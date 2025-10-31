Deputații care vor deveni miniștri, eliberați din funcție. Au mai renunțat la mandat Popescu, Recean și Mija
Agora.md, 31 octombrie 2025 20:40
Deputații care vor deveni miniștri, eliberați din funcție. Au mai renunțat la mandat Popescu, Recean și Mija
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
20:40
Acum o oră
20:00
Acum 2 ore
19:40
19:30
19:30
19:10
19:00
18:50
Acum 4 ore
18:40
18:30
18:10
17:30
17:10
16:50
Acum 6 ore
16:40
16:30
16:20
15:20
15:10
Acum 8 ore
14:10
14:00
13:20
13:20
13:10
13:00
13:00
Acum 12 ore
12:40
12:30
12:30
12:30
12:20
12:20
12:10
12:00
11:50
11:50
11:40
11:30
11:10
11:10
10:50
10:40
10:20
10:10
10:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.