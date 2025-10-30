Lukoil va fi achiziționată de Gunvor Group, după sancțiunile SUA
Radio Chisinau, 30 octombrie 2025 14:20
Gigantul petrolier rus „Lukoil” a anunțat joi că a acceptat o ofertă din partea multinaționalei „Gunvor Group” pentru achiziționarea filialei sale internaționale, într-o tranzacție care ar constitui cea mai semnificativă vânzare de active corporative de la impunerea sancțiunilor americane asupra companiei, săptămâna trecută, transmite IPN.
• • •
Acum 15 minute
14:20
Acum 30 minute
14:05
Membrii Biroului permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a s-au întrunit în prima ședință, în cadrul căreia a fost examinată componența nominală a comisiilor permanente.
Acum o oră
13:40
Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări false privind achitarea impozitului pe venit # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că mai mulți contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit. Documentele respective, semnate în mod fals în numele directoarei instituției, Olga Golban, sunt transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă.
Acum 2 ore
13:25
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%, transmite IPN.
13:05
Viktor Orban se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. Despre ce vor discuta # Radio Chisinau
Premierul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă publică în Biroul Oval, a anunțat joi guvernul ungar, transmit publicația maghiară Telex și Agerpres.
12:50
„Intervenția promptă a CNA este esențială pentru a consolida respectul față de lege”. Reacția ministrului Dan Perciun la reținerea directoarei Liceului Gheorghe Asachi # Radio Chisinau
Ministrul Educației, Dan Perciun, a venit cu o reacție la informația potrivit căreia directoarea Liceului Gheorghe Asachi au fost reținute pentru fapte de corupție, iar una din directoarele adjuncte este cercetată în stare de libertate.
Acum 4 ore
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 31 octombrie.
12:15
Deputații au ales vicepreședinții și au aprobat componența Biroului Permanent al Parlamentului # Radio Chisinau
Conducerea noului Legislativ va fi completată cu doi vicepreședinți. Un post va fi ocupat de Doina Gherman, reprezentantă a majorității parlamentare, iar celălalt îi va reveni lui Vlad Batrâncea, reprezentant al opoziției, comunică MOLDPRES.
12:00
Ion Badanev și Dan Betca au adus primele medalii pentru Republica Moldova la Europenele de haltere pentru juniori # Radio Chisinau
Halterofilii Ion Badanev și Dan Betca au obținut primele medalii pentru Republica Moldova la Campionatele Europene de juniori (U20), care se desfășoară în orașul Durres, Albania. Ambii sportivi au evoluat în categoria de greutate de până la 65 kg și au urcat pe podium la ambele stiluri de concurs.
11:40
Ministerul Apărării dezminte informația potrivit căreia drone rusești ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Miisterul Apărării informează că stemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
11:20
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Radio Chisinau
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență.
11:05
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și va fi constituit biroul permanent # Radio Chisinau
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și constituite organele de lucru – biroul permanent și comisiile parlamentare permanente.
10:50
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Radio Chisinau
Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării, exploatate de regimuri autoritare pentru a submina procesele democratice, a declarat președinta Maia Sandu la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris.
Acum 6 ore
10:30
Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la Chișinău, la 33 de ani de la trecerea în eternitate # Radio Chisinau
Acum 33 de ani, destinul ne-a văduvit, lăsându-ne fără cele „două inimi gemene” - marii artiști și luptători pentru valorile românești, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Astăzi, cei doi artiști ai neamului sunt comemorați la Chișinău, transmite MOLDPRES.
10:10
Acord SUA-China, după „o întâlnire extraordinară” între Trump și Xi Jinping. Ce au stabilit cei doi lideri # Radio Chisinau
Reduceri de taxe vamale, eforturi pentru reducerea traficului cu fentanil care omoară americani, reluarea achizițiilor de soia din SUA și ridicarea unor restricții impuse exporturilor chinezești de pământuri rare: summitul Trump-Xi Jinping s-a încheiat cu rezultate rezonabile, deși observatorii se întreabă cât va dura compromisul dintre cele două mari puteri, scrie Reuters.
09:55
Au făcut cale întoarsă la frontieră. Mai mulți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 59 718 traversări.
09:35
Încasările la impozitul pe venit din salariu au crescut cu aproape 13% în cele nouă luni ale anului curent # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat informează că încasările la impozitul pe venit din salariu a crescut cu 12,98 % în primele nouă luni ale anului curent și au atins cifra de 34,8 miliarde de lei.
09:15
Dinu Plîngău: PAS m-a rugat să rămân primele 100 de zile. E un fel de „gentlemen agreement” # Radio Chisinau
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că, deși în prezent face parte din fracțiunea PAS, urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern. Deputatul spune că există o înțelegere informală prin care s-a angajat să colaboreze cu PAS timp de 100 de zile, până la consolidarea noii echipe guvernamentale, transmite IPN.
09:00
Presa de la Chișinău scrie despre programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Experții spun că programul este unul „balansat” și mai puțin „inovativ”, dar are și carențe, cum ar fi lipsa unor politici ce țin de drepturile omului. Presa mai relatează despre audierea a încă cinci martori au fost audiați astăzi în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în care acesta este judecat pentru implicarea în furtul miliardului.
08:40
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 30 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 78 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei.
Acum 8 ore
08:20
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnaliști la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării.
08:00
METEO | Vreme frumoasă și maxime de până la 20 de grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 30 octombrie, vreme frumoasă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut „parțial” implicarea. Ce se știe despre bijuterii # Radio Chisinau
Cei doi suspecți arestați în cazul spectaculosului furt de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris au recunoscut „parțial” implicarea lor în jaf, scriu Sky News și Reuters.
