Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate. În urma accesării produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK", afacerea beneficiază astăzi de un sistem fotovoltaic de 24,6 kW, care reduce semnificativ costurile la energie și contribuie la protejarea mediului. Investiția a fost [...]
Acum 30 minute
19:20
TUDNORD-LUX SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # NordNews
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate. În urma accesării produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK", afacerea beneficiază astăzi de un sistem fotovoltaic de 24,6 kW, care reduce semnificativ costurile la energie și contribuie la protejarea mediului. Investiția a fost [...]
Acum 2 ore
18:40
Președintele raionului Rîșcani, arestat preventiv în dosarul privind organizarea dezordinilor în masă # NordNews
Președintele Consiliului Raional Rîșcani a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Măsura a fost dispusă în cadrul anchetei privind presupusele instruiri desfășurate în Serbia, care ar fi avut drept scop pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. [...]
18:30
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova. Ea spune că a ales să se implice activ în comunitatea sa pentru a contribui direct la construirea unui viitor prosper și durabil pentru țară, valorificând cunoștințele [...]
Acum 4 ore
17:10
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță. „De-a lungul carierei de antrenor de fotbal, văd zi de [...]
16:50
VIDEO La Bălți se „coace” viitorul gastronomiei: Tinerii care transformă pasiunea pentru gătit în meserie # NordNews
Au decis să-și facă o carieră din pasiunea pentru gătit. Viitorii bucătari, cofetari, chelneri, brutari și tehnologi în alimentația publică de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor învață arta gustului și disciplina din spatele fiecărui preparat. „Dintotdeauna mi-a plăcut bucătăria, mi-a plăcut să experimentez diferite rețete, să improvizez chiar și anumite rețete [...]
16:30
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova. „Am adus acasă experiența din competițiile internaționale, unde Europa și lumea întreagă arată ce înseamnă excelența și rigoarea științifică. Pentru mine, cercetarea și inovația nu sunt doar medalii sau diplome, ci o investiție în viitorul țării mele, în [...]
16:20
Regatul Unit a admis extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean turc, învinuit de complicitate la omor intenționat. Decizia a fost semnată la 14 octombrie 2025 de Secretarul de Stat britanic. Cazul vizează împușcătura mortală din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, Chișinău. Bărbatul a fost reținut în Marea Britanie la [...]
16:10
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții. El spune că a ales să se întoarcă în Moldova pentru a aduce această experiență acasă și pentru a construi o cultură culinară bazată pe rădăcini [...]
Acum 6 ore
14:40
Republica Moldova continuă să impresioneze la nivel global în domeniul inteligenței artificiale. Țara noastră a obținut locul I mondial la competiția internațională Intel® AI Global Impact Festival 2025, depășind 109 echipe din 33 de țări, printre care SUA și Singapore. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru" din Chișinău, [...]
14:10
Maxim Macovei, jurist: „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun” # NordNews
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. „Drumul nostru spre Uniunea Europeană nu este doar un traseu politic, ci vocea oamenilor care cred într-un viitor mai [...]
Acum 8 ore
13:10
O tânără de 30 de ani din localitatea Sturzovca, raionul Glodeni, ar fi suferit arsuri grave după ce ar fi fost stropită cu benzină și incendiată de concubinul ei, în vârstă de 32 de ani. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 22:40, potrivit informațiilor oferite de surse pentru PulsMedia.MD. Din primele cercetări, între [...]
13:10
„Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă”: Expert în domeniul justiției, despre inițiativa lui Ceban de a include primarul capitalei în componența Guvernului # NordNews
„Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă". Așa califică Alexandru Bot, expert în domeniul justiției, propunerea primarului Ion Ceban, care crede că edilul Chișinăului trebuie să facă parte din Guvern. Expertul a subliniat că o astfel de inițiativă contravine cadrului juridic al R. Moldova și jurisprudenței Curții Constituționale. Juristul a subliniat că funcția de primar [...]
13:10
Fostul ministru de Interne Pavel Voicu a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal din Bălți pentru a-și exercita funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul fracțiunii socialiștilor. „Din noiembrie 2023 am avut onoarea să reprezint bălțenii în Consiliul Municipal. Împreună cu echipa socialiștilor am muncit cu responsabilitate pentru proiecte care au [...]
