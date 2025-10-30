VIDEO  „Ultima frunză” a adunat meșteșugari și tineri antreprenori la Edineț

18:30

Din 28 octombrie au început lucrările de reparație a drumului de la intersecția străzilor Locomotivelor și Feroviarilor, în regiunea Gării de Nord din Bălți. Șoferii spun că reabilitarea porțiunii este mult așteptată. Poate o dată îl vor face normal. Din an în an, tot acest loc se deteriorează, e apă și apă". „Ca de obicei, [...]