Voronin, nemulțumit de includerea lui Vasile Tarlev în comisia parlamentară: “Iaca tractorist, tractorist, dar a ajuns în Comisia juridică”
SafeNews, 30 octombrie 2025 14:40
Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, s-a arătat deranjat de decizia Parlamentului de a-l include pe liderul partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, în componența Comisiei juridice, numiri și imunități. Funcția fusese solicitată anterior de fracțiunea PCRM pentru deputata Diana Caraman. Nemulțumirea a fost exprimată în plenul Parlamentului, în timpul examinării proiectului privind […]
Acum 5 minute
15:00
VIDEO // Comerț ilegal la Ceadîr-Lunga: vameșii au descoperit 300 de articole vestimentare și încălțăminte fără acte de proveniență
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârstele de 42 și 47 de ani, sunt documentați de Serviciul Vamal după ce au fost depistați comercializând articole vestimentare și încălțăminte fără acte de origine și proveniență legală. În baza informațiilor operative deținute, ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal au efectuat controale la două unități comerciale din municipiul […]
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
FOTO // Poliția Națională își modernizează serviciul canin cu sprijinul OSCE și al partenerilor francezi
Inspectoratul General al Poliției a fost gazda unei vizite de lucru a unei delegații franceze și a reprezentanților Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), activitate desfășurată în cadrul proiectului „Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune". Întâlnirea a avut ca obiectiv principal […]
14:10
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pentru integrare europeană. Află cine sunt președinții comisiilor
Parlamentul de legislatura a XII-a și-a aprobat componența comisiilor permanente, hotărârea fiind adoptată în cadrul ședinței de astăzi. În total, vor funcționa 12 comisii, dintre care 11 au fost menținute din legislatura precedentă, iar una nouă a fost creată: Comisia pentru integrare europeană. Componența nominală a comisiilor este următoarea:• Comisia juridică, pentru numiri și imunități […]
14:10
Un britanic și-a creat propria „țară" pe Dunăre și s-a autoproclamat „președinte". A fost deportat imediat
Un tânăr inventiv a decis să-și îndeplinească visul cel mai nebunesc: să-și creeze propria țară. Dar aventura lui s-a terminat brusc, când a fost deportat de poliția croată, potrivit CNN. Daniel Jackson, un britanic de 20 de ani, s-a autoproclamat „președintele Republicii Libere Verdis", o așa-zisă micronațiune întemeiată pe o fâșie de pământ nelocuită de pe malul […]
Acum 2 ore
13:50
Lituania îşi închide frontiera cu Belarusul timp de o lună, până la 30 noiembrie, după pătrunderea unor baloane care transportau ţigări de contrabandă
Lituania a anunţat închiderea – pe o perioadă de o lună – a frontierei cu Belarusul, aliatul Moscovei, ca represalii faţă de pătrunderea unor baloane – care transportau ţigarete de contrabandă dinspre această ţară -, denunţată de către Vilnius şi Uniunea Europeană (UE) drept un "atac hibrid", relatează AFP. Potrivit societăţii aeroportuare lituaniene LTOU, 142 de […]
13:40
Un agent economic a fost depistat comercializând în piețe ilegal pește din speciile incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Verificarea a fost realizată de Inspectoratului pentru Protecția Mediului, împreună cu colegii săi de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și specialiști din cadrul Institutului de Zoologie, ca urmare a unei informații primite. Operațiunea a […]
13:30
Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Două persoane rănite după coliziunea dintre două mașini
Două persoane au fost transportate la spital, miercuri, 30 octombrie, după ce au fost implicate într-un accident violent produs pe strada Albișoara din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, o Toyota condusă de un bărbat de 42 de ani s-a tamponat cu un alt autovehicul de același model, condus de un alt șofer de aceeași vârstă. În […]
13:10
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării
Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat joi dimineață că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor, o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în anul 2000 de un oligarh apropiat de Vladimir Putin. Compania rusă a informat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de […]
Acum 4 ore
13:00
Mesajul transmis de Comisara europeană Maria Luís Albuquerque la conferința financiară din R. Moldova: „Prosperitatea trebuie să fie accesibilă tuturor"
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a participat astăzi la conferința „Finanțe și creștere economică: lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova". În cadrul evenimentului, Comisara a subliniat eforturile susținute ale Republicii Moldova în implementarea reformelor necesare pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor. „Aici, în Republica […]
