În Bucovina, doi bărbați vor fi judecați pentru o infracțiune gravă

Libertatea Cuvântului, 2 noiembrie 2025 10:10

În regiunea Cernăuți, a fost trimis în instanță dosarul privind doi bărbați suspectați de neacordarea de ajutor unei victime și ascunderea unei infracțiuni

Acum 10 minute
10:40
Moment astrologic. Luna noiembrie – o perioadă de transformare, echilibru și redescoperire. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare Libertatea Cuvântului
Horoscopul lunii noiembrie 2025 spune că fiecare zodie primește o lecție importantă despre echilibru, răbdare și încredere în propriile forțe. Pe măsură ce
Acum 30 minute
10:20
„Ucrainencele sunt frumoase și autosuficiente!”: o doamnă din Cernăuți a reprezentat Ucraina la „Miss  Universe” Libertatea Cuvântului
Cercetătoarea din Cernăuți, Diana Harynovyci-Yavorska, a reprezentat Ucraina la concursul „Miss. Universe”, care a avut loc în octombrie în Filipine. Bucovineanca a prezentat
Acum o oră
10:10
10:00
Ce se întâmplă în Pokrovsk Libertatea Cuvântului
Pokrovsk rămâne una dintre cele mai fierbinți secțiuni ale frontului. Recent, inamicul a reușit să introducă mai multe grupuri de diversiune, iar numărul
09:50
The Telegraph: Strategia lui Trump a fost un șoc pentru Putin Libertatea Cuvântului
Strategia lui Donald Trump față de Ucraina a arătat că până și Putin trebuie să i se supună, scrie publicația The Telegraph. Când
Acum 2 ore
08:50
2 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 2 noiembrie 1639 domnul Munteniei, Matei Basarab, a fost mazilit de sultan în urma intrigilor domnului moldovean Vasile Lupu, sprijinit şi de marele vizir otoman. Vasile
Acum 24 ore
20:50
Soldatul Mykola Ivanuța se va  întoarce  în Bucovina „pe scut” Libertatea Cuvântului
Luni, 3 noiembrie, toți cei care nu sunt indiferenți sunt îndemnați să întâmpine cu demnitate cortegiul funerar cu soldatul Mykola Ivanuța, născut pe
20:30
În Moldova și-a început activitatea noul guvern condus de Alexandru Munteanu Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, și-a început oficial astăzi, 1 noiembrie, activitatea după depunerea jurământului, comunică RBC-Ucraina cu referire la NewsMaker.
14:00
De ce botroșii nu mai vin în Ucraina Libertatea Cuvântului
Odinioară, botroșii (cintezoii, botgroșii) erau considerați un adevărat simbol al iernii în Ucraina – pieptul lor roșu aprins atrăgea atenția, iar fluieratul lor
13:30
FLORILE TALENTULUI ÎNFLORESC ȘI TOAMNA… Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, la 24-26 octombrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
13:20
Cântăreața cunoscută din Cernăuți a povestit cum a fost sabotată de Povalii și Lihuta Libertatea Cuvântului
Cântăreața ucraineană din Cernăuți, Kateryna Bujynska, a povestit cum a fost la un moment dat sabotată de Taisia Povalii și de soțul ei,
13:00
Șase incendii în regiunea Cernăuți în ziua de ieri Libertatea Cuvântului
Au ars un garaj, acareturi și un tractor,  a comunicat Direcția Principală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență al Ucrainei în
11:50
Unire pentru a dezbina Libertatea Cuvântului
Ungaria își anunță intenția de a forma un bloc anti-ucrainean împreună cu Cehia și Slovacia. Acest lucru a reieșit din declarațiile de presă
11:20
Pentagonul a aprobat furnizarea de Tomahawk Ucrainei: ISW a explicat posibilele decizii ulterioare ale lui Trump Libertatea Cuvântului
După aprobarea de către Pentagon a furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei pe 31 octombrie, decizia finală rămâne s-o ia Președintele Donald Trump. Conducerea
Ieri
09:30
1 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 1 noiembrie 1599 a avut loc  intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul (1599-1600). Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean. Domnia lui
31 octombrie 2025
23:00
Noiembrie la Cernăuți va fi mai caldă decât norma: sunt așteptate până la 20 de grade Libertatea Cuvântului
Temperaturile zilnice vor oscila între 12 și 17 grade Celsius, iar în unele zile este posibilă o încălzire până la 20 de grade.
