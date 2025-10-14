Licitația pentru deszăpezirea unei părți a drumurilor județene din BN, abia în etapa ofertelor. Condiții greu de îndeplinit

11:30

Patru tineri, trei fete și-un băiat s-au ales cu amenzi totale de 2000 de lei pe numele lor duminică noaptea după ce Poliția Locală i-a surprins că au lăsat gunoaie: coji de semințe și sticle de alcool în locul de joacă special amenjat pentru copii din Parcul Mare. Unul dintre tineri s-a ales cu amendă […]