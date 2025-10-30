LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025
SafeNews, 30 octombrie 2025 11:00
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:20
Un fost director al grupului energetic ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, arestat cu privire la corupţie # SafeNews
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat cu privire la corupţie, anunţă justiţia ucraineană, o arestare care stârneşte acuzaţii de manevre politice înaintea celei de-a patra ierni de război, relatează AFP. Volodimir Kudrîţki, a cărei destituire anul trecut a fost denunţată de către membrii Consiliului de […] Articolul Un fost director al grupului energetic ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, arestat cu privire la corupţie apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
11:10
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:00
O femeie în vârstă de 42 de ani a decedat după ce a fost lovită de un microbuz, în seara zilei de 29 octombrie, pe strada principală din satul Sinești, raionul Ungheni, transmite SafeNews.md cu referire la realitatea.md. Potrivit poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 18:06. Femeia coborâse din microbuzul de pe ruta […] Articolul O femeie de 42 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un microbuz la Ungheni apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:50
ULTIMA ORĂ! CNA investighează conducerea Liceului „Gheorghe Asachi” pentru delapidare și corupție # SafeNews
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, precum și reprezentanți ai unor agenți economici, sunt cercetate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, persoanele vizate ar fi delapidat fonduri ale instituției de învățământ prin […] Articolul ULTIMA ORĂ! CNA investighează conducerea Liceului „Gheorghe Asachi” pentru delapidare și corupție apare prima dată în SafeNews.
10:30
A venit beat acasă și și-a atacat concubina cu o sticlă și pumnii: bărbat din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru fapta săvârșită # SafeNews
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă ce urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce și-a agresat concubina în propria locuință. Sentința a fost pronunțată recent, fiind anunțată de Oficiul Florești al Procuraturii Soroca. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc […] Articolul A venit beat acasă și și-a atacat concubina cu o sticlă și pumnii: bărbat din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru fapta săvârșită apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:20
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Păcii de la Paris, unde a atras atenția asupra pericolelor generate de dezinformare și manipulare în mediul online. Într-o postare pe rețelele sociale, șefa statului a subliniat că platformele digitale, în loc să apropie oamenii, sunt adesea folosite de cei care urmăresc să semene ură și […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli” apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Briefing de presă susținut de președinte PLDM, Vlad Filat, cu tema „Poziția PLDM față de programul de guvernare propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de președinte PLDM, Vlad Filat, cu tema „Poziția PLDM față de programul de guvernare propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani # SafeNews
Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei aflate la putere, relatează AFP. În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro […] Articolul Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani apare prima dată în SafeNews.
10:00
Atac la Odesa, vazut de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni # SafeNews
Atacul armatei ruse a lăsat mai mulți locuitori din regiunea Odesa fără curent electric. Guvernatorul Oleg Kiper a condamnat incidentul, calificându-l drept o crimă de război împotriva civililor. Momentul a fost filmat de un martor ocular din Anenii Noi, care a trimis imaginile la adresa redacției tv8.md. În rezultat, o persoană a fost rănită în […] Articolul Atac la Odesa, vazut de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni apare prima dată în SafeNews.
09:40
Bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict spontan, și-a ucis unchiul cu un scaun # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce și-a omorât unchiul cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată de instanță la solicitarea Oficiului Cantemir al Procuraturii Cahul. Potrivit procurorilor, crima a avut loc în iulie 2023, în locuința inculpatului. După ce au consumat băuturi […] Articolul Bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict spontan, și-a ucis unchiul cu un scaun apare prima dată în SafeNews.
09:30
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor. Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi # SafeNews
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, potrivit Kyiv Independent, Kyiv Post și Reuters. „Dacă în prezent aveți curent electric, vă rugăm […] Articolul Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor. Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:20
Dinu Plîngău: „După învestirea Guvernului voi discuta cu Igor Grosu despre forma juridică a colaborării mele politice” # SafeNews
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat că urmează să discute cu președintele Legislativului, Igor Grosu, despre modul în care va continua colaborarea sa politică după învestirea noului Guvern. Plîngău a explicat că, deocamdată, activează în cadrul fracțiunii PAS, însă acest lucru se bazează pe o înțelegere informală […] Articolul Dinu Plîngău: „După învestirea Guvernului voi discuta cu Igor Grosu despre forma juridică a colaborării mele politice” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Magazinele ucrainene au început să vândă batoane de ciocolată umplute cu vierm, iar noul desert se numește „Jukolad”, a informat Holod Media. Dulciurile au fost puse în vânzare pe 28 octombrie, iar fiecare baton costă 49 de grivne, circa 5.lei. Ciocolata a fost creată în colaborare între două localuri conduse de antreprenorii ucraineni Nikola și Daria […] Articolul Ciocolata cu viermi a fost pusă în vânzare în Ucraina. Cât costă „Jukolad” apare prima dată în SafeNews.
09:00
18 persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova. Peste 59.000 de traversări în ultimele 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a constituit 59.718 traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Circulația s-a desfășurat în general fără incidente majore, însă 18 persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: În același […] Articolul 18 persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova. Peste 59.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:50
Angajatul unui supermarket a găsit cel mai periculos păianjen din lume într-o cutie de banane # SafeNews
Un păianjen periculos a fost descoperit într-un supermarket din Londra, ascuns într-o cutie de banane. Incidentul a avut loc în timpul turei de noapte, când un angajat a găsit un exemplar de „Phoneutria depilata” într-o livrare de fructe, informează Blesk. Mușcătura păianjenului poate provoca dureri insuportabile și necesită spitalizare, reprezentând un pericol mai mare pentru […] Articolul Angajatul unui supermarket a găsit cel mai periculos păianjen din lume într-o cutie de banane apare prima dată în SafeNews.
08:40
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping, transmite Reuters. Trump a făcut surprinzătorul anunț pe rețeaua sa Truth Social în timp ce se afla la bordul […] Articolul Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori # SafeNews
Timp de mai bine de două decenii, Scott Payne a trăit în umbră. Ca agent FBI sub acoperire, s-a infiltrat în bande violente de motocicliști și rețele ale adepților supremației albe. Erau criminali care aveau încredere în el, râdeau cu el, dar l-ar fi ucis dacă i-ar fi știut adevărata identitate. Iar acest lucru a […] Articolul Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori apare prima dată în SafeNews.
08:20
Trump a declarat că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%. Preşedintele american a subliniat că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina # SafeNews
Preşedintele american a părăsit joi oraşul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se spre Washington, după o întâlnire de 1 oră şi 40 de minute cu omologul său chinez. Liderii celor două mari economii mondiale, care nu s-au mai întâlnit faţă în faţă de şase ani, s-au strâns mâna, dar nu au făcut […] Articolul Trump a declarat că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%. Preşedintele american a subliniat că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:00
Un centru de fitness din Binzhou, provincia Shandong, în nordul Chinei, a lansat un concurs de slăbire. Câștigătorul va primi un Porsche Panamera. Pentru a participa la concurs, este necesar să se plătească 1.400 de dolari ca taxă de înscriere. Mașina, evaluată la 150.000 de dolari, va fi câștigată de cel care în trei luni […] Articolul Concurs inedit în China: Dacă slăbești poți câștiga un Porsche apare prima dată în SafeNews.
07:50
Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza maximă de mers pe trotuare ca fiind 6 km/h. Limita se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de trotinete și trotinete electrice – toți aceștia având acces pe trotuare – și are ca scop evitarea coliziunilor frecvente, scrie stirileprotv.ro. „Obiectivul principal este […] Articolul Pietonii din Slovacia nu vor mai putea merge mai rapid de 6 km/h apare prima dată în SafeNews.
07:40
Autoritățile analizează modalități de reglementare a coletelor venite de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, din China și alte țări, a declarat deputatul PAS, Radu Marian, la emisiunea „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit lui Marian, produsele extrem de ieftine afectează producătorii locali și locurile de muncă, însă în același timp, reprezintă o oportunitate […] Articolul Radu Marian, despre prețurile mici de pe Temu: Trebuie să găsim o soluție apare prima dată în SafeNews.
07:30
FOTO // Maia Sandu și Nikol Pașinian, discuții despre protejarea proceselor democratice și contracararea ingerințelor externe # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Întrevederea a avut loc în marja Forumului Păcii de la Paris. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul. „În cadrul dialogului, cei doi oficiali au […] Articolul FOTO // Maia Sandu și Nikol Pașinian, discuții despre protejarea proceselor democratice și contracararea ingerințelor externe apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:20
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei. Cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132 # SafeNews
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe străzi zeci de cadavre adunate peste noapte. Totul se întâmplă cu o săptămână înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale […] Articolul Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei. Cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132 apare prima dată în SafeNews.
