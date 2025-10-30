FOTO Ecourile atacurilor masive de dezinformare în timpul alegerilor parlamentare din Moldova: provocări hibride pe calea către UE
NordNews, 30 octombrie 2025 17:50
Natalia Stercul, Asociația pentru Politica Externă (APE) Alegerile parlamentare recente demonstrează convingător că Moldova se confruntă cu atacuri hibride fără precedent, cu puternice campanii de dezinformare și cu amestec străin în procesele democratice. Sunt evidente și dificultățile asociate tentativelor de destabilizare a statului și a societății, precum și subminarea cursului proeuropean al țării. Ecourile atacurilor [...]
• • •
Acum 30 minute
17:50
FOTO Ecourile atacurilor masive de dezinformare în timpul alegerilor parlamentare din Moldova: provocări hibride pe calea către UE # NordNews
Natalia Stercul, Asociația pentru Politica Externă (APE) Alegerile parlamentare recente demonstrează convingător că Moldova se confruntă cu atacuri hibride fără precedent, cu puternice campanii de dezinformare și cu amestec străin în procesele democratice. Sunt evidente și dificultățile asociate tentativelor de destabilizare a statului și a societății, precum și subminarea cursului proeuropean al țării. Ecourile atacurilor [...]
Acum 2 ore
16:20
VIDEO Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # NordNews
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună. „Viitorul Moldovei se construiește prin încredere, stabilitate și oportunități reale pentru oameni. Este o realitate pe care o trăim în fiecare zi și pe care o clădim împreună. Sprijinul ODA ne-a oferit curajul [...]
Acum 4 ore
16:10
Pentru a obține o pensie completă, un cetățean al R. Moldova trebuie să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 34 de ani. Cei care nu reușesc să atingă această limită pot primi o pensie parțială sau, în unele cazuri, doar o indemnizație minimă. Totuși, începând cu anul 2009, anii lipsă pot fi „cumpărați". [...]
15:20
Parlamentul Republicii Moldova a constituit 12 comisii permanente. PAS va conduce șapte dintre ele # NordNews
Astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat constituirea a 12 comisii permanente, structuri esențiale pentru buna funcționare a Legislativului. Majoritatea acestor comisii vor fi conduse de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea care a câștigat alegerile parlamentare. Potrivit deciziei adoptate, șapte din cele 12 comisii vor fi prezidate de deputați PAS, în timp ce [...]
15:10
VIDEO Proteste, conflicte, apă pierdută și bani irosiți. Scandalul conductelor de la Bălți # NordNews
Protest în fața sediului „Apă-Canal Bălți". Mai mulți tineri au ieșit, în dimineața zilei de 29 octombrie, pentru a-și exprima nemulțumirea față de tarifele și calitatea apei din oraș. Apa nu este curată, cu rugină. Ei spun că se filtrează. Azi am fost la baie, pe piele mi se face iritație, multe chestii care nu-mi [...]
15:00
Mâine, Parlamentul Republicii Moldova decide dacă țara începe o nouă etapă de dezvoltare sau rămâne în același cerc vicios al promisiunilor deșarte. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă programul „UE, Pace, Dezvoltare", un document clar, bine structurat și realist. Documentul ne spune despre aderarea deplină la Uniunea Europeană până în 2028, digitalizarea administrației, independență energetică, reformă [...]
14:50
VIDEO Dumitru Țepilovan: „Moldova este Europa – tradiție, inovație și grijă pentru natură” # NordNews
Dumitru Țepilovan este unul dintre antreprenorii care au transformat pasiunea pentru piscicultură într-o afacere modernă și sustenabilă. Pornind de la o tradiție veche de familie, el a reușit să dezvolte o fermă piscicolă în care se îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne, oferind produse sănătoase și de calitate. „Am crescut lângă lacuri și am [...]
Acum 6 ore
13:50
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură. Pentru aceasta, antreprenoriatul înseamnă mai mult decât o afacere – este combinația [...]
13:20
Anatol Moraru // Despre Parlament, Catedrala Mântuirii Neamului și voinicul cu cușmă de cârlan… # NordNews
Parlamentul nou ales al R. Moldova și-a început activitatea. Apele în ceea ce privește componența numerică a fracțiunii PAS s-au limpezit: Dinu Plîngău și Stela Macari s-au răzgândit să facă o figură aparte și, cum e normal, au anunțat că vor rămâne pe lista majorității parlamentare. Deputații care au acces pe filiera blocurilor Patriotic și [...]
13:20
Gigantul petrolier rus „Lukoil" a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea multinaționalei „Gunvor Group" pentru achiziționarea filialei sale internaționale, într-o tranzacție care ar constitui cea mai semnificativă vânzare de active corporative de la impunerea sancțiunilor americane asupra companiei, săptămâna trecută, transmite IPN. „Gunvor Group" este o companie înregistrată în Cipru, cu birouri [...]
