Horoscop 1 noiembrie – Zodia care va intra la cheltuieli
HotNews, 1 noiembrie 2025 07:20
Horoscop 1 noiembrie – o zi reușită. O să facem bine să profităm la maximum de timpul liber, să-i luăm pe ai noștri și să vedem locuri, oameni noi, să ne limpezim creierii. SCORPION Poate vă permiteți și voi o relaxare și veți porni într-o plimbare prin țară, posibil la invitația cuiva drag, și vă
Acum 30 minute
07:20
Horoscop 1 noiembrie – Zodia care va intra la cheltuieli
Acum 12 ore
20:50
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, – către candidatul la funcția de premier: Votul electronic este așteptat de diaspora! # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputat al Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru" și membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a atras atenția candidatului la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, că programul său de guvernare pune accent pe digitalizare, dar nu prevede implementarea votului electronic. Deputatul a subliniat că această măsură este deosebit de așteptată de numeroși moldoveni stabiliți
19:40
Irina Vlah: Cel mai probabil, noul premier va deveni prizonier al conflictelor interne din chiar interiorul PAS # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican "Inima Moldovei", activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării cauzei civile, a constatat că "astăzi a fost învestit în funcție noul Guvern al PAS — deja al treilea la număr. De această dată, reprezentanții partidului de guvernământ au apelat la un premier „din afară". Dar nu trebuie să ne
Acum 24 ore
16:40
Ion Ceban, deputat al Blocului Alternativa, a cerut depolitizarea instituțiilor de stat. Guvernul Munteanu trebuie să aibă angajamente clare și să promită astăzi în fața cetățenilor că va asigura transparență în toate procesele declarate „secret de stat" de fostul Guvern. Va iniția depolitizarea instituțiilor statului, iar primarii din toată țara nu vor mai fi șantajați
16:00
Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primar de Glodeni, a cerut viitorului Guvern sprijin pentru businessul local # HotNews
Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primarul orașului Glodeni, a cerut, în plenul Parlamentului, ca autoritățile să sprijine mai mult businessul local și să stimuleze revenirea diasporei pentru a investi în economie. Adresându-se candidatului la funcția prim-ministru, Alexandru Munteanu, ea a avertizat că politica bugetar-fiscală actuală creează dificultăți întreprinderilor din teritoriu. „Aveți în plan să faceți
12:40
Ion Ceban: Sper ca programul de guvernare să nu fie doar unul electoral, ci să fie adaptat la realitate # HotNews
Președintele MAN, Ion Ceban, despre alegerea Guvernului: „Sper ca programul de guvernare să nu fie doar unul electoral, ci să fie adaptat la realitate" Președintele Mișcării Alternativa Națională, primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat formarea noului Guvern și conținutul programului de guvernare, menționând că documentul prezentat seamănă mai mult cu un program electoral decât cu
Ieri
07:00
Horoscop 31 octombrie – O zi mai picantă. O să facem treabă, o să ne și distrăm, o pornim la drum și mai vedem și alte locuri, alți oameni, ca să ne destresăm. SCORPION Se poate să vi se dea ceva în plus de lucru și să vină și bani, bască promisiuni de job
30 octombrie 2025
16:20
VIDEO: Vasile Costiuc: Alianța COZAC, care s-a constituit în 2019 – PAS-PSRM, este funcțională într-o versiune nouă în 2025 # HotNews
Vasile Costiuc declară că PAS-ul și PSRM-ul și-au împărțit funcțiile de conducere ale Parlamentului, așa cum v-am anunțat toată această campanie electorală, că în majoritatea raioanelor sau într-o bună parte din raioanii, PAS-ul n-a avut nicio problemă să facă coaliții de guvernare cu PSRM-ul, iar toată această campanie electorală am văzut, cu lux de amănunte,
16:10
Ion Ceban: Fracțiunea ALTERNATIVA va deține câteva poziție importantă în Comisiile parlamentare # HotNews
În Parlament, fracțiunea ALTERNATIVA va deține o poziție importantă în Comisia economie, buget și finanțe, unde colega noastră Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte, declară Ion Ceban. O altă funcție importantă și responsabilă revine Lilianei Iaconi, care va deține poziția de președinte al Comisiei administrație publică și dezvoltare regională. De asemenea, membru
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt prezidiu în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea partidului nostru propune pe doamna Elena Grițco pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului", a declarat
