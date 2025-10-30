Facilitățile pentru moldovenii din diasporă au expirat: Cîți au beneficiat și ce urmează
Noi.md, 30 octombrie 2025 19:00
După trei ani de aplicare, legea care permitea moldovenilor din diasporă să își aducă acasă bunurile și automobilele fără a plăti taxe vamale a expirat la 1 octombrie 2025.Adoptată în 2022 pentru a încuraja revenirea cetățenilor stabiliți în străinătate, măsura a sprijinit reintegrarea celor plecați, însă a vizat doar persoanele care au trăit peste trei ani în afara țării și puteau demonstra s
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
19:00
După trei ani de aplicare, legea care permitea moldovenilor din diasporă să își aducă acasă bunurile și automobilele fără a plăti taxe vamale a expirat la 1 octombrie 2025.Adoptată în 2022 pentru a încuraja revenirea cetățenilor stabiliți în străinătate, măsura a sprijinit reintegrarea celor plecați, însă a vizat doar persoanele care au trăit peste trei ani în afara țării și puteau demonstra s
19:00
Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2025 au fost eliberate 2187 de autorizații de construire, în descreștere cu 7,8% față de ianuarie-septembrie 2024, din care: 1618 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-1,4%); 569 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-22,3%).În profil regional, în ianuarie-septembrie 2025 față de ianu
Acum o oră
18:30
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută astăzi pentru luare de mită. Despre aceasta a declarat ministrul Dan Perciun. {{845324}}„Nu pot decît să salut intervenția promptă a organelor competente, întrucît orice abatere de acest fel trebuie sancți
18:30
Producția autohtonă ar putea fi mai ușor găsită în lanțurile de supermarket-uri din Republica Moldova.Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) intenționează să adopte în viitorul apropiat un proiect de lege care să promoveze produsele autohtone în lanțurile de supermarket-uri din Republica Moldova, transmite Noi.md cu referire la Independent.Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de
18:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus.Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului prin punctele de trecere a frontierei dintre cele două state
18:30
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci cînd sînt administrate.Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medic
18:30
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria.Autoritățile bulgare au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi
Acum 2 ore
18:00
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul a desemnat-o pe Ludmila Catlabuga pentru funcția de ministru al Agriculturii. Ivanov a criticat lipsa consultării asociațiilor de fermieri, calificînd procesul drept „o mimare a dialogului”.„Este regretabil. Din păcate, s-a constatat iară
18:00
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au descoperit, în cadrul unor controale la două unități comerciale din municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, circa 300 de articole vestimentare și încălțăminte fără acte de proveniență legală, transmite Noi.md.Verificările au scos la iveală faptul că mărfurile prezentate spre vânzare erau susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intel
18:00
Autoritățile de mediu și inspectorii sanitari au depistat recent un agent economic care comercializa pește aparținînd unei specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, încălcînd astfel legislația privind protecția mediului.Verificările efectuate în cadrul uneia dintre piețele municipale au scos la iveală exemplare rare de pește scoase ilegal la vînzare. Ca urmare, marfa a fost confisca
17:30
Lucrările de decolmatare a rîului Răut avansează rapid în raionul Florești, pe o porțiune de aproximativ 10 kilometri, ce leagă satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila.După cum trasmite Noi.md cu referire la Agro TV Moldova, proiectul are drept obiectiv prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al rîului, afectat de acumulările de nămol și blocajele formate în decursul a
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI și Asociația „Capelan de Patrulă” au inaugurat astăzi un parteneriat strategic menit să ofere sprijin emoțional, moral și spiritual angajaților IGSU și persoanelor afectate de situații de urgență, informează Noi.md.Acordul prevede consolidarea sprijinului moral, spiritual și emoțional acordat angajaților instituției și persoanelor
17:30
