Corneliu Botgros a făcut primele declarații după internarea fiului său, Cristi, în spital

După o vară secetoasă, recolta de varză a fost cu probleme, iar fermierii au trebuit să ude terenurile intens și să suporte cheltuieli mai mari.Acum, cei care merg la piață simt din plin diferența: prețul la varză a urcat față de anul trecut, iar oamenii își fac provizii cu mai multă grijă.Seceta din vară a creat probleme semnificative pentru recoltă, iar o bună parte din roadă a fost comp