Grigoraș din Bucovina
Libertatea Cuvântului, 30 octombrie 2025 22:00
Tânăr, energic, talentat, amabil, mărinimos, plin de viață și dornic de a face fapte bune. Așa îl vedem mereu pe ecranele de la
• • •
Câți cetățeni au rămas în Ucraina: o demografă a prezentat statistici șocante # Libertatea Cuvântului
Se știe câți cetățeni ucraineni au rămas în țară după începerea războiului și câți locuiesc acum în străinătate. În prezent, în Ucraina locuiesc
În regiunea Cernăuți, ofițerii subunității operative a Detașamentului de Grăniceri Cernăuți au prevenit încercarea a trei cetățeni ucraineni de a traversa ilegal frontiera
O rachetă a fost doborâtă deasupra Bucovinei: fragmentele ei au avariat o linie electrică # Libertatea Cuvântului
În timpul unui atac masiv al inamicului din 30 octombrie trei rachete de croazieră au fost înregistrate deasupra regiunii Cernăuți. Acest lucru a
Tren – o dată la trei zile, și 21 de ore pe drum: de ce este atât de greu să ajungi la Cernăuți din regiunile estice # Libertatea Cuvântului
Călătoriile către Cernăuți cu trenul devin din ce în ce mai dificile. Dacă se compară situația cu Ivano-Frankivsk-ul vecin, diferența este semnificativă: trenurile
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani au părăsit Ucraina în două luni # Libertatea Cuvântului
Aproape 100 de mii de bărbați cu vârsta de 18-22 de ani au părăsit Ucraina după relaxarea restricțiilor de ieșire din țară, introduse
În cursul nopții, inamicul a efectuat un atac masiv cu rachete și drone asupra obiectivelor de infrastructură energetică din Vestul Ucrainei. Despre prezența
Putin nu urmărește să ocupe cât mai mult teritoriu ucrainean. Un fost purtător de cuvânt al Statului Major General a numit scopul real al Kremlinului # Libertatea Cuvântului
Analistul militar consideră că armata rusă nu va avea realizări semnificative în viitorul apropiat. Cucerirea cât mai multor teritorii ale Ucrainei nu este
Declarațiile lui Putin despre „încercuirea” din Kupiansk și Pokrovsk: Ce spun militarii și Consiliul pentru Securitatea și Apărarea Națională # Libertatea Cuvântului
Dezinformarea Kremlinului despre „succesele” ocupanților pe front este îndreptată în primul rând către Statele Unite. La Kupiansk și în împrejurimile sale, luptele grele
Eroul Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie), din satul Culiceni a fost decorat post-mortem cu ordinul „Pentru Merite în fața ținutului Subcarpatic” # Libertatea Cuvântului
Vă reamintim că Sebastian Gheorghiu (Acostăchioaie) a fost soldat superior în Forțele Armate ale Ucrainei. Nume de cod: „Românul”. S-a născut pe 10
Colegiul Medical Profesionist Noua Suliță se pregătește pentru sezonul de încălzire autonomă # Libertatea Cuvântului
Timp de peste 70 de ani, Colegiul Medical Profesionist Noua Suliță pregătește personal medical pentru întreaga Ucraină. În prezent, în instituție învață 234
Comunitățile Vancicăuți și Iunakivka stabilesc parteneriate în cadrul proiectului „Cot la Cot” # Libertatea Cuvântului
Comunitatea Teritorială Vancicăuți din regiunea Cernăuți a semnat un memorandum de cooperare cu Comunitatea Teritorială Iunakivka din regiunea Sumy. Colaborarea va avea loc
În dimineața zilei de 29 octombrie, în zona de altitudine înaltă a Carpaților s-au înrăutățit condițiile meteorologice. Pe muntele Pip Ivan vizibilitatea este
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (II) # Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
Zilele trecute a fost finalizată reparația carosabilului străzii O. Kobyleanska din satul Bălcăuți, CT Mămăliga. Acest lucru a devenit posibil datorită eforturilor comune
Nutriţie şi sănătate. De ce ar trebui să consumi cât mai des sfeclă roșie. Ce boli poate preveni această legumă # Libertatea Cuvântului
Sfecla roșie are nenumărate beneficii pentru sănătate, deși această legumă este destul de subestimată, nefiind consumată pe măsura beneficiilor pe care le aduce
Un grup de profesori de limba și literatura română din Cernăuți au hotărât în această zi frumoasă de toamnă să-și poarte pașii pe