Ouă cu salmonella, pe rafturile magazinelor. ANSA retrage produsul de pe piață și de la clienți # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat inițierea procedurii de retragere de pe piață și rechemare de la clienți a unor loturi de ouă pentru consum, după ce au fost depistate găini ouătoare pozitive la Salmonella Enteritidis, transmite Noi.md.Operatorul SRL „Speranța”, cu sediul în orașul Vulcănești, recheamă toate loturile de ouă plasate pe piață, iar consumatorii care
17:30
Familia Cuciuc trăiește un coșmar fără sfîrșit. La aproape un an de la moartea Andreei, părinții copilei spun că fiica lor ar fi fost otrăvită. Cu lacrimi în ochi, mama își amintește ultimele cuvinte ale fiicei: „Mama, salvează-mă!”.Disperați să afle adevărul, părinții anunță că sînt gata să ceară exhumarea trupului Andreei și o nouă expertiză medico-legală, transmite Unimedia.{{805698}}„U
Acum 4 ore
17:00
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari).Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-italiene, în contextul lansării proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinie
17:00
Cum a reușit o tînără de 22 de ani să fure milioane prin telefon: ancheta dezvăluie detalii # Noi.md
O tînără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din sectorul Buiucani al capitalei, fiind suspectată de implicare în mai multe escrocherii online, care au provocat un prejudiciu estimat la peste 2 000 000 de lei, transmite Noi.md.Potrivit autorităților, investigațiile comune ale poliției și Procuraturii Chișinău – oficiul Buiucani au scos la iveală că aceasta ar fac
17:00
Noi detalii în cazul bărbatului de 31 de ani, angajat al Întreprinderii Municipale Regia Transport Electric (RTEC), care a decedat în urma unui accident la locul de muncă. {{844976}}Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, victima efectua lucrări de reparație la un troleibuz cînd caroseria acestuia s-a prăbușit peste el. Instituția anunță că investighează cazul. Și oamenii legii au iniț
17:00
Purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a amintit de moratoriul asupra testelor nucleare, ca răspuns la declarația SUA privind planurile de a efectua astfel de teste.Reprezentantul Kremlinului a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă, relatează RBC.Președintele Donald Trump a declarat în noaptea de 30 octombrie că ordonă începerea testelor cu arme nuc
16:30
Schimb de replici la ședința Parlamentului între fostul șef de stat Vladimir Voronin și liderul Partidului pentru Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev. Totul a pornit după ce liderul comuniștilor și-a amintit de perioada în care lucra împreună cu ex-premierul la colhoz. {{845398}}„Îmi amintesc anii cînd am lucrat împreună cu Vasile Tarlev. Eu lui îi povesteam cum în clasa a 7-a lucram în colho
16:30
Zona rîului Ișnovăț se transformă complet, pregătindu-se să devină unul dintre cele mai atractive locuri de petrecere a timpului liber pentru locuitorii orașului. Lucrările de revitalizare sînt aproape finalizate, iar cetățenii vor beneficia în curînd de alei pietonale moderne, bănci confortabile și o zonă de agrement pentru relaxare și activități în aer liber, informează Noi.md.Potrivit Agenț
16:30
Corneliu Botgros a vorbit pentru prima dată despre situația fiului său, Cristi Botgros, după perioada dificilă prin care acesta a trecut. Maestrul a mărturisit, la un interviu, că fiul său „este într-o relație dar e problematică”. {{844093}}Corneliu Botgros a fost întrebat ce mai face fiul său și dacă familia este pregătită să joace la o nuntă sau încă nu, transite Unimedia.„Este î
16:00
Ministrul Justiției din Franța, Gérald Darmanin, l-a vizitat în închisoare pe fostul președinte Nicolas Sarkozy, care a început să-și ispășească pedeapsa cu aproape 10 zile în urmă.Darmanin l-a vizitat ieri, 29 octombrie, în închisoarea pariziană „La Santé” pe deținutul Sarkozy, care se află acolo din 21 octombrie, în urma condamnării în cazul „libian”. {{843193}}Potrivit unor surse, vizit
16:00
Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă cu blocaje majore la Vama Leușeni, unde zeci de camioane stau blocate pentru zile întregi.Potrivit informațiilor furnizate de fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor” Alexandru Slusari, situația s-a agravat începând cu 10 septembrie 2025, deși anterior existau aranjamente pentru un „culoar verde” destinat produselor perisabile.
16:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat acordurile încheiate cu China privind o cooperare economică pe scară largă.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația lui Trump pe Truth Social.„A fost foarte plăcut pentru mine că președintele Xi (liderul Chinei Xi Jinping, n.red.) a permis Chinei să înceapă achiziționarea unei cantități enorme de soia, sorg și alte produse agricole.
15:30
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova # Noi.md
Chișinău, 29 octombrie 2025 – În cadrul evenimentului „Semănăm Cunoaștere, Culegem Sustenabilitate”, a fost lansat programul Academia GreenFields Moldova – o inițiativă dedicată agricultorilor din Republica Moldova care cultivă culturi de câmp și își doresc să facă tranziția către o agricultură regenerativă, eficientă și adaptată provocărilor climatice. Programul este implementat de EFSE, Microinv
15:30
În Antarctica a fost scoasă la suprafață o „capsulă a timpului” cu o vechime de 6 milioane de ani # Noi.md
Cercetătorii au scos la suprafață o carotă de gheață cu o vechime de 6 milioane de ani. Proba a fost colectată în Allan Hills, un grup de dealuri din sud-estul Antarcticii.După ce au studiat compoziția bulelor de aer din vechea carotă, precum și din permafrost și alte depozite de gheață, oamenii de știință au reconstituit atmosfera Pămîntului de-a lungul a milioane de ani, scrie Gizmodo. {
15:30
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi # Noi.md
Green for Growth Fund (GGF), fond dedicat promovării eficienței energetice și energiei regenerabile, anunță semnarea unui nou acord de finanțare în monedă națională în valoare de 10 milioane EUR cu Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din Republica Moldova. Colaborarea are drept obiectiv accelerarea investițiilor în soluții eficiente energetic în rândul consumatorilor și întreprinde
15:30
Mass-media: Din Ucraina au plecat mai mulți bărbați tineri decît numărul total al militarilor din armata britanică # Noi.md
După ce bărbaților cu vîrste cuprinse între 18 și 22 de ani din Ucraina li s-a permis să părăsească țara, mai mulți tineri au părăsit țara prin Polonia decît numărul total al armatei britanice, scrie publicația britanică, cu referire la date ale serviciului de frontieră al Poloniei.În articol se menționează faptul că efectivul armatei britanice este de 70.000 de militari, transmite dw.com.
Acum 6 ore
15:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că ședința plenară privind învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu va avea loc mîine.Potrivit lui Grosu, Parlamentul este pregătit să audieze echipa propusă de prim-ministrul desemnat și să supună la vot programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri.Ședința va fi transmisă în direct pe site-ul Parlamentului și pe post
15:00
Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga beneficiază, din această toamnă, de un sistem de încălzire complet reconstruit, transmite Noi.md.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), valoarea totală a lucrărilor a depășit 1,2 milioane de lei, dintre care 835 de mii au fost alocați de CNAM, iar 366 de mii de Direcția Principală Sănătate și Protecție Socială a UTA Găgăuzia.Proiectul
15:00
La data de 29 octombrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe terenul de fotbal al FMF din parcul „La Izvor".Documentul a fost semnat de șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, și secretarul general al FMF, Serghei Butelschi, în prezența vicepreședintelui F
15:00
Fracțiunea socialiștilor va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent # Noi.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, va reprezenta fracțiunea PSRM în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, face parte din acesta din oficiu. Această decizie a fost adoptată de Parlament pe 30 octombrie.Cu toate acestea, fracțiunea socialiștilor nu este de acord cu această decizie. În timpul examinării proiectului privind componența
15:00
Lucrările de reparație a podului și pasajului de pe drumul național M5, în zona Cimișeni, raionul Criuleni au atins un progres de 85% și continuă conform graficului stabilit, transmite Noi.md.Potrivit Administrației Națională a Drumurilor, podul și pasajul, construite la începutul anilor 1980, reprezintă o legătură strategică pe M5, fiind tranzitate zilnic, în medie, de aproximativ 3 000 de ve
14:30
Vlad Plahotniuc a transmis primul său mesaj după ce, pe 25 septembrie, a fost adus în Republica Moldova și plasat în arest la Penitenciarul nr. 13.Fostul lider al PDM explică absența sa publică prin necesitatea de a analiza în detaliu dosarul extins, care cuprinde 97 de volume a cîte 300–400 de pagini fiecare.{{843586}}El susține că, în această etapă, procurorii ar fi creat, sub influență
14:30
În nouă luni a anului 2025, veniturile bugetului de stat au constituit circa 57 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut.Cheltuielile bugetului de stat au constituit circa 64 miliarde de lei, constituind o majorare de 12% comparativ cu perioada similară a anului 2024. Executarea bugetului de stat la finele lunii septembrie s-a încheiat cu un defi
14:30
În perioada 3 – 5 noiembrie 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura o nouă rundă de audieri, în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților, notează Noi.md.În această sesiune, 11 judecători au fost invitați să participe la audieri pentru a clarifica, acolo unde este cazul, aspecte identificate în procesul de evaluare sau reevaluare ca posibile dubii de integritate.
