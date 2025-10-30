LIVE/ Ședința Parlamentului. Legislativul va avea doi vicepreședinți
Ziarul de Garda, 30 octombrie 2025 11:30
Parlamentul se reunește în ședință joi, 30 octombrie. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să stabilească componența comisiilor permanente. UPDATE 11:20 Vlad Bătrîncea a fost propus la funcția de vicepreședinte din partea Fracțiunii PSRM. Elena Grițco a fost propusă din partea Fracțiunii Partidului Nostru. UPDATE 11:18 Doina Gherman va fi una dintre vicepreședinții Legislativului....
• • •
11:10
FOTO/ Maia Sandu a vorbit la Forumul Păcii de la Paris despre pericolele manipulării online. „Rețelele sociale trebuie să fie parte a soluției, nu a problemei” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Șefa statului a declarat că a vorbit în cadrul evenimentului despre „cum pot fi folosite rețelele sociale pentru a răspândi minciuni și ură”. „Rețelele sociale în loc să ne apropie, sunt adesea folosite de cei care vor...
11:10
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției – cercetat în stare de libertate # Ziarul de Garda
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Conform unui comunicat de presă emis de...
11:10
LIVE/ Ședința Parlamentul. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții componența comisiilor permanente # Ziarul de Garda
Parlamentul se reunește în ședință joi, 30 octombrie. Deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să stabilească componența comisiilor permanente. UPDATE 11:05 Din 101 deputați, și-au înregistrat prezența 98. Ion Ceban, Constantin Starîș și Dorian Băluțel lipsesc. Candidaturile vicepreședinților sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și...
11:10
Acum un an, în octombrie 2024, scriam că un om fără adăpost suportă infernul sub ochii chișinăuienilor și ai autorităților. Scriam atunci: „Noaptea are cele mai mari dureri. Când acestea devin insuportabile, strigă cu voce neomenească. Nimeni nu-i vine în ajutor, pentru că zi și noapte e înconjurat de câțiva câini vagabonzi care îl protejează,...
Acum 2 ore
10:50
Maia Sandu a vorbit la Forumul Păcii de la Paris despre pericolele manipulării online. „Rețelele sociale trebuie să fie parte a soluției, nu a problemei” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Șefa statului a declarat că a vorbit în cadrul evenimentului despre „cum pot fi folosite rețelele sociale pentru a răspândi minciuni și ură”. „Rețelele sociale în loc să ne apropie, sunt adesea folosite de cei care vor...
10:40
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian NU au detectat survolări, anunță Ministerul Apărării. Precizarea vine după ce în spațiul public au apărut informații despre două rachete în nordul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al R. Moldova în noaptea de joi, 30 octombrie. Declarația a fost făcută în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind survolarea spațiului aerian în partea de nord a țării de către două...
Acum 4 ore
09:40
Un bărbat care și-a ucis unchiul cu deosebită cruzime a fost condamnat la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, anunță joi, 30 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit învinuirii înaintate, în iulie 2023, bărbatul, aflându-se la domiciliul său din raionul Cantemir, împreună cu unchiul...
09:20
VIDEO/ Vezi că poți! Cum a transformat o tânără un neajuns de pe piață într-o afacere profitabilă și prietenoasă cu patrupezii # Ziarul de Garda
A pornit de la o nevoie simplă – gustări sănătoase pentru câini, care nu existau pe piață. Azi, ideea s-a transformat într-o afacere locală profitabilă și sustenabilă. Totul a început când Milena Chiprian, pe atunci o adolescentă de 17 ani, și-a adoptat primul cățel. Căutând produse naturale pentru el, a descoperit o lipsă și… o...
09:10
Germania analizează naționalizarea subsidiarei Rosneft după sancțiunile impuse de SUA # Ziarul de Garda
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor, transmite News.ro. Trezoreria americană a emis miercuri o...
08:30
LIVE TEXT/ Unsprezece persoane, rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea. Printre victimele – șase copii. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 „Deja 13 răniți – locuitorii din Zaporijjea, afectați de atacul inamic, continuă să solicite ajutorul medicilor. Oamenii au reacții acute la stres, răni deschise, contuzii, lovituri și fracturi”, a comunicat guvernatorul Ivan Fedorov. UPDATE 08:18 Armata rusă a atacat cu rachete și drone timp de câteva ore, în noaptea de joi, 30 octombrie,...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Fost instructor militar britanic, arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:55 Un fost instructor militar britanic a fost arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei. Este acuzat că a transmis coordonate ale pozițiilor unităților ucrainene și informații personale despre soldați, pentru a putea fi identificați, dar și că pregătea un atac, posibil cu bombă, scrie biziday. Potrivit informațiilor din dosar, britanicul a ajuns...
