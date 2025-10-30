Încasările la impozitul pe venit din salariu au crescut cu aproape 13% în cele nouă luni ale anului curent
Radio Chisinau, 30 octombrie 2025 09:35
Serviciul Fiscal de Stat informează că încasările la impozitul pe venit din salariu a crescut cu 12,98 % în primele nouă luni ale anului curent și au atins cifra de 34,8 miliarde de lei.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
09:35
Încasările la impozitul pe venit din salariu au crescut cu aproape 13% în cele nouă luni ale anului curent # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat informează că încasările la impozitul pe venit din salariu a crescut cu 12,98 % în primele nouă luni ale anului curent și au atins cifra de 34,8 miliarde de lei.
Acum o oră
09:15
Dinu Plîngău: PAS m-a rugat să rămân primele 100 de zile. E un fel de „gentlemen agreement” # Radio Chisinau
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că, deși în prezent face parte din fracțiunea PAS, urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern. Deputatul spune că există o înțelegere informală prin care s-a angajat să colaboreze cu PAS timp de 100 de zile, până la consolidarea noii echipe guvernamentale, transmite IPN.
09:00
Presa de la Chișinău scrie despre programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Experții spun că programul este unul „balansat” și mai puțin „inovativ”, dar are și carențe, cum ar fi lipsa unor politici ce țin de drepturile omului. Presa mai relatează despre audierea a încă cinci martori au fost audiați astăzi în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în care acesta este judecat pentru implicarea în furtul miliardului.
Acum 2 ore
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 30 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 78 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei.
08:20
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnaliști la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării.
08:00
METEO | Vreme frumoasă și maxime de până la 20 de grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 30 octombrie, vreme frumoasă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.
Acum 12 ore
21:05
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut „parțial” implicarea. Ce se știe despre bijuterii # Radio Chisinau
Cei doi suspecți arestați în cazul spectaculosului furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris au recunoscut „parțial” implicarea lor în jaf, scriu Sky News și Reuters.
Acum 24 ore
20:45
Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, ceea ce înseamnă că aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a participat la o conferință internațională despre plăți și infrastructuri de piață, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, la Ohrid, Macedonia de Nord, informează MOLDPRES.
20:20
FAO recunoaște eforturile Republicii Moldova în gestionarea durabilă a terenurilor agricole # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a fost apreciat la nivel internațional de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru politicile dezvoltate și promovate în domeniul gestionării terenurilor agricole și solului.
19:55
Președinta Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” # Radio Chisinau
Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris, informează MOLDPRES.
19:35
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian: au discutat despre promovarea păcii și stabilității în Europa (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, în marja Forumului Păcii de la Paris. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul.
19:10
Germania crește salariul minim pe economie. Peste șase milioane de angajați vor beneficia de măsură # Radio Chisinau
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenția EFE.
18:50
Joi vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și create comisiile și biroul permanent # Radio Chisinau
Ședința de constituire a noului legislativ va continua joi, 30 octombrie. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și constituite organele de lucru – biroul permanent și comisiile parlamentare permanente, transmite IPN.
18:40
Funcționarul public implicat în instruirile din Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă, arestat pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Judecătorul de instrucție a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile în privința unui funcționar public cu rol de conducere în administrația publică locală, implicat în dosarul privind instruirile desfășurate în Serbia pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare a țării.
18:30
Funcționarul public implicat în instruirile din Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă a fost arestat pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Judecătorul de instrucție a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile în privința unui funcționar public cu rol de conducere în administrația publică locală, implicat în dosarul privind instruirile desfășurate în Serbia pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare a țării.
18:10
O explozie s-a produs în această după-amiază într-un apartament de pe strada Albișoara 82/5 din Chișinău. Două persoane au fost evacuate din apartamentul afectat.
17:45
Un sistem electronic nou va fi creat în Republica Moldova pentru gestionarea proceselor de înregistrare, solicitare și soluționare a cererilor de azil și migrație, transmite IPN.
17:25
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod # Radio Chisinau
Rusia a atacat din nou infrastructura critică, anunță autoritățile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei „noi crime de război”, conform AFP. În Odesa, atacuri rusești au avariat instalații electrice ucrainene, iar, de partea celaltă, în regiunea rusă Belgorod, o persoană a murit, iar trei au fost rănite în urma bombardamentelor, anunță Kyiv Independent.