14:30
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament.Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi co
14:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, urmează să se întîlnească cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă, pe 7 noiembrie.Potrivit Index, despre acest lucru a anunțat șeful cabinetului lui Orban, Gergely Gulyás, scrie „Европейская правда”.Gulyás a declarat că premierul maghiar urmează să se întîlnească cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. Aceasta este cu o zi mai devreme dec
14:00
Confirmarea actelor juridice, acum la un click distanță: serviciul poate fi solicitat online # Noi.md
Confirmarea veridicității și autentificarea actelor juridice extrase din Registrul de stat al actelor juridice pot fi solicitate, de acum, complet online.Cetățenii nu mai trebuie să meargă la ghișee – cererea poate fi completată și transmisă la distanță, prin aplicația EVO sau portalul servicii.gov.md.Noul serviciu digital, lansat la inițiativa Ministerului Justiției și implementat de Agen
13:30
Academia GreenFields este lansată în Republica Moldova și sprijină fermierii în adaptarea la schimbările climatice # Noi.md
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională dedicată fermierilor din Republica Moldova, axată pe adaptarea agriculturii la schimbările climatice și promovarea practicilor sustenabile.Evenimentul s-a desfășurat cu participarea secretarului general Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Sergiu Gherciu, reprezentanților sectoarelor agricol și finan
13:30
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. {{845324}} MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului public. Cazul va
13:30
Programul prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propune un model de securitate centrat pe cetățean și orientat spre integrarea europeană, constată Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA).Potrivit organizației, succesul implementării acestuia va depinde de capacitatea statului de a transforma angajamentele declarative în acțiuni concrete, care să consolideze r
Acum 8 ore
13:00
A fost aprobată componența nominală a Biroului permanent al Parlamentului: PAS deține majoritatea locurilor # Noi.md
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi componența nominală a Biroului permanent, care va include 15 membri, dintre care 9 reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și 6 membri din partea opoziției.Potrivit deciziei adoptate, PAS îi are ca membri în Biroul permanent pe: Adrian Belîi, Lilian Carp, Ion Groza, Radu Marian, Liliana Nicolăescu-Onofrei, Veronica Roșca și Marc
13:00
Relațiile comerciale și economice trebuie să fie un factor cheie în relațiile dintre China și Statele Unite. În plus, China și SUA pot colabora în beneficiul întregii lumi.Declarația a fost făcută de liderul Chinei, Xi Jinping, după întîlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, citînd Xinhua.„Interacțiunea comercială și economică trebuie să rămînă motorul relațiilor,
13:00
Ministrul Finanțelor din Marea Britanie, Rachel Reeves, a oferit ilegal în chirie casa sa din sudul Londrei.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de Daily Mail. {{834845}}„Ieri seară, cancelarul s-a adresat unui consilier independent în etică și a fost nevoită să-și recunoască greșeala”, se arată în articol. După numirea în funcție în guvern în vara anului 2024 și mutar
12:30
Peste 1,2 milioane de abonamente sînt vîndute anual, în medie, în transportul public din Chișinău, după introducerea tarifului unic de 6 lei pentru o călătorie cu troleibuzul sau autobuzul.Măsura a fost aplicată în iulie 2022 și a fost însoțită de lansarea unor noi tipuri de abonamente, diferențiate în funcție de categorie și perioada de valabilitate, informează Noi.md cu referire la Realitate
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 30 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 31 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,77 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,78 lei/litru (+14 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
12:30
Deputatul Vlad Batrîncea a fost desemnat candidat oficial la funcția de vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, fiind susținut de 70 de deputați din fracțiunile Partidului Socialiștilor (PSRM) și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței plenare a Legislativului.Vlad Batrîncea este unul dintre liderii PSRM, deținînd anterior funcția de
12:30
La 30 octombrie 2025, se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică Doinei şi Ion Aldea Teodorovici – simboluri gemene ai Mişcării de Eliberare Naţională.Cei doi mari artiști și-au pierdut viața în urma unui accident rutier, în noaptea dinspre 29 spre 30 octombrie 1992, transmite news. ungheni{{842830}}Oficial, mașina în care se deplasau spre Chișinău, s-a ciocnit cu un copac, în apropierea
12:00
Deputații Parlamentului Republicii Moldova au ținut astăzi un minut de reculegere în memoria cuplului Doina și Ion Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la tragicul accident în care și-au pierdut viața cei doi artiști.În ședința plenară, președintele Legislativului a amintit că Doina și Ion Aldea-Teodorovici au fost simboluri ale renașterii naționale, artiști care au promovat dragostea de țară și
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.