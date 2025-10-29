Citiți joi în ZdG: Harta rețelei „Șor” din teritoriu: 22 anchetați penal, 9 condamnați, 2 arestați și Finanțatorii partidelor
ZdG vă prezintă, în cea de-a 41-a ediție din acest an, harta rețelei „Șor” din teritoriu. În urma protestelor organizate contra cost în 2022, 22 dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție. ZdG a analizat sentințele, iar la rubrica Corupția explicată aflați care este soarta președinților oficiilor teritoriale....
În seara zilei de 29 octombrie 2025 o explozie a avut locîntr-un bloc de locuit de pe strada Albișoara din capitală, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În urma exploziei, un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Potrivit primelor informații, explozia s-a...
Cum încearcă Kremlinul, prin intermediari din R. Moldova și Emirate, să împiedice extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat de conspirație în România # Ziarul de Garda
Persoane ruse apropiate Kremlinului, inclusiv moldoveanul Alexandr Kalinin, pun la cale o încercare de a opri extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu. Potra este căutat de autoritățile române România pentru că a plănuit o lovitură de stat, scrie The Guardian. Horațiu Potra, care este un fost membu al Legiunii străine franceze,...
Belgia a deschis o anchetă după ce două drone au fost observate deasupra unei baze militare din sud-estul țării, a declarat miercuri ministrul apărării Theo Francken, potrivit Reuters. Acesta este al doilea caz de acest gen din țară care a avut loc în mai puțin de o lună. Francken a declarat în două postări pe...
Atacuri cibernetice masive în ziua alegerilor parlamentare. Aproape 900 de milioane de cereri pentru a bloca accesul la rezultatele scrutinului # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost vizată de atacuri cibernetice masive în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, iar site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost lovit de peste 898 de milioane de cereri în doar 12 ore, într-o tentativă de a bloca accesul publicului la rezultatele scrutinului, arată un raport al companiei Cloudflare. Atacurile au început...
„Un guvern al bărbaților”: doar patru femei în cabinetul Munteanu. „Problema nu este lipsa femeilor, ci lipsa de voință politică de a le oferi un loc la masa deciziilor” # Ziarul de Garda
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat marți componența integrală a cabinetului de miniștri pe care îl va prezenta Parlamentului vineri. Din cei 18 membri ai Guvernului, doar patru sunt femei — cu trei mai puține decât în executivul precedent. Este vorba despre Cristina Gherasimov, care își păstrează fotoliul de viceprim-ministră pentru Integrare Europeană; Ludmila Catlabuga,...
Un nou instrument digital va permite persoanelor interesate să depună electronic contestații privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Modului „Contestații electorale”, parte a sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, este menit să sporească transparența procesului electoral, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). La această etapă, modulul este activ pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, urmând...
LIVE TEXT/ Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk în urma unui atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:30 Trei pensionari au fost răniți în comunitatea Kramatorsk din regiunea Donețk din cauza unui atac cu drone rusești, anunță Consiliul Local Kramatorsk pe Telegram. „Conform informațiilor actualizate, trei persoane au fost rănite în urma bombardamentului, toți civili și pensionari. Toți trei au răni provocate de explozia unei mine, doi dintre ei sunt răniți ușor,...
UPDATE/ Consultările cu fracțiunile parlamentare au luat sfârșit. Munteanu: „Am avut consultări constructive” # Ziarul de Garda
UPDATE 16:20 Premierul desemnat a declarat că a avut consultări constructive cu toate fracțiunile parlamentare și că urmează o nouă serie de întâlniri pentru continuarea discuțiilor. Întrebat de jurnaliști despre declarațiile lui Ion Ceban, care și-a exprimat dorința de a face parte din echipa Guvernului în timp ce deține încă mandatul de primar al capitalei,...
Precizările Aeroportului Internațional „Eugen Doga” privind situația furnizorului de combustibil Lukoil # Ziarul de Garda
În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la impactul sancțiunilor internaționale asupra furnizorului de combustibil Lukoil, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a venit cu un comunicat în care precizează că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate. Aeroportul și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate...
Autorității Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis pe 14 octombrie demersului Procuraturii Generale (PG) privind extrădarea unui cetățean al Turciei, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la omorul din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, anunță PG. Astfel, complicele este Toper Hassan, un fost avocat în vârstă...
15:50
Pentagonul retrage o parte dintre trupele americane din România. Nicușor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. „Numărul trupelor revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina”, a menționat președintele României într-o postare pe rețele sociale. Nicușor Dan, subliniază că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun...