20:50
Șefa statului, la Forumul Păcii de la Paris: „Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna” # Ziarul de Garda
Maia Sandu a participat la Forumul Păcii de la Paris, unde a ținut și un discurs. Aceasta a amintit despre propaganda prin care Federașia Rusă a încercat să se implice în alegerile parlamentare din 28 septembrie și a menționat munca jurnaliștilor de investigație care au dezvăluit rețelele de dezinformare finanțate de Kremlin. „Înainte ca prima rachetă să...
19:50
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA anunță că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, decisă de Pentagon # Ziarul de Garda
Doi congresmani ai Partidului Republican din SUA, care conduce comisiile de Apărare din Congresul SUA, au anunțat miercuri, 29 octombrie, printr-un comunicat că se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, anunțată tot miercuri de Pentagon, scrie G4Media. Cei doi congresmani critică Pentagonul, condus de Pete Hegseth, și susțin că retragerea parțială este ”în...
19:20
Citiți joi în ZdG: Harta rețelei „Șor” din teritoriu: 22 anchetați penal, 9 condamnați, 2 arestați și Finanțatorii partidelor # Ziarul de Garda
ZdG vă prezintă, în cea de-a 41-a ediție din acest an, harta rețelei „Șor” din teritoriu. În urma protestelor organizate contra cost în 2022, 22 dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție. ZdG a analizat sentințele, iar la rubrica Corupția explicată aflați care este soarta președinților oficiilor teritoriale....
18:40
În seara zilei de 29 octombrie 2025 o explozie a avut locîntr-un bloc de locuit de pe strada Albișoara din capitală, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În urma exploziei, un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Potrivit primelor informații, explozia s-a...
18:10
Cum încearcă Kremlinul, prin intermediari din R. Moldova și Emirate, să împiedice extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat de conspirație în România # Ziarul de Garda
Persoane ruse apropiate Kremlinului, inclusiv moldoveanul Alexandr Kalinin, pun la cale o încercare de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu. Potra este căutat de autoritățile române România pentru că a plănuit o lovitură de stat, scrie The Guardian. Horațiu Potra, care este un fost membu al Legiunii străine franceze,...
17:50
Belgia a deschis o anchetă după ce două drone au fost observate deasupra unei baze militare din sud-estul țării, a declarat miercuri ministrul apărării Theo Francken, potrivit Reuters. Acesta este al doilea caz de acest gen din țară care a avut loc în mai puțin de o lună. Francken a declarat în două postări pe...
17:50
Atacuri cibernetice masive în ziua alegerilor parlamentare. Aproape 900 de milioane de cereri pentru a bloca accesul la rezultatele scrutinului # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost vizată de atacuri cibernetice masive în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, iar site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost lovit de peste 898 de milioane de cereri în doar 12 ore, într-o tentativă de a bloca accesul publicului la rezultatele scrutinului, arată un raport al companiei Cloudflare. Atacurile au început...
17:30
„Un guvern al bărbaților”: doar patru femei în cabinetul Munteanu. „Problema nu este lipsa femeilor, ci lipsa de voință politică de a le oferi un loc la masa deciziilor” # Ziarul de Garda
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat marți componența integrală a cabinetului de miniștri pe care îl va prezenta Parlamentului vineri. Din cei 18 membri ai Guvernului, doar patru sunt femei — cu trei mai puține decât în executivul precedent. Este vorba despre Cristina Gherasimov, care își păstrează fotoliul de viceprim-ministră pentru Integrare Europeană; Ludmila Catlabuga,...
17:20
Un nou instrument digital va permite persoanelor interesate să depună electronic contestații privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Modului „Contestații electorale”, parte a sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, este menit să sporească transparența procesului electoral, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). La această etapă, modulul este activ pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, urmând...
16:30
LIVE TEXT/ Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk în urma unui atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:30 Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk din regiunea Donețk din cauza unui atac cu drone rusești, anunță Consiliul Local Kramatorsk pe Telegram. „Conform informațiilor actualizate, trei persoane au fost rănite în urma bombardamentului, toți civili și pensionari. Toți trei au răni provocate de explozia unei mine, doi dintre ei sunt răniți ușor,...