12:30
Ion Ceban: Ceea ce vedem astăzi nu mai este un monopol asupra instituțiilor statului, dar deja o dictatură a unui singur partid # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat că sfera instituțiilor publice din Republica Moldova este „excesiv politizată", iar acest fenomen subminează independența statului și transformă instituțiile în instrumente de control politic. „Am vorbit în această privință și urmează să prezentăm un proiect în legislativ. Este mult prea politizată toată sfera instituțiilor publice care
10:30
Irina Vlah, la evenimentul dedicat aniversării a 102 a Republicii Turcia: Apreciez relația noastră cu Președintele Erdogan # HotNews
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei", activitatea căruia este limitată pe perioada examinării cauzei civile a participat alături de fiica ei, Anna, la evenimentul organizat de Ambasada Turciei în Republica Moldova, cu ocazia celei de-a 102-a aniversări a Republicii Turcia. „Pe mine mă leagă de Turcia ani de prietenie sinceră și inițiative
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Horoscop 30 octombrie – O zi chiar frumoasă. O să putem visa cu ochii deschiși, ca să proiectăm acele lucruri pe care ni le dorim. SCORPION Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă bucurați de niște reușite în lanț, că viața voastră se află pe o pantă ascendentă și câștigurile depind în mare
29 octombrie 2025
15:10
Ion Ceban a recomandat premierului desemnat să-și păstreze independența față de influențele politice # HotNews
Ion Ceban, după consultările Blocului ALTERNATIVA cu premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Sperăm că aceste discuții nu vor fi doar de ochii lumii" Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu. În urma discuțiilor, Ceban a declarat că speră ca dialogul cu partidele de
15:00
VIDEO Fadei Nagacevschi: Numirea lui Vladimir Cojuhari la Ministerul de Justiție este un experiment riscant # HotNews
Pentru mine este interesant experimentul acesta de a numi un reprezentant al Ministerului de Interni la Justiție – este o mișcare riscantă – prea mult control se dă organelor afacerilor interne în sistemul guvernamental, declară fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. De fapt, un portofoliu extrem de important s-a cedat reprezentanților organelor afacerilor interne, este
14:10
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului de miniștri. Or, în lipsa acestora este dificilă susținerea candidaților. „Nu am găsit măcar un
12:20
VIDEO Ion Ceban: Guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru oameni # HotNews
Alexandru Munteanu a recunoscut că programul de guvernare, publicat, e mai mult o programă electorală, susține deputatul Blocului Aletrnativa, Ion Ceban. Primarul capitalei a salutat deschiderea la dialog din partea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru. Ion Ceban a declarat că guvernarea vorbește frecvent despre rezultate frumoase pe hârtie, dar acestea nu sunt palpabile pentru
10:30
VIDEO Partidul Nostru cere amânarea votului pentru Guvernul Munteanu. Renato Usatîi: Programul a fost elaborat în grabă și are foarte multe lacune # HotNews
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a publicat o analiză critică a Programului de Guvernare prezentat de candidatul desemnat pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, menționând că documentul „a fost elaborat în grabă" și „are foarte multe lacune, neclarități și lipsă de termene de realizare". Programul e bine structurat pe capitole, cu multe ținte numerice
10:10
Ion Ceban: În programul de guvernare au fost incluse acțiuni criticate de actuala guvernare, dar realizate de Primăria Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, constată că programul de guvernare propus de candidatul desemnat este unul electoral. Mai mult, Ceban declară că au fost incluse acțiuni pe care actuala guvernare le-a criticat foarte dur, dar care au fost realizate de Primăria Municipiului Chișinău Începând cu ora 10, urmează să avem consultări a fracției
09:30
România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Statele Unite își retrag
07:10
Horoscop 29 octombrie – o zi cu surprize. O să avem acea sclipire care să ne ofere soluția într-un caz problematic și or să vi se deschidă, o să vedeți, niște uși. SCORPION Mai sunt chestiuni de pus la punct și o să vă dați peste cap să le rezolvați repede și bine, ca să
28 octombrie 2025
19:20
