O fi fost din răzbunare, dar n-a fost legală: prefectura a cerut unei primării să retragă hotărarea de revocare a unui viceprimar

16:10

Incidentul violent de la Sângeorz Băi, cu imaginea care s-a viralizat zilele trecute în care un bărbat de 37 de ani a fost bătut în stradă de doi frați, după ce a fost târât afară din biroul firmei sale, ar fi pornit de la un comentariu făcut pe facebook de victimă. Acesta ar fi făcut […]