16:30
UPDATE/ Consultările cu fracțiunile parlamentare au luat sfârșit. Munteanu: „Am avut consultări constructive” # Ziarul de Garda
UPDATE 16:20 Premierul desemnat a declarat că a avut consultări constructive cu toate fracțiunile parlamentare și că urmează o nouă serie de întâlniri pentru continuarea discuțiilor. Întrebat de jurnaliști despre declarațiile lui Ion Ceban, care și-a exprimat dorința de a face parte din echipa Guvernului în timp ce deține încă mandatul de primar al capitalei,...
16:30
Precizările Aeroportului Internațional „Eugen Doga” privind situația furnizorului de combustibil Lukoil # Ziarul de Garda
În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la impactul sancțiunilor internaționale asupra furnizorului de combustibil Lukoil, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a venit cu un comunicat în care precizează că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate. Aeroportul și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate...
16:00
Autorității Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis pe 14 octombrie demersului Procuraturii Generale (PG) privind extrădarea unui cetățean al Turciei, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la omorul din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, anunță PG. Astfel, complicele este Toper Hassan, un fost avocat în vârstă...
15:50
Pentagonul retrage o parte dintre trupele americane din România. Nicușor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. „Numărul trupelor revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina”, a menționat președintele României într-o postare pe rețele sociale. Nicușor Dan, subliniază că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun...
15:40
Un complice al crimei din sectorul Rîșcani a fost reținut și urmează a fi extrădat în R. Moldova # Ziarul de Garda
Autorității Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis pe 14 octombrie demersului Procuraturii Generale (PG) privind extrădarea unui cetățean al Turciei, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la omorul din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, anunță PG. Potrivit PG, învinuitul a fost reținut pe teritoriul Marii Britanii...
15:30
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a contestat marți, 28 octombrie, la Curtea de Apel Centru o sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, pe 13 octombrie, în care a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atât pe el, cât și pe un alt...
15:10
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului” # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Vasile Tarlev, deputat indepdendent, la fel a purtat discuții cu premierul desemnat. Acesta a declarat că a vorbit cu Munteanu despre structura Guvernului. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului”, pentru că „transportul în R. Moldova este într-o stare deplorabilă”. Totodată, a propus să fie și Ministerul Industriei, deoarece țara trebuie „indistrualizată”. La...
14:50
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Dodon: „Numărul de 17 membri ai guvernului este prea mare” # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 După consultările cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, președintele fracțiunii, a declarat că, „numărul de 17 membri ai guvernului este prea mare”. Dodon a menționat „că nu ne permitem acest lux” și că „8-10 membri de guvern ar fi suficient la această etapă”. Totodată, a spus că programul este prea...
14:40
Volumul plăților tradiționale în Euro, prin SWIFT, a scăzut proporțional cu volumul plăților efectuate prin SEPA. Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în SEPA, iar acest lucru înseamnă și o scădere considerabilă a comisioanelor plătite de...
14:30
Aproape 900 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești la traversarea frontierei cu R. Moldova, scrie RFI România. Sute de persoane cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești. Acestea le-au fost oprite chiar la vamă de către polițiștii de frontieră. Oamenii treceau granița între România și...
14:20
UPDATE/ În urma perchezițiilor desfășurate de PCCOCS, mai mulți moldoveni sunt suspectați că ar fi luptat ca mercenari în Ucraina și alte state # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 PCCOCS, de comun cu ofițerii de IGP, au desfășurat percheziții în mai multe locații din R. Moldova privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni moldoveni în Ucraina și alte state, anunță într-un comunicat Procuratura. Potrivit comunicatului, operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol. „Urmare a investigațiilor, oamenii...
14:10
Polonia a interceptat un avion rus Il-20 care nu a îndeplinit cerințele standarde pentru siguranța navigației aeriene # Ziarul de Garda
Autoritățile poloneze au fost nevoite miercuri, 29 octombrie, să trimită avioane de luptă MiG-29 pentru a identifica vizual și escorta un avion rus de recunoaștere Il-20, care zbura deasupra Mării Baltice. Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, aeronava rusă opera în spațiul aerian internațional, însă avea transponderul oprit și nu a furnizat un plan...
14:00
Autoritățile poloneze au fost nevoite miercuri, 29 octombrie, să trimită avioane de luptă MiG-29 pentru a identifica vizual și escorta un avion rus de recunoaștere Il-20, care zbura deasupra Mării Baltice. Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, aeronava rusă opera în spațiul aerian internațional, însă avea transponderul oprit și nu a furnizat un plan...
