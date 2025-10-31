(VIDEO) Grădinița și primăria din Vertiujeni, complet renovate prin Programul „Satul European”
Provincial, 31 octombrie 2025 14:10
Locuitorii satului Vertiujeni, raionul Florești, au cunoscut în ultimii ani schimbări semnificative datorită implementării a două proiecte importante pentru comunitate, realizate prin Programul Național „Satul European", edițiile I și II. Unul dintre cele mai importante proiecte realizate în localitate este „Renovarea grădiniței de copii „Alunelul", o instituție preșcolară care funcționează de peste patru decenii.
• • •
Acum 15 minute
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 01 – 02 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în perioada
Acum 30 minute
14:10
Locuitorii satului Vertiujeni, raionul Florești, au cunoscut în ultimii ani schimbări semnificative datorită implementării a două proiecte importante pentru comunitate, realizate prin Programul Național „Satul European", edițiile I și II. Unul dintre cele mai importante proiecte realizate în localitate este „Renovarea grădiniței de copii „Alunelul", o instituție preșcolară care funcționează de peste patru decenii.
Acum o oră
13:40
Primăria Bălți a participat la a doua rundă de consultări privind bugetarea participativă și incluziunea refugiaților și imigranților # Provincial
La data de 30 octombrie 2025, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au participat la cea de-a doua rundă de consultări pe marginea procesului de bugetare participativă, organizată în cadrul proiectului „Orașe și Regiuni pentru Toți (CR4A): Integrarea deplină a refugiaților și imigranților în mediul urban și rural", implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu
Acum 2 ore
13:10
Din 1 noiembrie toți conducătorii auto sunt obligați să circule cu lumina de întâlnire conectată # Provincial
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectatǎ la mașini. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață,
12:50
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR, parcat pe strada Industrială nr. 4. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de intervenție. Ajunși la fața locului salvatorii au
12:40
Ștefan Popa – noul director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari, l-au prezentat, astăzi, colaboratorilor, pe noul director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor", Ștefan Popa. Ministrul Bolea i-a urat succes noului director, menționând că îi revine o responsabilitate mare în continuarea proceselor operaționale ale AND: „Cu o
Acum 4 ore
12:10
Acord de colaborare între regia municipală „Apă-Canal Ungheni" SRL și Institutul de Ecologie și Geografie al Universității de Stat din Moldova. Potrivit autorităților, astfel este pus începutul unui parteneriat important, bazat pe schimburi de experiență, cooperare științifică și promovarea bunelor practici în domeniul protecției mediului și gestionării durabile a resurselor de apă. Menționăm că, cele
11:40
O nouă sculptură din lemn a fost reabilitată și amplasată într-un loc potrivit în municipiul Ungheni. Este vorba despre lucrarea „Atavism", realizată în 2012 de artistul Simion Moldovan din Reghin, România, la ediția a V-a a Taberei de Sculptură din Ungheni. Inițial, sculptura a fost amplasată în fața edificiului Colegiului de Medicină, ulterior ea fiind
11:40
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice # Provincial
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la dificultățile populației cu reședință obișnuită2 în realizarea activităților zilnice3, la data de referință a recensământului – 8 aprilie 2024. I. Aspecte metodologice În cadrul recensământului din 2024, datele privind dificultățile funcționale în realizarea activităților zilnice au fost colectate conform setului restrâns de întrebări
11:10
Zilele acestea a fost lansat proiectul „CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului" (ROMD0550), implementat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova, cofinanțat de Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat, proiectul își propune revitalizarea circuitului cinematografic public și reconectarea comunităților din Chișinău și Iași la experiența cinematografiei și a artelor. Acțiunile
11:00
Consiliul raional Ialoveni, în colaborare cu ADR Centru și antreprenorul desemnat, „Izodromgaz" SRL, pentru executarea lucrărilor proiectului „Apeduct magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci", au desfășurat astăzi, 31 octombrie o ședință de lucru în teren cu toate entitățile juridice implicate în acest proces. Potrivit
10:40
Mai multe clădiri ale instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, preponderent cămine studențești, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului #INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Acordurile de colaborare privind implementarea proiectului au fost semnate cu toate instituțiile de învățământ profesional tehnic beneficiare în cadrul Proiectului. Este vorba
Acum 6 ore
10:10
Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Maria Prisacari, a participat, în perioada 15-25 octombrie curent, la Programul Open World, desfășurat în Statele Unite ale Americii cu susținerea Congresului SUA. Programul a fost dedicat consolidării leadershipului, dezvoltării economice locale și cooperării între comunități. Agenda pentru delegația din Republica Moldova a inclus vizite la instituții publice, universități
09:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, va fi suspendat parțial traficul rutier pe șos. Hâncești, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, pe 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi), direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu str. Sihastrului. Totodată,