În perioada 21-23 octombrie curent, Centrul Național Ecologico-Naturalist pentru Tineret Școlar al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei și Instituția Comunală a Consiliului
Voluntarul Viktor Kucer din CT Rukșin a adus din nou ajutor umanitar pe linia frontului # Libertatea Cuvântului
El a vizitat militarii din ținutul nostru care luptă pe direcțiile Limansk, Siversk, Torețk, Pokrovsk și Kurahovsk. Vpșuntarul a transmis apărătorilor plase anti-dronă
Astăzi au fost predate încă 9 autobuze școlare comunităților noastre, a comunicat pe Facebook șeful Administrației Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. Noul transport cu
În Bucovina continuă lucrări de reparație pe traseul M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Tereblecea # Libertatea Cuvântului
În prezent, drumarii lucrează pe sectorul de la sensul giratoriu Mamaivți până la intrarea în Cernăuți — aceasta este o altă porțiune importantă
Horoscop special. Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie # Libertatea Cuvântului
În ziua de 23 octombrie, Soarele a intrat în enigmaticul și pasionalul Scorpion, deschizând una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului,
Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rogovei: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei (I) # Libertatea Cuvântului
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rogovei (originar din regiunea Cernăuți), a acordat un interviu publicației RBC-Ucraina. Am selectat răspunsurile la câteva întrebări,
Ce va apropia sfârșitul războiului din Ucraina: UE a numit principalele puncte # Libertatea Cuvântului
Calea spre pace necesită o participare politică hotărâtă, neobosită și măsuri concrete de sprijin. Pacea în Ucraina poate fi apropiată de pași practici
Expertul a infirmat zvonurile despre returnarea forțată a bărbaților ucraineni din Europa. UE nu are un mecanism de returnare a ucrainenilor în Ucraina
La Cernăuți vor fi aduse pentru identificare alte 250 de corpuri ale soldaților căzuți # Libertatea Cuvântului
Pe 23 octombrie au avut loc măsuri de repatriere. În Ucraina au fost returnate 1000 de corpuri ale soldaților căzuți. În special, la
Astăzi la Komarivți a avut loc dezvelirea solemnă a unui banner și cinstirea memoriei participantului la războiul ruso-ucrainean, Iurii Sumariuk, care și-a făcut
Un medic militar din Bucovina s-a întors la datorie după ce a fost eliberat din captivitate # Libertatea Cuvântului
Informația este transmisă de Leleka Foundation Ukraine. Artur Radomski are 24 de ani. Este originar din satul Strilețki Kut, a absolvit Colegiul medical
Într-o zi cu profundă încărcătură spirituală, 26 octombrie, în care credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Consulul General
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care alocă cele mai multe fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Șase comunități din regiunea Cernăuți au alocat cel mai mult pentru necesitatea Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele 9 luni ale anului 2025,
Putin este gata să accepte conceptul de pace al Casei Albe: Reacția Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin ar fi gata să accepte conceptul de pace pe care îl va propune Casa Albă. Despre acest lucru a
Fostul ambasador al Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, va fi numit în țara sa viceprim-ministru pentru reintegrarea Transnistriei # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a scris Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de Prim-ministru al Moldovei. Politicianul a publicat o postare despre cele mai recente decizii
Duminică, 26 octombrie, în satul Tereblecea a avut loc inaugurarea solemnă a Aleii Gloriei a soldaților din CT Tereblece, care și-au pierdut viața
Sărbători creştine. Sfânta Cuvioasă Parascheva – izvor de sănătate duhovnicească. Viaţa sfintei, obiceiuri şi tradiţii # Libertatea Cuvântului
Este celebrată de Biserica Ortodoxă şi de altele de rit oriental. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului
De la cântecul popular – la muzică clasică. Iată diapazonul Festivalului-concurs „Ciprian Porumbescu” de la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, la 24-26 septembrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
„Trebuia să trăiască mult și bine”: la Kiev, o dronă rusească a curmat viața talentatei Anastasia Maslii, de 19 ani # Libertatea Cuvântului
La Kiev, Anastasia Maslii, în vârstă de 19 ani, și mama ei au murit în urma unui atac cu dronă rusească din noaptea
În regiunea Cernăuți, patru poduri sunt declarate ca fiind avariate. Repararea unora a început deja, pentru celelalte – nu ajung finanțe # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a informat Serviciul regional de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii, ca răspuns la o solicitare a Audiovizualului public. Restaurarea podului avariat
Modernizarea Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne — Siret” trece în faza practică # Libertatea Cuvântului
Aceasta este una dintre etapele cheie în cadrul implementării proiectului din programul „Connecting Europe Facility”, care are o importanță strategică. Serviciul de Reconstrucție
A parcurs peste 11 mii de kilometri pe motocicletă: un medic-călător a fost întâmpinat la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Medicul Viaceslav Sucevan de la Spitalul Regional Cernăuți a parcurs aproape 11 mii de kilometri pe motocicletă în timpul călătoriei sale. Astăzi, 26
Sărbători creştine. Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir – ocrotitorul spiritual al creștinilor din întreaga lume # Libertatea Cuvântului
Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit pe 26 octombrie (stil nou), este unul dintre cei mai venerați sfinți ortodocși. Sfântul Mare Mucenic Dumitru,
General american: „Teritoriul vast al Rusiei a devenit punctul său slab în timpul războiului” # Libertatea Cuvântului
Federația Rusă nu mai are un avantaj strategic în teritoriul său vast — acesta s-a transformat într-o vulnerabilitate. Teritoriul imens al Rusiei, considerat
Moldova a decis să reducă la jumătate tariful pentru tranzitul gazului către Ucraina în sezonul de încălzire 2025–2026 # Libertatea Cuvântului
Despre acest lucru informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Moldova. După cum se menționează, agenția a adoptat recent o decizie
În urma atacului inamic cu drone asupra Kievului, trei persoane au murit și 29 au fost rănite, dintre care 7 copii. Echipele de
Președintele american, Donald Trump, a declarat că o întâlnire cu dictatorul rus Vladimir Putin este posibilă cu condiția încheierii unui acord privind reglementarea
La Gimnaziul din Crestinești a avut loc o întâlnire cu scriitorul Gheorghe Bota # Libertatea Cuvântului
La 24 octombrie, la Gimnaziul din Crestinești, raionul Nistru avut loc o întâlnire de neuitată a elevilor și a colectivului didactic cu scriitorul
Potrivit lui Starmer, aceasta va ajuta Ucraina să doboare mai eficient țintele inamice. Vineri, 24 octombrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a demonstrat, în
O întreprindere din Nedoboivți produce până la 18 tone de suc de mere într-o lună # Libertatea Cuvântului
În satul Nedoboivți (Nădăbăuți), la întreprinderea «PanSik», se produce suc fără adaos de zahăr. Procesul de fabricare este următorul: se spală merele, se
Moment astrologic. Schimbări majore pentru 4 zodii în ultima săptămână din luna octombrie. Nativii pentru care lucrurile devin clare # Libertatea Cuvântului
Universul pare să-și fi stabilit deja planurile pentru câteva zodii, ultimele zile din luna octombrie aducând schimbări majore. În ultima parte a lunii
Informații despre fostul docent Mihai Dăscălescu în fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți Fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți conțin informații
Atac cu rachete asupra Kievului: autoritățile au raportat despre consecințe și victime # Libertatea Cuvântului
În urma atacului cu rachete, au izbucnit incendii mari în mai multe cartiere ale orașului. Invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete
