Alexandru Munteanu: Problema transnistreană trebuie rezolvată economic

Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar în noaptea de marți spre miercuri, după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene — a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Potrivit Ministerului rus al Apărării, forțele de apărare aeriană au doborât 100 de drone lansate de Ucraina, dintre care […]