12:50
Ministerul Educației și Cercetării se autosesizează în urma perchezițiilor CNA la un liceu din capitală
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupuse fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. Într-un comunicat oficial, MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă sprijinul deplin pentru acțiunile instituțiilor de drept care asigură respectarea legii și protejarea interesului public. […]
12:30
Parlamentul de legislatura a XII-a a aprobat astăzi componența numerică și nominală a Biroului Permanent. Biroul va fi format din 15 membri, reprezentând principalele fracțiuni parlamentare, iar președintele și vicepreședinții Legislativului devin membri din oficiu. Structura nominală a Biroului Permanent este următoarea:• Fracțiunea PSRM: Igor Dodon, Adela Railean• Fracțiunea PCRM: Diana Caraman• Fracțiunea PAS: Adrian […]
12:20
AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul directorului Liceului „Gheorghe Asachi" : „Au fost transferați banii ceia?" „Acuș, întreb să văd."
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat astăzi probe audio într-un dosar de corupție vizând directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și un reprezentant al unui agent economic. Aceștia au fost reținuți de către autorități pentru implicare în fapte de corupție. Fragmente de conversații în care se discută transferul și împărțirea sumelor de bani:• „*, […]
12:00
China cere SUA să respecte "serios" interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear
China cere joi Statelor Unite să respecte "serios" interzicerea internaţională a testelor nucleare, după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării, înainte să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping în Coreea de Sud, să testeze armament nuclear în Statele Unite, relatează AFP. "China speră ca Statele Unite să respecte serios obligaţiile […]
11:40
Doina Gherman și Vlad Bătrâncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului
Doina Gherman, președintele fracțiunii PAS în Parlament, și socialistul Vlad Bătrâncea au fost realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului. Decizia a fost aprobată recent în cadrul ședinței parlamentare. Anterior, opoziția parlamentară solicita ca cel puțin trei poziții de vicepreședinți să fie distribuite între fracțiuni – una pentru majoritatea parlamentară și două pentru alte grupuri […]
11:40
SFS atenționează: contribuabilii primesc notificări false despre plata impozitului pe venit
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) avertizează că unii contribuabili au primit recent notificări false privind plata impozitului pe venit. Documentele sunt falsificate, semnate ilegal cu numele directoarei Olga Golban și transmise prin e-mail-uri provenind din Federația Rusă. Autoritatea fiscală precizează că aceste mesaje sunt înșelătoare, folosind identitatea SFS pentru a induce confuzie și a submina […]
11:30
Beijingul lansează o misiune în cosmos: cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei pleacă în spațiu alături de patru șoareci
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială, precum şi patru şoareci, au anunţat autorităţile chineze. Lansarea misiunii Shenzhou-21 este programată pentru vineri la ora locală 23:44 (15:44 GMT) de la Centrul de lansare a sateliţilor din Jiuquan, […]
11:20
Un fost director al grupului energetic ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, arestat cu privire la corupţie
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat cu privire la corupţie, anunţă justiţia ucraineană, o arestare care stârneşte acuzaţii de manevre politice înaintea celei de-a patra ierni de război, relatează AFP. Volodimir Kudrîţki, a cărei destituire anul trecut a fost denunţată de către membrii Consiliului de […]
11:10
LIVE // Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău
Acum 6 ore
11:00
O femeie în vârstă de 42 de ani a decedat după ce a fost lovită de un microbuz, în seara zilei de 29 octombrie, pe strada principală din satul Sinești, raionul Ungheni, transmite SafeNews.md cu referire la realitatea.md. Potrivit poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 18:06. Femeia coborâse din microbuzul de pe ruta […]
11:00
LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 30 octombrie 2025
10:50
ULTIMA ORĂ! CNA investighează conducerea Liceului „Gheorghe Asachi" pentru delapidare și corupție
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău, precum și reprezentanți ai unor agenți economici, sunt cercetate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, persoanele vizate ar fi delapidat fonduri ale instituției de învățământ prin […]
10:30
A venit beat acasă și și-a atacat concubina cu o sticlă și pumnii: bărbat din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru fapta săvârșită
Un bărbat din raionul Florești a fost condam
10:20