17:05
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, după discuțiile cu fracțiunile parlamentare: „Am avut consultări constructive. Vom analiza propunerile formulate” # Radio Chisinau
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că propunerile înaintate de fracțiunile parlamentare vor fi analizate, urmând ca activitatea noului Guvern să fie concentrată pe dezvoltarea Republicii Moldova în parcursul său european, informează MOLDPRES.
16:55
Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: Sancțiunile internaționale Lukoil nu afectează alimentarea cu combustibil ale aeronavelor # Radio Chisinau
Conducerea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău asigură că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse Lukoil.
16:30
Cooperarea moldo-română pentru modernizarea frontierelor și integrarea R. Moldova în spațiul vamal european, discutate de autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului # Radio Chisinau
Consolidarea parteneriatului moldo-român în domeniul vamal și implementarea proiectelor comune de modernizare au constituit principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, și președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan.
16:15
Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută desemnarea lui Munteanu, dar nu garantează votul # Radio Chisinau
Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută nominalizarea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, apreciind faptul că acesta vine din mediul de afaceri. Totuși, el a subliniat că sprijinul său în Parlament va depinde de deschiderea lui Alexandru Munteanu față de o serie de propuneri menite să eficientizeze activitatea viitorului executiv, transmite IPN.
16:05
Autoritățile britanice au admis extrădarea în Republica Moldova a cetățeanului turc acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani # Radio Chisinau
Procuratura Generală anunță că pe 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea cetățeanului turc învinuit de complicitate la omorul comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani al Chișinăului.
15:35
Socialiștii refuză să sprijine Guvernul Munteanu și cer reducerea numărului de ministere # Radio Chisinau
Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri în frunte cu candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. Totodată, fracțiunea PSRM consideră că structura Guvernului conține un număr exagerat de ministere în condițiile economice actuale, transmite IPN.
15:30
Socialiștii refuză să sprijine Guvernul Munteanu și cer reducerea numărului de minister # Radio Chisinau
Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri în frunte cu candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. Totodată, fracțiunea PSRM consideră că structura Guvernului conține un număr exagerat de ministere în condițiile economice actuale, transmite IPN.
15:15
Prima poziție oficială a SUA privind militarii săi din România: „Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa. Dimpotrivă” # Radio Chisinau
Reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa” a transmis miercuri Departamentul de Război al Statelor Unite, adăugând că este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene.
15:00
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, a anunțat Victor Negrescu, vicepreședinte al forului legislativ comunitar. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care se va afla în Moldova într-o vizită oficială pe 6 și 7 noiembrie, transmite IPN.
14:50
România și Republica Moldova își consolidează relațiile economice în perspectiva integrării europene # Radio Chisinau
Relațiile comercial-economice dintre România și Rep. Moldova urmează să fie consolidate cu accent pe pregătirea mediului de afaceri moldovenesc pentru integrarea europeană și atragerea de investiții. Aceasta este una dintre concluziile conducerilor Camerelor de Comerț și Industrie de la Chișinău și din județul Maramureș prezentate astăzi în cadrul unei dezbaterii la agenția de presă IPN, transmite Radio Chișinău.
14:45
Parteneriatul pentru integrarea mediului de afaceri moldovenesc în UE, discutat de Camerele de Comerț din Chișinău și Maramureș # Radio Chisinau
Relațiile comercial-economice dintre România și Rep. Moldova urmează să fie consolidate cu accent pe pregătirea mediului de afaceri moldovenesc pentru integrarea europeană și atragerea de investiții. Aceasta este una dintre concluziile conducerilor Camerelor de Comerț și Industrie de la Chișinău și din județul Maramureș prezentate astăzi în cadrul unei dezbaterii la agenția de presă IPN, transmite Radio Chișinău.
14:30
VIDEO | Mai mulți cetățeni ai R. Moldova, cercetați pentru activitate de mercenariat: sunt suspectați că s-ar fi înrolat formațiuni paramilitare de tipul „Wagner” și că au luptat în Ucraina # Radio Chisinau
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru că s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare, participând la acțiuni armate pe teritoriul Ucrainei și al altor state.
14:00
Operatorii de curse neregulate sunt atenționați despre restricțiile impuse la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Rusia # Radio Chisinau
Operatorii moldoveni, care efectuează curse neregulate de pasageri, sunt atenționați despre impunerea unor restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă. Măsura este impusă în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 octombrie 2026, pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul sau microbuzul, informează MOLDPRES.
