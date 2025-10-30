RAPORT | Autoritățile locale din R. Moldova sunt fragmentate, nu dispun de resurse suficiente și de personal calificat, în special în sate
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în implementarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, însă continuă să se confrunte cu probleme serioase legate de fragmentarea teritorială, autonomia financiară redusă și lipsa de resurse umane calificate la nivel local. Concluziile sunt incluse în noul raport al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, publicat după vizita de monitorizare efectuată la Chișinău, în perioada 4 - 6 martie 2025.
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), rămâne în fracțiunea parlamentară a PAS, cel puțin în primele 100 de zile ale noului Legislativ. El a precizat că urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern.
FOTO/AUDIO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din capitală, reținută pentru corupție
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului, precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
RAPORT | Autoritățile locale din R. Moldova sunt fragmentate, nu dispun de resurse suficiente și de personal calificat, în special în sate
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în implementarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, însă continuă să se confrunte cu probleme serioase legate de fragmentarea teritorială, autonomia financiară redusă și lipsa de resurse umane calificate la nivel local. Concluziile sunt incluse în noul raport al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, publicat după vizita de monitorizare efectuată la Chișinău, în perioada 4 - 6 martie 2025.
Notificare falsă, transmisă de un operator de poștă electronică din Rusia: SFS atenționează contribuabilii să fie precauți
Mai mulți contribuabili au primit așa-zise notificări privind obligația de achitare a impozitului pe venit, transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă. Mesajul este atribuit Serviciului Fiscal de Stat, pretinzând că este semnat de directoarea Olga Golban. Instituția atenționează că este un fals și îndeamnă contribuabilii să nu acceseze astfel de mesaje.
Vitalie Damașcan și Mihail Caimacov se mențin în formă maximă înaintea partidelor cu Italia și Israelul
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan a înscris cel de-al treilea său gol din actualul sezon pentru formația Zrinski Mostar. În șaisprezecimile de finală ale Cupei Bosniei și Herțegovinei, cei supranumiți „nobilii” au învins cu 2:0 în deplasare formația din liga a treia Romanija Pale, iar atacantul de 26 de ani a stabilit scorul final în minutul 56. Damașcan a marcat cu o lovitură de cap în urma unui corner. Grație evoluțiilor bune în tricoul grupării din orașul Mostar, Damașcan a revenit în lotul echipei naționale a Republicii Moldova.
FOTO | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din capitală, reținută pentru corupție
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului R. Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, este continuată joi, 31 octombrie, iar pe ordinea de zi se regăsesc subiecte privind alegerea vicepreședinților Legislativului, stabilirea componenței Biroului permanent și constituirea comisiilor permanente.
Ministerul Apărării neagă afirmațiile privind presupuse survolări neautorizate ale spațiului aerian în nordul țării
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Apărării. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
Comisie și declarație pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor" – primele inițiative ale PSRM. Vlad Batrîncea, propus vicepreședinte al Legislativului
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va propune Parlamentului constituirea unei comisii speciale și adoptarea unei declarații pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor”. Cele două inițiative au fost anunțate la un briefing de presă, înaintea ședinței de joi, 30 octombrie, a Parlamentului.
ULTIMA ORĂ | Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din capitală, reținută pentru corupție
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate.
Încasări mai mari din impozitul pe venit, în 2025: FISC-ul a efectuat aproape șase mii de controale la agenților economici
Încasările la bugetul public național din obligații aferente plăților salariale au constituit, în primele nouă luni ale anului curent, 34.8 miliarde de lei, mai mult cu aproape 13% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, în rezultatul cărora au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
Revista presei internaționale // Trump: SUA și China vor coopera pentru o soluție de pace în Ucraina; SUA reiau testele nucleare ca răspuns la cele rusești
Presa internațională comentează întâlnirea președinților SUA și Chinei în cadrul summitului Asociației de Cooperare Economică din Asia-Pacific, desfășurat în Coreea de Sud. Evoluția războiului ruso-ucrainean, atacurile hibride ruse împotriva Europei și rezultatele alegerilor parlamentare din Țările de Jos se numără printre alte subiecte abordate de publicațiile străine.
Controale pentru a combate munca „la negru": creștere cu aproape 13% a sumei încasate din impozitele aferente salariilor, în 2025
Încasările la bugetul public național din obligații aferente plăților salariale a constituit, în primele nouă luni ale anului curent, 34.8 miliarde de lei, mai mult cu aproape 13% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, în rezultatul cărora au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
Ministerul Apărării respinge informația privind presupuse survolări neautorizate ale spațiului aerian în nordul țării
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Apărării. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
Și-a lovit concubina cu o sticlă în cap, apoi a continuat să o bată cu pumnii și picioarele. Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru violență în familie. Decizia a fost pronunțată de instanța de fond, la solicitarea Oficiului Florești al Procuraturii Soroca.
