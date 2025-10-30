Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse va fi închis timp de 2 zile

16:40

Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tânăra în ultimele momente ale vieții sale. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că implicat ar fi „nepotul unui instrumentist din Chișinău”.„Când a fost rugat de iubita lui, Alexandra, prietena fiicei noastre, să-i aducă apă, să-i dea fetei să bea sau măcar s-o stropească pe față, el a refuzat, a aprins o țigară și a zis: Lăsați-o, își va reveni, e în comă alcoolică”, povestește mama Andreei în cadrul unui interviu pentru LIFE MD DOCUMENTARY.