07:10
O investigație Reuters arată că familia președintelui american Donald Trump a obținut profituri de peste 800 de milioane de dolari din vânzarea de active cripto doar în primele șase luni ale anului 2025 — la care se adaugă câștiguri potențiale de ordinul miliardelor din active încă nevândute. Potrivit sursei, cea mai mare parte a veniturilor […] Articolul Când politica devine cripto! Familia Trump a încasat 800 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:00
Președintele SUA, Donald Trump, exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat prezidențial. El a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă organizate la bordul avionului prezidențial, în drum spre Coreea de Sud. Trump a menționat că are „cele mai bune cifre pe care le-a avut vreodată un președinte de mulți […] Articolul Trump exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat apare prima dată în SafeNews.
06:50
Moldova a cucerit nouă medalii la Turneul Internațional de Taekwondo WT „Dracula Open 2025”, care a avut loc la București, România. Naționala Moldovei a fost formată din 33 sportivi, care au obținut trei medalii de aur, una de argint și cinci de bronz. Echipa a fost reprezentată de Școala Sportivă specializată la Taekwondo WT Nr. […] Articolul Moldova are nouă medalii la Turneul Internațional de Taekwondo apare prima dată în SafeNews.
06:40
VIDEO // Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor” # SafeNews
Un atac al artileriei ruse asupra unui spital de copii din Herson a rănit nouă persoane, dintre care patru copii, pe 29 octombrie, a raportat Parchetul Regional din Herson. Atacul rus a lovit spitalul în jurul orei 9:20 dimineața, ora locală, când pacienții, părinții acestora și personalul medical se aflau în interior. Printre răniți se […] Articolul VIDEO // Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Dosarul instruirilor în Serbia // Socialistul Vladimir Mizdrenco, plasat în arest pentru 30 de zile # SafeNews
Președintele raionului Rîșcani, fostul deputat socialist, Vladimir Mizdrenco, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului instruirilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor. De asemenea, o altă persoană implicată a primit interdicție de a părăsi teritoriul R. Moldova, fiind cercetat în stare de libertate. Vladimir Mizdrenco deține funcția de președinte al raionului […] Articolul Dosarul instruirilor în Serbia // Socialistul Vladimir Mizdrenco, plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
06:20
Rusia a testat torpila nucleară Poseidon. Putin:”Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș” # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri, 29 octombrie 2025, că Rusia a testat cu succes Poseidon, o torpilă cu propulsie nucleară. Nu sunt foarte multe detalii confirmate public despre Poseidon, însă, în esență, este o torpilă autonomă (dronă subacvatică),capabilă să transporte un focos nuclear și care poate declanșa valuri radioactive în ocean, explică Reuters. […] Articolul Rusia a testat torpila nucleară Poseidon. Putin:”Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș” apare prima dată în SafeNews.
06:10
În atenția operatorilor moldoveni care efectuează curse neregulate de pasageri. Letonia înăsprește accesul dinspre Rusia și Belarus # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 octombrie 2026, va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul, a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus. Sursa citată precizează că operatorii de transport care efectuează […] Articolul În atenția operatorilor moldoveni care efectuează curse neregulate de pasageri. Letonia înăsprește accesul dinspre Rusia și Belarus apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:10
Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism # SafeNews
Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina – originar dintr-o ţară europeană nespecificată – a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei. ”Potrivit elementelor de la dosar, acest străin a furnizat inamicului informţaii oficiale despre Forţele de apărare ucrainene şi se pregătea să comită […] Articolul Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism apare prima dată în SafeNews.
17:00
O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Turcia: doi oameni au murit și alți trei au fost răniți # SafeNews
Doi oameni au murit și alți trei au fost răniți după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit miercuri în orașul Gebze, din nord-vestul Turciei, au anunțat oficialii, care au precizat că toate cele cinci victime sunt din aceeași familie, relatează Euronews. Postul de știri TRT, deținut de stat, a raportat că victimele erau […] Articolul O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Turcia: doi oameni au murit și alți trei au fost răniți apare prima dată în SafeNews.