09:50
Primăria orașului Ialoveni continuă să investească în confortul și sănătatea locuitorilor. Din surse proprii, au fost realizate lucrări de extindere a rețelei de canalizare pentru mai multe gospodării din sectoarele Centru, Albeni, Bozu și Hutuleuca. Prin aceste intervenții, tot mai mulți locuitori beneficiază de acces la servicii moderne de canalizare, de condiții moderne de trai
09:50
Elevii din clasele I–IX, invitați să participe la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor” # Provincial
Elevii claselor a I-IX sunt invitați să participe la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor", ediția a IV. Concursul este organizat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu scopul promovării regulilor de siguranță în utilizarea energiei electrice. Lucrările pentru participare la concurs – picturi sau desene – pot fi realizate în orice tehnică
09:40
Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt, a vizitat Centrul de criză familială „Sotis" din municipiul Bălți, unde a avut o întrevedere cu reprezentanții centrului, ai Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Nord Vest și ai Structurii Teritoriale de Asistență Socială Bălți. În cadrul întrevederii au fost abordate provocările cu care se
09:40
A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Șoferul – condamnat la 4 ani de închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține
Acum 24 ore
16:20
„Ungheni reprezintă un exemplu de succes în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și în promovarea implicării femeilor în antreprenoriatul local". Este declarația Coordonatoarei Rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Moldova, Yesim Oruc, care a fost făcută la conferința de la Ungheni, organizată pe 29 octombrie, de Ziua Internațională a Îngrijirii și Suportului, de către Organizația Internațională
15:50
La data de 29 octombrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Orange Arena din parcul „La Izvor" din Chișinău. Documentul a fost semnat de Ruslan Galușca, șeful Poliției de Frontieră, și Serghei Butelschi, secretarul general al
15:20
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici, 77 și este amplasat chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. „Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună cu
14:50
Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului Raional Telenești capătă tot mai multă intensitate după o scurtă pauză tehnică. Despre aceasta a comunicat autoritățile raionale, informează PROVINCIAL. Astfel, în ultimele zile, s-au executat lucrări de reparație a sectoarelor defecte de drum în zona de codru — localitățile Ghiliceni, Zgărdești, Cucioaia. Începând
Ieri
14:30
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au efectuat controale vamale la două unități comerciale din municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, unde erau expuse spre comercializare articole vestimentare și încălțăminte. În urma controlului documentar și fizic al mărfurilor, au fost identificate circa 300 de articole care erau comercializate fără deținerea actelor de origine
14:30
Un grup de 54 de profesori din întreaga țară participă la tabăra de toamnă EduWell Camp – un program inovator, dedicat cadrelor didactice aflate la mijloc de carieră, care își doresc să-și redescopere identitatea profesională, sensul și valoarea profesiei didactice. Activitatea se desfășoară în perioada 27-31 octombrie și este organizată de Institutul Național pentru Educație
14:20
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la un atelier de instruire în domeniul managementului proiectelor # Provincial
Astăzi, 30 octombrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți s-a desfășurat primul atelier de lucru în domeniul managementului proiectelor, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Scopul instruirii este consolidarea capacităților administrațiilor publice locale de nivelul I și II în planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională. În cadrul atelierului au fost
14:10
Astăzi, 30 octombrie 2025, forul deliberativ al raionului Drochia s-a întrunit în ședință extraordinară, convocată la cererea Președintelui raionului, Vasile Cemortan, în baza dispoziției nr. 02/1-5-53 din 24 octombrie 2025. Din cei 33 de aleși raionali, au fost prezenți 31 de consilieri, fapt care a confirmat caracterul deliberativ al ședinței. Prin vot deschis, consilierul Ion
14:00
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Ceban: Ei rămân un simbol al renașterii naționale, al valorilor autentice și al identității noastre naționale # Provincial
Astăzi, 30 octombrie, Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la ceremonia de comemorare a artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Tradițional, evenimentul a avut loc la monumentul
13:50
Proiect moldo-italian de 4 milioane de euro pentru agricultură durabilă și dezvoltare rurală # Provincial
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-italiene, în contextul lansării proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în […] Post-ul Proiect moldo-italian de 4 milioane de euro pentru agricultură durabilă și dezvoltare rurală apare prima dată în Provincial.
13:20
Zona râului Ișnovăț din Ialoveni prinde o nouă viață. Lucrările de revitalizare sunt aproape finalizate, iar locuitorii orașului vor avea în curând un spațiu frumos amenajat, curat și sigur, unde să se poată plimba, odihni sau petrece timpul liber alături de familie. Despre aceasta a comunicat Agenția de Dezvoltare Regională Centru, transmite PROVINCIAL. “În aceste […] Post-ul Proiectul de revitalizare a zonei râului Ișnovăț din Ialoveni, pe ultima sută de metri apare prima dată în Provincial.
