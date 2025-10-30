Exod al bărbaţilor tineri: 100.000 de ucraineni au fugit din ţară în ultimele două luni

07:20

Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe străzi zeci de cadavre adunate peste noapte. Totul se întâmplă cu o săptămână înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale