Intoxicațiile cu medicamente, principala cauză a otrăvirilor chimice în Republica Moldova
Radio Moldova, 30 octombrie 2025 17:40
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci când sunt administrate. Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
18:00
Strugurii „Moldova” recoltați de familia Bezer din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, au ajuns până în Mongolia, unde au fost apreciați pentru calitate și gust. Lilia Bezer susține că a reușit performanța prin muncă asiduă și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova. Antreprenoarea crede că fermierii moldoveni trebuie să se concentreze pe menținerea pieței de export - ușor de cucerit, dar greu de menținut.
Acum 30 minute
17:50
Clubul CFR Cluj a oficializat numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal. În luna iulie, Pancu s-a despărțit de echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a României, cu care a participat la Campionatul European din vara acestui an. Fostul internațional va conduce primul antrenament după meciul CFR-ului de sâmbătă, programat în deplasare cu Dinamo București.
17:40
Intoxicațiile cu medicamente, principala cauză a otrăvirilor chimice în Republica Moldova # Radio Moldova
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci când sunt administrate. Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
Acum o oră
17:30
„Suntem mândri!”: Trei studenți din R. Moldova vor primi burse de la Familia Regală a României # Radio Moldova
Familia Regală a României a conferit distincții regale mai multor persoane și instituții din România și din Republica Moldova. Totodată, trei studenți din Republica Moldova vor primi burse de excelență din partea Familiei Regale a României.
17:20
„Discuții reale, nu mimate” – fracțiunea PAS cere consultări pentru bugetul Chișinăului. Primăria: Proiectul a fost propus de opt ori în CMC # Radio Moldova
Lipsa unui buget aprobat continuă să fie motiv de replici tăioase la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat repetat executivul că administrează orașul prin „alocări provizorii, netransparente și fără control” și a cerut lansarea unor consultări publice cu participare largă. De cealaltă parte, Primăria amintește că proiectul de buget a fost propus de opt ori consilierilor, dar de fiecare dată a fost exclus de pe ordinea de zi.
17:20
Nicolae Panfil: „Parlamentul trebuie să devină un spațiu al dialogului real și al transpareței” # Radio Moldova
Democrația parlamentară nu se reduce la majorități și opoziții, ci se construiește prin dialog real, respectarea procedurilor și asumarea colectivă a responsabilităților, afirmă directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Panfil a atras atenția că există restanțe la capitolele „transparență decizională și comunicare publică”.
Acum 2 ore
16:50
Replici tăioase în Parlament la împărțirea comisiilor. Plîngău către Usatîi: „Tot internetul bântuie cu fotografii la peretele unui comisariat” # Radio Moldova
A fost vizat în mai multe dosare, a fost fotografiat „la perete” într-un inspectorat de poliție, a fost acuzat de legături cu lumea interlopă, dar a ajuns la conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Este vorba despre liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, care a fost desemnat, pe 30 octombrie, în funcția de vicepreședinte al acestei comisii parlamentare. Numirea a stârnit nemulțumiri în plenul Parlamentului, iar Usatîi s-a apărat, spunând că „toate cele 30 dosare” ar fi fost „fabricate”.
16:50
Escrocherii bancare de peste două milioane de lei: o tânără din Ucraina, reținută la Chișinău # Radio Moldova
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de oamenii legii, fiind bănuită că făcea parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul cauzat victimelor depășește două milioane de lei.
16:30
Notificare falsă, transmisă de un operator de poștă electronică din Rusia: SFS atenționează contribuabilii să fie precauți # Radio Moldova
Mai mulți contribuabili au primit așa-zise notificări privind obligația de achitare a impozitului pe venit, transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă. Mesajul este atribuit Serviciului Fiscal de Stat, pretinzând că este semnat de directoarea Olga Golban. Instituția atenționează că este un fals și îndeamnă contribuabilii să nu acceseze astfel de mesaje.