Ion Ceban anunță vești bune pentru locuitorii din Trușeni – se conectează la rețeaua centralizată de apă și canalizare a Chișinăului # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Primăria investește constant în extinderea rețelelor de apă și canalizare în suburbii. Vești bune pentru locuitorii comunei Trușeni! Proiectul Aducțiunii Chișinău – Trușeni a ajuns în etapa finală de realizare. Prin implicarea directă a Primăriei municipiului Chișinău, a Î.M. Direcției Construcții Capitale și a S.A. „Apă-Canal
13:40
Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani. Programul de Activitate al Guvernului „UE, Pace, Dezvoltare" poate
13:40
Jurnalistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă
07:00
Horoscop 28 octombrie – o zi reușită. O să ne achităm, pe cât posibil, de toate obligațiile, ca să facem loc proiectelor noi și să ne restartăm. SCORPION Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le duceți pe toate la bun sfârșit, pentru că sunt niște termene-limită pe care e bine să
27 octombrie 2025
17:10
BREAKING NEWS: Două persoane au fost reținute ca urmare a perchezițiilor de astăzi în nordul țării # HotNews
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord" și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger", au efectuat percheziții în 7 locații din nordul țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri
15:10
Renato Usatîi: Pentru a uni societatea, Partidul Nostru propune ca 55% din inițiative în Parlament să fie ale guvernării și 45% ale opoziției! # HotNews
Partidul Nostru vine cu o propunere inedită pentru asigurarea echilibrului politic și a dialogului real în Parlament: 55% dintre inițiativele legislative să provină din partea guvernării, iar 45% – din partea opoziției. „Partidul Nostru va fi în Parlament cel care va insista pe soluții care unesc societatea. Spre exemplu, dacă majoritatea parlamentară a obținut la
12:20
Primarul general, Ion Ceban, propune ca primarul general al municipiului Chișinău să facă parte din Guvern. Despre aceasta Ceban a vorbit în debutul ședinței serviciilor municipale. Edilul a menționat că primarii, aleși de cetățeni, cunosc cel mai bine problemele comunităților și trebuie să aibă o comunicare directă cu autoritatea centrală, fără obstacole. „Un lucru ar
11:40
Ion Ceban: Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr # HotNews
Ion Ceban a comentat numirile în funcții la Guvern care ”nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră. Astăzi, în loc de rezultate, avem aceeași rotație de miniștri și o creștere economică de 0,1%, suntem cea mai săracă țară din Europa. Republica Moldova are nevoie de profesioniști” Potrivit lui, actuala guvernare schimbă dintr-o […] The post Ion Ceban: Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr first appeared on HotNews.md.
08:30
Horoscop 27 octombrie – o zi destinsă. O să ne dozăm energia ca să ne ajungă până la sfârșitul săptămânii, pentru că or să fie niște subterane de explorat, ca să ne descoperim pe noi înșine. SCORPION Se poate să vi se propună un job nou sau o funcție și o să vă confruntați cu […] The post Horoscop 27 octombrie – RAC – poate vă faceți curaj să lansați un proiect first appeared on HotNews.md.
26 octombrie 2025
10:20
Ion Ceban: Nichifor și Elena Mîțu sunt un exemplu frumos de implicare civică, de dragoste și respect față de orașul nostru. # HotNews
Revenind acasă după 10 ani petrecuți în Germania, Nichifor și Elena Mîțu, au decis să repare din proprie inițiativă Izvorul „Prieteniei” de pe șos. Balcani – loc simbolic, amenajat în 1996 de către Vasile Chirioglo, în semn al prieteniei dintre popoarele care locuiesc în Republica Moldova. Ion Ceban, primar al capitalei: “Este un exemplu frumos […] The post Ion Ceban: Nichifor și Elena Mîțu sunt un exemplu frumos de implicare civică, de dragoste și respect față de orașul nostru. first appeared on HotNews.md.
08:00
Ion Ceban: Primăria Chișinău se implică și sprijină activ evenimentele sportive care promovează un mod de viață sănătos # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, declară că în capitală continuă weekendurile pline de mișcare și energie. Primăria Chișinău se implică și sprijină activ evenimentele sportive care promovează un mod de viață sănătos, susține Primarul General. În aceste zile, peste 600 de sportivi din Capitală și din toată țara participă la competiții diverse și dinamice: – Cursa […] The post Ion Ceban: Primăria Chișinău se implică și sprijină activ evenimentele sportive care promovează un mod de viață sănătos first appeared on HotNews.md.