13:45
Noile reguli privind taxa pentru salubrizare vor intra în vigoare din prima zi a anului viitor # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare, informează Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit SFS, măsura are scopul de a îmbunătăți mecanismul de colectare a taxei, sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat, transmite IPN.
13:25
„Este o formalitate, PAS are majoritatea”. Ce a spus Vladimir Voroni la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Reprezentanții Partidului Comuniștilor au declarat la finalul discuțiilor cu Alexandru Munteanu că programul premierului desemnat este, în mare parte, o continuare a politicilor guvernelor anterioare, fără garanții de schimbări reale pentru cetățeni.
13:10
Ministrul român al Educației și Cercetării i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor # Radio Chisinau
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care „insistă” asupra importanței luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanții minorității românești, precum și asupra necesității de a respecta drepturile persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 octombrie.
12:30
Sancțiunile impuse de către SUA companiilor ruse Rosneft și Lukoil, unul dintre subiectele discutate de conducerea ANRE cu reprezentanții Ambasadei americane la Chișinău # Radio Chisinau
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
12:15
Ce au declarat reprezentanții a trei din cele șase fracțiuni parlamentare invitate la consultări de premierul desemnat, Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Trei dintre cele șase grupuri parlamentare invitate la consultările de astăzi cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu, au venit cu declarații după discuții.
12:00
„Vom lua toate măsurile necesare”. China amenință direct cu preluarea forțată a Taiwanului # Radio Chisinau
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forței asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului de la Beijing, adoptând un ton mult mai dur decât cel dintr-o serie de articole din presa de stat din această săptămână care promiteau o guvernare benignă dacă insula va reveni sub controlul Beijingului, informează Reuters.
11:40
Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil # Radio Chisinau
Progresele Republicii Moldova în alinierea la standardele europene privind siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor, precum și intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în cadrul Capitolului sanitar și fitosanitar (SPS) al Acordului de Asociere au constituit principalele subiecte ale celei de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) R. Moldova – UE, găzduită pe 28 octombrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.
11:20
SUA au anunțat redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO. MApN: Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare # Radio Chisinau
„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”, a transmis MApN. Astfel, vor fi retrași soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare în țara noastră.
11:05
Premieră sportivă în Republica Moldova. Campionatul European de Judo U23 va avea loc la Chișinău # Radio Chisinau
Campionatul European de judo U-23 va avea loc în premieră în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, transmite IPN.
10:45
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit # Radio Chisinau
Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld.
10:30
Echipe mobile de specialiști vor oferi sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile mici de la sate # Radio Chisinau
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor beneficia de sprijin psihopedagogic direct în instituțiile în care învață. Fiecare echipă include psiholog, psihopedagog și logoped, cu posibilitatea implicării unui pedagog, și va activa în școli sau spații puse la dispoziție, urmând ca modelul să fie extins național după testare, relatează MOLDPRES.
10:15
Percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Oamenii legii investighează o rețea de mercenari # Radio Chisinau
În aceste momente au loc percheziții în mai multe localități din Republica Moldova.
Ieri
09:50
Exporturile de gaze ale României către Republica Moldova s-au menținut la maximul posibil, în prima zi cu extracție de gaze din depozite # Radio Chisinau
Ieri, 28 octombrie, a fost prima zi din actualul sezon rece în care România a extras gaze din depozitele subterane. Circa 0,8 milioane metri cubi au fost scoase din stocurile constituite pentru a fi injectate în Sistemul Național de Transport.
09:30
Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei # Radio Chisinau
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.
09:15
Luminița de capătul tunelului spre UE: un vis intrat în linie dreaptă sau ratarea repetată a unei șanse istorice? (Revista presei) # Radio Chisinau
Programul de guvernare adus ieri în atenția publicului ține capul de afiș al presei apărute astăzi în R. Moldova, accentul fiind pus pe integrarea europeană. De asemenea, astăzi mai puteți citi despre situația Lukoil după sancțiunile impuse de SUA.
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 16 lei și 99 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
08:40
„Am România în gând, inimă și suflet”. Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al curajului, credinței și al iubirii de țară (Foto) # Radio Chisinau
În data de 29 octombrie se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, una dintre cele mai puternice și iubite personalități din istoria națională.
08:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are astăzi consultări cu fracțiunile parlamentare. Programul întrevederilor # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are astăzi consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa, clădirea Parlamentului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.