17:00
Emisarul lui Putin spune că va fi pace în Ucraina într-un an: „În calitate de pacificatori vom face acest lucru posibil” # SafeNews
Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an. relatează Reuters. Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă în decursul unui an, Dmitriev a răspuns: „Cred că da”. Dmitriev a făcut declaraţia după […] Articolul Emisarul lui Putin spune că va fi pace în Ucraina într-un an: „În calitate de pacificatori vom face acest lucru posibil” apare prima dată în SafeNews.
16:50
Guvernul urmează să fie învestit pe 31 octombrie. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu: „Cred că am avut consultări constructive cu toate fracțiunile” # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut astăzi consultări cu toate fracțiunile parlamentare. După discuții, reprezentanții „Democrația Acasă” și cei ai „Partidului Nostru” au declarat că învestirea noului Guvern trebuie să fie amânată cu cel puțin o săptămână. Concomitent, fracțiunea „Democrația Acasă”, cea a Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) și cea a Partidului Socialiștilor din […] Articolul Guvernul urmează să fie învestit pe 31 octombrie. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu: „Cred că am avut consultări constructive cu toate fracțiunile” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Cloudflare dezvăluie cum a contribuit la protejarea alegerilor parlamentare din R. Moldova. CEC a fost ţinta a aproape 900 de milioane de solicitări rău intenţionate în decurs de 12 ore # SafeNews
Cloudflare, o companie americană specializată în servicii de securitate cibernetică, confirmă miercuri că actori rău-voitori au vizat cu precădere site-ul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dezvăluind că a fost vorba de un atac sofisticat, în valuri sincronizate strategic, înregistrându-se la un moment dat 324.333 de solicitări pe […] Articolul Cloudflare dezvăluie cum a contribuit la protejarea alegerilor parlamentare din R. Moldova. CEC a fost ţinta a aproape 900 de milioane de solicitări rău intenţionate în decurs de 12 ore apare prima dată în SafeNews.
16:00
Anchetă în Italia după ce poliția a descoperit cum își făceau zilele de lucru mai ușoare medicii de la cel mai mare spital din Florența # SafeNews
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii, informează EFE și Agerpres. Zece medici rezidenţi de la Spitalul Careggi, cel mai mare din Florenţa, au fost acuzaţi de […] Articolul Anchetă în Italia după ce poliția a descoperit cum își făceau zilele de lucru mai ușoare medicii de la cel mai mare spital din Florența apare prima dată în SafeNews.
15:40
Cetățean turc, urmează să fie extrădat din Marea Britanie în Moldova pentru complicitate la omorul de pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, Chișinău # SafeNews
Un cetățean al Republicii Turcia, implicat în complicitate la omorul prin împușcare comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani al Chișinăului, urmează să fie adus în Republica Moldova după ce autoritățile britanice au aprobat cererea de extrădare. Decizia a fost luată pe 14 octombrie 2025 de Secretarul de Stat al […] Articolul Cetățean turc, urmează să fie extrădat din Marea Britanie în Moldova pentru complicitate la omorul de pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, Chișinău apare prima dată în SafeNews.
15:30
Rusia a testat o dronă submarină – cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik, relatează AFP. […] Articolul Putin anunţă că Rusia a testat o dronă submarină cu capacitate nucleară, de tip Poseidon apare prima dată în SafeNews.
15:10
O femeie originară din R. Moldova, găsită moartă într-o pensiune din Italia. Trupul a fost descoperit după zece zile # SafeNews
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită fără viață într-o cameră de tip Bed & Breakfast din localitatea Cantù, provincia Como, Italia. Descoperirea tragică a fost făcută după aproximativ zece zile de la deces, potrivit presei locale. Echipajele de urgență ale serviciului medical 118 au intervenit la […] Articolul O femeie originară din R. Moldova, găsită moartă într-o pensiune din Italia. Trupul a fost descoperit după zece zile apare prima dată în SafeNews.
15:00
Escaladare dramatică: Pakistanul îi amenință pe talibani că îi va „nimici” și „împinge înapoi în peșteri să se ascundă”, după eșecul negocierilor de pace # SafeNews
Regimul taliban aflat la putere la Kabul va fi „nimicit”, a declarat miercuri ministrul apărării din Pakistan, puterea nucleară care se învecinează cu Afganistanul, în ceea ce agenția Reuters descrie drept o escaladare dramatică a retoricii după prăbușirea negocierilor pentru o pace durabilă între cele două națiuni. Ministrul pentru serviciile de informații din Pakistan a declarat la […] Articolul Escaladare dramatică: Pakistanul îi amenință pe talibani că îi va „nimici” și „împinge înapoi în peșteri să se ascundă”, după eșecul negocierilor de pace apare prima dată în SafeNews.
