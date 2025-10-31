Seară cu ghinion pentru un șofer de 85 de ani și partenera sa de 79
Bistrita Express, 31 octombrie 2025 23:50
Un șofer de 85 de ani a provocat un accident vineri seara în Tiha Bârgăului pe DN 17 după ce a intrat cu autoutilitara pe care o conducea într-un indicator rutier temporar și un utilaj folosit la lucrările de drumuri pe care nu le-a văzut Atât șoferul cât si pasagera sa de 79 de ani, […]
• • •
Alte ştiri de Bistrita Express
Acum 2 ore
23:50
Un șofer de 85 de ani a provocat un accident vineri seara în Tiha Bârgăului pe DN 17 după ce a intrat cu autoutilitara pe care o conducea într-un indicator rutier temporar și un utilaj folosit la lucrările de drumuri pe care nu le-a văzut Atât șoferul cât si pasagera sa de 79 de ani, […]
Acum 12 ore
16:10
Consilierii liberali pentru care BPM-ul lui Turc a organizat procedură de excludere explică ce nu e în regulă cu toată tevatură # Bistrita Express
Viceprimarul Bistriței, Sorin Hangan și patru consilieri municipali ai PNL, toți liberali cu state vechi în partid, au organizat astăzi o conferință de presă în care au acuzat nereguli grave în Biroul municipal interimar al partidului, condus de fostul primar Ioan Turc, care a orchestrat o excludere a majorității consilierilor. Procedura de excludere a celor […]
Ieri
15:40
Teraplast- creștere accelerată în primele 3 trimestre din 2025. Cererea susținută de pe piețele externe au impulsionat evoluția # Bistrita Express
Cifra de afaceri a Grupului bistrițean TeraPlast a continuat cresterea și în trimestrul al 3-lea, și a ajuns la 26% iar EBITDA (profitul real) a fost în creștere cu 59% în primele 9 luni din 2025, anunță un comunicat de presă. De altfel cifrele comparative a primelor 9 luni din 2005 fața de primele 9 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Cu două luni înainte de expirarea ultimul termen de înrolare în Reges Online, după prelungirea acordată de Guvern nici jumătate dintre angajatorii din Bistrița-Năsăud nu trecuseră contractele de muncă din vechiul Revisal în noul sistem Reges Online. Potrivit inspectorului șef al ITM Bistrița-Năsăud, Iulia Stejerean în jur de 10 128 de angajatori, incluzând firme, campanii, […]
17:00
Primăria Năsăud anunță că accesul spre cartierul Lușca, strada Principală va fi restricționat începând de joi, 30 octombrie, din cauza începerii lucrărilor de canalizare. Este vorba despre intrarea dinspre strada Bistriței. Cei care circulă prin zonă sunt îndrumați sa folosească rute alternative. Riveranii sunt invitați să nu parcheze în zona lucrărilor pentru a nu bloca […]
16:10
ADI Deșeuri anunță că va demara campania de ridicare a deșeurilor vegetale din curți si gospodării începând de săptămâma viitoare din 3 noiembrie. Campania gratuită se va derula întreaga săptămână viitoare conform unui program organizat pe localități și străzi de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud și Supercom SA. În categoria deșeurilor vegetale intră iarba, frunzele, crengi, rumeguș, […]
13:50
Municipalitatea le-a donat pompierilor militari o autospecială superdotată pentru intervenție și comandă. # Bistrita Express
O autospecială nou-nouță pentru intervenție și comandă cu capabilități pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud nu le-a avut încă la dispoziție a intrat astăzi în dotarea ISU BN în urma unei donații făcute de Primăria Bistrița. Donația, care a fost derulată prin (SVSU) se ridică la 275.000 lei, cu tot cu TVA. Autospeciala, […]
28 octombrie 2025
17:10
CRUZIME: Un tânăr din Rodna și-a găsit câinele familiei împușcat în stradă. Nu a fost singurul cațel-victimă a agresorului cu armă # Bistrita Express
Descoperire șocantă făcută de un tânăr tată din Rodna: plecat în cautarea câinelui familiei care dispăruse din gospodărie, bărbatul l-a găsit mort, împușcat în zona pieptului, la câțiva metri de strada Principală, într-o fundatură cu mai multe deșeuri. Și n-a fost singurul câine descoperit mort, în căutarea patrupedului său: un alt câine împușcat, cu o […]
