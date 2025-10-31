Alexandru Munteanu: Problema transnistreană trebuie rezolvată economic
Vocea Basarabiei, 31 octombrie 2025 12:40
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că nu este adeptul unor acțiuni dure față de regiunea transnistreană și optează în principal pentru rezolvarea problemelor economice pentru reglementare. „Unica soluție este cea economică, iar noua guvernare va fi deschisă pentru soluționarea acestei probleme", a tranșat premierul desemnat în discursul său de prezentare
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare” # Vocea Basarabiei
Nicu Popescu, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat că renunță la mandatul său parlamentar și acceptă funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, renunț la mandatul de deputat
12:00
(FOTO) Reformele economice din R. Moldova, discutate de președinta Maia Sandu și comisara europeană Maria Luís Albuquerque # Vocea Basarabiei
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Părțile au reconfirmat parteneriatul solid dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, bazat pe valori comune, încredere și angajamentul pentru o economie modernă, rezilientă și orientată spre oameni. „În centrul dialogului s-a
Acum 2 ore
11:40
Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist” # Vocea Basarabiei
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău, în cadrul căruia a cerut votul de încredere pentru Cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare intitulat: „UE, PACE, DEZVOLTARE". El a subliniat că programul său de guvernare este orientat spre creșterea economică, eficiență
Acum 4 ore
10:20
Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 31 octombrie, decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului
09:30
Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru Guvernul său # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a solicita votul de încredere al deputaților. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat cere votul de încredere asupra programului de guvernare și asupra întregii liste a cabinetului de
09:00
Ucraina va relua importurile de gaze din Grecia prin conducta Transbalcanică în noiembrie # Vocea Basarabiei
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale. Anunțul a fost făcut joi de firma de consultanță ExPro. Potrivit sursei, aproximativ 55% din producția internă de gaze a Ucrainei a fost afectată de bombardamentele din octombrie, ceea ce
Acum 24 ore
21:20
20:20
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 30.10.2025, ora 17:00
20:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 30.10.2025, ora 19:00
19:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că retrage de pe piață un lot de ouă de găină comercializat de compania „Speranța". Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini, care aparține acestei companii, în probele de materii fecale a păsărilor s-a identificat bacteria Salmonella Enteritidis. Lotul vizat are marcajul pe
19:10
Republica Moldova, parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a devenit parte a Grupului la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est (HLEG). Acest format reunește experți din țări membre ale Uniunii Europene, precum și din state candidate la aderare, care oferă asistență pentru alinierea legislațiilor naționale la prevederile Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), dar și pentru
18:40
Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Vocea Basarabiei
Polonia a anunțat joi că cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu
18:20
În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, traficul pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău va fi suspendat parțial din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, vineri, 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi), pe direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului. Sâmbătă, 1 noiembrie, în
17:00
Comisar UE: Băncile din R. Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului # Vocea Basarabiei
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Republica Moldova este obligată să alinieze sectorul financiar în conformitate
16:40
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, bănuită de escrocherii online în Republica Moldova, a fost reținută de polițiștii din Chișinău. Suspecta este vizată în nouă dosare penale, iar prejudiciul cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei. Ea a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, iar
16:10
Aprofundarea cooperării economice și financiare dintre R. Moldova și UE, subiect de discuții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia statului, a fost unul dintre subiectele discutate astăzi de premierul Dorin Recean și Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor, aflată într-o vizită la Chișinău.