Vizită fatală la Cantemir: unchi ucis cu un scaun de propriul nepot. Făptașul, condamnat la închisoare
L-a primit pe unchi în vizită, au consumat împreună băuturi alcoolice, s-au luat la ceartă și l-a ucis în bătaie pe musafir. Un bărbat de 34 de ani dintr-o localitate din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor comis cu deosebită cruzime.
Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare: Programul Guvernului propune un model de securitate centrat pe cetățean
Programul prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propune un model de securitate centrat pe cetățean și orientat spre integrarea europeană, constată Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA). Potrivit organizației, succesul implementării acestuia va depinde de capacitatea statului de a transforma angajamentele declarative în acțiuni concrete, care să consolideze reziliența națională și să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Noul Parlament se pregătește să învestească Guvernul: își va alege joi vicepreședinții și membrii Biroului permanent
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, este continuată joi, 31 octombrie, iar pe ordinea de zi se regăsesc subiecte privind alegerea vicepreședinților Legislativului, stabilirea componenței Biroului permanent și constituirea comisiilor permanente.
Croazieră de lux transformată în dramă - pasageră decedată după ce vasul a uitat-o pe insulă
Trupul femeii în vârstă a fost descoperit pe 26 octombrie, lângă o potecă de drumeție de pe Insula Lizard, o mică porțiune de uscat care face parte din Marele Recif de Corali al Australiei. Potrivit informațiilor preliminare, victima era pasageră a vasului de croazieră Coral Adventurer, aflat în zonă cu o zi înainte, scrie DW.
Revista Presei | În 2011, Rusia a adus în stânga Nistrului cinci eșaloane de armament prin Ucraina
Consultările cu grupurile parlamentare ale viitorului cabinet de miniștri; ce se ascunde în depozitul de la Cobasna; cum unii cetățeni moldoveni ajung să lupte de partea Rusiei în Ucraina – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul ar fi „în genele” rușilor. Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite la spitalul militar „Mandrîk”, unde liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu participanți la invazia din Ucraina, scrie publicația The Moscow Times.
Evaluarea serviciilor de informații americane: Putin intenționează să continue războiul din Ucraina și nu este dispus la compromisuri
Liderul rus Vladimir Putin nu este dispus să accepte compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă, în ciuda greutăților economice suferite de Rusia și a pierderilor masive pe front. Evaluarea aparține serviciilor de informații americane, transmite NBC, citat de Moscow Times.
Armata rusă a atacat Kievul și Zaporojie: o femeie spitalizată, locuințe și mașini avariate
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de joi, 30 octombrie, atacuri cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucraine, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram. Potrivit acestora, dronele rusești au survolat regiunile Harkov, Sumî, Zaporojie, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kiev, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Vinnița și Hmelnîțkîi, transmite DW.
Corespondență Dan Alexe // Cum este combătut rasismul în România: raport al Consiliului Europei
În raportul privind România, se constată cu satisfacție că, în urma reformei din 2017 a programelor școlare pentru învățământul secundar inferior, temele intitulate „Romii: de la sclavie la emancipare” și „Holocaustul în România: evrei și romi” au fost incluse în programa de Istorie (clasa a VIII-a). De asemenea, se salută introducerea, în 2023, a „Istoriei evreilor și a Holocaustului” ca materie obligatorie în învățământul secundar superior și profesional.
Trump și Xi anunță pași spre resetarea relațiilor SUA–China: acorduri economice și cooperare pe Ucraina
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au avut o întrevedere bilaterală la Busan - prima din noul mandat al lui Trump. Discuțiile au durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era prevăzut în program. În primele declarații după întrevedere, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept „uimitoare”, afirmând că i-ar acorda o notă „12 din 10”, notează BBC și AP.
Washingtonul reia testele nucleare pentru prima dată din 1992, spune Trump: SUA dețin „mai multe arme nucleare decât orice altă țară"
Statele Unite ar putea relua testele cu armament nuclear după mai bine de trei decenii de pauză. Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a ordonat Pentagonului să înceapă testarea arsenalului nuclear al SUA, motivând că alte state desfășoară programe similare.
Experții anticipează că opoziția parlamentară nu va vota Guvernul Munteanu: „Este logic"
Deși jumătate din miniștrii propuși în Guvernul Munteanu sunt tehnocrați, acesta este un Executiv politic, fiind susținut de partidul care și-a asumat guvernarea. Ștefan Bejan de la WatchDog.md și-a exprimat reticența, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că noul Guvern va obține sprijin larg în Parlament, în pofida faptului că mai multe fracțiuni parlamentare s-au declarat proeuropene.
