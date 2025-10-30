Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace”

13:30

Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 de pagini. Plahotniuc subliniază că, la această etapă, procurorii, ghidați de factori politici, au creat un context ca atât el, cât și avocații, să nu reușească să ia cunoștință cu toate aspectele din dosar.