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Păcii de la Paris, unde a atras atenția asupra pericolelor generate de dezinformare și manipulare în mediul online. Într-o postare pe rețelele sociale, șefa statului a subliniat că platformele digitale, în loc să apropie oamenii, sunt adesea folosite de cei care urmăresc să semene ură și […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli” apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Briefing de presă susținut de președinte PLDM, Vlad Filat, cu tema „Poziția PLDM față de programul de guvernare propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu” # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de președinte PLDM, Vlad Filat, cu tema „Poziția PLDM față de programul de guvernare propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani # SafeNews
Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei aflate la putere, relatează AFP. În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro […] Articolul Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani apare prima dată în SafeNews.
10:00
Atac la Odesa, vazut de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni # SafeNews
Atacul armatei ruse a lăsat mai mulți locuitori din regiunea Odesa fără curent electric. Guvernatorul Oleg Kiper a condamnat incidentul, calificându-l drept o crimă de război împotriva civililor. Momentul a fost filmat de un martor ocular din Anenii Noi, care a trimis imaginile la adresa redacției tv8.md. În rezultat, o persoană a fost rănită în […] Articolul Atac la Odesa, vazut de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni apare prima dată în SafeNews.
09:40
Bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict spontan, și-a ucis unchiul cu un scaun # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce și-a omorât unchiul cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată de instanță la solicitarea Oficiului Cantemir al Procuraturii Cahul. Potrivit procurorilor, crima a avut loc în iulie 2023, în locuința inculpatului. După ce au consumat băuturi […] Articolul Bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict spontan, și-a ucis unchiul cu un scaun apare prima dată în SafeNews.
09:30
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor. Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi # SafeNews
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, potrivit Kyiv Independent, Kyiv Post și Reuters. „Dacă în prezent aveți curent electric, vă rugăm […] Articolul Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor. Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi apare prima dată în SafeNews.
09:20
Dinu Plîngău: „După învestirea Guvernului voi discuta cu Igor Grosu despre forma juridică a colaborării mele politice” # SafeNews
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat că urmează să discute cu președintele Legislativului, Igor Grosu, despre modul în care va continua colaborarea sa politică după învestirea noului Guvern. Plîngău a explicat că, deocamdată, activează în cadrul fracțiunii PAS, însă acest lucru se bazează pe o înțelegere informală […] Articolul Dinu Plîngău: „După învestirea Guvernului voi discuta cu Igor Grosu despre forma juridică a colaborării mele politice” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Magazinele ucrainene au început să vândă batoane de ciocolată umplute cu vierm, iar noul desert se numește „Jukolad”, a informat Holod Media. Dulciurile au fost puse în vânzare pe 28 octombrie, iar fiecare baton costă 49 de grivne, circa 5.lei. Ciocolata a fost creată în colaborare între două localuri conduse de antreprenorii ucraineni Nikola și Daria […] Articolul Ciocolata cu viermi a fost pusă în vânzare în Ucraina. Cât costă „Jukolad” apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:00
18 persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova. Peste 59.000 de traversări în ultimele 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a constituit 59.718 traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Circulația s-a desfășurat în general fără incidente majore, însă 18 persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: În același […] Articolul 18 persoane, refuzate la intrarea în Republica Moldova. Peste 59.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:50
Angajatul unui supermarket a găsit cel mai periculos păianjen din lume într-o cutie de banane # SafeNews
Un păianjen periculos a fost descoperit într-un supermarket din Londra, ascuns într-o cutie de banane. Incidentul a avut loc în timpul turei de noapte, când un angajat a găsit un exemplar de „Phoneutria depilata” într-o livrare de fructe, informează Blesk. Mușcătura păianjenului poate provoca dureri insuportabile și necesită spitalizare, reprezentând un pericol mai mare pentru […] Articolul Angajatul unui supermarket a găsit cel mai periculos păianjen din lume într-o cutie de banane apare prima dată în SafeNews.
