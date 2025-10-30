Trafic rutier suspendat, în weekend, pe șoseaua Hîncești din Chișinău

09:00

Presa de la Chișinău scrie despre programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Experții spun că programul este unul „balansat” și mai puțin „inovativ”, dar are și carențe, cum ar fi lipsa unor politici ce țin de drepturile omului. Presa mai relatează despre audierea a încă cinci martori au fost audiați astăzi în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în care acesta este judecat pentru implicarea în furtul miliardului.