16:10
UTIL | Cum putem recunoaște gripa și de ce este important să ne adresăm la medic imediat după primele simptome # Radio Moldova
O infecție respiratorie caracteristică sezonului rece este gripa. Aceasta este contagioasă și poate evolua diferit - de la simptome ușoare până la o agravare fulminantă. Specialiștii atenționează pacienții să se adreseze la medicul de familie imediat ce apar primele simptome ale bolii. În paralel, jumătate din dozele de vaccin antigripal distribuite în teritoriu au fost administrate grupurilor vulnerabile.
Acum 4 ore
16:00
Final de drum pentru FC Liverpool în Cupa Ligii Angliei. „Cormoranii” au fost eliminați în optimile de finală. Discipolii lui Arne Slot, tehnician care a folosit o echipă experimentală, au fost învinși cu 0:3 pe teren propriu de Crystal Palace. La scorul de 0:0, FC Liverpool a avut câteva situații de a marca prin Rio Ngumoha și italianul Federico Chiesa, dar până la pauză aveau să înscrie londonezii.
15:50
Încasări mai mari din impozitul pe venit, în 2025: Fiscul a efectuat aproape șase mii de controale la agenții economici # Radio Moldova
Statul a încasat, în primele nouă luni ale anului curent, impozite din salarii în valoare de 34.8 miliarde de lei, cu aproape 13% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici. În consecință, au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
15:30
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului: 15 membri ai Biroului permanent și 12 comisii # Radio Moldova
Parlamentul ales pe 28 septembrie curent va avea aceeași conducere ca Legislativul precedent. Astfel, după liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales, săptămâna trecută, în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi au fost reconfirmați în fotoliile de vicespicheri Doina Gherman de la PAS și socialistul Vlad Batrîncea. De asemenea, Parlamentul a desemnat, pe 30 octombrie, cei 15 membri ai Biroului Permanent și a constituit comisiile permanente. În comparație cu legislatura precedentă, noul Parlament are cu o comisie mai mult - cea pentru integrare europeană, condusă de deputatul Marcel Spatari.
15:20
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul ar fi „în genele” rușilor. Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite la spitalul militar „Mandrîk”, unde liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu participanți la invazia din Ucraina, scrie publicația The Moscow Times.
15:20
Ambasadorul R. Moldova la Londra: Moldovenii din Regatul Unit beneficiază de sprijin prin parteneriatul strategic bilateral # Radio Moldova
Comunitatea moldovenilor din Regatul Unit numără circa 100.000 de persoane, fiind activă și implicată atât în viața Moldovei, cât și în societatea britanică. Aceasta beneficiază de sprijin prin acorduri bilaterale și proiecte desfășurate în cadrul parteneriatului strategic construit între cele două țări, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Londra, Ruslan Bolbocean, într-un interviu pentru Radio Moldova.
14:30
Italia sprijină integrarea europeană a R. Moldova: proiect de patru milioane de euro pentru alinierea la acquis-ul european în domeniul agriculturii # Radio Moldova
Republica Moldova beneficiază de sprijinul Italiei în procesul de aliniere la acquis-ul european în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Printr-un proiect finanțat cu patru milioane de euro, autoritățile naționale vor fi susținute în modernizarea sectorului agricol, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile.
14:10
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul ungar, transmit EFE și Reuters.
14:10
Internazionale Milano a repurtat a șasea victorie în actuala ediție a primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 9-a, discipolii românului Cristian Chivu au învins-o cu 3:0 acasă pe FC Fiorentina, după o prestație convingătoare. La câteva zile după decepția trăită la Napoli, 1:3 în fața campioanei en-titre, Interul avea nevoie de victorie pentru a rămâne în clasament aproape de napolitani și de AS Roma, învingătoare în această etapă cu scorul de 2:1 pe teren propriu în fața grupării Parma Calcio.