00:10
Șoferița rănită în accidentul din Rusu Bîrgăului, în stare critică, după ce a făcut șoc hemoragic # Bistrita Express
Șoferița de 31 de ani a cărei mașină a intrat pe contrasens luni dimineața și s-a izbit de un tir încărcat cu autovehicule a ajuns la Spitalul de Urgență în șoc hemoragic și a avut nevoie de intervenție chirurgicală de urgență, a precizat, la solicitarea Bistrița Express, purtătorul de cuvânt al SJUB, Camelia Strungariu luni […]
27 octombrie 2025
16:50
A doua creșă construită după 1990 în Bistrița va fi finanțată tot din bani europeni # Bistrita Express
Cea de-a doua creșă ridicată în Bistrița de la zero, după 1990, va fi finanțată tot din bani europeni, de data aceasta prin Programul Regional Nord Vest. Va avea tot 40 de locuri, la fel cu cea inaugurată anul acesta în Subcetate, care a fost construită cu bani alocați prin CNI, dar proveniți dintr-un program […]
15:40
Năsăudeanul acuzat de terorism rămâne după gratii. Judecătorii clujeni i-au prelungit astăzi mandatul # Bistrita Express
Năsăudeanul acuzat de DIICOT că ar fi construit dispozitive artizanale explozive cu care ar fi intenționat să provoace atentate ,a rămas după gratii și după expirarea primului mandat de arest . Judecatorii Curții de Apel Cluj au decis astăzi, 27 octombrie, sa prelungească mandatul de arest pe numele tânărului Angelo Iosif A, din Năsăud cu […]
13:50
ADI Deseuri atrage atenția că săptămâna aceasta, miercuri, 29 octombrie pubela galbenă va fi colectată în municipiul Bistrița, exclusiv la nivelul localităților componente. Noul program implementat din acest an a modificat data de colectare pentru plastic metal în cartierele Sarata, Unirea, Viișoara, Ghinda, Slătinița si Sigmir în ultima miercuri din lună. ”Vă rugăm să NU […]
12:40
Șoferiță descarcerată luni dimineața după ce mașina i-a intrat în coliziune cu un tir care tranporta mașini # Bistrita Express
O șoferiță de 31 de ani din Prundu Bargăului n-a mai ajuns luni dimineața la destinație, după ce în motive încă neclare mașina pe care o conducea a ajuns parțial pe contrasens, unde a fost acroșată violent și izbită de un tir care transporta autovehicule. În urma impactului, care s-a produs pe DN 17, în […]
25 octombrie 2025
00:50
Bistrițeanul care a gonit 20 de km cu poliția după el a fost trimis în arest preventiv # Bistrita Express
Bistrițeanul care a gonit noaptea circa 20 de kilometri la volanul unei mașini, cu poliția pe urme, a ajuns în cele arest preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul de 37 de ani n-avea carnet de conducere pentru nicio categorie și era băut, iar atunci când polițiștii au reușit să-l blocheze în trafic si să-l oprească, […]
00:00
Radu Moldovan vituperează și el la adresa premierului Bolojan, pe model Grindeanu: zeul administrației, omul care face minuni.Cât de cinic poate sa fie” # Bistrita Express
Radu Moldovan, presedintele PSD BN s- a lansat sâmbătă la conferința județeană a PSD într-un atac în rafale la adresa premierului Bolojan, după seria deschisă de presedintele interimar Sorin Grindeanu. Moldovan l-a acuzat pe Bolojan pe care l-a numit” zeul administrației” de cinism susținând că intenționează să-și facă imagine pe seama reformei pensiilor speciale. ” […]
25 octombrie 2025
02:10
Un măcelar care a făcut pe loverboy-ul prin Germania a ajuns în Penitenciar. Are o condamnare de 3,4 ani pentru proxenetism # Bistrita Express
Polițiștii bistrițeni au anunțat că l-au identificat și escortat vineri la Penitenciarul Bistrița pe un bărbat de 50 de ani cu mandat de executare a pedepsei pentru 3 ani si 4 luni pentru lipsire de libertate si pornografie infantilă. Bărbatul, angajat al unei măcelării din Germania a fost acuzat de DIICOT că ar fi transportat […]
24 octombrie 2025
17:10
Firma clujeană care a amenajat Parcul Industrial din Bistrita va construi si noul parc de specializare inteligentă # Bistrita Express
