LIVE TEXT/ Donald Trump vrea să reia „testele cu arme nucleare”. Război în Ucraina, ziua 1345

17:50

Belgia a deschis o anchetă după ce două drone au fost observate deasupra unei baze militare din sud-estul țării, a declarat miercuri ministrul apărării Theo Francken, potrivit Reuters. Acesta este al doilea caz de acest gen din țară care a avut loc în mai puțin de o lună. Francken a declarat în două postări pe...