Aproape 100 000 de tineri au fugit din Ucraina în două luni

16:30

UPDATE 15:30 Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk din regiunea Donețk din cauza unui atac cu drone rusești, anunță Consiliul Local Kramatorsk pe Telegram. „Conform informațiilor actualizate, trei persoane au fost rănite în urma bombardamentului, toți civili și pensionari. Toți trei au răni provocate de explozia unei mine, doi dintre ei sunt răniți ușor,...