12:40
Un fost ofițer de sector din Chișinău va sta trei ani după gratii și va plăti o amendă de 120 de mii de lei, după ce a fost găsit vinovat de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit procurorilor, în octombrie 2016, polițistul ar fi pretins și primit zece mii [...]
12:20
Ceban, după consultări cu Munteanu: Programul nu este guvernamental, ci mai degrabă electoral # NordNews
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările lor vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit lui [...]
12:10
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # NordNews
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați. Iulian afirmă, că implicarea oamenilor în procesul de modernizare al țării este cheia pentru un viitor european mai sigur și mai prosper. „Uniunea Europeană deschide uși [...]
Acum 12 ore
09:40
Accident grav la Ungheni: un bărbat de 37 de ani, descarcerat după ce mașina s-a izbit de un copac # NordNews
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 29 octombrie pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. În urma impactului, șoferul unui automobil de model VAZ a rămas blocat între fiarele mașinii, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 04:24. Două echipaje [...]
09:10
Ecolux a organizat un gest de caritate la Liceul „Lucian Blaga" din Tiraspol, unde compania a donat și instalat 8 aparate de aer condiționat Gree, participând astfel la îmbunătățirea condițiilor de învățământ. Prin acest act, Ecolux a dorit să sprijine educația și să ofere elevilor un mediu mai confortabil pentru învățătură. Educația joacă un rol [...]
09:10
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația maib business # NordNews
Maib marchează un nou pas important în digitalizarea serviciilor financiare pentru companii: primul credit acordat 100% online prin aplicația maib business. Această premieră pe piața bancară din Moldova aduce un proces complet end-to-end online, de la aplicare până la transferul banilor în cont, fără necesitatea documentelor fizice sau vizitei la bancă. Andrii Glevatskyi, Vicepreședinte maib, [...]
08:50
FOTO Școlile mici din mediul rural primesc echipe mobile pentru sprijinul copiilor cu cerințe educaționale speciale # NordNews
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia, pentru prima dată, de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață. Ajutorul va fi acordat de echipe mobile, lansate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF, în cadrul unei etape pilot în raioanele [...]
08:10
Dacă nu știi diferențele și asemănările între iaurt grecesc vs. iaurt obișnuit, acest articol îți vine în ajutor. Află ce spun nutriționiștii despre cele două variante și care ți se potrivește mai mult în dieta zilnică, potrivit catine.ro. Dacă ești în căutarea unui mic-dejun ușor de savurat, dar și sănătos, iaurtul poate fi întotdeauna [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,06 lei. Carburantul costă 22,64 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,13 lei până la costul de 19,53 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 29 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8181 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.9996 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8983 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
06:50
Pe 29 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă, cu cer variabil, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din vest, cu rafale de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de 70%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 1 și 14 grade Celsius, iar [...]
Acum 24 ore
06:30
Astrele îi învață pe nativi cum să comunice cu sinceritate. Citește horoscopul zilei de 29 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Luna rămâne într-un moment de tăcere. Astfel, cei mai mulți caută să fie singuri, să se descopere și să vadă cu exactitate care sunt plăcerile personale, potrivit catine.ro. Astrele le recomandă [...]
Ieri
18:30
VIDEO Drum betonat, trafic îngreunat. Șoferii din Bălți așteaptă finalizarea lucrărilor de reparație a drumului de la intersecția Locomotivelor cu Feroviarilor # NordNews
Din 28 octombrie au început lucrările de reparație a drumului de la intersecția străzilor Locomotivelor și Feroviarilor, în regiunea Gării de Nord din Bălți. Șoferii spun că reabilitarea porțiunii este mult așteptată. Poate o dată îl vor face normal. Din an în an, tot acest loc se deteriorează, e apă și apă". „Ca de obicei, [...]
18:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte pe 29 octombrie la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs în cadrul unei sesiuni dedicate integrității informației și rolului mass-mediei independente.
17:40
În 2014, propagandistul Veaceslav Valico se dădea drept vinificator și prezicea colapsul sectorului vitivinicol: fără piața rusă, spunea el, vinul moldovenesc nu are nicio șansă de supraviețuire. „Noi, practic, am pierdut piața rusă. Dacă înainte vindeam anual în Rusia produse în valoare de 200 de milioane de dolari, anul acesta abia am ajuns la [...] Articolul VIDEO Există viață după embargoul rus. Cum trăiesc astăzi vinificatorii din Moldova apare prima dată în NordNews.
17:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului Ungheni și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a municipiului Ungheni. Descoperirea a fost făcută în timpul unei misiuni de rutină, când un microbuz Mercedes Sprinter, condus de un bărbat [...] Articolul FOTO Microbuz încărcat cu lemne ilegale, oprit la Ungheni apare prima dată în NordNews.
16:30
VIDEO Sprijin pentru părinții care studiază: două spații prietenoase copilului, inaugurate la USARB # NordNews
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studenții și angajații care au copii mici nu vor mai trebui să aleagă între studii, muncă și familie. Cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii și Guvernului Elveției au fost inaugurate două spații moderne de îngrijire a copiilor. „Înainte a fost foarte greu, fără acest spațiu. Va fi [...] Articolul VIDEO Sprijin pentru părinții care studiază: două spații prietenoase copilului, inaugurate la USARB apare prima dată în NordNews.
15:50
Compania petrolieră rusească Lukoil a anunțat luni că intenționează să-și vândă activele internaționale, la câteva izile după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei și tuturor filialelor sale, potrivit Radio Europa Liberă. „Din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către anumite țări, compania își anunță intenția de a-și vinde [...] Articolul Lukoil își vinde activele internaționale după sancțiunile SUA apare prima dată în NordNews.
15:20
Victor Nistorică este brutar, un om care a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova, prin muncă și prin respect față de tradițiile care unesc comunitățile. Acesta povestește că zi de zi frământă aluat și coace plăcinte – o muncă grea, dar plină de satisfacție, pentru că știe că rezultatul ajunge pe mesele oamenilor [...] Articolul VIDEO Victor Nistorică: „Moldova este Europa – pâinea, tradiția și viitorul” apare prima dată în NordNews.
14:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Obsesia guvernării pentru reglementarea rețelelor de socializare # NordNews
Guvernarea de la Chișinău are o pasiune la care nu poate renunța nici în ruptul capului: reglementarea rețelelor sociale. O temă la care revine cu regularitate în spațiul public. Și de fiecare dată cu același argument: „trebuie să protejăm cetățenii de dezinformare”. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că nu e vorba de cenzură. Nimeni nu [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Obsesia guvernării pentru reglementarea rețelelor de socializare apare prima dată în NordNews.
14:20
Fostul președinte al Departamentului pentru Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul Ilarion, care în 2022 a fost trimis să slujească în Ungaria, a îndeplinit acolo rolul și legătura între autoritățile ruse cabinetul prim-ministrului Viktor Orbán. Despre aceasta ia povestit pentru The Insider fostul lui slujitor, Georgii Suzuki, care a participat personal la astfel de [...] Articolul VIDEO Scandal la Budapesta: Mitropolitul Ilarion acuzat de abuz și corupție apare prima dată în NordNews.
14:10
Guvernul Republicii Moldova a lansat reforma administrației publice pentru perioada 2023–2030, care prevede procesul de amalgamare a localităților. Până în 2026, comunele și orașele pot fuziona voluntar, beneficiind de finanțare din Fondul Național de Amalgamare pentru proiecte de infrastructură. Din 2027, până la alegerile locale, procesul ar putea deveni obligatoriu. „- Este vorba despre proiectul [...] Articolul VIDEO „Unde-s mulți, puterea crește”. Amalgamarea voluntară: între succes și eșec apare prima dată în NordNews.
12:50
În R. Moldova se înregistrează anual până la 12 mii de cazuri de accident vascular cerebral (AVC). O treime din pacienți mor în faza acută de boală, altă treime sunt dependenți de îngrijiri pe termen lung sau pe viață. Datele au fost raportate de autorități cu prilejul Zilei mondiale de combatere a AVC, transmite IPN. [...] Articolul Peste 12 mii de moldoveni suferă anual AVC: investiții în centre specializate apare prima dată în NordNews.
12:00
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită [...] Articolul CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate apare prima dată în NordNews.
12:00
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # NordNews
Din 23 octombrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane MDL, cu valoarea nominală de 20 de mii MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de [...] Articolul Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III apare prima dată în NordNews.
11:40
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix” și beneficiar al programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate. „Parcursul nostru european [...] Articolul Victoria Gulpe: „Modernizarea poate merge mână în mână cu păstrarea tradițiilor” apare prima dată în NordNews.
