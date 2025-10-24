Un echipaj de poliție a urmărit 20 de km pe timp de noapte un șofer băut

19:00

Un tânăr de 21 de ani a fost reținut astăzi de polițiștii din Brașov după ce l-a agresat fizic pe un bistrițean de 65 de ani pe care l-a împins violent, după ce acesta ar fi tamponat ușor mașina în care se afla. Incidentul ar fi avut loc ieri pe o sosea din municipiul Brașov. […]