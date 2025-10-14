Licitația pentru deszăpezirea unei părți a drumurilor județene din BN, abia în etapa ofertelor. Condiții greu de îndeplinit
Bistrita Express, 14 octombrie 2025 16:00
Licitații întârziate, cu iarna-n coaste, pentru deszăpezirea din acest sezon rece (2025-2026)pentru două din cele 5 loturi de drumurile județene din Bistrița-Năsăud. Pentru loturile numite generic Șieu și Lechința, atribuirea contractelor mai durează, în condițiile în care abia vineri, 17 octombrie comisia de licitație de la nivelul Consiliului Județean BN (CJ)va deschide plicurile ofertanților. Până […]
• • •