13:20
ANRE a avut o întrevedere cu Ambasada Statelor Unite în R. Moldova după ce SUA a impus sancțiuni companiei ruse Lukoil # Ziarul de Garda
În urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite Federației Ruse împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova au avut o întrevedere miercuri, 29 octombrie, anunță ANRE. Potrivit ANRE, întâlnirea s-a axat pe subiecte ce țin de sectorul energetic, cooperarea...
13:10
Noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare vor intra în vigoare din 1 ianruarie 2026 # Ziarul de Garda
Din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare. Măsura are scopul de a îmbunătăți mecanismul de colectare a taxei, sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Începând cu 1 ianuarie 2026, subiecți ai impunerii cu taxa pentru...
12:50
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. PCRM nu va susține noul Guvern # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Consultările cu Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) au avut loc. Anterior, fracțiunea a fost singura care a refuzat să participe la consultările cu președinta Maia Sandu, privind desemnarea prim-ministrului. „Acest Guvern se va întâlni cu foarte mari probleme, în primul rând cu cine i-a obligat pe ei ca noi să trecem, iarăși,...
12:20
DOC/ Un fost ofițer de sector, care în 2016 a luat mită 10 mii de lei, a fost condamnat la trei ani de închisoare și va achita o amendă de 120 000 de lei # Ziarul de Garda
Un fost polițist a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă, anunță miercuri, 29 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, fostul polițist este Cristofor...
12:10
Un fost ofițer de sector, care în 2016 a luat mită 10 mii de lei, a fost condamnat la trei ani de închisoare și va achita o amendă de 120 000 de lei # Ziarul de Garda
Un fost polițist a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă, anunță miercuri, 29 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, fostul polițist este Cristofor...
Ieri
11:40
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Ceban: „Este regretabil faptul că seamămă mai mult a program electoral” # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Au loc consultările cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). Anterior, au fost singurii care au refuzat să participe la consultările cu președinta Maia Sandu, privind desemnarea prim-ministrului. UPDATE 11:10 Consultările au continuat cu Blocul Alternativa. Ion Ceban, care a renunțat la fotoliul de deputat pentru a rămâne primarul capitalei, a declarat că...
11:10
DOC/ Salariu mediu de 25 mii de lei, 3 mii de kilometri de drumuri și 6 miliarde de lei în educație – promisiunile Guvernului Munteanu # Ziarul de Garda
Premierul desemnat Alexandru Munteanu promite că noul Cabinet de miniștri va reuși majorarea salariului minim la 10 mii lei, iar a salariului mediu la 25 de mii de lei, finanțarea a 25 de mii de întreprinderi, construcția a 3 mii de kilometri de drumuri și investiții de 6 miliarde lei în sistemul educațional. Promisiunile au...
10:50
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Usatîi: „Vom propune amânarea ședinței în care se cere votul de încredere a Guvernului Munteanu” # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 Următorii au fost deputații fracțiunii „Partidul Nostru”. Usatîi, liderul partidului, a declarat că „programul este bine structurat, pe capitole, cu multe numerice și „limbaj proeuropean”, însă lipsesc costurile totale, sursele de finanțare, fără bugetare și fără calendare intermerdiare. Nu este nimic clar despre impactul microfiscal. Nu am văzut mecanisme anticorupție. Nu mai vorbim...
10:40
LIVE TEXT/ Odesa a fost atacată noaptea trecută. O persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:35 În regiunea Odesa, în urma atacului rusesc din noaptea trecută, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, iar obiective ale infrastructurii de transport au fost avariate, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită. Totuși, toate incendiile au fost lichidate. La fața locului au intervenit 21 de salvatori,...
10:20
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Costiuc: „Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria R. Moldova” # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 Primii la consultări au venit deputații fracțiunii Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA). Vasile Costiuc a spus că „propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat ne-au întărit convingerea să nu votăm în parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce am anunțat că respingem desemnarea acestui premier”. Totodată, acesta a declarat că „Guvernul Alexandru...
10:10
Poliția anunță percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova într-o cauză penală privind „activitatea mercenarilor” # Ziarul de Garda
În această dimineață, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) efectuează mai multe percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova, pe o cauză penală pornită în baza semnelor componenței de infracțiune „activitatea mercenarilor”. IGP anunță ca va reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale. Știrea se actualizează…