ARL Cluj, compania care a ridicat Parcul Industrial Bistrița Sud va proiecta si realiza și noul Parc de specializare Inteligentă Bistrița Industrial Nova Hub, printr-o investiție finanțată din fonduri europene. ARL, care a fost desemnat recent câștigătorul licitației pentru proiectarea și amenajerea parcului de specializare inteligentă al Bistriței a semnat deja astăzi prin managerul general […]
13:40
Un bistrițean a agonit, la volanul unei mașini mai bine de 20 de kilometri, noaptea cu poliția pe urme. S-a întâmplat în noaptea de 23 spre 23 octombrie, pe un drum județean din localitatea Domnești comuna Mărișelu. Un echipaj de poliție i-a făcut semne sa opreasca la un control de rutină pe DJ 154 și […]
23 octombrie 2025
19:20
Gata cu așteptatul la semafoare pe DN 17 D între Beclean și Chiuza: e liber în zona viaductului # Bistrita Express
Primarul Becleanului Nicolae Moldovan anunță că s-au încheiat lucrările în zona viaductului de pe DN 17D și se poate circula liber, fără restricții de trecere alternativă, pentru că a fost deja turnat asfaltul: ”Veste bună! Undă verde pentru circulație în zona viaductului Șuri de la Beclenuț, unde a fost deja turnat asfaltul și se pregătește […]
22 octombrie 2025
18:20
Un urmărit internațional din Bistrița-Năsăud a fost repatriat cu avionul din Italia # Bistrita Express
Un tânăr infractor din Bistrița-Năsăud, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru furt calificat a fost prins în Italia de carabinieri după ce se afla în urmărire internațională de ceva vreme. Tânărul de 25 de ani a fost trimis în țară încătușat și însoțit de polițiști români, cu o cursă aeriană care a aterizat […]
16:40
Tânăr din Telciu arestat 30 de zile din cauza relației sexuale cu o copilă care are jumătate vârsta lui # Bistrita Express
Un tânăr de 27 de ani din Telciu (potrivit surselor BistrițaExpress) a fost reținut de polițiști si trimis în arest pentru 30 de zile de judecatorii de drepturi și libertăți din Năsăud după ce a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu o copilă care are doar 14 ani, jumătate din vârsta bărbatului. Deși […]
16:00
Gabriel Lazany, mesaj după primul an de mandat: un an intens cu provocări și multe lecții # Bistrita Express
La un an de la depunerea jurământului în calitatea de primar al Bistriței, Gabriel Lazany a transmis un scurt mesaj pe pagina de facebook adresat locuitorilor municipiului. Fără să intre în detalii legate de proiecte și stadiul lor, primarul Bistriței a vorbit despre un an cu provocări, multe lecții și muncă pe măsură: ”Astăzi se […]
15:20
Elevi de la un liceu din Bistrița agresați într-o camera de hotel din Deva de un turist enervat că făceau gălăgie # Bistrita Express
Mai mulți elevi de la Liceul Tudor Jarda din Bistrița au fost agresați fizic în cursul nopții într-un hotel din Deva de un turist clujean, cazat în aceeași unitate hotelieră, enervat de gălăgia pe care ar fi făcut-o adolescenții. Polițiștii hunedoreni au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, după ce au fost […]
21 octombrie 2025
19:00
Un tânăr din Brasov reținut după ce a trântit la pământ un bistrițean cu care a avut un incident în trafic # Bistrita Express
Un tânăr de 21 de ani a fost reținut astăzi de polițiștii din Brașov după ce l-a agresat fizic pe un bistrițean de 65 de ani pe care l-a împins violent, după ce acesta ar fi tamponat ușor mașina în care se afla. Incidentul ar fi avut loc ieri pe o sosea din municipiul Brașov. […]
16:20
Magistrații Tribunalului BN au suspendat protestul după aproape 2 luni. La fel si procurorii. Deciziile intră in vigoare însă cu decalaj # Bistrita Express
Judecătorii Tribunalului Bistrița-Năsăud au decis astăzi, după aproape două luni de protest, în care au judecat doar urgențele, să revină la activitatea normală. Decizia a fost luată astăzi în cadrul Adunarii Generale a Judecatorilor Tribunalului, la cateva ore după ce Curtea de Apel Cluj a luat aceeași decizie. Si procurorii Tribunalului Bistrița-Năsăud au stabilit să […]
20 octombrie 2025
19:10
Două trenuri Bistrița -Cluj pe lista trenurilor suspendate de mâine de CFR Infrastructură # Bistrita Express