Un complice al crimei din sectorul Rîșcani a fost reținut și urmează a fi extrădat în R. Moldova # Ziarul de Garda
Autorității Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis pe 14 octombrie demersului Procuraturii Generale (PG) privind extrădarea unui cetățean al Turciei, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la omorul din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, anunță PG. Potrivit PG, învinuitul a fost reținut pe teritoriul Marii Britanii...
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a contestat marți, 28 octombrie, la Curtea de Apel Centru o sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, pe 13 octombrie, în care a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atât pe el, cât și pe un alt...
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului” # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Vasile Tarlev, deputat indepdendent, la fel a purtat discuții cu premierul desemnat. Acesta a declarat că a vorbit cu Munteanu despre structura Guvernului. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului”, pentru că „transportul în R. Moldova este într-o stare deplorabilă”. Totodată, a propus să fie și Ministerul Industriei, deoarece țara trebuie „indistrualizată”. La...
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Dodon: „Numărul de 17 membri ai guvernului este prea mare” # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 După consultările cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, președintele fracțiunii, a declarat că, „numărul de 17 membri ai guvernului este prea mare”. Dodon a menționat „că nu ne permitem acest lux” și că „8-10 membri de guvern ar fi suficient la această etapă”. Totodată, a spus că programul este prea...
Volumul plăților tradiționale în Euro, prin SWIFT, a scăzut proporțional cu volumul plăților efectuate prin SEPA. Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în SEPA, iar acest lucru înseamnă și o scădere considerabilă a comisioanelor plătite de...
Aproape 900 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești la traversarea frontierei cu R. Moldova, scrie RFI România. Sute de persoane cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești. Acestea le-au fost oprite chiar la vamă de către polițiștii de frontieră. Oamenii treceau granița între România și...
UPDATE/ În urma perchezițiilor desfășurate de PCCOCS, mai mulți moldoveni sunt suspectați că ar fi luptat ca mercenari în Ucraina și alte state # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 PCCOCS, de comun cu ofițerii de IGP, au desfășurat percheziții în mai multe locații din R. Moldova privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni moldoveni în Ucraina și alte state, anunță într-un comunicat Procuratura. Potrivit comunicatului, operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol. „Urmare a investigațiilor, oamenii...
Polonia a interceptat un avion rus Il-20 care nu a îndeplinit cerințele standarde pentru siguranța navigației aeriene # Ziarul de Garda
Autoritățile poloneze au fost nevoite miercuri, 29 octombrie, să trimită avioane de luptă MiG-29 pentru a identifica vizual și escorta un avion rus de recunoaștere Il-20, care zbura deasupra Mării Baltice. Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, aeronava rusă opera în spațiul aerian internațional, însă avea transponderul oprit și nu a furnizat un plan...
ANRE a avut o întrevedere cu Ambasada Statelor Unite în R. Moldova după ce SUA a impus sancțiuni companiei ruse Lukoil # Ziarul de Garda
În urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite Federației Ruse împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova au avut o întrevedere miercuri, 29 octombrie, anunță ANRE. Potrivit ANRE, întâlnirea s-a axat pe subiecte ce țin de sectorul energetic, cooperarea...
Noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare vor intra în vigoare din 1 ianruarie 2026 # Ziarul de Garda
Din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare. Măsura are scopul de a îmbunătăți mecanismul de colectare a taxei, sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Începând cu 1 ianuarie 2026, subiecți ai impunerii cu taxa pentru...
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. PCRM nu va susține noul Guvern # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Consultările cu Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) au avut loc. Anterior, fracțiunea a fost singura care a refuzat să participe la consultările cu președinta Maia Sandu, privind desemnarea prim-ministrului. „Acest Guvern se va întâlni cu foarte mari probleme, în primul rând cu cine i-a obligat pe ei ca noi să trecem, iarăși,...
DOC/ Un fost ofițer de sector, care în 2016 a luat mită 10 mii de lei, a fost condamnat la trei ani de închisoare și va achita o amendă de 120 000 de lei # Ziarul de Garda
Un fost polițist a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă, anunță miercuri, 29 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, fostul polițist este Cristofor...
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Ceban: „Este regretabil faptul că seamămă mai mult a program electoral” # Ziarul de Garda
UPDATE 11:35 Au loc consultările cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). Anterior, au fost singurii care au refuzat să participe la consultările cu președinta Maia Sandu, privind desemnarea prim-ministrului. UPDATE 11:10 Consultările au continuat cu Blocul Alternativa. Ion Ceban, care a renunțat la fotoliul de deputat pentru a rămâne primarul capitalei, a declarat că...
