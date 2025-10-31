Volodymyr Zelenski: Lista copiilor ucraineni răpiți de Federația Rusă va fi pe masa tuturor liderilor

Libertatea Cuvântului, 31 octombrie 2025 22:50

Ucraina va transmite partenerilor datele copiilor răpiți de Rusia. Prima listă va fi pe masa tuturor liderilor. Despre aceasta informează RBK-Ucraina cu referire

Acum 30 minute
23:00
Noiembrie la Cernăuți va fi mai caldă decât norma: sunt așteptate până la 20 de grade Libertatea Cuvântului
Temperaturile zilnice vor oscila între 12 și 17 grade Celsius, iar în unele zile este posibilă o încălzire până la 20 de grade.
Acum o oră
22:50
22:30
94 de cetățeni străini sunt înregistrați ca antreprenori în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Printre aceștia se numără nouă femei. Ei reprezintă 18 țări diferite, inclusiv Maroc, India și Țările de Jos.  Acest lucru a fost raportat
Acum 4 ore
19:50
Halloween – magia și misterul sărbătorii. Călătoria printre tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, când întunericul se lasă și umbrele se adâncesc, Halloween își deschide porțile către o lume
19:40
Lumea intră în noiembrie: un expert a explicat de ce negocierile de pace nu vor începe Libertatea Cuvântului
Noiembrie se apropie – iar odată cu el, așteptarea ca războiul dintre Rusia și Ucraina să treacă în faza negocierilor. S-ar părea că
19:30
Dat dispărut timp de 10 luni: Maksym Kolesnykov a murit în război Libertatea Cuvântului
Maksym Kolesnykov, un militar din regiunea Cernăuți, a murit în război. Această veste tristă a fost anunțată de Consiliul sătesc Nedoboivți (Nădăbăuți). Comunitatea
19:30
Creșterea curcanilor – una dintre ramurile principale ale aviculturii din Bucovina Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, 10 întreprinderi principale se ocupă de creșterea curcanilor, dintre care două și-au început activitatea în 2025. Menționăm că producătorii agricoli
19:30
La Liceul Comunal „Gheorghe Asachi” din Herța s-a finalizat un amplu volum de lucrări capitale de înlocuire a acoperișului vechi Libertatea Cuvântului
O lucrare atât de importantă, a cărei valoare a fost de peste 3,5 milioane de grivne (3 milioane 540 de mii 340 grivne),
Acum 6 ore
19:20
Concediu de scurtă durată la baștină Libertatea Cuvântului
Ne-am bucurat să-l vedem acasă, pentru câteva zile de concediu, pe consăteanul nostru, militarul Alexandru Xionzov. Aceste câteva zile acasă au fost pline
Acum 24 ore
09:40
Remedii naturiste. Cum se prepară siropul de tuse din ridiche neagră şi ce beneficii are pentru sănătate Libertatea Cuvântului
Ridichea neagră este un remediu natural cunoscut încă din vechime pentru proprietățile sale benefice în tratarea tusei.  Siropul pentru  tuse din ridiche neagră
09:10
Problemele cu bugetul rusesc au lovit industria de apărare Libertatea Cuvântului
Publicația rusă „Arbat Media”, citând date statistice, a publicat un comunicat conform căruia în Rusia a început să se reducă producția în întreprinderile
Ieri
22:00
Grigoraș din Bucovina Libertatea Cuvântului
Tânăr, energic, talentat, amabil, mărinimos, plin de viață și dornic de a face fapte bune. Așa îl vedem mereu pe ecranele de la
21:30
Câți cetățeni au rămas în Ucraina: o demografă a prezentat statistici șocante Libertatea Cuvântului
Se știe câți cetățeni ucraineni au rămas în țară după începerea războiului și câți locuiesc acum în străinătate. În prezent, în Ucraina locuiesc
21:30
Bilet spre Moldova cu 4 mii de euro: alți trei fugari, reținuți la graniță Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, ofițerii subunității operative a Detașamentului de Grăniceri Cernăuți au prevenit încercarea a trei cetățeni ucraineni de a traversa ilegal frontiera
21:10
O rachetă a fost doborâtă deasupra Bucovinei: fragmentele ei au avariat o linie electrică Libertatea Cuvântului
În timpul unui atac masiv al inamicului din 30 octombrie trei rachete de croazieră au fost înregistrate deasupra regiunii Cernăuți. Acest lucru a
08:40
Tren – o dată la trei zile, și 21 de ore pe drum: de ce este atât de greu să ajungi la Cernăuți din regiunile estice Libertatea Cuvântului
Călătoriile către Cernăuți cu trenul devin din ce în ce mai dificile. Dacă se compară situația cu Ivano-Frankivsk-ul vecin, diferența este semnificativă: trenurile
08:20
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani au părăsit Ucraina în două luni Libertatea Cuvântului