CFR Infrastructură a anunțat că începând de mâine, 21 octombrie va suspenda temporar circulația mai multor trenuri, invocând restanțe mari acumulate pentru folosirea infrastructurii feroviare de compania CFR Călători. Printre cele câteva trenuri operate de CFR care vor fi suspendate de la ora 1,00 noaptea se numără două care fac legătura între Bistrița și Cluj. […]
18:40
Un puști extrem de violent trimis după gratii: a înjunghiat un bărbat prin geamul deschis al unei mașini # Bistrita Express
Un puști de 19 ani din Nimigea a fost trimis duminică de judecătorii năsăudeni de drepturi si libertăți, întruniți de urgență, în arest preventiv pentru 30 de zile, după un episod extrem de violent în care l-a înjunghiat de mai multe ori pe un bărbat cu care a avut un conflict, chiar prin portiera deschisă […]
19 octombrie 2025
20:40
Tânărul care fură mașini să ajungă din Prund la Bistrița, parcat în arest pentru 30 de zile # Bistrita Express
Un tânăr de 21 de ani care a furat a doua oară în această lună un autoturism, în timpul nopții, pentru că n-avea mașină să ajungă din Prundu Bârgăului la Bistrița, a fost arestat de data aceasta pentru 30 de zile. Alexandru Ionuț P. se afla în control judiciar când a decis, vineri noaptea, în […]
19:00
Principele Nicolae așteptat la școli de pe Valea Bârgăului și la prezentări de carte dedicate Reginei Maria # Bistrita Express
Principele Nicolae, nepotul Regelui Mihai este așteptat în cursul săptămânii viitoare să participe la întâlniri cu elevii și profesorii Școlilor din Mureșenii Bârgaului și Tiha Bargaului, dar și la sediul Micul Prinț- centrul de resurse în autism. Principele este așteptat și la acțiuni culturale dedicate jubileului Reginei Maria, organizate de Clubul Monarhiștilor bistrițeni. ASR Principele […]
09:50
Explozie duminică dimineața la un bloc din Bistrița: 17 locatari evacuați, un septuagenar la spital # Bistrita Express
O explozie care a avut loc duminică în jurul orelor 5,45 dimineața într-un apartament din Bistrița, strada Rodnei l-a rănit pe proprietarul apartamentului, un bărbat de 78 de ani și a dus la evacuarea locatarilor scării, în jur de 17 persoane. În urma exploziei mai multe geamuri au fost sparte. Nu este clar deocamdată ce […]
17 octombrie 2025
16:30
Individul care a lovit o asistenta socială de la Primăria Bistrița, la un raid al poliției locale, a fost arestat # Bistrita Express
Individul care a rănit o asistentă socială de la Primăria Bistrița săptămâna trecută în timpul unui raid al Poliției și Poliției locale la blocurile sociale din Viișoara, un recidivist de 21 de ani, a ajuns din nou după gratii, deocamdată în arest preventiv pentru 30 de zile prin hotărâre a Judecatoriei Bistrița. Tânărul Alexandru Andrei […]
14:50
O alertă de miros iritant vineri dimineață la un atelier de practică al unui liceu din Bistrița a adus in zona pompierii, poliția si Delgaz # Bistrita Express
O sesizare de miros înțepător și iritant, anunțată la 112 la atelierele de practică a unui liceu tehnologic, aflate la parterul unui bloc din Bistrița, străada Mărășești, vineri dimineața, i-a pus în alertă pe pompieri, poliție, dar și personalul de intervenție a operatorului de gaz. Alerta a venit la zeci de minute după vestea exploziei […]
16 octombrie 2025
19:10
Nadia Comăneci impresionată de șantierul celei mai mari săli polivalente din România, ridicată de un constructor bistrițean # Bistrita Express
Legendara gimnastă Nadia Comăneci s-a arătată impresionată de șantierul Salii Polivalente din Brașov, cea mai mare polivalentă din România, la construcția căreia lucrează compania bistrițeană MIS Grup. Nadia Comăneci, care a vizitat astăzi Brașovul, la invitația primarului George Scripcaru a vorbit cu admirație despre proiectul celei mai mari Polivalente din România și a promis că […]
16:40
O fi fost din răzbunare, dar n-a fost legală: prefectura a cerut unei primării să retragă hotărarea de revocare a unui viceprimar # Bistrita Express