DOC/ Salariu mediu de 25 mii de lei, 3 mii de kilometri de drumuri și 6 miliarde de lei în educație – promisiunile Guvernului Munteanu # Ziarul de Garda
Premierul desemnat Alexandru Munteanu promite că noul Cabinet de miniștri va reuși majorarea salariului minim la 10 mii lei, iar a salariului mediu la 25 de mii de lei, finanțarea a 25 de mii de întreprinderi, construcția a 3 mii de kilometri de drumuri și investiții de 6 miliarde lei în sistemul educațional. Promisiunile au...
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Usatîi: „Vom propune amânarea ședinței în care se cere votul de încredere a Guvernului Munteanu” # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 Următorii au fost deputații fracțiunii „Partidul Nostru”. Usatîi, liderul partidului, a declarat că „programul este bine structurat, pe capitole, cu multe numerice și „limbaj proeuropean”, însă lipsesc costurile totale, sursele de finanțare, fără bugetare și fără calendare intermerdiare. Nu este nimic clar despre impactul microfiscal. Nu am văzut mecanisme anticorupție. Nu mai vorbim...
LIVE TEXT/ Odesa a fost atacată noaptea trecută. O persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:35 În regiunea Odesa, în urma atacului rusesc din noaptea trecută, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, iar obiective ale infrastructurii de transport au fost avariate, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită. Totuși, toate incendiile au fost lichidate. La fața locului au intervenit 21 de salvatori,...
UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Costiuc: „Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria R. Moldova” # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 Primii la consultări au venit deputații fracțiunii Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA). Vasile Costiuc a spus că „propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat ne-au întărit convingerea să nu votăm în parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce am anunțat că respingem desemnarea acestui premier”. Totodată, acesta a declarat că „Guvernul Alexandru...
Poliția anunță percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova într-o cauză penală privind „activitatea mercenarilor” # Ziarul de Garda
În această dimineață, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) efectuează mai multe percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova, pe o cauză penală pornită în baza semnelor componenței de infracțiune „activitatea mercenarilor”. IGP anunță ca va reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale. Știrea se actualizează…
Incendiu la Durlești, unde o saună a luat foc. Patru echipaje de pompieri sunt la fața locului # Ziarul de Garda
O saună din Durlești a luat foc marți seara, 28 octombrie, iar la fața locului sunt prezente 4 echipaje, a transmis Inspectoratul General pentru Situații Urgente (IGSU) pentru ZdG. Contactați de ZdG, IGSU a anunțat că incendiul are loc la o saună din localitatea Durlești, la adresa stradela 1 codrilor 52. Potrivit datelor, în apropiere...
HotNews/ 10 ani de la „Colectiv”: Ofițerul ISU condamnat după Colectiv nu a fost prins nici acum, după ce a fugit în R. Moldova # Ziarul de Garda
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a fost eliberat artificierul. Iar ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată în mai 2022 la 8 ani și 8 luni închisoare în...
În dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, salvatorii au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare a unui bărbat de 37 de ani în urma unui accident, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Accidentul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Potrivit IGSU, apelul la...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat cu drone regiuni din Harkiv. O femeie a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1344 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:55 În Harkiv, noaptea trecută salvatorii au lichidat incendiile provocate de loviturile dronelor ruse, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În seara de 28 și în noaptea de 29 octombrie, armata rusă a atacat cu drone orașele Izium și Cuguiev. În urma loviturilor s-au produs patru focare de incendiu la obiective civile. În Cuguiev,...
Israelul a atacat Gaza după ce acuză Hamas de încălcarea armistițiului de încetare a focului # Ziarul de Garda
Avioanele israeliene au lansat marți, 28 octombrie, atacuri în Gaza, după ce Israelul a acuzat gruparea militantă Hamas de încălcarea unui armistițiu în teritoriul palestinian, acesta fiind cel mai recent test al unui acord de la începutul acestei luni de președintele american Donald Trump, scrie Reuters. Autoritățile locale au declarat că atacurile au ucis cel puțin...
LIVE TEXT/ Antiaeriana rusă a doborât din greșeală un elicopter propriu Ka-52. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:55 Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un...
Reuters: Amazon va concedia până la 30 de mii de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a cheltuielilor după perioada pandemiei # Ziarul de Garda
Compania Amazon plănuiește să concedieze până la 30 000 de angajați corporativi. Decizia vine după ce firma încearcă să reducă cheltuielile și să corecteze angajările în exces făcute în perioada pandemiei, când cererea pentru cumpărături online a fost foarte mare, dezvăluie Reuters, citând surse familiare cu planurile companiei. Numărul reprezintă aproape 10% din totalul angajaților...