13:10
VIDEO Promisiuni și așteptări: Ce cred locuitorii din Nord despre planurile Guvernului Munteanu # NordNews
Salariul minim – 10 mii de lei, cel mediu – 25 de mii, pensii majorate. Aceste obiective au fost incluse în Programul de guvernare, prezentat de prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu. Deși, în teorie, planurile sună bine, locuitorii din nordul țării sunt sceptici că vor fi îndeplinite. „Dar de ce nu vine nimeni din Parlament să [...]
13:00
Parlamentul Republicii Moldova își păstrează conducerea în aceeași formulă. După alegerea lui Igor Grosu în funcția de președinte al Legislativului, plenul i-a reconfirmat astăzi pe Doina Gherman și Vlad Batrîncea în calitate de vicepreședinți ai Parlamentului. Candidata propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate, Doina Gherman, a obținut 53 de voturi, iar socialistul Vlad Batrîncea – [...]
Acum 8 ore
11:50
Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la Chișinău, la 33 de ani de la trecerea în eternitate # NordNews
Acum 33 de ani, destinul ne-a văduvit, lăsându-ne fără cele „două inimi gemene" – marii artiști și luptători pentru valorile românești, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Astăzi, cei doi artiști ai neamului sunt comemorați la Chișinău, transmite MOLDPRES. Astfel, la monumentul lui Ion si Doina Aldea-Teodorovici de pe strada Mateevici va avea loc un eveniment simfonico-teatral [...]
11:40
Maib face încă un pas în digitalizarea serviciilor bancare, lansând cardul maib liber în format digital. Acum, clienții pot solicita și utiliza cardul direct din aplicația maibank, fără vizite la sucursală și fără proceduri suplimentare. Cardul maib liber este primul card de cumpărături care permite achitarea în rate egale de până la 12 luni, fără [...]
11:20
FOTO Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un om de afaceri, reținuți de CNA pentru corupție. Adjunctul – cercetat în libertate # NordNews
Ofițerii CNA și Procuratura Chișinău investighează presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău. Directorul instituției și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore, iar adjunctul liceului este cercetat în stare de libertate. Potrivit anchetei, funcționari ai liceului ar fi delapidat fonduri [...]
Acum 12 ore
08:50
FOTO Republica Moldova și România accelerează cooperarea vamală: frontieră comună, drum comun spre integrarea europeană # NordNews
Republica Moldova și România fac un nou pas în consolidarea parteneriatului vamal, odată cu apropierea Chișinăului de spațiul economic european. Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, și președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan, s-au întâlnit la Galați pentru a discuta proiecte comune și soluții de modernizare a frontierelor. Întâlnirea de la Galați [...]
08:10
Într-un nou sondaj, se pare că topul îl mențin cele mai multe dintre locațiile din Europa. Află care este cea mai sigură țară pentru călătorii din articolul de mai jos. Se pare că țara care a marcat anul trecut a fost detronată, potrivit catine.ro. Se pare că cea mai sigură țară pentru călătorii în [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,71 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,11 lei până la costul de 19,64 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 30 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7881 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0001 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8925 lei; Hrivna ucraineană: 0.4045 lei; Rubla rusească: 0.2130 [...]
06:50
La sfârșit de octombrie, vremea se răcorește ușor, dar scapă de ploi, în nordul Republicii Moldova. Meteorologii anunță o zi liniștită, cu cer variabil și temperaturi modeste. Vântul va sufla slab până la moderat din sud, cu rafale de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60%. La Briceni, termometrele vor indica între [...]
06:40
Nativii sunt înconjurați de momente simple. Citește horoscopul zilei de 30 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Astrele îi sfătuiesc pe cei mai mulți să se lase pradă vieții și să permită aerului să circule fără să-l întoarcă din drum. Pe măsură ce ziua trece, interacțiunile și influențele se schimbă, potrivit catine.ro. Astrele [...]
Acum 24 ore
20:50
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul. Pentru Ronin, arta nu se rezumă la cuvinte obișnuite, ci este o punte de legătură între [...]
20:40
INVESTIGAȚIE Vilă, mașini și prejudicii de 4 milioane de lei: „Reușitele” ex-directorului Spitalului Clinic din Bălți în aproape 3 ani de mandat # NordNews
Așa arată proiectul nostru de succes. De aici vom prezenta mai multe povești de succes, pe care le‑am implementat în ultimii doi ani, finanțate atât din fonduri europene (SMURD 2), cât și din fondurile partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Declarația aparține, pe atunci, a directorului Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, și a fost făcută [...]