Demiterea viceprimarului din Chiuza, Cristian Roș, cel care a fost timp de o jumătate de an și primar interimar după revocarea edilului, nu a fost făcută legal, atrage atenția Instituția Prefectului care a examinat documentele trimise de UAT. Primarul Grigore Bradea, demis în mai 2025 după ce o hotarare definitiva a Înaltei Curți de Casatie […]
14:40
Recidivistul ”Iacuza” și-a tranșat o ceartă, lovind cu briceagul un tânăr. S-a întâmplat pe străzile Bistriței # Bistrita Express
Un bistrițean, recidivist în furturi și-a tranșat violent o dispută cu un tânăr, lovindu-l cu briceag în spate. Atacul s-a petrecut miercuri, 15 octombrie pe o stradă din Bistrița. Polițiștii spun că atacatorul, un individ de 33 de ani, l-ar fi lovit de două ori cu un briceag în zona spatelui pe cel cu care […]
15 octombrie 2025
18:50
Fermierii sunt cu ochii pe avansurile din subvenții: mâine începe campania de plată. Când vine rândul celor din BN? # Bistrita Express
Fermierii din toată țara sunt în așteptarea avansurilor pentru subvențiile din 2025, de fapt cea mai consistentă tranșă din bani. Avansurile înseamnă de fapt cam 75% din totalul banilor primiți într-un an din subvenții. APIA a anunțat astăzi că a încheiat operatiunile de verificare în teren a conformității cererilor pentru esantionul de control clasic dar […]
14 octombrie 2025
18:10
O femeie a declanșat bătaia de strada din Maieru: l-a lovit cu o sticlă în cap pe tânărul de 20 de ani. Alți 3 indivizi au sărit apoi să-l bată # Bistrita Express
Procurorii năsăudeni au dat detalii legate de bătaia de stradă de la Maieru, de vineri, 10 octombrie, în care 4 localnici, între care o femeie, au bătut un tânăr de 26 de ani la iesirea dintr-un bar până l-au lăsat inconștient. Imaginile cu victima, căzută la pământ în timp ce este lovită în continuare au […]
16:00
Licitația pentru deszăpezirea unei părți a drumurilor județene din BN, abia în etapa ofertelor. Condiții greu de îndeplinit # Bistrita Express
Licitații întârziate, cu iarna-n coaste, pentru deszăpezirea din acest sezon rece (2025-2026)pentru două din cele 5 loturi de drumurile județene din Bistrița-Năsăud. Pentru loturile numite generic Șieu și Lechința, atribuirea contractelor mai durează, în condițiile în care abia vineri, 17 octombrie comisia de licitație de la nivelul Consiliului Județean BN (CJ)va deschide plicurile ofertanților. Până […]
13 octombrie 2025
18:00
Decizie favorabilă primarului din Bistrița-Bârgaului la Înalta Curte, în dosarul de control a averii inițiat de ANI # Bistrita Express
Judecatorii instanței supreme, Înalta Curte de Casație și Justiție i-au dat câștig de cauză la sfarsitul săptămânii trecute primarului din comuna Bistrița Bârgaului, Vasile Laba și soției sale în recursul unui litigiu de control a averii declanșat în 2021 de Agenția Națională de Integritate(ANI) care a susținut că sume de bani intrate în contul personal […]
16:30
Primarul Gabriel Lazany a publicat pe facebook un video cu evoluția lucrărilor la cea de-a 15-a strada asfaltată în regie proprie de municipalitate, după preluarea societății Lucrari de Drumuri si Poduri, cu dotări și muncitori, în subordinea în subordinea Business Park Bistrița Sus. Este vorba de o strada din cartierul Slătinița, fără nume, denumită genenric […]
12:00
Construcția unei săli de sport în Șieu Măgheruș cu peste 7 milioane de lei, amânată de contestații. Două firme din BN își dispută contractul, finanțat din bani UE # Bistrita Express
Construcția sălii de sport de peste 7 milioane de lei, fără TVA , de la Sieu Măgheruș, un proiect pentru care finanțarea este asigurată din bani europeni, este aprig disputată de doi constructori din BN. Licitația a fost câștigată recent de bârgăuanii de la Amicii Building, de fapt de o asociere condusă de aceștia, însă […]
11:00
Bătaia în stradă din Maieru s-a încheiat cu cel puțin o noapte în arestul poliției din Bistrița # Bistrita Express
O agresiune care a avut loc în stradă în Maieru chiar în fața unui bar din localitate vineri noaptea i-a trimis pe agresori, trei bărbați din localitate, după gratii, în arestul poliției din Bistrița pentru 24 de ore. Bătaia, înregistrată de camerele de luat vederi din zonă a ajuns pe rețelele de socializare: în imaginile […]
