Egiptul inaugurează cel mai ambițios proiect cultural din istorie

Munca lor nu se vede, dar se aude, iar cea mai mare recompensă este să încălzească sufletele radioascultătorilor. Zi de zi, prin voce și dedicație, ei aduc informația, emoția și speranța mai aproape de oameni. Ziua Națională a Radioului este sărbătorită sâmbătă, 1 noiembrie, marcând prima emisie radio din România, realizată în anul 1928. Cu acest prilej, echipa Moldova 1 a mers în vizită la Radio Moldova pentru a le prezenta telespectatorilor vocile contemporane care dau viață undelor radio.