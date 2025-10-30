Vreme rece, dar liniștită. Prognoza pentru 30 octombrie

08:40

Gigantul tehnologic Amazon urmează să concedieze până la 30 de mii de angajați corporativi, o măsură justificată de companie prin supradimensionarea personalului în perioada pandemiei și dorința de a reduce cheltuielile. Este vorba despre cea mai amplă rundă de restructurări de la sfârșitul anului 2022, când au fost eliminate aproape 27 de mii de posturi. [...] Articolul Concedieri masive la Amazon: 30 de mii de angajați ar putea rămâne fără loc de muncă apare prima dată în NordNews.