15:00
Republica Moldova va găzdui, în premieră, un Birou al Parlamentului European, care va fi inaugurat oficial pe 7 noiembrie. La eveniment este așteptată președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită de două zile la Chișinău, în perioada 6–7 noiembrie. Informația a fost confirmată de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care a precizat că […] Articolul Biroul Parlamentului European la Chișinău va fi inaugurat oficial pe 7 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
14:50
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare # SafeNews
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet. Mersul rapid va deveni ilegal în Slovacia, scrie Politico. […] Articolul O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare apare prima dată în SafeNews.
14:40
Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una nouă – Comisia pentru Integrare Europeană, condusă de Marcel Spătari. Vezi partajarea pe fracțiuni politice # SafeNews
Noul Parlament va activa cu 12 comisii de profil, cu una mai mult decât în legislatura precedentă, după ce a fost instituită, în premieră, Comisia pentru Integrare Europeană. Aceasta va fi condusă de fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari. Fracțiunea PAS va prelua conducerea a șapte comisii, PSRM va conduce două, iar […] Articolul Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una nouă – Comisia pentru Integrare Europeană, condusă de Marcel Spătari. Vezi partajarea pe fracțiuni politice apare prima dată în SafeNews.
14:20
Procuratura Anticorupție contestă sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență # SafeNews
Procuratura Anticorupție a depus, la 28 octombrie, un recurs la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 13 octombrie 2025. Instanța a dispus atunci încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și i-a achitat pe acesta, pe un alt avocat […] Articolul Procuratura Anticorupție contestă sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO // Detalii oferite de procurori despre perchezițiile efectuate astăzi într-un dosar privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai R. Moldova în Ucraina și alte state # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au desfășurat miercuri percheziții în mai multe locații din Moldova într-o anchetă privind implicarea unor cetățeni moldoveni în activități de mercenariat în Ucraina și alte state. Operațiunea a fost realizată în cooperare cu autoritățile ucrainene și cu sprijinul agenției Europol. Conform anchetei, suspecții s-ar fi înrolat intenționat în […] Articolul VIDEO // Detalii oferite de procurori despre perchezițiile efectuate astăzi într-un dosar privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai R. Moldova în Ucraina și alte state apare prima dată în SafeNews.
14:00
Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori” # SafeNews
Belgia a declanșat o anchetă după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Marche-en-Famenne, în sud-estul țării. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile au fost efectuate de profesioniști, nu de amatori, acesta fiind al doilea incident de acest fel raportat în mai puțin de o lună. Francken a […] Articolul Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Pentru prima dată în istorie, Republica Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo U23. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Chișinău Arena va primi tinerii judocani de top din întreaga Europă, care se vor lupta pentru medalii și titluri continentale. Evenimentul promite nu doar competiție de nivel înalt, ci și o experiență […] Articolul Chișinăul găzduiește pentru prima dată Campionatul European de Judo U23 apare prima dată în SafeNews.
13:30
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque va efectua o vizită la Chișinău pentru consolidarea cooperării economice UE–Moldova # SafeNews
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, va efectua o vizită de două zile la Chișinău în perioada 30 – 31 octombrie, menită să consolideze dialogul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul financiar și să stimuleze creșterea economică sustenabilă. În cadrul vizitei, Comisara se va întâlni cu […] Articolul Comisara Europeană pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque va efectua o vizită la Chișinău pentru consolidarea cooperării economice UE–Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:10
Reprezentanții ANRE și ai Ambasadei SUA au discutat despre securitatea energetică și impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil asupra energiei din Moldova # SafeNews
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, discuțiile concentrându-se pe subiecte de actualitate din sectorul energetic și cooperarea moldo-americană. În cadrul întâlnirii, părțile au analizat evoluțiile din regiune și aportul autorităților americane […] Articolul Reprezentanții ANRE și ai Ambasadei SUA au discutat despre securitatea energetică și impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil asupra energiei din Moldova apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.