UEFA Grassroots 2025. Recunoaștere pentru profesorii și educatorii care inspiră prin fotbal apare prima dată în Provincial.
12:30
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului public. Cazul va fi […] Post-ul MEC condamnă orice formă de corupție în sistemul educațional apare prima dată în Provincial.
12:20
MEC s-a autosesizat în legătură cu presupuse acte de corupție dintr-o instituție de învățământ din capitală # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului public. Cazul va fi […] Post-ul MEC s-a autosesizat în legătură cu presupuse acte de corupție dintr-o instituție de învățământ din capitală apare prima dată în Provincial.
12:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație a podului și pasajului de pe drumul M5, km 289,130 și km 289,440, continuă conform graficului. Construite la începutul anilor 1980, secolul XX, obiectivele rutiere menționate asigură o conexiune strategică pe drumul național M5, având o intensitate medie zilnică anuală a traficului de aproximativ 3000 de […] Post-ul Reparația podului și pasajului de lângă Cimișeni – 85% finalizată apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.