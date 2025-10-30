În Marea Britanie s-a prăbușit un elicopter: sînt victime
Noi.md, 30 octombrie 2025 22:00
În urma prăbușirii unui elicopter în Marea Britanie, în apropierea orașului Doncaster, din nordul țării, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. {{844826}} Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru se menționează într-un comunicat al Poliției din comitatul South Yorkshire, pe teritoriul căruia a avut loc incidentul.„Un bărbat în vârstă de 70 de ani a suferit răni grave în urma prăb
Partidul politic Alianța "Moldovenii" a elaborat Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în a.2040, pe care a prezentat-o alegătorilor în procesul preelectoral.Dar din cauza tergiversărilor birocratice Alianța "Moldovenii" a intrat în lupta preelectorală prea târziu pentru a reuși să aducă la conștiința maselor largi complexitatea și importanța deciziilor propuse în Strategie...
Parlamentul European a aprobat o revizuire amplă a legislației privind permisele de conducere, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor mortale în spațiul Uniunii Europene.După cum transmite Noi.md cu referire la Autoblog, măsurile fac parte din strategia „Vision Zero”, care urmărește ca pînă în 2050 să nu mai existe decese pe drumurile europene.Print
În categoria semigrea se pregătește nu doar o schimbare de putere — se așteaptă o confruntare de filosofii. Pe de o parte — Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenească, maestru al distanței, controlului și preciziei reci. Pe de altă parte, David Benavidez, „Monstrul” de 28 de ani din Arizona, neînvins, agresiv, înfometat.Și, deși meciul lor nu a fost încă anunțat, Benavidez deja agită ape
Consultările economice și comerciale China–SUA de la Kuala Lumpur aduc progrese semnificative # Noi.md
China și Statele Unite ale Americii au ajuns la un acord privind soluționarea unor probleme economice și comerciale de interes reciproc, în cadrul consultărilor bilaterale desfășurate la Kuala Lumpur, în perioada 25–26 octombrie, scrie romanian.cri.cn.Potrivit comunicatului oficial, discuțiile au vizat mai multe domenii-cheie, iar rezultatele obținute marchează un pas important în consolidarea
Ce a arătat statistica nivelului de educație în rîndul persoanelor cu dizabilități severe din Republica Moldova # Noi.md
Una din zece persoane cu dificultăți mari sau incapacitate totală de vedere, auz, mobilitate sau memorie a reușit să facă studii superioare.În schimb, aproape trei din zece au studii gimnaziale. Informațiile au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul unui eveniment de diseminare a Recensămîntului din 2024, transmite IPN.{{836823}}Statistica studiilor printre persoa
Manila, ședința Consiliului de administrație al Asociației Internaționale de Box. Și iată - este oficial: Manny Pacquiao a fost numit vicepreședinte al IBA. Luptătorul care a cucerit opt categorii de greutate va construi acum punți între generații, țări și stiluri. Nu în mănuși, ci în costum. Dar cu aceeași pasiune.Președintele IBA, Umar Kremlev, spune următoarele:„Manny nu este doar un nu
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut joi dimineață la Busan, Coreea de Sud, o întrevedere cu omologul său american, Donald Trump. Xi a afirmat că relațiile bilaterale se mențin stabile sub îndrumarea comună a celor doi lideri, scrie romanian.cgtn.com.Pentru China și Statele Unite, a fi parteneri și prieteni este o lecție a istoriei și o necesitate a realității. Avînd condiții naționale dife
După ploile din ultima vreme, pămîntul s-a înmuiat, iar fermierii din sud-estul țării au început aratul de toamnă.Zeci de cîmpuri sînt pline cu tehnică agricolă în aceste zile, pregătind terenul pentru semănatul de primăvară. Fermierii spun că, la adîncimea de 50 cm, pămîntul este umed, așa că cei care au reușit să semene grîul de toamnă au avut doar de cîștigat.{{845133}}„Toamna este prom
Pe tabelul de marcaj era 2:1 în favoarea ”Realului”. Pe teren se aflau Vinicius Junior, în vîrstă de 20 de ani, Lamine Yamal, în vîrstă de 17 ani, și o valoare de piață de 370 de milioane de euro pentru amîndoi. Undeva între dribling și fault, între emoție și instinct, între „Barcelona” și „Real” — s-a auzit: „Vrei să ne batem?” — „Hai”.Și toate acestea — în etapa a 10-a din La Liga, sub obiec
Primăria Chișinău informează că, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, va fi restricționat parțial traficul rutier pe șos. Hîncești, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a carosabilului.Astfel, pe 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi restricționat parțial (pe benzi), direcția spre centrul orașului, pînă la intersecția cu str. Sihastrului.{{845121}}
Alianța „Moldovenii” prezintă Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în 2040 și cheamă Guvernul Munteanu să o studieze # Noi.md