19:20
TUDNORD-LUX SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # NordNews
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate. În urma accesării produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK", afacerea beneficiază astăzi de un sistem fotovoltaic de 24,6 kW, care reduce semnificativ costurile la energie și contribuie la protejarea mediului. Investiția a fost [...]
18:40
Președintele raionului Rîșcani, arestat preventiv în dosarul privind organizarea dezordinilor în masă # NordNews
Președintele Consiliului Raional Rîșcani a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Măsura a fost dispusă în cadrul anchetei privind presupusele instruiri desfășurate în Serbia, care ar fi avut drept scop pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. [...]
18:30
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova. Ea spune că a ales să se implice activ în comunitatea sa pentru a contribui direct la construirea unui viitor prosper și durabil pentru țară, valorificând cunoștințele [...]
Ieri
17:10
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță. „De-a lungul carierei de antrenor de fotbal, văd zi de [...]
16:50
VIDEO La Bălți se „coace” viitorul gastronomiei: Tinerii care transformă pasiunea pentru gătit în meserie # NordNews
Au decis să-și facă o carieră din pasiunea pentru gătit. Viitorii
16:30
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova. „Am adus acasă experiența din competițiile internaționale, unde Europa și lumea întreagă arată ce înseamnă excelența și rigoarea științifică. Pentru mine, cercetarea și inovația nu sunt doar medalii sau diplome, ci o investiție în viitorul țării mele, în [...] Articolul Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă” apare prima dată în NordNews.
16:20
Regatul Unit a admis extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean turc, învinuit de complicitate la omor intenționat. Decizia a fost semnată la 14 octombrie 2025 de Secretarul de Stat britanic. Cazul vizează împușcătura mortală din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, Chișinău. Bărbatul a fost reținut în Marea Britanie la [...] Articolul Turcul implicat în omorul de la terasa din sectorul Râșcani va fi extrădat în Moldova apare prima dată în NordNews.
16:10
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții. El spune că a ales să se întoarcă în Moldova pentru a aduce această experiență acasă și pentru a construi o cultură culinară bazată pe rădăcini [...] Articolul Petru Scalețchi: „Moldova este UE – prin gastronomie, tradiție și creativitate” apare prima dată în NordNews.
14:40
Republica Moldova continuă să impresioneze la nivel global în domeniul inteligenței artificiale. Țara noastră a obținut locul I mondial la competiția internațională Intel® AI Global Impact Festival 2025, depășind 109 echipe din 33 de țări, printre care SUA și Singapore. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, [...] Articolul Moldova câștigă locul I mondial la competiția Intel AI Global Impact Festival 2025 apare prima dată în NordNews.
14:10
Maxim Macovei, jurist: „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun” # NordNews
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. „Drumul nostru spre Uniunea Europeană nu este doar un traseu politic, ci vocea oamenilor care cred într-un viitor mai [...] Articolul Maxim Macovei, jurist: „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun” apare prima dată în NordNews.
13:10
O tânără de 30 de ani din localitatea Sturzovca, raionul Glodeni, ar fi suferit arsuri grave după ce ar fi fost stropită cu benzină și incendiată de concubinul ei, în vârstă de 32 de ani. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 22:40, potrivit informațiilor oferite de surse pentru PulsMedia.MD. Din primele cercetări, între [...] Articolul O tânără ar fi fost incendiată de concubin, la Glodeni apare prima dată în NordNews.
13:10
„Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă”: Expert în domeniul justiției, despre inițiativa lui Ceban de a include primarul capitalei în componența Guvernului # NordNews
„Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă”. Așa califică Alexandru Bot, expert în domeniul justiției, propunerea primarului Ion Ceban, care crede că edilul Chișinăului trebuie să facă parte din Guvern. Expertul a subliniat că o astfel de inițiativă contravine cadrului juridic al R. Moldova și jurisprudenței Curții Constituționale. Juristul a subliniat că funcția de primar [...] Articolul „Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă”: Expert în domeniul justiției, despre inițiativa lui Ceban de a include primarul capitalei în componența Guvernului apare prima dată în NordNews.
13:10
Fostul ministru de Interne Pavel Voicu a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal din Bălți pentru a-și exercita funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul fracțiunii socialiștilor. „Din noiembrie 2023 am avut onoarea să reprezint bălțenii în Consiliul Municipal. Împreună cu echipa socialiștilor am muncit cu responsabilitate pentru proiecte care au [...] Articolul Pavel Voicu renunță la mandatul de consilier municipal și merge în Parlament apare prima dată în NordNews.
12:40
Un fost ofițer de sector din Chișinău va sta trei ani după gratii și va plăti o amendă de 120 de mii de lei, după ce a fost găsit vinovat de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit procurorilor, în octombrie 2016, polițistul ar fi pretins și primit zece mii [...] Articolul Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție apare prima dată în NordNews.
12:20
Ceban, după consultări cu Munteanu: Programul nu este guvernamental, ci mai degrabă electoral # NordNews
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările lor vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit lui [...] Articolul Ceban, după consultări cu Munteanu: Programul nu este guvernamental, ci mai degrabă electoral apare prima dată în NordNews.
12:10
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # NordNews
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați. Iulian afirmă, că implicarea oamenilor în procesul de modernizare al țării este cheia pentru un viitor european mai sigur și mai prosper. „Uniunea Europeană deschide uși [...] Articolul Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” apare prima dată în NordNews.
09:40
Accident grav la Ungheni: un bărbat de 37 de ani, descarcerat după ce mașina s-a izbit de un copac # NordNews
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 29 octombrie pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. În urma impactului, șoferul unui automobil de model VAZ a rămas blocat între fiarele mașinii, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 04:24. Două echipaje [...] Articolul Accident grav la Ungheni: un bărbat de 37 de ani, descarcerat după ce mașina s-a izbit de un copac apare prima dată în NordNews.
09:10
Ecolux a organizat un gest de caritate la Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol, unde compania a donat și instalat 8 aparate de aer condiționat Gree, participând astfel la îmbunătățirea condițiilor de învățământ. Prin acest act, Ecolux a dorit să sprijine educația și să ofere elevilor un mediu mai confortabil pentru învățătură. Educația joacă un rol [...] Articolul Ecolux sprijină educația: 8 aparate de aer condiționat pentru un liceu din Tiraspol apare prima dată în NordNews.
09:10
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația maib business # NordNews
Maib marchează un nou pas important în digitalizarea serviciilor financiare pentru companii: primul credit acordat 100% online prin aplicația maib business. Această premieră pe piața bancară din Moldova aduce un proces complet end-to-end online, de la aplicare până la transferul banilor în cont, fără necesitatea documentelor fizice sau vizitei la bancă. Andrii Glevatskyi, Vicepreședinte maib, [...] Articolul Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația maib business apare prima dată în NordNews.
08:50
FOTO Școlile mici din mediul rural primesc echipe mobile pentru sprijinul copiilor cu cerințe educaționale speciale # NordNews
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia, pentru prima dată, de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață. Ajutorul va fi acordat de echipe mobile, lansate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF, în cadrul unei etape pilot în raioanele [...] Articolul FOTO Școlile mici din mediul rural primesc echipe mobile pentru sprijinul copiilor cu cerințe educaționale speciale apare prima dată în NordNews.
08:10
Dacă nu știi diferențele și asemănările între iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit, acest articol îți vine în ajutor. Află ce spun nutriționiștii despre cele două variante și care ți se potrivește mai mult în dieta zilnică, potrivit catine.ro. Dacă ești în căutarea unui mic-dejun ușor de savurat, dar și sănătos, iaurtul poate fi întotdeauna [...] Articolul Iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit. Ce spun nutriționiștii despre cele două variante apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,06 lei. Carburantul costă 22,64 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,13 lei până la costul de 19,53 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpirea carburanților. Noile tarife pentru 29 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 29 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8181 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.9996 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8983 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul se ieftinesc. Curs valutar oficial, 29 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
Pe 29 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă, cu cer variabil, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din vest, cu rafale de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 70%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 1 și 14 grade Celsius, iar [...] Articolul Cer variabil și răcoare. Prognoza pentru 29 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Astrele îi învață pe nativi cum să comunice cu sinceritate. Citește horoscopul zilei de 29 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Luna rămâne într-un moment de tăcere. Astfel, cei mai mulți caută să fie singuri, să se descopere și să vadă cu exactitate care sunt plăcerile personale, potrivit catine.ro. Astrele le recomandă [...] Articolul Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
28 octombrie 2025
18:30
VIDEO Drum betonat, trafic îngreunat. Șoferii din Bălți așteaptă finalizarea lucrărilor de reparație a drumului de la intersecția Locomotivelor cu Feroviarilor # NordNews
Din 28 octombrie au început lucrările de reparație a drumului de la intersecția străzilor Locomotivelor și Feroviarilor, în regiunea Gării de Nord din Bălți. Șoferii spun că reabilitarea porțiunii este mult așteptată. Poate o dată îl vor face normal. Din an în an, tot acest loc se deteriorează, e apă și apă”. „Ca de obicei, [...] Articolul VIDEO Drum betonat, trafic îngreunat. Șoferii din Bălți așteaptă finalizarea lucrărilor de reparație a drumului de la intersecția Locomotivelor cu Feroviarilor apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte pe 29 octombrie la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs în cadrul unei sesiuni dedicate integrității informației și rolului mass-mediei independente. Ajuns la cea de-a opta ediție, Forumul Păcii a fost lansat în [...] Articolul Maia Sandu, invitata lui Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris apare prima dată în NordNews.