20:45
Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, ceea ce înseamnă că aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a participat la o conferință internațională despre plăți și infrastructuri de piață, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, la Ohrid, Macedonia de Nord, informează MOLDPRES.
20:20
FAO recunoaște eforturile Republicii Moldova în gestionarea durabilă a terenurilor agricole # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a fost apreciat la nivel internațional de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru politicile dezvoltate și promovate în domeniul gestionării terenurilor agricole și solului.
19:55
Președinta Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” # Radio Chisinau
Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris, informează MOLDPRES.
19:35
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian: au discutat despre promovarea păcii și stabilității în Europa (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, în marja Forumului Păcii de la Paris. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul.
19:10
Germania crește salariul minim pe economie. Peste șase milioane de angajați vor beneficia de măsură # Radio Chisinau
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenția EFE.
18:50
Joi vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și create comisiile și biroul permanent # Radio Chisinau
Ședința de constituire a noului legislativ va continua joi, 30 octombrie. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și constituite organele de lucru – biroul permanent și comisiile parlamentare permanente, transmite IPN.
18:40
18:30
18:10
O explozie s-a produs în această după-amiază într-un apartament de pe strada Albișoara 82/5 din Chișinău. Două persoane au fost evacuate din apartamentul afectat.
17:45
Un sistem electronic nou va fi creat în Republica Moldova pentru gestionarea proceselor de înregistrare, solicitare și soluționare a cererilor de azil și migrație, transmite IPN.
17:25
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod # Radio Chisinau
Rusia a atacat din nou infrastructura critică, anunță autoritățile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei „noi crime de război”, conform AFP. În Odesa, atacuri rusești au avariat instalații electrice ucrainene, iar, de partea celaltă, în regiunea rusă Belgorod, o persoană a murit, iar trei au fost rănite în urma bombardamentelor, anunță Kyiv Independent.
17:05
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, după discuțiile cu fracțiunile parlamentare: „Am avut consultări constructive. Vom analiza propunerile formulate” # Radio Chisinau
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că propunerile înaintate de fracțiunile parlamentare vor fi analizate, urmând ca activitatea noului Guvern să fie concentrată pe dezvoltarea Republicii Moldova în parcursul său european, informează MOLDPRES.
16:55
Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: Sancțiunile internaționale Lukoil nu afectează alimentarea cu combustibil ale aeronavelor # Radio Chisinau
Conducerea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău asigură că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse Lukoil.
16:30
Cooperarea moldo-română pentru modernizarea frontierelor și integrarea R. Moldova în spațiul vamal european, discutate de autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului # Radio Chisinau
Consolidarea parteneriatului moldo-român în domeniul vamal și implementarea proiectelor comune de modernizare au constituit principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, și președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan.
16:15
Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută desemnarea lui Munteanu, dar nu garantează votul # Radio Chisinau
Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută nominalizarea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, apreciind faptul că acesta vine din mediul de afaceri. Totuși, el a subliniat că sprijinul său în Parlament va depinde de deschiderea lui Alexandru Munteanu față de o serie de propuneri menite să eficientizeze activitatea viitorului executiv, transmite IPN.
16:05
Autoritățile britanice au admis extrădarea în Republica Moldova a cetățeanului turc acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani # Radio Chisinau
Procuratura Generală anunță că pe 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea cetățeanului turc învinuit de complicitate la omorul comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani al Chișinăului.
15:35
15:30
15:15
Prima poziție oficială a SUA privind militarii săi din România: „Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa. Dimpotrivă” # Radio Chisinau
Reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa” a transmis miercuri Departamentul de Război al Statelor Unite, adăugând că este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene.
15:00
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, a anunțat Victor Negrescu, vicepreședinte al forului legislativ comunitar. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care se va afla în Moldova într-o vizită oficială pe 6 și 7 noiembrie, transmite IPN.
14:50
14:45
Ieri
14:30
VIDEO | Mai mulți cetățeni ai R. Moldova, cercetați pentru activitate de mercenariat: sunt suspectați că s-ar fi înrolat formațiuni paramilitare de tipul „Wagner” și că au luptat în Ucraina # Radio Chisinau
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru că s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare, participând la acțiuni armate pe teritoriul Ucrainei și al altor state.
14:00
Operatorii de curse neregulate sunt atenționați despre restricțiile impuse la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Rusia # Radio Chisinau
Operatorii moldoveni, care efectuează curse neregulate de pasageri, sunt atenționați despre impunerea unor restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă. Măsura este impusă în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 octombrie 2026, pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul sau microbuzul, informează MOLDPRES.
13:45
Noile reguli privind taxa pentru salubrizare vor intra în vigoare din prima zi a anului viitor # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare, informează Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit SFS, măsura are scopul de a îmbunătăți mecanismul de colectare a taxei, sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat, transmite IPN.
13:25
„Este o formalitate, PAS are majoritatea”. Ce a spus Vladimir Voroni la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Reprezentanții Partidului Comuniștilor au declarat la finalul discuțiilor cu Alexandru Munteanu că programul premierului desemnat este, în mare parte, o continuare a politicilor guvernelor anterioare, fără garanții de schimbări reale pentru cetățeni.
13:10
Ministrul român al Educației și Cercetării i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor # Radio Chisinau
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care „insistă” asupra importanței luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanții minorității românești, precum și asupra necesității de a respecta drepturile persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina.