Partidul politic Alianța „Moldovenii” anunță că a elaborat Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2040, un document complex care oferă o viziune pe termen lung asupra ieșirii țării din criza economică și socială.Formațiunea afirmă că, din cauza „tergiversărilor birocratice”, intrarea în campania preelectorală a avut loc prea târziu pentru a prezenta pe larg conținutul aceste
Echipa lui Vincent Kompany a rescris istoria, depășind „Milanul” anului 1992. Și o face frumos.Miercuri seara, München a devenit din nou orașul în care fotbalul nu este doar un sport, ci o arhitectură a victoriilor. Bayern a învins Köln în deplasare cu 4-1, cu siguranță, fără agitație inutilă. A fost a 14-a victorie consecutivă. Și acesta este un nou record printre cluburile din top 5 ale camp
Mărturiile unui grup de angajați de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău: au reclamat că ar fi „tratați ca niște animale” # Noi.md
Un grup de angajați ai Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a reclamat, încă la începutul anului 2025, neregulile care ar avea loc în instituție. În mesajele trimise anonim unei organizații care luptă cu corupția din sistemul de învățămînt, angajații au vorbit despre angajările fictive care ar avea loc la liceu, care sînt acum investigate de oamenii legii.„Cum am lucrat pentru cei care nu sînt,
Slovacia a devenit prima țară din Europa în care a fost introdusă o limită de viteză pentru pietoni. Acum, mersul pe trotuare cu o viteză mai mare de șase kilometri pe oră este oficial interzis.Amendamentul la legea privind circulația rutieră, adoptat de deputații parlamentului slovac, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.Potrivit inițiatorilor amendamentului, scopul legii este de a spor
Astăzi, a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, în cadrul căreia a fost ales noul Președinte al formațiunii — Dumitru Roibu.În vîrstă de 34 de ani, Dumitru Roibu, care deține funcția de director general al YMCA Moldova, a deținut anterior funcția de Vice-Președinte al Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, fiind implicat activ în procesele
Xi Jinping și Trump au avut o întîlnire istorică la Busan: cursul către parteneriatul dintre cele două puteri # Noi.md
Președintele RPC Xi Jinping și președintele SUA Donald Trump au avut astăzi o întîlnire la Busan (Coreea de Sud), care a marcat dorința celor două mari economii mondiale de a stabiliza relațiile pe fondul unei rivalități comerciale prelungite, transmite Noi.md.Liderii, care s-au întîlnit pentru prima dată personal după revenirea lui Trump la Casa Albă, s-au numit „timonieri” ai relațiilor bila
Satul Țîrnova din raionul Edineț a reușit să dea o nouă viață Casei de Cultură din localitate.Construită în anii ’80, Casa de Cultură din Tîrnova, avea nevoie stringentă de o reparație capitală.Timp de decenii, edificiul nu a beneficiat de nicio intervenție majoră, astfel că întreg spațiul ajunsese într-o stare jalnică și punea în pericol siguranța participanților la activitățile comunitar
Ratingul de încredere al președintelui Franței, Emmanuel Macron, este de doar 11%.Acest lucru, potrivit „Adevărului European”, reiese din rezultatele sondajului Verian Group, publicat de cotidianul Le Figaro.11% încredere în președintele francez – cel mai scăzut indicator înregistrat vreodată de această companie.Se remarcă faptul că, potrivit sondajului, Emmanuel Macron este cel mai ne
Vineri, mai mulți consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 31 octombrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele adrese:-str. Alba-Iulia, 85/2, 89/2, 89/3; str. Basarabilor; Muşatinilor; str. Ion Buzdugan, 4-18.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău
După trei ani de aplicare, legea care permitea moldovenilor din diasporă să își aducă acasă bunurile și automobilele fără a plăti taxe vamale a expirat la 1 octombrie 2025.Adoptată în 2022 pentru a încuraja revenirea cetățenilor stabiliți în străinătate, măsura a sprijinit reintegrarea celor plecați, însă a vizat doar persoanele care au trăit peste trei ani în afara țării și puteau demonstra s
Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2025 au fost eliberate 2187 de autorizații de construire, în descreștere cu 7,8% față de ianuarie-septembrie 2024, din care: 1618 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-1,4%); 569 de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-22,3%).În profil regional, în ianuarie-septembrie 2025 față de ianu
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută astăzi pentru luare de mită. Despre aceasta a declarat ministrul Dan Perciun. {{845324}}„Nu pot decît să salut intervenția promptă a organelor competente, întrucît orice abatere de acest fel trebuie sancți
Producția autohtonă ar putea fi mai ușor găsită în lanțurile de supermarket-uri din Republica Moldova.Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) intenționează să adopte în viitorul apropiat un proiect de lege care să promoveze produsele autohtone în lanțurile de supermarket-uri din Republica Moldova, transmite Noi.md cu referire la Independent.Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus.Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului prin punctele de trecere a frontierei dintre cele două state