12:50
Săptămâna UEFA Grassroots 2025. Recunoaștere pentru profesorii și educatorii care inspiră prin fotbal # Provincial
În perioada 23–30 septembrie 2025, în întreaga Europă s-a desfășurat cu succes Săptămâna UEFA Grassroots, un eveniment dedicat dezvoltării și promovării fotbalului la nivel de bază, destinat tuturor amatorilor de fotbal. Cu această ocazie, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat o serie de activități și competiții în cadrul proiectelor „Fotbal în Școli” și „Fotbal în Grădinițe”, având drept scop recunoașterea […] Post-ul Săptămâna UEFA Grassroots 2025. Recunoaștere pentru profesorii și educatorii care inspiră prin fotbal apare prima dată în Provincial.
12:30
12:20
12:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că lucrările de reparație a podului și pasajului de pe drumul M5, km 289,130 și km 289,440, continuă conform graficului. Construite la începutul anilor 1980, secolul XX, obiectivele rutiere menționate asigură o conexiune strategică pe drumul național M5, având o intensitate medie zilnică anuală a traficului de aproximativ 3000 de […] Post-ul Reparația podului și pasajului de lângă Cimișeni – 85% finalizată apare prima dată în Provincial.
11:50
Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga a beneficiat de lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului a depășit 1,2 milioane de lei, dintre care 835 de mii de […] Post-ul Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga, modernizat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
11:50
La Grădinița nr. 100 din sectorul Rîșcani – inaugurat un pavilion modern, în cadrul proiectului european „Be Ready” # Provincial
Un pavilion modern a fost inaugurat la Grădinița nr. 100 din sectorul Rîșcani al Capitalei. Proiectul a fost implementat de către Primăria Chișinău, în cadrul proiectului european „Be Ready”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regiunea Dunării 2021–2027. Noua construcție va permite desfășurarea activităților educaționale și recreative în condiții optime, pe tot parcursul anului. De […] Post-ul La Grădinița nr. 100 din sectorul Rîșcani – inaugurat un pavilion modern, în cadrul proiectului european „Be Ready” apare prima dată în Provincial.
11:40
Primăria orașului Ialoveni anunță încheierea lucrărilor de reparație a străzii Miron Costin, realizate în cadrul acțiunilor de modernizare a infrastructurii rutiere din localitate. Pe parcursul intervenției au fost efectuate lucrări de frezare și asfaltare. Această stradă a fost readusă la un standard sigur și confortabil pentru toți participanții la trafic, oferind o imagine mai îngrijită […] Post-ul Primăria Ialoveni a finalizat lucrările de reparație pe strada Miron Costin apare prima dată în Provincial.
11:20
Primarii din Republica Moldova studiază experiența României în gestionarea fondurilor de preaderare, prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară # Provincial
În perioada 20-24 octombrie 2025, un grup de primari din Republica Moldova și reprezentanți ai Cancelariei de Stat au efectuat o vizită de studiu în România, pentru a învăța din experiența administrațiilor locale românești în gestionarea fondurilor de preaderare. La vizită au participat reprezentanți ai primăriilor din mai multe raioane și ai asociațiilor de dezvoltare […] Post-ul Primarii din Republica Moldova studiază experiența României în gestionarea fondurilor de preaderare, prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară apare prima dată în Provincial.
11:10
Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii # Provincial
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, aflându-se […] Post-ul Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii apare prima dată în Provincial.
11:00
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Provincial
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea mijloacelor […] Post-ul Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție apare prima dată în Provincial.
10:50
În cadrul unei ședințe cu reprezentanții serviciilor comunale, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, a anunțat că, începând cu 1 noiembrie 2025, transportul de pasageri pe teritoriul municipiului va fi asigurat în mare parte de către Î.M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”, transmite PROVINCIAL. Astfel, directoarea întreprinderii, Elena Maximciuc, a prezentat noile cinci rute de troleibuz, […] Post-ul La Bălți vor fi lansate cinci noi rute de troleibuz din 1 noiembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
10:10
Ialoveni și Tomești implementează un proiect comun pentru dotarea cu echipamente de urgență, finanțat prin Programul INTERREG # Provincial
Primăria orașului Ialoveni a găzduit o vizită de lucru a delegației din Comuna Tomești, România, condusă de primarul, Ștefan Timofte și directorul Liviu Ciulei, parteneră în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de urgență a Comunei Tomești și a Orașului Ialoveni”, finanțat prin Programul INTERREG NEXT România – Republica Moldova 2021–2027 (cod proiect: #ROMD00667). Potrivit autorităților, […] Post-ul Ialoveni și Tomești implementează un proiect comun pentru dotarea cu echipamente de urgență, finanțat prin Programul INTERREG apare prima dată în Provincial.