15:50
15:20
Douăsprezece comisii permanente vor activa în noul Parlament de la Chișinău: Una va fi responsabilă de integrarea europeană # Vocea Basarabiei
În noul Parlament de la Chișinău au fost constituite 12 comisii permanente, cu una mai mult comparativ cu legislatura trecută. Noua comisie va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Astfel, Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Marcel Spatari. Aceasta a fost creată pentru a accelera procesul de aderare
14:50
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, aflat în arest preventiv, susține că își va demonstra nevinovăția în fața acuzațiilor, pe care le califică drept politice. Într-un mesaj postat pe rețele sale de socializare, Plahotniuc s-a plâns pe faptul că dosarul în care este învinuit este unul voluminos – de 97 de volume, fiecare a câte 300-400
14:30
Ministerul Apărării de la Chișinău: Nu au fost detectate survoluri neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării de la Chișinău informează că sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova nu au detectat survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută în contextul în care în această dimineață pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupusă încălcare a spațiului aerian al
13:50
Gigantul petrolier rus „Lukoil" a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea multinaționalei „Gunvor Group" pentru achiziționarea filialei sale internaționale, într-o tranzacție care ar constitui cea mai semnificativă vânzare de active corporative de la impunerea sancțiunilor americane asupra companiei, săptămâna trecută. „Gunvor Group" este o companie înregistrată în Cipru, cu birouri comerciale în
13:40
Ministerul Educației și Cercetării, reacție după perchezițiile CNA la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: „Condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional” # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) la Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău. „MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului
13:20
Deputații au aprobat în ședința de astăzi componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, Biroul permanent al noului Parlament de la Chișinău va avea 15 membri. Igor Grosu, președintele Parlamentului, și vicepreședinții instituției legislative, Doina Gherman și Vlad Batrîncea, vor fi membri din oficiu. Ulterior, conform principiului proporționalității, fracțiunea parlamentară
Ieri
12:40
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși vicepreședinți ai Parlamentului de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Doina Gherman, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, și Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor, au fost realeși astăzi, 30 octombrie, vicepreședinți ai Parlamentului de la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține majoritate parlamentară, a propus-o pentru funcția de vicepreședinte a Legislativului pe Doina Gherman. Candidatura acesteia a fost susținută de 53
12:10
33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici: Parlamentul de la Chișinău, minut de reculegere în memoria marilor artiști # Vocea Basarabiei
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la moartea Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici. Parlamentul de la Chișinău a ținut un minut de reculegere în memoria celor doi mari artiști. Astfel, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a menționat importanța moștenirii culturale și patriotice lăsate de cei doi mari artiști, pe
11:10
(FOTO) Percheziții la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut pentru acte de corupție # Vocea Basarabiei
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Conform informațiilor prezentate de CNA, două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de
10:30
Încasările la impozitul pe venit din salariu au crescut cu aproape 13% în primele nouă luni ale anului 2025 # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că încasările la impozitul pe venit din salariu au înregistrat o creștere de 12,98% în primele nouă luni ale anului 2025, atingând cifra de 34,8 miliarde de lei. Pentru aceeași perioadă, agenții economici au declarat obligații aferente plăților salariale în valoare totală de 1,2 miliarde de lei, ceea ce
09:30
În noul Parlament vor activa până la 13 comisii permanente: PAS va conduce cele mai importante dintre ele # Vocea Basarabiei
În noul Parlament al Republicii Moldova vor funcționa 12–13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmează să conducă cele mai importante structuri – printre care Comisia economie, buget și finanțe, Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, transmite Radio Moldova. Anunțul a fost făcut
09:00
Mașinile implicate în accidente rutiere vor apela automat Serviciul 112: Republica Moldova implementează sistemul european eCall # Vocea Basarabiei
Mașinile implicate în accidente rutiere vor putea apela automat Serviciul 112, transmițând instant informații despre locație și gravitatea incidentului. Măsura devine posibilă datorită proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, care conectează Republica Moldova la rețeaua europeană modernă de răspuns la urgențe. Potrivit ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, sistemul este deja implementat în proporție
08:30
Avertisment dur al ministrului belgian al Apărării: „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă” # Vocea Basarabiei
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a transmis un avertisment ferm Rusiei, declarând că orice atac cu rachetă asupra Bruxelles-ului ar provoca un răspuns devastator din partea NATO, capabil „să șteargă Moscova de pe hartă". „Dacă Putin lansează o rachetă asupra Bruxelles-ului, vom șterge Moscova de pe hartă. O rachetă de croazieră asupra capitalei Belgiei?
29 octombrie 2025
23:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 29.10.2025, ora 17:00
23:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 29.10.2025, ora 19:00
21:10
Biroul Parlamentului European la Chișinău va fi inaugurat oficial pe 7 noiembrie, a anunț
19:50
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” # Vocea Basarabiei
Europa trebuie să crească, extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a susținut astăzi un discurs la Forumul Păcii de la Paris. Șefa statul a specificat că prin integrarea democrațiilor aflate în […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Aeroportul din Chișinău: Alimentarea aeronavelor nu este afectată de sancțiunile internaționale aplicate companiei ruse Lukoil # Vocea Basarabiei
Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău informează că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate. Asigurările vin în contextul sancțiunilor aplicate companiei ruse Lukoil, furnizor pentru mai mulți operatori aerieni din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al instituției, Aeroportul și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate […] Articolul Aeroportul din Chișinău: Alimentarea aeronavelor nu este afectată de sancțiunile internaționale aplicate companiei ruse Lukoil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Lituania va menține închisă frontiera cu Belarus până pe 30 noiembrie, după 500 de incidente legate de pătrunderea unor baloane suspecte în spațiul aerian lituanian. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul de la Vilnius, Inga Ruginienė. Inițial, pe 27 octombrie, autoritățile Lituaniei au anunțat restricțiile pentru o perioadă nedeterminată din motive de securitate. Precizări suplimentare […] Articolul Lituania menține închisă granița cu Belarus până la sfârșit de noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Dosarul privind instruirile din Serbia: Un funcționar public, arest pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Un funcționar public cu rol de conducere în administrația publică locală a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit în dosarul care vizează instruirile în Serbia pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) precizează că o altă persoană vizată în […] Articolul Dosarul privind instruirile din Serbia: Un funcționar public, arest pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Alexandru Munteanu, reacție la propunerea lui Ion Ceban de a face parte din Guvern # Vocea Basarabiei
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a comentat astăzi, 29 octombrie, declarația lui Ion Ceban, care a spus anterior că primarul municipiului Chișinău ar trebui să facă parte din noul Guvern. Premierul desemnat a declarat că ideea lui Ion Ceban „nu este foarte rațională” și nu are precedent nici în […] Articolul Alexandru Munteanu, reacție la propunerea lui Ion Ceban de a face parte din Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Se amână sau nu ședința de învestire a noului Guvern de la Chișinău? Răspunsul lui Igor Grosu # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate a respins miercuri, 29 octombrie, solicitările formațiunilor „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” de a amâna votul de învestire a noului Guvern de la Chișinău. Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat după consultările cu premierul desemnat, că ședința de învestire a Guvernului Munteanu, va avea loc vineri, conform programului stabilit. „Aceste două […] Articolul Se amână sau nu ședința de învestire a noului Guvern de la Chișinău? Răspunsul lui Igor Grosu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, extrădat în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul comis pe 10 iulie 2024 pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al Chișinăului, va să fi extrădat în Republica Moldova. Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a admis demersul Procuraturii Generale în acest sens. Potrivit Procuraturii Generale, învinuitul a fost […] Articolul Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, extrădat în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru că s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare, participând la acțiuni armate pe teritoriul Ucrainei și al altor state. Potrivit PCCOCS, pentru banii promiși, suspecții ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, […] Articolul (VIDEO) Cetățeni ai R. Moldova, cercetați pentru mercenariat în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Partidul Comuniștilor din Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) au anunțat astăzi, 29 septembrie, că nu vor vota Guvernul Munteanu. După consultările cu premierul desemnat, reprezentanții fracțiunii PSRM au prezentat mai multe critici la adresa programului de guvernare, în special în domeniile social și economic. De asemenea, socialiștii i-au propus lui Alexandru Munteanu […] Articolul PCRM și PSRM nu vor vota Guvernul Munteanu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Va susține sau nu Blocul Alternativa noul Guvern? Ce spun reprezentanții fracțiunii după consultările cu premierul desemnat # Vocea Basarabiei
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările sale vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu. Potrivit lui Ion Ceban, […] Articolul Va susține sau nu Blocul Alternativa noul Guvern? Ce spun reprezentanții fracțiunii după consultările cu premierul desemnat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
(VIDEO) Șofer de TIR din Republica Moldova, implicat într-un grav accident la Iași # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 octombrie, în județul Iași din România. Incidentul s-a produs pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, și a implicat un TIR și un autoturism. Două persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent. Potrivit Poliției din Iași, accidentul s-a produs […] Articolul (VIDEO) Șofer de TIR din Republica Moldova, implicat într-un grav accident la Iași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, vizită la Chișinău # Vocea Basarabiei
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită de două zile la Chișinău. Scopul vizitei este de a consolida dialogul între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind dezvoltarea unei piețe financiare moderne și crearea de noi oportunități de creștere economică sustenabilă. Astfel, comisara europeană se va întâlni […] Articolul Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, vizită la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Un fost polițist din Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus și aplicarea unei amenzi în sumă de 120.000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Inculpatul a fost privat […] Articolul Polițist din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru corupere pasivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Fracțiunea Partidului Nostru solicită amânarea învestirii Guvernului Munteanu cu cel puțin o săptămână. Declarații în acest sens au fost făcute Renato Usatii, liderul fracțiunii, imediat după ce a participat la consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu. El a precizat că deputații Partidului Nostru au studiat programul propus de noul Guvern și a spus că acesta […] Articolul Partidul Nostru solicită amânarea votului pentru Guvernul Munteanu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar privind activitatea mercenarilor # Vocea Basarabiei
Oamenii legii efectuează, în această dimineață, percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar penal ce vizează activitatea mercenarilor. Poliția anunță că va oferi detalii suplimentare după finalizarea acțiunilor procesuale. „La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” desfășoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză […] Articolul Percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar privind activitatea mercenarilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Trei aeroporturi din Moscova, închise temporar după un nou val de atacuri cu drone ucrainene # Vocea Basarabiei
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar în noaptea de marți spre miercuri, după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene — a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Potrivit Ministerului rus al Apărării, forțele de apărare aeriană au doborât 100 de drone lansate de Ucraina, dintre care […] Articolul Trei aeroporturi din Moscova, închise temporar după un nou val de atacuri cu drone ucrainene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