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta de 18-22 de ani au părăsit Ucraina după relaxarea restricțiilor de ieșire din țară, introduse
08:10
Rachete rusești în spațiul aerian al regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
În cursul nopții, inamicul a efectuat un atac masiv cu rachete și drone asupra obiectivelor de infrastructură energetică din Vestul Ucrainei. Despre prezența
08:00
Putin nu urmărește să ocupe cât mai mult teritoriu ucrainean. Un fost purtător de cuvânt al Statului Major General a numit scopul real al Kremlinului Libertatea Cuvântului
Analistul militar consideră că armata rusă nu va avea realizări semnificative în viitorul apropiat. Cucerirea cât mai multor teritorii ale Ucrainei nu este
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Declarațiile lui Putin despre „încercuirea” din Kupiansk și Pokrovsk: Ce spun militarii și Consiliul pentru Securitatea și Apărarea Națională Libertatea Cuvântului
Dezinformarea Kremlinului despre „succesele” ocupanților pe front este îndreptată în primul rând către Statele Unite. La Kupiansk și în împrejurimile sale, luptele grele
21:10
Eroul Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie), din satul Culiceni a fost decorat post-mortem cu ordinul „Pentru Merite în fața ținutului Subcarpatic” Libertatea Cuvântului
Vă reamintim că Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie) a fost soldat superior în Forțele Armate ale Ucrainei. Nume de cod: „Românul”. S-a născut pe 10
20:30
Colegiul Medical Profesionist Noua Suliță se pregătește pentru sezonul de încălzire autonomă Libertatea Cuvântului
Timp de peste 70 de ani, Colegiul Medical Profesionist  Noua Suliță  pregătește personal medical pentru întreaga Ucraină. În prezent, în instituție învață 234
20:10
Comunitățile Vancicăuți și Iunakivka stabilesc parteneriate în cadrul proiectului „Cot la Cot” Libertatea Cuvântului
Comunitatea Teritorială Vancicăuți din regiunea Cernăuți a semnat un memorandum de cooperare cu Comunitatea Teritorială Iunakivka din regiunea Sumy. Colaborarea va avea loc
19:10
În Carpați a nins până la un metru, vizibilitate redusă Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 29 octombrie, în zona de altitudine înaltă a Carpaților s-au înrăutățit  condițiile meteorologice. Pe muntele Pip Ivan vizibilitatea este
19:10
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (II) Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
19:10
La Bălcăuți a fost reparat drumul central  Libertatea Cuvântului
Zilele trecute a fost finalizată reparația carosabilului străzii O. Kobyleanska din satul Bălcăuți, CT Mămăliga. Acest lucru a devenit posibil datorită eforturilor comune
18:40
Nutriţie şi sănătate. De ce ar trebui să consumi cât mai des sfeclă roșie. Ce boli poate preveni această legumă Libertatea Cuvântului
Sfecla roșie are nenumărate beneficii pentru sănătate, deși această legumă este destul de subestimată, nefiind consumată pe măsura beneficiilor pe care le aduce
28 octombrie 2025
20:20
Pe urmele istoriei Libertatea Cuvântului
Un grup de profesori de limba și literatura română din Cernăuți au hotărât în această zi frumoasă de toamnă să-și poarte pașii pe
20:00
 A avut loc adunarea generală a cercurilor de silvicultură  școlare Libertatea Cuvântului
În perioada 21-23 octombrie curent, Centrul Național Ecologico-Naturalist pentru Tineret Școlar al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei și Instituția Comunală a Consiliului
19:40
Voluntarul Viktor Kucer din CT Rukșin a adus din nou ajutor umanitar pe linia frontului Libertatea Cuvântului
El a vizitat militarii din ținutul nostru care luptă pe direcțiile Limansk, Siversk, Torețk, Pokrovsk și Kurahovsk. Vpșuntarul a transmis apărătorilor plase anti-dronă
19:30
Regiunea Cernăuți a primit încă nouă autobuze școlare Libertatea Cuvântului
Astăzi au fost predate încă 9 autobuze școlare comunităților noastre, a comunicat pe Facebook șeful Administrației Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk.  Noul transport cu
19:10
În Bucovina continuă lucrări de reparație pe  traseul M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea Libertatea Cuvântului
În prezent, drumarii lucrează pe sectorul de la sensul giratoriu Mamaivți  până la intrarea în Cernăuți — aceasta este o altă porțiune importantă
09:10
Horoscop special. Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie Libertatea Cuvântului
În ziua de 23 octombrie, Soarele a intrat în enigmaticul și pasionalul Scorpion, deschizând una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului,
08:00
