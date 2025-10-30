FOTO, AUDIO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, reținută pentru corupție: Dan Perciun cere „sancțiuni reale”

17:30

Cinci martori au fost audiați miercuri în cadrul unei noi ședințe de judecată în dosarul „frauda bancară”. Trei dintre martori, foști angajați ai fundației de caritate „Edelweiss”, au oferit detalii despre activitatea organizației fondate de Vladimir Plahotniuc. Procurorii susțin că unul dintre contractele de prestări servicii semnate de fundație ar fi fost achitat din banii sustrași din băncile devalizate. Ceilalți doi martori au depus mărturii legate de un contract de împrumut de 12 milioane de lei, încheiat între SA „Gemeni” și compania „Finpar Invest”, considerată afiliată fostului lider democrat.