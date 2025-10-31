„Real Madrid” va transforma „Santiago Bernabéu” într-un parc tematic de Crăciun

09:40

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 29 octombrie pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. În urma impactului, șoferul unui automobil de model VAZ a rămas blocat între fiarele mașinii, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 04:24. Două echipaje [...]