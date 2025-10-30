Zeci de camioane cu fructe, blocate zile întregi la frontiera Leuşeni. Slusari: Post-electorala este un fel de „пересменка”? Reacţia Serviciului Vamal

Alexandr Slusari se arată rezolvat după ce mai mulți șoferi de camioane i s-au plâns că sunt nevoiți să stea câte 2 zile în rând la vama Leușeni, pentru a ieși din țară. „Am înțeles că autoritățile abilitate sunt demult la curent cu problema respectivă, însă probabil perioada electorală și post-electorală este considerată la ei ca un fel de пересменка, cănd responsabilitate este una limitată și nimeni nimic nu controlează”, a menționat Alexandr Slusari. La rândul său, responsabilii din cadrul Serviciului Vamal, au declarat că problema a fos cauzată de sistemul utilizat de operatorul economic pentru înregistrarea garanției aferente tranzitului.