09:40
Mesaj Ro alert care indica prezența unui urs, azi noapte pe străzile Bistriței. Jandarmii n-au găsit animalul # Bistrita Express
Bistrițenii din proximitatea străzilor Pietrosu și Împăratul Traian au primit azi noapte după ora 2,30 mesaje Ro-alert pe telefoane, în care erau avertizați că a fost vazut un urs în proximitate și li se cerea sa-și ia măsuri de autoprotecție. Potrivit ISU BN mesajul prin sistemul RO-Alert a fost transmis ”dupa ce un urs a […]
12 octombrie 2025
23:30
Un tir din Bistrița-Năsăud implicat în accidentul oribil din județul Cluj, în care doi studenți au murit pe loc # Bistrita Express
Un autotren din Bistrița-Năsăud care transporta cherestea a fost implicat în accidentul de duminică după amiaza din județul Cluj în care doi studenți din Maramureș: o tânără de 24 de ani și un tânăr de 21 de ani au murit pe loc. Practic mașina condusă de șoferul de 21 de ani a intrat pe contrasens […]
11 octombrie 2025
12:10
O incendiere de deșeuri în Bistrița lângă magistrala de gaz s-a lăsat cu o amenda uriașă # Bistrita Express
O incendiere de deșeuri în care au ars inclusiv cauciucuri pe un teren de pe Drumul Cetății din Bistrița, vineri noaptea au alertat jandarmii, care au sediu în apropiere. Mirosul toxic și fumul care s-a răspândit în zona centurii orașului au dat alerta. În zona incendiului, provocat culmea, chiar lângă o conducta magistrala de gaz, […]
9 octombrie 2025
01:40
Centrul Cultural Municipal primește o nouă alocare de bani de la Guvern, după cea din iulie. E pe lista cu 77 de săli de spectacole finanțate # Bistrita Express
Centrul Cultural Municipal George Coșbuc primeste o nouă finanțare de la Ministerul Dezvoltării pentru a-și acoperi cheltuielile restante cu spectacolele și programele artistice, după ce în urmă cu doar 3 luni a mai obținut o tranșă de bani de 3,47 milioane de lei, tot pentru plăți, via Guvernul României. De data aceasta Ministerul Dezvoltarii îi […]
9 octombrie 2025
23:20
Tradiționala bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți 2025 : job-uri puține pentru femei # Bistrita Express
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 2025 Bistrița-Năsăud aduce la start, vineri, 10 octombrie, după, ultimele cifre disponibile la AJOFM , 31 de angajatori care oferă tehnic 218 locuri de muncă. Locurile de muncă necalificate sau pentru entry level, asa cum era de asteptat, sunt în zona de construcții, HORECA, asigurări, în general pentru job-urile […]
8 octombrie 2025
16:20
Tanța recidivista, înapoi în arest, după ce i-a șutit unui bistrițean 6000 de lei # Bistrita Express
O tânără de 29 de ani din Reteag, recidivista în furtișaguri l-a lăsat pe un bistrițean fără 6000 de lei, după ce acesta a urcat cu fata în mașină, zilele trecute. Bistrițeanul care a făcut plângere la Poliție, a avut noroc și și-a obținut relativ repede banii înapoi,în 7 octombrie, după ce polițiștii i-au recuperat […]
13:10
ANAF dă drumul Formularului 800: firmele îi pot reclama pe cei care nu trimit la timp facturile în e-Factura # Bistrita Express
ANAF a lansat noul Formular 800, prin care firmele, PFA-urile și alți contribuabili pot notifica Fiscul dacă partenerii de afaceri nu transmit facturile prin sistemul RO e-Factura în termenul legal de 5 zile. Notificarea se depune online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) și se aplică pentru facturile întârziate dar și pentru livrările sau achizițiile cu […]
7 octombrie 2025
19:00
Unsprezece unități școlare din BN au participat la noua ediție a programului Școala de Reciclare # Bistrita Express
O nouă ediție a ȘCOLII DE RECICLARE, proiect derulat de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud în parteneriat cu TERASTEEL a adus infrastructură de colectare selectivă în 11 unități școlare din județ, iar elevilor lecții interactive despre colectarea corectă a deșeurilor. Directorul ADI Deșeuri, Cristian Nicolae anunță că ADI Deșeuri a dotat cele 11 școli din program cu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.