Acum 6 ore
13:50
Iulian Groza: „Sprijinind R. Moldova să-și consolideze instituțiile, Europa își întărește propriul scut democratic” # Radio Moldova
R. Moldova are nevoie de o guvernare responsabilă și credibilă, iar noul Guvern are oportunitatea de a transforma reziliența statului nostru într-un progres concret, asigurând creștere economică și un parcurs stabil spre integrarea europeană. Totodată, viitorul Cabinet de miniștri va trebui să evite oboseala, autosuficiența și diminuarea încrederii publice, susține, într-un editorial, Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).
13:40
Dificultățile de vedere și mobilitate – cele mai frecvente probleme raportate la recensământ: populația de la sate este mai afectată # Radio Moldova
Unul din trei moldoveni se confruntă cu probleme de vedere care le îngreunează activitățile zilnice, iar doi din zece spun că au dificultăți atunci când merg pe jos sau urcă scările. Datele provin din Recensământul din 2024, ale cărui rezultate privind limitările în activitățile cotidiene au fost prezentate joi, 30 octombrie, de Biroul Național de Statistică.
13:20
Trei persoane au fost reținute după explozia care s-a produs acum două săptămâni într-un bloc de locuințe de la București, provocând moartea a trei dintre locatari și pagube uriașe.
13:10
FOTO, AUDIO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție: Dan Perciun cere „sancțiuni reale” # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului, precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
13:10
Farmecul Cupei României: patronul clubului Sănătatea Cluj a jucat în meciul cu CS Universitatea Craiova # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova și-a salvat reputația într-un meci din grupa B a Cupei României la fotbal. Oltenii au fost conduși la pauză de Sănătatea Cluj, echipă din Liga a treia, însă s-au dezlănțuit în repriza secundă în fața „virușilor verzi”. „Juveții” au câștigat cu 4:1, o partidă pe care ardelenii au încheiat-o cu patronu de 61 de ani în teren. Într-o extensie a jocului-somnifer cu Metaloglobus București, craiovenii s-au chinuit teribil în primele 25 de minute ale partidei disputate pe stadionul Ion Oblemenco, cu toate că nume cu greutate n-au lipsit din primul „11”.
12:50
Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați în Parlament la 33 de ani de la trecerea în eternitate # Radio Moldova
Deputații au păstrat un moment de reculegere în debutul ședinței din 30 octombrie, în semn de omagiu pentru artiștii Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați la 33 de ani de la accidentul rutier care le-a curmat viețile. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în plen că, prin creațiile lor, Ion și Doina Aldea-Teodorovici au dăruit o voce speranței și libertății, au inspirat generații întregi și au unit inimile românilor de pretutindeni.
12:50
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), rămâne în fracțiunea parlamentară a PAS, cel puțin în primele 100 de zile ale noului Legislativ. El a precizat că urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern.
12:40
FOTO/AUDIO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului, precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
12:40
RAPORT | Autoritățile locale din R. Moldova sunt fragmentate, nu dispun de resurse suficiente și de personal calificat, în special în sate # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în implementarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, însă continuă să se confrunte cu probleme serioase legate de fragmentarea teritorială, autonomia financiară redusă și lipsa de resurse umane calificate la nivel local. Concluziile sunt incluse în noul raport al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, publicat după vizita de monitorizare efectuată la Chișinău, în perioada 4 - 6 martie 2025.
12:20
Notificare falsă, transmisă de un operator de poștă electronică din Rusia: SFS atenționează contribuabilii să fie precauți # Radio Moldova
Mai mulți contribuabili au primit așa-zise notificări privind obligația de achitare a impozitului pe venit, transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă. Mesajul este atribuit Serviciului Fiscal de Stat, pretinzând că este semnat de directoarea Olga Golban. Instituția atenționează că este un fals și îndeamnă contribuabilii să nu acceseze astfel de mesaje.