07:30
Horoscop 26 octombrie – o zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare. SCORPION Pare să fie o agendă încărcată, cu diverse vizite scurte pe la prieteni, târguri, muzee și alte manifestări […] The post Horoscop 26 octombrie – zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste first appeared on HotNews.md.
25 octombrie 2025
13:00
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a inițiat consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare # HotNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a inițiat consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare. Prima rundă a avut loc cu circa 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri, fiind discutate priorități precum accesul la fonduri europene, sprijinul pentru inovații, digitalizarea serviciilor publice, piața muncii, accesul la capital și modernizarea agriculturii. “Am început consultările publice și am […] The post Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a inițiat consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 25 octombrie – o zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți. SCORPION Poate convocați grupul de prieteni să plecați pe undeva, într-o excursie, și să vă rupeți de treburile de rutină ca să […] The post Horoscop 25 octombrie – cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin first appeared on HotNews.md.
24 octombrie 2025
14:10
Primăria Chișinău anunță că pe strada Paris 40 a fost așternut primul strat de asfalt pe drumul de acces # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău anunță că în Sectorul Buiucani, în curtea din str. Paris 40, a fost așternut primul strat de asfalt pe drumul de acces. Urmează așternerea celui de-al doilea strat final de asfalt. Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vasile Moroi, tot aici au fost executate lucrări de asfaltare a trotuarelor și a intrărilor în scările […] The post Primăria Chișinău anunță că pe strada Paris 40 a fost așternut primul strat de asfalt pe drumul de acces first appeared on HotNews.md.
10:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 25 – 26 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica. – În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, până la 31.10.2025 […] The post Primăria Chișinău organizează iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone first appeared on HotNews.md.
09:40
Doru Petruţi: Una din cauzele pentru care democrația moare cam prin toată Europa sunt și așa fake uri livrate fix după alegeri # HotNews
Directorul Institutului de sondaje IMAS Moldova, Doru Petruţi, constată că sub ochii societății civile, a presei independente și a tuturor votanților, asistăm cu toții la piesa fake, tragi-comică, de prefăcătorie, mimare și punctare de standarde false numită proces democratic de numirea noului premier al Republicii Moldova. Doru Petruţi observă că după ce doamna președintă a […] The post Doru Petruţi: Una din cauzele pentru care democrația moare cam prin toată Europa sunt și așa fake uri livrate fix după alegeri first appeared on HotNews.md.
09:10
Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei # HotNews
Premierul Belgiei, Bart De Wever, a amânat planul UE de a oferi Ucrainei un împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, garantat din activele ruseşti îngheţate. Liderii Uniunii Europene, reuniţi joi seara în Consiliul European, au cerut deocamdată Comisiei Europene să pregătească opţiuni juridice pentru această măsură, iar o propunere finală […] The post Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei first appeared on HotNews.md.
09:00
Consumul de gaze al României a crescut din cauza presiunii suplimentare din Republica Moldova # HotNews
Consumul de gaze al României s-a majorat în această lună cu aproximativ 14% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în linie cu estimările operatorului de transport și sistem național, Transgaz. În plus, o presiune suplimentară pe piață vine din partea Republicii Moldova, care și-a dublat importurile din România, relevă analiza Profit.ro. În această săptămână, […] The post Consumul de gaze al României a crescut din cauza presiunii suplimentare din Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
07:20
Horoscop 24 octombrie – SCORPION – apar vești de tot felul și va trebui să vă mișcați rapid # HotNews
Horoscop 24 octombrie – O zi cu răscoliri emoționale. Se întâmplă lucruri inedite care scot de la noi niște reacții eliberatoare. Adevărate declicuri. SCORPION Apar vești de tot felul și va trebui să vă mișcați rapid și cu eficiență ca să puneți niște lucruri la punct și să vă bucurați de succes. Se poate să […] The post Horoscop 24 octombrie – SCORPION – apar vești de tot felul și va trebui să vă mișcați rapid first appeared on HotNews.md.