Companii din țările baltice, implicate în alimentarea „flotei fantomă” a lui Putin # Ziarul de Garda
O rețea de companii din Letonia, Lituania și Estonia a fost acuzată că a alimentat petroliere aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei – o structură de transport maritim prin care Moscova ocolește sancțiunile internaționale și continuă exporturile de petrol. Concluziile apar într-o investigație a televiziunii publice lituaniene LRT, scrie The Moscow Times. Potrivit publicației, livrările...
Incendiu mare în Durlești după ce o saună a luat foc. Patru echipaje de pompieri sunt la fața locului # Ziarul de Garda
O saună din Durlești a luat foc, iar la fața locului sunt prezente 4 echipaje, a transmis Inspectoratul General pentru Situații Urgente (IGSU) pentru ZdG. Contactați de ZdG, IGSU a anunțat că incendiul are loc la o saună din localitatea Durlești, la adresa stradela 1 codrilor 52. Potrivit datelor, în apropiere este situată Woloshin banya....
Netanyahu cere lovituri „imediate și puternice” în Fâșia Gaza, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul # Ziarul de Garda
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei marți, 28 octombrie, să lanseze „lovituri imediate și puternice” în Fâșia Gaza, după ce Israelul a acuzat gruparea Hamas că a încălcat acordul de încetare a focului negociat cu sprijinul Statelor Unite, transmite CNN. „În urma consultărilor de securitate, prim-ministrul Netanyahu a instruit conducerea militară să desfășoare lovituri...
Trump și noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, anunță „o nouă eră de aur” a relațiilor dintre Statele Unite și Japonia # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a fost primit marți, 28 octombrie, la Tokyo, de noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, care l-a numit „partener într-o nouă eră de aur” a relațiilor bilaterale. Cei doi lideri au semnat un acord privind mineralele rare și au reafirmat cooperarea economică și de apărare dintre cele două țări, scrie BBC....
Un fost europarlamentar grec, condamnat pentru apartenență la o organizație criminală, a continuat să primească salariu și beneficii din fonduri europene chiar și după ce a ajuns la închisoare # Ziarul de Garda
Ioannis Lagos, fost europarlamentar grec și lider al formațiunii de extremă dreapta Golden Dawn, a continuat să primească bani de la Parlamentul European chiar și după ce a fost condamnat la închisoare pentru conducerea unei organizații criminale, scrie publicația Euroctiv. Lagos a fost ales în Parlamentul European în 2019 și a continuat să participe la...
UPDATE/ Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă în urma unui tragic accident # Ziarul de Garda
UPDATE 19:00 Contactați de ZdG, Poliția a anunțat că accidentul a avut loc în jurul orei 14:40 și că a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112. Totodată, a informat că accidentul s-a produs pe teritoriul Atelierului de reparație a troleibuzelor al Regiei Transport Electric din municipiul Chișinău, situat pe str. Mitropolit Dosoftei. Odată ajunși la...
UPDATE 18:55 Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un...
Lukașenko numește închiderea frontierei de către Lituania „o escrocherie nebună” și acuză Occidentul de „război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei # Ziarul de Garda
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a criticat dur decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus, numind-o „o escrocherie nebună” și acuzând țările occidentale că duc un „război hibrid” împotriva Belarusului și Rusiei. Declarațiile au fost făcute marți, 28 octombrie, la Minsk, potrivit publicației Reuters. Lukașenko a spus că Lituania a inventat un „pretext absurd” pentru...
La invitația președintelui francez, Președinta Maia Sandu va participa la Forumul Păcii de la Paris # Ziarul de Garda
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron, transmite Președinția printr-un comunicat de presă. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Președinția scrie că, Forumul Păcii, ajuns la...
În urma unui tragic accident la locul de muncă, un anagajat al Î.M. „Regia Transport Electric” a decedat, scrie instituția. „Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort”, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. Totodată, a adăugat că oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și a transmis sincere...
Reuters: Amazon va concedia până la 30.000 de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a cheltuielilor după perioada pandemiei # Ziarul de Garda
Compania Amazon plănuiește să concedieze până la 30.000 de angajați corporativi. Decizia vine după ce firma încearcă să reducă cheltuielile și să corecteze angajările în exces făcute în perioada pandemiei, când cererea pentru cumpărături online a fost foarte mare, dezvăluie Reuters, citând surse familiare cu planurile companiei. Numărul reprezintă aproape 10% din totalul angajaților din...