S-au împlinit 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre personalitățile feminine marcante din istoria României. Cu prilejul acestei aniversări, la Chișinău sau fost depuse depuneri de flori la statuia Reginei Maria, s-au organizat expoziții de carte și fotografie, precum și recitaluri de cântece dedicate suveranei. Evenimentul a fost organizat de Asociația Istoricilor „Alexandru Moșanu” din Republica Moldova, drept omagiu pentru cea numită Regina tuturor românilor.
Ziua Internetului: Educația digitală începe acasă - părinții, prima linie de protecție a copiilor în online
Internetul, care a transformat lumea într-un spațiu interconectat și dependent de tehnologie, aduce nu doar oportunități, ci și provocări tot mai complexe pentru siguranța utilizatorilor - în special a copiilor. În Republica Moldova, autoritățile și organizațiile internaționale atenționează că, odată cu creșterea accesului la rețele digitale și la conținut online, se amplifică riscurile legate de securitatea cibernetică, fraudele și abuzurile în mediul virtual. În fiecare an, la data de 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului.
The President of the Rascani district, Vladimir Mizdrenco, was placed under preventive arrest for 30 days at the request of the Prosecutor's Office for Combating Organized Crime and Special Cases (PCCOCS). This action is part of an investigation into training conducted in Serbia aimed at preparing for mass disturbances in the Republic of Moldova. Additionally, Municipal Councilor Maxim Moroșanu, the second official implicated in the investigation, is being monitored while at large and is prohibited from leaving the country.
Nouă oameni au murit, iar alți cinci au fost dați dispăruți în urma unor inundații devastatoare în Vietnam. Ploile torențiale care nu contenesc de patru zile au inundat peste o sută de mii de locuințe în centrul țării. Apa a ajuns până la etajele superioare ale clădirilor. Locuitorii, mulți luați prin surprindere de creșterea rapidă a apei, și-au găsit refugiu pe acoperișuri. A fost avariată grav și infrastructura orașului. Au fost ordonate evacuări în masă pentru zonele cu risc ridicat, dar viteza și intensitatea inundațiilor reprezintă provocări imense.
Crima din 2024 comisă în sectorul Râșcani al capitalei: cetățeanul turc acuzat de complicitate va fi extrădat în Republica Moldova
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul comis în vara anului 2024 la terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al capitalei, va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, în marja Forumului Păcii de la Paris. Discuțiile s-au axat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, dar și pe consolidarea cooperării bilaterale dintre cele două state.
Președintele raionului Râșcani, plasat în arest pentru 30 de zile în dosarul taberelor de gherilă din Serbia
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosarul instruirilor în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Consilierul municipal Maxim Moroșanu, cel de-al doilea funcționar cu statut de bănuit în cadrul anchetei, este cercetat în libertate, având interdicția de a părăsi țara.
„Trebuie să acționăm împreună": lecțiile R. Moldova de la ultimele trei scrutine, prezentate de Maia Sandu la Forumul de Pace de la Paris
R. Moldova s-a confruntat, la ultimele trei scrutine, cu o propagandă acerbă venită de la Kremlin, alimentată de bani ilegali și cu implicarea inclusiv a unor preoți pe post de „influenceri” în biserici și pe TikTok. Țara noastră „și-a apărat democrația” și a rezistat datorită reglementărilor din domeniul audiovizualului și investigațiilor mass-mediei independente, a declarat președinta Maia Sandu de la tribuna Forumului de Pace de la Paris, desfășurat miercuri, 29 octombrie.
Sheriff Tiraspol și Petrocub Hâncești sunt ultimele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Moldovei la fotbal
Sheriff Tiraspol și Petrocub Hâncești sunt ultimele două echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Moldovei la fotbal. În aceste condiții, toate cele 8 formații din prima divizie vor continua lupta pentru marele trofeu.
Premierul desemnat respinge propunerea ca primarul capitalei să fie membru al Guvernului
„Nu mi se pare o idee rațională” – astfel a comentat premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propunerea fracțiunii Blocului „Alternativa” ca primarul Chișinăului să fie membru al Guvernului. Declarațiile au fost făcute după consultările cu fracțiunile parlamentare înaintea învestirii Guvernului.
O explozie s-a produs cu puțin timp în urmă într-un apartament dintr-un bloc locativ de pe strada Albișoara din Chișinău. Potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețelele de socializare, deflagrația a spulberat geamurile locuinței. Salvatorii au evacuat două persoane.
Expert, despre consultările dinaintea învestirii Guvernului: „Este ciudat să vezi formațiuni politice care au obținut sub 6% să pună sub semnul îndoielii voința majorității"
Guvernul Munteanu trebuie sprijinit și de partidele din opoziție pentru a putea realiza reformele și obiectivele de integrare europeană, a sugerat analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac, într-un interviu pentru Moldova 1. În contextul consultărilor parlamentare desfășurate de premierul desemnat Alexandru Munteanu, expertul a subliniat că provocările noului Executiv vor fi de ordin economic, de securitate și de reintegrare, iar anumite partide „continuă războiul politic din electorală pentru a atrage dividende politice” și „parazitează procesul democratic al țării”.
