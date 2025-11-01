Soldatul Mykola Ivanuța se va întoarce în Bucovina „pe scut”
Libertatea Cuvântului, 1 noiembrie 2025 20:50
Luni, 3 noiembrie, toți cei care nu sunt indiferenți sunt îndemnați să întâmpine cu demnitate cortegiul funerar cu soldatul Mykola Ivanuța, născut pe
Acum 30 minute
20:50
Luni, 3 noiembrie, toți cei care nu sunt indiferenți sunt îndemnați să întâmpine cu demnitate cortegiul funerar cu soldatul Mykola Ivanuța, născut pe
Acum o oră
20:30
În Moldova și-a început activitatea noul guvern condus de Alexandru Munteanu # Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, și-a început oficial astăzi, 1 noiembrie, activitatea după depunerea jurământului, comunică RBC-Ucraina cu referire la NewsMaker.
Acum 8 ore
14:00
Odinioară, botroșii (cintezoii, botgroșii) erau considerați un adevărat simbol al iernii în Ucraina – pieptul lor roșu aprins atrăgea atenția, iar fluieratul lor
13:30
La Cernăuți, la 24-26 octombrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
13:20
Cântăreața cunoscută din Cernăuți a povestit cum a fost sabotată de Povalii și Lihuta # Libertatea Cuvântului
Cântăreața ucraineană din Cernăuți, Kateryna Bujynska, a povestit cum a fost la un moment dat sabotată de Taisia Povalii și de soțul ei,
Acum 12 ore
13:00
Au ars un garaj, acareturi și un tractor, a comunicat Direcția Principală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență al Ucrainei în
11:50
Ungaria își anunță intenția de a forma un bloc anti-ucrainean împreună cu Cehia și Slovacia. Acest lucru a reieșit din declarațiile de presă
11:20
Pentagonul a aprobat furnizarea de Tomahawk Ucrainei: ISW a explicat posibilele decizii ulterioare ale lui Trump # Libertatea Cuvântului
După aprobarea de către Pentagon a furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei pe 31 octombrie, decizia finală rămâne s-o ia Președintele Donald Trump. Conducerea
09:30
La 1 noiembrie 1599 a avut loc intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul (1599-1600). Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean. Domnia lui
Acum 24 ore
23:00
Noiembrie la Cernăuți va fi mai caldă decât norma: sunt așteptate până la 20 de grade # Libertatea Cuvântului
Temperaturile zilnice vor oscila între 12 și 17 grade Celsius, iar în unele zile este posibilă o încălzire până la 20 de grade.
22:50
Volodymyr Zelenski: Lista copiilor ucraineni răpiți de Federația Rusă va fi pe masa tuturor liderilor # Libertatea Cuvântului
Ucraina va transmite partenerilor datele copiilor răpiți de Rusia. Prima listă va fi pe masa tuturor liderilor. Despre aceasta informează RBK-Ucraina cu referire
22:30
94 de cetățeni străini sunt înregistrați ca antreprenori în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Printre aceștia se numără nouă femei. Ei reprezintă 18 țări diferite, inclusiv Maroc, India și Țările de Jos. Acest lucru a fost raportat
Ieri
19:50
Halloween – magia și misterul sărbătorii. Călătoria printre tradiții și superstiții # Libertatea Cuvântului
În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, când întunericul se lasă și umbrele se adâncesc, Halloween își deschide porțile către o lume
19:40
Lumea intră în noiembrie: un expert a explicat de ce negocierile de pace nu vor începe # Libertatea Cuvântului
Noiembrie se apropie – iar odată cu el, așteptarea ca războiul dintre Rusia și Ucraina să treacă în faza negocierilor. S-ar părea că
19:30
Maksym Kolesnykov, un militar din regiunea Cernăuți, a murit în război. Această veste tristă a fost anunțată de Consiliul sătesc Nedoboivți (Nădăbăuți). Comunitatea
19:30
Creșterea curcanilor – una dintre ramurile principale ale aviculturii din Bucovina # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, 10 întreprinderi principale se ocupă de creșterea curcanilor, dintre care două și-au început activitatea în 2025. Menționăm că producătorii agricoli
19:30