12:10
Vitalie Damașcan și Mihail Caimacov se mențin în formă maximă înaintea partidelor cu Italia și Israelul # Radio Moldova
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan a înscris cel de-al treilea său gol din actualul sezon pentru formația Zrinski Mostar. În șaisprezecimile de finală ale Cupei Bosniei și Herțegovinei, cei supranumiți „nobilii” au învins cu 2:0 în deplasare formația din liga a treia Romanija Pale, iar atacantul de 26 de ani a stabilit scorul final în minutul 56. Damașcan a marcat cu o lovitură de cap în urma unui corner. Grație evoluțiilor bune în tricoul grupării din orașul Mostar, Damașcan a revenit în lotul echipei naționale a Republicii Moldova.
Acum 8 ore
12:00
Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați în Parlament la 33 de ani de la trecerea în neființă # Radio Moldova
Deputații au păstrat un moment de reculegere în debutul ședinței din 30 octombrie, în semn de omagiu pentru artiștii Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați la 33 de ani de la accidentul rutier care le-a curmat viața. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în plen că, prin creațiile lor, Ion și Doina Aldea-Teodorovici au dăruit o voce speranței și libertății, au inspirat generații întregi și au unit inimile românilor de pretutindeni.
11:40
FOTO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
11:40
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului R. Moldova # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, este continuată joi, 31 octombrie, iar pe ordinea de zi se regăsesc subiecte privind alegerea vicepreședinților Legislativului, stabilirea componenței Biroului permanent și constituirea comisiilor permanente.
11:30
Ministerul Apărării neagă afirmațiile privind presupuse survolări neautorizate ale spațiului aerian în nordul țării # Radio Moldova
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Apărării. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
11:10
Comisie și declarație pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor” – primele inițiative ale PSRM. Vlad Batrîncea, propus vicepreședinte al Legislativului # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va propune Parlamentului constituirea unei comisii speciale și adoptarea unei declarații pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor”. Cele două inițiative au fost anunțate la un briefing de presă, înaintea ședinței de joi, 30 octombrie, a Parlamentului.
11:00
ULTIMA ORĂ | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție # Radio Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate.
10:50
Încasări mai mari din impozitul pe venit, în 2025: FISC-ul a efectuat aproape șase mii de controale la agenții economici # Radio Moldova
Încasările la bugetul public național din obligații aferente plăților salariale au constituit, în primele nouă luni ale anului curent, 34.8 miliarde de lei, mai mult cu aproape 13% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, în rezultatul cărora au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
10:40
Revista presei internaționale // Trump: SUA și China vor coopera pentru o soluție de pace în Ucraina; SUA reiau testele nucleare ca răspuns la cele rusești # Radio Moldova
Presa internațională comentează întâlnirea președinților SUA și Chinei în cadrul summitului Asociației de Cooperare Economică din Asia-Pacific, desfășurat în Coreea de Sud. Evoluția războiului ruso-ucrainean, atacurile hibride ruse împotriva Europei și rezultatele alegerilor parlamentare din Țările de Jos se numără printre alte subiecte abordate de publicațiile străine.
10:30
Controale pentru a combate munca „la negru”: creștere cu aproape 13% a sumei încasate din impozitele aferente salariilor, în 2025 # Radio Moldova
Încasările la bugetul public național din obligații aferente plăților salariale a constituit, în primele nouă luni ale anului curent, 34.8 miliarde de lei, mai mult cu aproape 13% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, în rezultatul cărora au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
10:30
Ministerul Apărării respinge informația privind presupuse survolări neautorizate ale spațiului aerian în nordul țării # Radio Moldova
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Apărării. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
10:10
Și-a lovit concubina cu o sticlă în cap, apoi a continuat să o bată cu pumnii și picioarele. Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru violență în familie. Decizia a fost pronunțată de instanța de fond, la solicitarea Oficiului Florești al Procuraturii Soroca.