22:50
Volodymyr Zelenski: Lista copiilor ucraineni răpiți de Federația Rusă va fi pe masa tuturor liderilor Libertatea Cuvântului
Ucraina va transmite partenerilor datele copiilor răpiți de Rusia. Prima listă va fi pe masa tuturor liderilor. Despre aceasta informează RBK-Ucraina cu referire
22:30
94 de cetățeni străini sunt înregistrați ca antreprenori în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Printre aceștia se numără nouă femei. Ei reprezintă 18 țări diferite, inclusiv Maroc, India și Țările de Jos.  Acest lucru a fost raportat
19:50
Halloween – magia și misterul sărbătorii. Călătoria printre tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, când întunericul se lasă și umbrele se adâncesc, Halloween își deschide porțile către o lume
19:40
Lumea intră în noiembrie: un expert a explicat de ce negocierile de pace nu vor începe Libertatea Cuvântului
Noiembrie se apropie – iar odată cu el, așteptarea ca războiul dintre Rusia și Ucraina să treacă în faza negocierilor. S-ar părea că
19:30
Dat dispărut timp de 10 luni: Maksym Kolesnykov a murit în război Libertatea Cuvântului
Maksym Kolesnykov, un militar din regiunea Cernăuți, a murit în război. Această veste tristă a fost anunțată de Consiliul sătesc Nedoboivți (Nădăbăuți). Comunitatea
19:30
Creșterea curcanilor – una dintre ramurile principale ale aviculturii din Bucovina Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, 10 întreprinderi principale se ocupă de creșterea curcanilor, dintre care două și-au început activitatea în 2025. Menționăm că producătorii agricoli
19:30
La Liceul Comunal „Gheorghe Asachi” din Herța s-a finalizat un amplu volum de lucrări capitale de înlocuire a acoperișului vechi Libertatea Cuvântului
O lucrare atât de importantă, a cărei valoare a fost de peste 3,5 milioane de grivne (3 milioane 540 de mii 340 grivne),
19:20
Concediu de scurtă durată la baștină Libertatea Cuvântului
Ne-am bucurat să-l vedem acasă, pentru câteva zile de concediu, pe consăteanul nostru, militarul Alexandru Xionzov. Aceste câteva zile acasă au fost pline
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Remedii naturiste. Cum se prepară siropul de tuse din ridiche neagră şi ce beneficii are pentru sănătate Libertatea Cuvântului
Ridichea neagră este un remediu natural cunoscut încă din vechime pentru proprietățile sale benefice în tratarea tusei.  Siropul pentru  tuse din ridiche neagră
09:10
Problemele cu bugetul rusesc au lovit industria de apărare Libertatea Cuvântului
Publicația rusă „Arbat Media”, citând date statistice, a publicat un comunicat conform căruia în Rusia a început să se reducă producția în întreprinderile
30 octombrie 2025
22:00
Grigoraș din Bucovina Libertatea Cuvântului
Tânăr, energic, talentat, amabil, mărinimos, plin de viață și dornic de a face fapte bune. Așa îl vedem mereu pe ecranele de la
21:30
Câți cetățeni au rămas în Ucraina: o demografă a prezentat statistici șocante Libertatea Cuvântului
Se știe câți cetățeni ucraineni au rămas în țară după începerea războiului și câți locuiesc acum în străinătate. În prezent, în Ucraina locuiesc
21:30
Bilet spre Moldova cu 4 mii de euro: alți trei fugari, reținuți la graniță Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, ofițerii subunității operative a Detașamentului de Grăniceri Cernăuți au prevenit încercarea a trei cetățeni ucraineni de a traversa ilegal frontiera
21:10
O rachetă a fost doborâtă deasupra Bucovinei: fragmentele ei au avariat o linie electrică Libertatea Cuvântului
În timpul unui atac masiv al inamicului din 30 octombrie trei rachete de croazieră au fost înregistrate deasupra regiunii Cernăuți. Acest lucru a
08:40
Tren – o dată la trei zile, și 21 de ore pe drum: de ce este atât de greu să ajungi la Cernăuți din regiunile estice Libertatea Cuvântului
Călătoriile către Cernăuți cu trenul devin din ce în ce mai dificile. Dacă se compară situația cu Ivano-Frankivsk-ul vecin, diferența este semnificativă: trenurile
08:20
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani au părăsit Ucraina în două luni Libertatea Cuvântului
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta de 18-22 de ani au părăsit Ucraina după relaxarea restricțiilor de ieșire din țară, introduse
08:10
Rachete rusești în spațiul aerian al regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
În cursul nopții, inamicul a efectuat un atac masiv cu rachete și drone asupra obiectivelor de infrastructură energetică din Vestul Ucrainei. Despre prezența
08:00