La Liceul Comunal „Gheorghe Asachi” din Herța s-a finalizat un amplu volum de lucrări capitale de înlocuire a acoperișului vechi # Libertatea Cuvântului
O lucrare atât de importantă, a cărei valoare a fost de peste 3,5 milioane de grivne (3 milioane 540 de mii 340 grivne),
19:20
Ne-am bucurat să-l vedem acasă, pentru câteva zile de concediu, pe consăteanul nostru, militarul Alexandru Xionzov. Aceste câteva zile acasă au fost pline
09:40
Remedii naturiste. Cum se prepară siropul de tuse din ridiche neagră şi ce beneficii are pentru sănătate # Libertatea Cuvântului
Ridichea neagră este un remediu natural cunoscut încă din vechime pentru proprietățile sale benefice în tratarea tusei. Siropul pentru tuse din ridiche neagră
09:10
Publicația rusă „Arbat Media”, citând date statistice, a publicat un comunicat conform căruia în Rusia a început să se reducă producția în întreprinderile
30 octombrie 2025
22:00
Tânăr, energic, talentat, amabil, mărinimos, plin de viață și dornic de a face fapte bune. Așa îl vedem mereu pe ecranele de la
21:30
Câți cetățeni au rămas în Ucraina: o demografă a prezentat statistici șocante # Libertatea Cuvântului
Se știe câți cetățeni ucraineni au rămas în țară după începerea războiului și câți locuiesc acum în străinătate. În prezent, în Ucraina locuiesc
21:30
În regiunea Cernăuți, ofițerii subunității operative a Detașamentului de Grăniceri Cernăuți au prevenit încercarea a trei cetățeni ucraineni de a traversa ilegal frontiera
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
O rachetă a fost doborâtă deasupra Bucovinei: fragmentele ei au avariat o linie electrică # Libertatea Cuvântului
În timpul unui atac masiv al inamicului din 30 octombrie trei rachete de croazieră au fost înregistrate deasupra regiunii Cernăuți. Acest lucru a
08:40
Tren – o dată la trei zile, și 21 de ore pe drum: de ce este atât de greu să ajungi la Cernăuți din regiunile estice # Libertatea Cuvântului
Călătoriile către Cernăuți cu trenul devin din ce în ce mai dificile. Dacă se compară situația cu Ivano-Frankivsk-ul vecin, diferența este semnificativă: trenurile
08:20
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani au părăsit Ucraina în două luni # Libertatea Cuvântului
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta de 18-22 de ani au părăsit Ucraina după relaxarea restricțiilor de ieșire din țară, introduse
08:10
În cursul nopții, inamicul a efectuat un atac masiv cu rachete și drone asupra obiectivelor de infrastructură energetică din Vestul Ucrainei. Despre prezența
08:00
Putin nu urmărește să ocupe cât mai mult teritoriu ucrainean. Un fost purtător de cuvânt al Statului Major General a numit scopul real al Kremlinului # Libertatea Cuvântului
Analistul militar consideră că armata rusă nu va avea realizări semnificative în viitorul apropiat. Cucerirea cât mai multor teritorii ale Ucrainei nu este
29 octombrie 2025
21:20
Declarațiile lui Putin despre „încercuirea” din Kupiansk și Pokrovsk: Ce spun militarii și Consiliul pentru Securitatea și Apărarea Națională # Libertatea Cuvântului
Dezinformarea Kremlinului despre „succesele” ocupanților pe front este îndreptată în primul rând către Statele Unite. La Kupiansk și în împrejurimile sale, luptele grele
21:10
Eroul Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie), din satul Culiceni a fost decorat post-mortem cu ordinul „Pentru Merite în fața ținutului Subcarpatic” # Libertatea Cuvântului
Vă reamintim că Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie) a fost soldat superior în Forțele Armate ale Ucrainei. Nume de cod: „Românul”. S-a născut pe 10
20:30
Colegiul Medical Profesionist Noua Suliță se pregătește pentru sezonul de încălzire autonomă # Libertatea Cuvântului
Timp de peste 70 de ani, Colegiul Medical Profesionist Noua Suliță pregătește personal medical pentru întreaga Ucraină. În prezent, în instituție învață 234
20:10
Comunitățile Vancicăuți și Iunakivka stabilesc parteneriate în cadrul proiectului „Cot la Cot” # Libertatea Cuvântului