10:00
S-au stabilit cele opt formații care vor evolua în sferturile de finală ale Cupei Orange, ediția 2025/26. În urma meciurilor din optimi, în această fază a competiției s-au calificat echipele: CSF Bălți, CSF Spartanii Sportul, Dacia Buiucani, FC Zimbru, FC Milsami, FC Politehnica UTM, FC Petrocub și FC Sheriff. Faza sferturilor se va desfășura în […] Post-ul Cupa Orange. Cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale ediției 2025/26 apare prima dată în Provincial.
10:00
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe […] Post-ul Și-a omorât unchiul, iar pentru fapta comisă va sta 15 ani în detenție apare prima dată în Provincial.
09:50
Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție sporită prevenirii și contracarării fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, iar acțiunile autorității în acest sens au drept scop creșterea gradului de conformare a contribuabililor din domeniile de activitate economică cu risc sporit de a recurge la asemenea practici. În 9 […] Post-ul Impozitul pe venit din salariu în creștere cu aproape 13% apare prima dată în Provincial.
09:10
(VIDEO) Săli moderne și echipamente IT de ultimă generație la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei # Provincial
Elevii și profesorii de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei se bucură de săli moderne, dotate cu echipamente IT de ultimă generație. Procesul de predare și învățare a devenit mai digitalizat, iar programele de studii – adaptate cerințelor pieței muncii. În total 7 săli de clasă au fost dotate cu mobilier școlar și echipamente […] Post-ul (VIDEO) Săli moderne și echipamente IT de ultimă generație la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei apare prima dată în Provincial.
08:20
Satul Țîrnova, raionul Edineț, datorită a trei proiecte realizate în cadrul Programelor „Satul European” (edițiile I și II) și „Satul European Expres”, a reușit să dea o nouă viață Casei de Cultură din localitate. Construită în anii ’80, Casa de Cultură din Tîrnova, avea nevoie stringentă de o reparație capitală. Timp de decenii, edificiul nu a […] Post-ul (FOTO) Casa de Cultură din Țîrnova, reabilitată și modernizată apare prima dată în Provincial.
07:40
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională dedicată fermierilor din Republica Moldova, axată pe adaptarea agriculturii la schimbările climatice și promovarea practicilor sustenabile. Evenimentul s-a desfășurat ieri, cu participarea secretarului general Sergiu Gherciu, reprezentanților sectoarelor agricol și financiar. „Acest dialog este extrem de important atât pentru sectorul agroalimentar, cât și pentru […] Post-ul Academia GreenFields Moldova, lansată la Chișinău apare prima dată în Provincial.
29 octombrie 2025
18:00
În seara zilei de 29 octombrie 2025 angajații IGSU au fost alertați în urma unei deflagrații produse pe strada Albișoara 82/5 din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs în camera de baie a unui apartament la etajul 3 al blocului cu 16 nivele. La […] Post-ul IGSU a intervenit în urma unei explozii produse într-un apartament din Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:50
Primăria Bălți: pe strada Caraciobanu va fi modificată circulația și va fi instalat un semafor # Provincial
În cadrul ședinței privind siguranța rutieră, care a avut loc în incinta Primăriei municipiului Bălți la data de 24 octombrie 2025, a fost discutată posibilitatea modificării sensului unic de circulație pe strada Caraciobanu (pe segmentul dintre str. Ștefan cel Mare și drumul național R6) și instalarea unui semafor. Această măsură are drept scop fluidizarea traficului […] Post-ul Primăria Bălți: pe strada Caraciobanu va fi modificată circulația și va fi instalat un semafor apare prima dată în Provincial.
16:50
AND: drumarii au început așternerea asfaltului pe tronsonul Cîrnățenii Noi – Sălcuța Nouă # Provincial
În raionul Căușeni, drumarii au început lucrările de așternere a straturilor de beton asfaltic pe tronsonul dintre localitățile Cîrnățenii Noi și Sălcuța Nouă, drumul regional G118 G110 – Căinari – Sălcuța – R26. Potrivit AND, progresul fizic de execuție la acest obiectiv este de aproximativ 45%. Precizăm că, în conformitate cu Anexa nr. 1 a […] Post-ul AND: drumarii au început așternerea asfaltului pe tronsonul Cîrnățenii Noi – Sălcuța Nouă apare prima dată în Provincial.
