Acord de cooperare între „Apă-Canal Ungheni” și Institutul de Ecologie și Geografie

09:40

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține […] Post-ul A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Șoferul – condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.