Comunitatea Teritorială Vancicăuți din regiunea Cernăuți a semnat un memorandum de cooperare cu Comunitatea Teritorială Iunakivka din regiunea Sumy. Colaborarea va avea loc
19:10
În dimineața zilei de 29 octombrie, în zona de altitudine înaltă a Carpaților s-au înrăutățit condițiile meteorologice. Pe muntele Pip Ivan vizibilitatea este
19:10
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (II) # Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
19:10
Zilele trecute a fost finalizată reparația carosabilului străzii O. Kobyleanska din satul Bălcăuți, CT Mămăliga. Acest lucru a devenit posibil datorită eforturilor comune
18:40
Nutriţie şi sănătate. De ce ar trebui să consumi cât mai des sfeclă roșie. Ce boli poate preveni această legumă # Libertatea Cuvântului
Sfecla roșie are nenumărate beneficii pentru sănătate, deși această legumă este destul de subestimată, nefiind consumată pe măsura beneficiilor pe care le aduce
28 octombrie 2025
20:20
Un grup de profesori de limba și literatura română din Cernăuți au hotărât în această zi frumoasă de toamnă să-și poarte pașii pe
20:00
În perioada 21-23 octombrie curent, Centrul Național Ecologico-Naturalist pentru Tineret Școlar al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei și Instituția Comunală a Consiliului
19:40
Voluntarul Viktor Kucer din CT Rukșin a adus din nou ajutor umanitar pe linia frontului # Libertatea Cuvântului
El a vizitat militarii din ținutul nostru care luptă pe direcțiile Limansk, Siversk, Torețk, Pokrovsk și Kurahovsk. Vpșuntarul a transmis apărătorilor plase anti-dronă
19:30
Astăzi au fost predate încă 9 autobuze școlare comunităților noastre, a comunicat pe Facebook șeful Administrației Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. Noul transport cu
19:10
În Bucovina continuă lucrări de reparație pe traseul M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea # Libertatea Cuvântului
În prezent, drumarii lucrează pe sectorul de la sensul giratoriu Mamaivți până la intrarea în Cernăuți — aceasta este o altă porțiune importantă
09:10
Horoscop special. Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie # Libertatea Cuvântului
În ziua de 23 octombrie, Soarele a intrat în enigmaticul și pasionalul Scorpion, deschizând una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului,
08:00
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (I) # Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
07:30
Ce va apropia sfârșitul războiului din Ucraina: UE a numit principalele puncte # Libertatea Cuvântului
Calea spre pace necesită o participare politică hotărâtă, neobosită și măsuri concrete de sprijin. Pacea în Ucraina poate fi apropiată de pași practici
27 octombrie 2025
22:20
Expertul a infirmat zvonurile despre returnarea forțată a bărbaților ucraineni din Europa. UE nu are un mecanism de returnare a ucrainenilor în Ucraina
22:10
La Cernăuți vor fi aduse pentru identificare alte 250 de corpuri ale soldaților căzuți # Libertatea Cuvântului
Pe 23 octombrie au avut loc măsuri de repatriere. În Ucraina au fost returnate 1000 de corpuri ale soldaților căzuți. În special, la
22:00
Astăzi la Komarivți a avut loc dezvelirea solemnă a unui banner și cinstirea memoriei participantului la războiul ruso-ucrainean, Iurii Sumariuk, care și-a făcut
21:50
Un medic militar din Bucovina s-a întors la datorie după ce a fost eliberat din captivitate # Libertatea Cuvântului
Informația este transmisă de Leleka Foundation Ukraine. Artur Radomski are 24 de ani. Este originar din satul Strilețki Kut, a absolvit Colegiul medical
21:30
Într-o zi cu profundă încărcătură spirituală, 26 octombrie, în care credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Consulul General
19:30
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care alocă cele mai multe fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Șase comunități din regiunea Cernăuți au alocat cel mai mult pentru necesitatea Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele 9 luni ale anului 2025,