10:50
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în grad special, primind distincția de chestor-șef (general-locotenent) . Decretul privind conferirea gradului a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la data de 27 octombrie. Totodată, președintele a dispus conferirea Ordinului „Credința Patriei”, clasa III, șefului adjunct al IGP, Lilian Carabeț. Viorel Cernăuțeanu [...] Articolul Viorel Cernăuțeanu, decorat cu gradul de chestor-șef apare prima dată în NordNews.
10:40
Comunitatea de mediu cere transparență și profesionalism în numirea viitorului ministru al Mediului # NordNews
În contextul discuțiilor privind posibila schimbare la conducerea Ministerului Mediului, comunitatea de mediu din Republica Moldova își exprimă nedumerirea și preocuparea față de faptul că, deși au loc consultări și discuții între diferite instituții, vocea organizațiilor societății civile din domeniul protecției mediului rămâne marginalizată. Deciziile care vizează acest domeniu continuă să fie luate fără implicarea [...] Articolul Comunitatea de mediu cere transparență și profesionalism în numirea viitorului ministru al Mediului apare prima dată în NordNews.
10:20
Ucraina a vizat Moscova cu atacuri cu drone pentru a doua noapte consecutiv, au anunțat marți Ministerul Apărării rus și primarul Moscovei, relatează AFP. Ministerul Apărării rus a transmis într-un comunicat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 17 drone ucrainene în cursul nopții, inclusiv una care zbura spre Moscova și 13 deasupra regiunii [...] Articolul A doua noapte de atacuri: drone ucrainene vizând Moscova și regiunile Kaluga și Briansk apare prima dată în NordNews.
09:30
Campanie electorală cu reclame de lux. PAS, lider la cheltuieli online, Gabriel Călin: „anomalia” cu reclame de 500 euro per bucată # NordNews
Partidele politice au mutat lupta pentru voturi în spațiul digital. În campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, concurenții electorali au investit peste 237 de mii de euro în reclame online, potrivit unei analize realizate de comunitatea „WatchDog.MD”. Pe rețelele Meta, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost lider incontestabil, în timp ce Gabriel Călin, [...] Articolul Campanie electorală cu reclame de lux. PAS, lider la cheltuieli online, Gabriel Călin: „anomalia” cu reclame de 500 euro per bucată apare prima dată în NordNews.
08:50
SRL „Bălți-Gaz” informează consumatorii că citirea indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna octombrie 2025 se va desfășura astfel: pentru consumatorii casnici, în perioada 27–31 octombrie 2025, iar pentru consumatorii noncasnici, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2025. Compania solicită tuturor utilizatorilor să asigure accesul la echipamentele de măsurare în intervalele indicate, pentru a [...] Articolul Cum are loc citirea contoarelor de gaze în octombrie. Anunțul „Bălți-Gaz” apare prima dată în NordNews.
08:40
Gigantul tehnologic Amazon urmează să concedieze până la 30 de mii de angajați corporativi, o măsură justificată de companie prin supradimensionarea personalului în perioada pandemiei și dorința de a reduce cheltuielile. Este vorba despre cea mai amplă rundă de restructurări de la sfârșitul anului 2022, când au fost eliminate aproape 27 de mii de posturi. [...] Articolul Concedieri masive la Amazon: 30 de mii de angajați ar putea rămâne fără loc de muncă apare prima dată în NordNews.
08:10
Obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor # NordNews
Acesta este obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor. Pierderea în greutate poate fi o provocare pentru cele mai multe dintre noi, potrivit catine.ro. După vârsta de 40 de ani, pierderea în greutate poate căpăta un cu totul alt sens. Între schimbările [...] Articolul Obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor apare prima dată în NordNews.
07:30
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,10 lei. Carburantul costă 22,58 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,14 lei până la costul de 19,40 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 28 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8433 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0387 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.9037 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul pierde teren. Curs valutar oficial, 28 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, ziua de 28 octombrie va fi caracterizată de cer variabil și vreme stabilă, fără precipitații. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat, cu rafale ce pot atinge până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 4°C și 12°C, iar [...] Articolul Sfârșit de octombrie cu vreme calmă. Prognoza pentru 28 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că astrele favorizează inițiativa, comunicarea sinceră și curajul de a face pași importanți în direcția dorită. Este o zi potrivită pentru a te elibera de griji, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și [...] Articolul Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