Ion Badanev și Dan Betca au cucerit câte două medalii la Campionatele Europene de juniori „sub 20 de ani" și cele de tineret „sub 23 de ani"
Halterofilii moldoveni continuă să impresioneze pe arena internațională. Ion Badanev și Dan Betca au cucerit câte două medalii fiecare la Campionatele Europene de juniori „sub 20 de ani” și cele de tineret „sub 23 de ani”, competiții ce se desfășoară în orașul Durres din Albania.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: „Cu un proiect serios, Republica Moldova poate deveni Luxemburgul Estului Europei"
Republica Moldova traversează cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației pe care o are în lumea occidentală și ar fi bine să-l valorifice pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este sugestia vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova.
Incident grav în Chișinău: explozie într-un apartament, au intervenit pompierii și ambulanța
O explozie s-a produs cu puțin timp în urmă într-un apartament dintr-un bloc locativ de pe strada Albișoara din Chișinău. Potrivit imaginilor publicate de martori pe rețelele de socializare, deflagrația a fost suficient de puternică pentru a spulbera geamurile locuinței.
Noi audieri în dosarul „frauda bancară": foști angajați ai Fundației „Edelweiss", printre martori
Cinci martori au fost audiați miercuri în cadrul unei noi ședințe de judecată în dosarul „frauda bancară”. Trei dintre martori, foști angajați ai fundației de caritate „Edelweiss”, au oferit detalii despre activitatea organizației fondate de Vladimir Plahotniuc. Procurorii susțin că unul dintre contractele de prestări servicii semnate de fundație ar fi fost achitat din banii sustrași din băncile devalizate. Ceilalți doi martori au depus mărturii legate de un contract de împrumut de 12 milioane de lei, încheiat între SA „Gemeni” și compania „Finpar Invest”, considerată afiliată fostului lider democrat.
Săli de clasă renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație: Colegiul pedagogic din Orhei, modernizat cu sprijinul Băncii Mondiale
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei a fost modernizat și dotat cu echipamente de ultimă generație, datorită sprijinului Ministerului Educației și Cercetării (MEC). În cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială, instituția a beneficiat de un grant în valoare de 217.170 de euro.
Consultări încheiate: Alexandru Munteanu spune că va continua dialogul cu toate fracțiunile parlamentare și după învestirea Guvernului
Consultările inițiate de premierul desemnat Alexandru Munteanu cu fracțiunile parlamentare, înaintea învestirii Guvernului, s-au încheiat. Două dintre fracțiuni – cea a Partidului „Democrația Acasă” și a „Partidul Nostru” – au solicitat amânarea cu o săptămână a votului de învestire, argumentând necesitatea includerii unor noi propuneri în programul de guvernare. Alte trei fracțiuni au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu. Totodată, reprezentanții fracțiunii majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate au confirmat că ședința la care premierul desemnat va solicita votul Parlamentului va avea loc vineri, conform calendarului stabilit.
Crima din 2024 în sectorul Râșcani al capitalei: cetățeanul turc acuzat de complicitate va fi extrădat în Republica Moldova
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul comis în vara anului 2024 la terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al capitalei, va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova.
Consultări încheiate: Munteanu spune că va continua dialogul cu toate partidele după învestirea Guvernului
Consultările premierului desemnat Alexandru Munteanu cu fracțiunile parlamentare s-au încheiat. Șeful Cabinetului propus și-a prezentat prioritățile viitorului Executiv, urmând ca, împreună cu echipa sa, să ceară votul de încredere al celor 101 deputați în această săptămână. Deși discuțiile au fost calificate „constructive”, două dintre fracțiuni – „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au solicitat amânarea cu o săptămână a votului de învestire, argumentând necesitatea includerii unor noi propuneri în programul de guvernare. În același timp, trei formațiuni parlamentare au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu, iar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care dețin majoritatea parlamentară, au confirmat că ședința de învestire va avea loc vineri, conform calendarului stabilit. Între timp, premierul desemnat promite dialog constant cu opoziția după învestire.
Republica Moldova va aplica din 1 noiembrie sistemul european de tranzit al mărfurilor. Ce prevede NCTS
Începând cu 1 noiembrie, Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – cea mai recentă platformă europeană pentru gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri. O singură declarație vamală pentru mărfurile care trec frontiera va fi valabilă în toate statele participante, ceea ce va reduce timpii de procesare, va crește transparența și va simplifica procedurile comerciale, notează Serviciul Vamal.