08:40
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping, transmite Reuters. Trump a făcut surprinzătorul anunț pe rețeaua sa Truth Social în timp ce se afla la bordul […] Articolul Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori # SafeNews
Timp de mai bine de două decenii, Scott Payne a trăit în umbră. Ca agent FBI sub acoperire, s-a infiltrat în bande violente de motocicliști și rețele ale adepților supremației albe. Erau criminali care aveau încredere în el, râdeau cu el, dar l-ar fi ucis dacă i-ar fi știut adevărata identitate. Iar acest lucru a […] Articolul Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori apare prima dată în SafeNews.
08:20
Trump a declarat că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%. Preşedintele american a subliniat că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina # SafeNews
Preşedintele american a părăsit joi oraşul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se spre Washington, după o întâlnire de 1 oră şi 40 de minute cu omologul său chinez. Liderii celor două mari economii mondiale, care nu s-au mai întâlnit faţă în faţă de şase ani, s-au strâns mâna, dar nu au făcut […] Articolul Trump a declarat că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%. Preşedintele american a subliniat că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:00
Un centru de fitness din Binzhou, provincia Shandong, în nordul Chinei, a lansat un concurs de slăbire. Câștigătorul va primi un Porsche Panamera. Pentru a participa la concurs, este necesar să se plătească 1.400 de dolari ca taxă de înscriere. Mașina, evaluată la 150.000 de dolari, va fi câștigată de cel care în trei luni […] Articolul Concurs inedit în China: Dacă slăbești poți câștiga un Porsche apare prima dată în SafeNews.
07:50
Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza maximă de mers pe trotuare ca fiind 6 km/h. Limita se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de trotinete și trotinete electrice – toți aceștia având acces pe trotuare – și are ca scop evitarea coliziunilor frecvente, scrie stirileprotv.ro. „Obiectivul principal este […] Articolul Pietonii din Slovacia nu vor mai putea merge mai rapid de 6 km/h apare prima dată în SafeNews.
07:40
Autoritățile analizează modalități de reglementare a coletelor venite de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, din China și alte țări, a declarat deputatul PAS, Radu Marian, la emisiunea „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit lui Marian, produsele extrem de ieftine afectează producătorii locali și locurile de muncă, însă în același timp, reprezintă o oportunitate […] Articolul Radu Marian, despre prețurile mici de pe Temu: Trebuie să găsim o soluție apare prima dată în SafeNews.
07:30
FOTO // Maia Sandu și Nikol Pașinian, discuții despre protejarea proceselor democratice și contracararea ingerințelor externe # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Întrevederea a avut loc în marja Forumului Păcii de la Paris. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul. „În cadrul dialogului, cei doi oficiali au […] Articolul FOTO // Maia Sandu și Nikol Pașinian, discuții despre protejarea proceselor democratice și contracararea ingerințelor externe apare prima dată în SafeNews.
07:20
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei. Cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132 # SafeNews
Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei, care devine tot mai controversată, a ucis cel puţin 132 de persoane, au declarat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe străzi zeci de cadavre adunate peste noapte. Totul se întâmplă cu o săptămână înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale […] Articolul Cea mai sângeroasă operaţiune a poliţiei din istoria Braziliei. Cadavrele stau aliniate pe străzile din Rio, numărul morţilor în urma raidurilor a ajuns la 132 apare prima dată în SafeNews.