23 octombrie 2025
19:10
Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat” # HotNews
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre felul în care „sistemul occidental” gestionează conflictul din Ucraina. El spune că, deși se vorbește despre pace, în realitate nu există voință pentru concesii sau oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nu contează că […] The post Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat” first appeared on HotNews.md.
18:30
Victoria Furtună: Am cerut instanței să sesizeze Curtea Europeană pentru a fi solicitat un aviz ce va uniformiza practica CtEDO # HotNews
Partidul „Moldova Mare” a depus o cerere la Curtea de Apel Chișinău privind aplicarea directă a Protocolului adițional nr. 16 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, solicitând ca instanțele moldovenești să ceară Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) un aviz consultativ. Potrivit formațiunii, scopul demersului este clarificarea dacă „așa-zisele investigații de presă controlată politic sau […] The post Victoria Furtună: Am cerut instanței să sesizeze Curtea Europeană pentru a fi solicitat un aviz ce va uniformiza practica CtEDO first appeared on HotNews.md.
16:20
România și Republica Moldova se apucă de construcția unui nou pod rutier peste Prut, în zona Bumbăta – Leova # HotNews
Guvernul a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta – Leova, transmite Nexta.ro. Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru podul rutier Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova) se află într-un stadiu avansat, contractul fiind semnat […] The post România și Republica Moldova se apucă de construcția unui nou pod rutier peste Prut, în zona Bumbăta – Leova first appeared on HotNews.md.
16:20
Blocul ALTERNATIVA: Considerăm prioritară normalizarea relației dintre administrația publică centrală și cea locală, mai ales la nivelul municipiului Chișinău # HotNews
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu au prezentat Declarația oficială a Blocului, după consultările cu președinta Maia Sandu. Blocul ALTERNATIVA – Declarația oficială privind principiile și reperele pe baza în raport cu viitorul Guvern: 1. În calitate de opoziție parlamentară vom lua o decizie despre susținerea sau nesustinerea […] The post Blocul ALTERNATIVA: Considerăm prioritară normalizarea relației dintre administrația publică centrală și cea locală, mai ales la nivelul municipiului Chișinău first appeared on HotNews.md.
15:00
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: percheziții în mai multe locații din țară # HotNews
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de […] The post Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: percheziții în mai multe locații din țară first appeared on HotNews.md.
14:40
VIDEO Ion Ceban: Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei # HotNews
Astăzi, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, primarul capitalei Ion Ceban a plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. Ion Ceban spune că venim cu un mesaj de unitate, de cooperare, de solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să […] The post VIDEO Ion Ceban: Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei first appeared on HotNews.md.
11:40
Irina Vlah a făcut marele anunț: Chiar din această săptămână încep… „Nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt” # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a anunțat ce va face în următoarea perioadă. Politiciana va merge prin țară și va discuta cu cetățenii despre alegerile care au trecut, dar și despre pașii pe care-i va întreprinde mai departe. „Chiar din această săptămână […] The post Irina Vlah a făcut marele anunț: Chiar din această săptămână încep… „Nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt” first appeared on HotNews.md.
11:10
Victoria Furtună: „Această judecată pare mai degrabă o înscenare regizată, menită să reducă la tăcere vocea poporului” # HotNews
Curtea de Apel Chișinău examinează cererea Ministerului Justiției de a limita pentru un an activitatea partidului „Moldova Mare”. Autoritatea invocă presupusă finanțare ilegală și alte încălcări ale legislației privind partidele politice. Formațiunea respinge acuzațiile și califică demersul drept unul politic. Lidera partidului, Victoria Furtună, afirmă că procesul ar fi „o încercare de reducere la tăcere […] The post Victoria Furtună: „Această judecată pare mai degrabă o înscenare regizată, menită să reducă la tăcere vocea poporului” first appeared on HotNews.md.
09:00
Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc și DEZVĂLUIE exact ce s-a întâmplat în noaptea tragediei când fiica lui Igor Cuciuc a murit: “Nu pot spune că era strașnic, da s-a consumat…” Oleg Spînu scoate la iveală noi detalii despre noaptea în care Andreea Cuciuc a murit. Contrazice declarațiile interpretului Igor Cuciuc. După numeroase […] The post Oleg Spînu scoate la iveală noi detalii despre noaptea în care Andreea Cuciuc a murit first appeared on HotNews.md.