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci cînd sînt administrate.Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medic
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria.Autoritățile bulgare au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul a desemnat-o pe Ludmila Catlabuga pentru funcția de ministru al Agriculturii. Ivanov a criticat lipsa consultării asociațiilor de fermieri, calificînd procesul drept „o mimare a dialogului”.„Este regretabil. Din păcate, s-a constatat iară
Ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au descoperit, în cadrul unor controale la două unități comerciale din municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, circa 300 de articole vestimentare și încălțăminte fără acte de proveniență legală, transmite Noi.md.Verificările au scos la iveală faptul că mărfurile prezentate spre vânzare erau susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intel
Autoritățile de mediu și inspectorii sanitari au depistat recent un agent economic care comercializa pește aparținînd unei specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, încălcînd astfel legislația privind protecția mediului.Verificările efectuate în cadrul uneia dintre piețele municipale au scos la iveală exemplare rare de pește scoase ilegal la vînzare. Ca urmare, marfa a fost confisca
Lucrările de decolmatare a rîului Răut avansează rapid în raionul Florești, pe o porțiune de aproximativ 10 kilometri, ce leagă satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila.După cum trasmite Noi.md cu referire la Agro TV Moldova, proiectul are drept obiectiv prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al rîului, afectat de acumulările de nămol și blocajele formate în decursul a
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI și Asociația „Capelan de Patrulă” au inaugurat astăzi un parteneriat strategic menit să ofere sprijin emoțional, moral și spiritual angajaților IGSU și persoanelor afectate de situații de urgență, informează Noi.md.Acordul prevede consolidarea sprijinului moral, spiritual și emoțional acordat angajaților instituției și persoanelor
Ouă cu salmonella, pe rafturile magazinelor. ANSA retrage produsul de pe piață și de la clienți # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat inițierea procedurii de retragere de pe piață și rechemare de la clienți a unor loturi de ouă pentru consum, după ce au fost depistate găini ouătoare pozitive la Salmonella Enteritidis, transmite Noi.md.Operatorul SRL „Speranța”, cu sediul în orașul Vulcănești, recheamă toate loturile de ouă plasate pe piață, iar consumatorii care
Familia Cuciuc trăiește un coșmar fără sfîrșit. La aproape un an de la moartea Andreei, părinții copilei spun că fiica lor ar fi fost otrăvită. Cu lacrimi în ochi, mama își amintește ultimele cuvinte ale fiicei: „Mama, salvează-mă!”.Disperați să afle adevărul, părinții anunță că sînt gata să ceară exhumarea trupului Andreei și o nouă expertiză medico-legală, transmite Unimedia.{{805698}}„U
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc întrevederea cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari).Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-italiene, în contextul lansării proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinie
Cum a reușit o tînără de 22 de ani să fure milioane prin telefon: ancheta dezvăluie detalii # Noi.md
O tînără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din sectorul Buiucani al capitalei, fiind suspectată de implicare în mai multe escrocherii online, care au provocat un prejudiciu estimat la peste 2 000 000 de lei, transmite Noi.md.Potrivit autorităților, investigațiile comune ale poliției și Procuraturii Chișinău – oficiul Buiucani au scos la iveală că aceasta ar fac
Noi detalii în cazul bărbatului de 31 de ani, angajat al Întreprinderii Municipale Regia Transport Electric (RTEC), care a decedat în urma unui accident la locul de muncă. {{844976}}Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, victima efectua lucrări de reparație la un troleibuz cînd caroseria acestuia s-a prăbușit peste el. Instituția anunță că investighează cazul. Și oamenii legii au iniț
Purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a amintit de moratoriul asupra testelor nucleare, ca răspuns la declarația SUA privind planurile de a efectua astfel de teste.Reprezentantul Kremlinului a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă, relatează RBC.Președintele Donald Trump a declarat în noaptea de 30 octombrie că ordonă începerea testelor cu arme nuc