07:10
O investigație Reuters arată că familia președintelui american Donald Trump a obținut profituri de peste 800 de milioane de dolari din vânzarea de active cripto doar în primele șase luni ale anului 2025 — la care se adaugă câștiguri potențiale de ordinul miliardelor din active încă nevândute. Potrivit sursei, cea mai mare parte a veniturilor […] Articolul Când politica devine cripto! Familia Trump a încasat 800 de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:00
Președintele SUA, Donald Trump, exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat prezidențial. El a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă organizate la bordul avionului prezidențial, în drum spre Coreea de Sud. Trump a menționat că are „cele mai bune cifre pe care le-a avut vreodată un președinte de mulți […] Articolul Trump exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat apare prima dată în SafeNews.
06:50
Moldova a cucerit nouă medalii la Turneul Internațional de Taekwondo WT „Dracula Open 2025”, care a avut loc la București, România. Naționala Moldovei a fost formată din 33 sportivi, care au obținut trei medalii de aur, una de argint și cinci de bronz. Echipa a fost reprezentată de Școala Sportivă specializată la Taekwondo WT Nr. […] Articolul Moldova are nouă medalii la Turneul Internațional de Taekwondo apare prima dată în SafeNews.
06:40
VIDEO // Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor” # SafeNews
Un atac al artileriei ruse asupra unui spital de copii din Herson a rănit nouă persoane, dintre care patru copii, pe 29 octombrie, a raportat Parchetul Regional din Herson. Atacul rus a lovit spitalul în jurul orei 9:20 dimineața, ora locală, când pacienții, părinții acestora și personalul medical se aflau în interior. Printre răniți se […] Articolul VIDEO // Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor” apare prima dată în SafeNews.
06:30
Dosarul instruirilor în Serbia // Socialistul Vladimir Mizdrenco, plasat în arest pentru 30 de zile # SafeNews
Președintele raionului Rîșcani, fostul deputat socialist, Vladimir Mizdrenco, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului instruirilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor. De asemenea, o altă persoană implicată a primit interdicție de a părăsi teritoriul R. Moldova, fiind cercetat în stare de libertate. Vladimir Mizdrenco deține funcția de președinte al raionului […] Articolul Dosarul instruirilor în Serbia // Socialistul Vladimir Mizdrenco, plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
06:20
Rusia a testat torpila nucleară Poseidon. Putin:”Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș” # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri, 29 octombrie 2025, că Rusia a testat cu succes Poseidon, o torpilă cu propulsie nucleară. Nu sunt foarte multe detalii confirmate public despre Poseidon, însă, în esență, este o torpilă autonomă (dronă subacvatică),capabilă să transporte un focos nuclear și care poate declanșa valuri radioactive în ocean, explică Reuters. […] Articolul Rusia a testat torpila nucleară Poseidon. Putin:”Nu există nimic asemănător. Este un succes uriaș” apare prima dată în SafeNews.
06:10
În atenția operatorilor moldoveni care efectuează curse neregulate de pasageri. Letonia înăsprește accesul dinspre Rusia și Belarus # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 octombrie 2026, va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul, a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus. Sursa citată precizează că operatorii de transport care efectuează […] Articolul În atenția operatorilor moldoveni care efectuează curse neregulate de pasageri. Letonia înăsprește accesul dinspre Rusia și Belarus apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:10
Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism # SafeNews
Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina – originar dintr-o ţară europeană nespecificată – a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei. ”Potrivit elementelor de la dosar, acest străin a furnizat inamicului informţaii oficiale despre Forţele de apărare ucrainene şi se pregătea să comită […] Articolul Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism apare prima dată în SafeNews.
17:00
O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Turcia: doi oameni au murit și alți trei au fost răniți # SafeNews
Doi oameni au murit și alți trei au fost răniți după ce o clădire cu șapte etaje s-a prăbușit miercuri în orașul Gebze, din nord-vestul Turciei, au anunțat oficialii, care au precizat că toate cele cinci victime sunt din aceeași familie, relatează Euronews. Postul de știri TRT, deținut de stat, a raportat că victimele erau […] Articolul O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Turcia: doi oameni au murit și alți trei au fost răniți apare prima dată în SafeNews.