Putin nu urmărește să ocupe cât mai mult teritoriu ucrainean. Un fost purtător de cuvânt al Statului Major General a numit scopul real al Kremlinului Libertatea Cuvântului
Analistul militar consideră că armata rusă nu va avea realizări semnificative în viitorul apropiat. Cucerirea cât mai multor teritorii ale Ucrainei nu este
29 octombrie 2025
21:20
Declarațiile lui Putin despre „încercuirea” din Kupiansk și Pokrovsk: Ce spun militarii și Consiliul pentru Securitatea și Apărarea Națională Libertatea Cuvântului
Dezinformarea Kremlinului despre „succesele” ocupanților pe front este îndreptată în primul rând către Statele Unite. La Kupiansk și în împrejurimile sale, luptele grele
21:10
Eroul Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie), din satul Culiceni a fost decorat post-mortem cu ordinul „Pentru Merite în fața ținutului Subcarpatic” Libertatea Cuvântului
Vă reamintim că Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie) a fost soldat superior în Forțele Armate ale Ucrainei. Nume de cod: „Românul”. S-a născut pe 10
20:30
Colegiul Medical Profesionist Noua Suliță se pregătește pentru sezonul de încălzire autonomă Libertatea Cuvântului
Timp de peste 70 de ani, Colegiul Medical Profesionist  Noua Suliță  pregătește personal medical pentru întreaga Ucraină. În prezent, în instituție învață 234
20:10
Comunitățile Vancicăuți și Iunakivka stabilesc parteneriate în cadrul proiectului „Cot la Cot” Libertatea Cuvântului
Comunitatea Teritorială Vancicăuți din regiunea Cernăuți a semnat un memorandum de cooperare cu Comunitatea Teritorială Iunakivka din regiunea Sumy. Colaborarea va avea loc
19:10
În Carpați a nins până la un metru, vizibilitate redusă Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 29 octombrie, în zona de altitudine înaltă a Carpaților s-au înrăutățit  condițiile meteorologice. Pe muntele Pip Ivan vizibilitatea este
19:10
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (II) Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
19:10
La Bălcăuți a fost reparat drumul central  Libertatea Cuvântului
Zilele trecute a fost finalizată reparația carosabilului străzii O. Kobyleanska din satul Bălcăuți, CT Mămăliga. Acest lucru a devenit posibil datorită eforturilor comune
18:40
Nutriţie şi sănătate. De ce ar trebui să consumi cât mai des sfeclă roșie. Ce boli poate preveni această legumă Libertatea Cuvântului
Sfecla roșie are nenumărate beneficii pentru sănătate, deși această legumă este destul de subestimată, nefiind consumată pe măsura beneficiilor pe care le aduce
28 octombrie 2025
20:20
Pe urmele istoriei Libertatea Cuvântului
Un grup de profesori de limba și literatura română din Cernăuți au hotărât în această zi frumoasă de toamnă să-și poarte pașii pe
20:00
 A avut loc adunarea generală a cercurilor de silvicultură  școlare Libertatea Cuvântului
În perioada 21-23 octombrie curent, Centrul Național Ecologico-Naturalist pentru Tineret Școlar al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei și Instituția Comunală a Consiliului
19:40
Voluntarul Viktor Kucer din CT Rukșin a adus din nou ajutor umanitar pe linia frontului Libertatea Cuvântului
El a vizitat militarii din ținutul nostru care luptă pe direcțiile Limansk, Siversk, Torețk, Pokrovsk și Kurahovsk. Vpșuntarul a transmis apărătorilor plase anti-dronă
19:30
Regiunea Cernăuți a primit încă nouă autobuze școlare Libertatea Cuvântului
Astăzi au fost predate încă 9 autobuze școlare comunităților noastre, a comunicat pe Facebook șeful Administrației Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk.  Noul transport cu
19:10
În Bucovina continuă lucrări de reparație pe  traseul M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea Libertatea Cuvântului
În prezent, drumarii lucrează pe sectorul de la sensul giratoriu Mamaivți  până la intrarea în Cernăuți — aceasta este o altă porțiune importantă
09:10
Horoscop special. Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie Libertatea Cuvântului
În ziua de 23 octombrie, Soarele a intrat în enigmaticul și pasionalul Scorpion, deschizând una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului,
08:00
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (I) Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
07:30
Ce va apropia sfârșitul războiului din Ucraina: UE a numit principalele puncte Libertatea Cuvântului
Calea spre pace necesită o participare politică hotărâtă, neobosită și măsuri concrete de sprijin. Pacea în Ucraina poate fi apropiată de pași practici