Acum 12 ore
10:00
Vizită fatală la Cantemir: unchi ucis cu un scaun de propriul nepot. Făptașul, condamnat la închisoare # Radio Moldova
L-a primit pe unchi în vizită, au consumat împreună băuturi alcoolice, s-au luat la ceartă și l-a ucis în bătaie pe musafir. Un bărbat de 34 de ani dintr-o localitate din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor comis cu deosebită cruzime.
10:00
Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare: Programul Guvernului propune un model de securitate centrat pe cetățean # Radio Moldova
Programul prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propune un model de securitate centrat pe cetățean și orientat spre integrarea europeană, constată Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA). Potrivit organizației, succesul implementării acestuia va depinde de capacitatea statului de a transforma angajamentele declarative în acțiuni concrete, care să consolideze reziliența națională și să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană.
09:40
Noul Parlament se pregătește să învestească Guvernul: își va alege joi vicepreședinții și membrii Biroului permanent # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, este continuată joi, 31 octombrie, iar pe ordinea de zi se regăsesc subiecte privind alegerea vicepreședinților Legislativului, stabilirea componenței Biroului permanent și constituirea comisiilor permanente.
09:00
Croazieră de lux transformată în dramă - pasageră decedată după ce vasul a uitat-o pe insulă # Radio Moldova
Trupul femeii în vârstă a fost descoperit pe 26 octombrie, lângă o potecă de drumeție de pe Insula Lizard, o mică porțiune de uscat care face parte din Marele Recif de Corali al Australiei. Potrivit informațiilor preliminare, victima era pasageră a vasului de croazieră Coral Adventurer, aflat în zonă cu o zi înainte, scrie DW.
08:50
Revista Presei | În 2011, Rusia a adus în stânga Nistrului cinci eșaloane de armament prin Ucraina # Radio Moldova
Consultările cu grupurile parlamentare ale viitorului cabinet de miniștri; ce se ascunde în depozitul de la Cobasna; cum unii cetățeni moldoveni ajung să lupte de partea Rusiei în Ucraina – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:40
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul ar fi „în genele” rușilor. Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite la spitalul militar „Mandrîk”, unde liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu participanți la invazia din Ucraina, scrie publicația The Moscow Times.
08:10
Evaluarea serviciilor de informații americane: Putin intenționează să continue războiul din Ucraina și nu este dispus la compromisuri # Radio Moldova
Liderul rus Vladimir Putin nu este dispus să accepte compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă, în ciuda greutăților economice suferite de Rusia și a pierderilor masive pe front. Evaluarea aparține serviciilor de informații americane, transmite NBC, citat de Moscow Times.
08:10
Armata rusă a atacat Kievul și Zaporojie: o femeie spitalizată, locuințe și mașini avariate # Radio Moldova
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de joi, 30 octombrie, atacuri cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucraine, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram. Potrivit acestora, dronele rusești au survolat regiunile Harkov, Sumî, Zaporojie, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kiev, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Vinnița și Hmelnîțkîi, transmite DW.
08:00
Corespondență Dan Alexe // Cum este combătut rasismul în România: raport al Consiliului Europei # Radio Moldova
În raportul privind România, se constată cu satisfacție că, în urma reformei din 2017 a programelor școlare pentru învățământul secundar inferior, temele intitulate „Romii: de la sclavie la emancipare” și „Holocaustul în România: evrei și romi” au fost incluse în programa de Istorie (clasa a VIII-a). De asemenea, se salută introducerea, în 2023, a „Istoriei evreilor și a Holocaustului” ca materie obligatorie în învățământul secundar superior și profesional.
07:40
Trump și Xi anunță pași spre resetarea relațiilor SUA–China: acorduri economice și cooperare pe Ucraina # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au avut o întrevedere bilaterală la Busan - prima din noul mandat al lui Trump. Discuțiile au durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era prevăzut în program. În primele declarații după întrevedere, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept „uimitoare”, afirmând că i-ar acorda o notă „12 din 10”, notează BBC și AP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.