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (I) Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
07:30
Ce va apropia sfârșitul războiului din Ucraina: UE a numit principalele puncte Libertatea Cuvântului
Calea spre pace necesită o participare politică hotărâtă, neobosită și măsuri concrete de sprijin. Pacea în Ucraina poate fi apropiată de pași practici
27 octombrie 2025
22:20
Poate UE să trimită bărbați ucraineni să lupte în Patrie: expertul explică Libertatea Cuvântului
Expertul a infirmat zvonurile despre returnarea forțată a bărbaților ucraineni din Europa. UE nu are un mecanism de returnare a ucrainenilor în Ucraina
22:10
La Cernăuți vor fi aduse pentru identificare alte 250 de corpuri ale soldaților căzuți Libertatea Cuvântului
Pe 23 octombrie au avut loc măsuri de repatriere. În Ucraina au fost returnate 1000 de corpuri ale soldaților căzuți. În special, la
22:00
Consătenii nu-și uită eroii Libertatea Cuvântului
Astăzi la Komarivți a avut loc dezvelirea solemnă a unui banner și cinstirea memoriei participantului la războiul ruso-ucrainean, Iurii Sumariuk, care și-a făcut
21:50
Un medic militar din Bucovina s-a întors la datorie după ce a fost eliberat din captivitate Libertatea Cuvântului
Informația este transmisă de Leleka Foundation Ukraine. Artur Radomski are 24 de ani. Este originar din satul Strilețki Kut, a absolvit Colegiul medical
21:30
Un simbol al credinței, demnității și unității naționale Libertatea Cuvântului
Într-o zi cu profundă încărcătură spirituală, 26 octombrie,  în care credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Consulul General
19:30
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care alocă cele mai multe fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei Libertatea Cuvântului
Șase comunități din regiunea Cernăuți au alocat cel mai mult pentru necesitatea Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele 9 luni ale anului 2025,
19:30
Putin este gata să accepte conceptul de pace al Casei Albe: Reacția Ucrainei Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin ar fi gata să accepte conceptul de pace pe care îl va propune Casa Albă. Despre acest lucru a
19:20
Fostul ambasador al Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, va fi numit în țara sa viceprim-ministru pentru reintegrarea Transnistriei Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a scris Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de Prim-ministru al Moldovei. Politicianul a publicat o postare despre cele mai recente decizii
19:20
La Tereblecea a fost amenajată o Alee a Gloriei Libertatea Cuvântului
Duminică, 26 octombrie, în satul Tereblecea a avut loc inaugurarea solemnă a Aleii Gloriei a soldaților din CT Tereblece, care și-au pierdut viața
10:50
Sărbători creştine. Sfânta Cuvioasă Parascheva – izvor de sănătate duhovnicească.  Viaţa sfintei, obiceiuri şi tradiţii Libertatea Cuvântului
Este celebrată de Biserica Ortodoxă şi de altele de rit oriental. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului
10:30
De la cântecul popular – la muzică clasică. Iată  diapazonul Festivalului-concurs „Ciprian Porumbescu” de la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, la 24-26 septembrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
26 octombrie 2025
20:50
„Trebuia să trăiască mult și bine”: la Kiev, o dronă rusească a curmat viața talentatei Anastasia Maslii, de 19 ani Libertatea Cuvântului
La Kiev, Anastasia Maslii, în vârstă de 19 ani, și mama ei au murit în urma unui atac cu dronă rusească din noaptea
20:40
În regiunea Cernăuți, patru poduri sunt declarate ca fiind avariate. Repararea unora a început deja, pentru celelalte – nu ajung finanțe Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a informat Serviciul regional de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii, ca răspuns la o solicitare a Audiovizualului public. Restaurarea podului avariat
20:20
Modernizarea Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne — Siret” trece în faza practică Libertatea Cuvântului
Aceasta este una dintre etapele cheie în cadrul implementării proiectului din programul „Connecting Europe Facility”, care are o importanță strategică. Serviciul de Reconstrucție
20:10
A parcurs peste 11 mii de kilometri pe motocicletă: un medic-călător a fost întâmpinat la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Medicul Viaceslav Sucevan de la Spitalul Regional Cernăuți a parcurs aproape 11 mii de kilometri pe motocicletă în timpul călătoriei sale. Astăzi, 26
