Subvenții, consiliere și transparență: cum vor fi ajutați fermierii din Moldova

15:30

După ce bărbaților cu vîrste cuprinse între 18 și 22 de ani din Ucraina li s-a permis să părăsească țara, mai mulți tineri au părăsit țara prin Polonia decît numărul total al armatei britanice, scrie publicația britanică, cu referire la date ale serviciului de frontieră al Poloniei.În articol se menționează faptul că efectivul armatei britanice este de 70.000 de militari, transmite dw.com.