Schimb de replici la ședința Parlamentului între fostul șef de stat Vladimir Voronin și liderul Partidului pentru Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev. Totul a pornit după ce liderul comuniștilor și-a amintit de perioada în care lucra împreună cu ex-premierul la colhoz. {{845398}}„Îmi amintesc anii cînd am lucrat împreună cu Vasile Tarlev. Eu lui îi povesteam cum în clasa a 7-a lucram în colho
Zona rîului Ișnovăț se transformă complet, pregătindu-se să devină unul dintre cele mai atractive locuri de petrecere a timpului liber pentru locuitorii orașului. Lucrările de revitalizare sînt aproape finalizate, iar cetățenii vor beneficia în curînd de alei pietonale moderne, bănci confortabile și o zonă de agrement pentru relaxare și activități în aer liber, informează Noi.md.Potrivit Agenț
Corneliu Botgros a vorbit pentru prima dată despre situația fiului său, Cristi Botgros, după perioada dificilă prin care acesta a trecut. Maestrul a mărturisit, la un interviu, că fiul său „este într-o relație dar e problematică”. {{844093}}Corneliu Botgros a fost întrebat ce mai face fiul său și dacă familia este pregătită să joace la o nuntă sau încă nu, transite Unimedia.„Este î
Ministrul Justiției din Franța, Gérald Darmanin, l-a vizitat în închisoare pe fostul președinte Nicolas Sarkozy, care a început să-și ispășească pedeapsa cu aproape 10 zile în urmă.Darmanin l-a vizitat ieri, 29 octombrie, în închisoarea pariziană „La Santé” pe deținutul Sarkozy, care se află acolo din 21 octombrie, în urma condamnării în cazul „libian”. {{843193}}Potrivit unor surse, vizit
Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă cu blocaje majore la Vama Leușeni, unde zeci de camioane stau blocate pentru zile întregi.Potrivit informațiilor furnizate de fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor” Alexandru Slusari, situația s-a agravat începând cu 10 septembrie 2025, deși anterior existau aranjamente pentru un „culoar verde” destinat produselor perisabile.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat acordurile încheiate cu China privind o cooperare economică pe scară largă.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd declarația lui Trump pe Truth Social.„A fost foarte plăcut pentru mine că președintele Xi (liderul Chinei Xi Jinping, n.red.) a permis Chinei să înceapă achiziționarea unei cantități enorme de soia, sorg și alte produse agricole.
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova # Noi.md
Chișinău, 29 octombrie 2025 – În cadrul evenimentului „Semănăm Cunoaștere, Culegem Sustenabilitate”, a fost lansat programul Academia GreenFields Moldova – o inițiativă dedicată agricultorilor din Republica Moldova care cultivă culturi de câmp și își doresc să facă tranziția către o agricultură regenerativă, eficientă și adaptată provocărilor climatice. Programul este implementat de EFSE, Microinv
În Antarctica a fost scoasă la suprafață o „capsulă a timpului” cu o vechime de 6 milioane de ani # Noi.md
Cercetătorii au scos la suprafață o carotă de gheață cu o vechime de 6 milioane de ani. Proba a fost colectată în Allan Hills, un grup de dealuri din sud-estul Antarcticii.După ce au studiat compoziția bulelor de aer din vechea carotă, precum și din permafrost și alte depozite de gheață, oamenii de știință au reconstituit atmosfera Pămîntului de-a lungul a milioane de ani, scrie Gizmodo. {
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi # Noi.md
Green for Growth Fund (GGF), fond dedicat promovării eficienței energetice și energiei regenerabile, anunță semnarea unui nou acord de finanțare în monedă națională în valoare de 10 milioane EUR cu Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din Republica Moldova. Colaborarea are drept obiectiv accelerarea investițiilor în soluții eficiente energetic în rândul consumatorilor și întreprinde
Mass-media: Din Ucraina au plecat mai mulți bărbați tineri decît numărul total al militarilor din armata britanică # Noi.md
După ce bărbaților cu vîrste cuprinse între 18 și 22 de ani din Ucraina li s-a permis să părăsească țara, mai mulți tineri au părăsit țara prin Polonia decît numărul total al armatei britanice, scrie publicația britanică, cu referire la date ale serviciului de frontieră al Poloniei.În articol se menționează faptul că efectivul armatei britanice este de 70.000 de militari, transmite dw.com.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că ședința plenară privind învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu va avea loc mîine.Potrivit lui Grosu, Parlamentul este pregătit să audieze echipa propusă de prim-ministrul desemnat și să supună la vot programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri.Ședința va fi transmisă în direct pe site-ul Parlamentului și pe post
Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga beneficiază, din această toamnă, de un sistem de încălzire complet reconstruit, transmite Noi.md.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), valoarea totală a lucrărilor a depășit 1,2 milioane de lei, dintre care 835 de mii au fost alocați de CNAM, iar 366 de mii de Direcția Principală Sănătate și Protecție Socială a UTA Găgăuzia.Proiectul
