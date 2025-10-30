America își păstrează trupele în Polonia: anunțul oficial al ministrului apărării

Ziarul National, 30 octombrie 2025 14:45

Polonia a primit confirmarea că Statele Unite își vor menține prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul apărării, Władysław Kosinia...

15:00
Parlamentul a XII-a legislatură: Partidul Acțiune și Solidaritate preia conducerea în majoritatea comisiilor permanente Ziarul National
Parlamentul din legislatura a XII-a va avea un total de 12 comisii permanente. Decizia a fost luată în cadrul ultimei ședințe a Parlamentului. Așa ...
14:45
America își păstrează trupele în Polonia: anunțul oficial al ministrului apărării
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite își vor menține prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul apărării, Władysław Kosinia...
14:45
Plahotniuc anunță revenirea în politică în ciuda dosarelor penale și arestului preventiv Ziarul National
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat că intenționează să se reîntoarcă în politică. Avocații săi au transmis acest anunț printr-o postar...
14:45
VIDEO // Schimb dur de REPLICI între „prițepșikul” Voronin și TRACTORISTUL Tarlev. La rampă a ieșit și Renato Usatîi, după ce Plîngău a solicitat Parlamentului să nu-l accepte drept conducător al Comisiei securitate națională și ordine publică Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea comp...
13:45
Moldindconbank își consolidează poziția de LIDER pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova Ziarul National
Rezultatele financiare ale Moldindconbank la sfârșitul trimestrului III 2025 confirmă, încă o dată, poziția de top a instituției în sistemul ba...
13:30
Bilanț tragic în Ucraina: bombardamentele rusești lasă țara fără energie, 21 de răniți, inclusiv copii Ziarul National
Cel puțin 21 de persoane, inclusiv șapte copii, au suferit răni în urma bombardamentelor rusești care au avut loc asupra infrastructurii ucrainene,...
13:15
Nemulțumiri la împărțirea locurilor în Biroul permanent al Parlamentului: Socialiștii vor contesta decizia majorității Ziarul National
Biroul permanent al Parlamentului va avea în componența sa 15 deputați. Această hotărâre a fost adoptată în cadrul unei ședințe plenare. Astfel, fr...
13:15
Moldova și Italia își unesc eforturile pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în context european Ziarul National
30 octombrie 2025, Chișinău - La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o întâlnire importantă. Aceasta s-a desfășurat alături...
13:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc sparge tăcerea la mai bine de o lună de când a ajuns în Pușcăria nr. 13 Ziarul National
Vă salut, stimați prieteni, colegi, cetățeni. Evenimentele din ultimele săptămâni au întrerupt, pentru o vreme, mesajele mele, dar ac...
12:45
Doina Gherman și Vlad Bătrâncea, reconfirmați ca vicepreședinți ai Parlamentului Ziarul National
Președintele fracțiunii PAS în Parlament, Doina Gherman, împreună cu socialistul Vlad Bătrîncea, au fost realeși în funcțiile de vicepreședinț...
12:00
Fostul director al Ukrenergo, arestat sub acuzații de corupție: povestea controversată din Ucraina care agită scena politică Ziarul National
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat sub acuzații de cor...
12:00
Parlamentul își alege conducerea: Vicepreședinți și structuri permanente pe ordinea de zi Ziarul National
Deputații continuă ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. În cadrul acestei întâlniri, se discută alegerea vicepreședințilo...
12:00
Maia Sandu la Forumul Păcii Paris: Avertisment despre manipularea pe rețelele sociale și amenințările la adresa democrației Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a onorat cu prezența sa cea de-a opta ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația liderului franc...
11:00
ULTIMA ORĂ // Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, REȚINUT pentru fapte de corupție. Ar fi pretins și primit sistematic câte 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii, lucrări, dar și bani de la părinții elevilor Ziarul National
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți astăzi pentru presupuse fapt...
11:00
Bărbat din Florești, condamnat pentru violență domestică: 2 ani și 6 luni de detenție după un incident violent cu concubina sa Ziarul National
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca a anunțat despre condamnarea unui bărbat acuzat de violență în familie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeap...
10:30
Dinu Plîngău dezvăluie înțelegerea informală cu PAS pentru sprijin pe termen scurt în Parlament Ziarul National
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că, deși momentan este parte a fracțiunii PAS, va...
09:30
Horoscopul zilei 30.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO oportunitate neașteptată îți aduce astăzi o rază de lumină. Abilitățile tale de comunicare se vor dovedi esențiale în rezolvarea unei p...
09:30
Trump minimalizează impactul reducerii trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că diminuarea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, în timpul unei ...
08:30
Trump anunță reducerea tarifelor pentru China și colaborarea cu Beijingul în problema Ucrainei Ziarul National
Președintele american a părăsit joi orașul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se către Washington, după o întâlnire d...
00:15
Diplomați occidentali aduc un omagiu la Moscova victimelor represiunilor sovietice, în semn de solidaritate cu Ucraina Ziarul National
Într-o ceremonie desfășurată miercuri la Moscova, diplomați occidentali au adus un omagiu victimelor represiunii din perioada sovietică. Acest gest...
00:15
Franța asigură că apărarea flancului estic al Europei va rămâne puternică, în ciuda reducerii prezenței americane în România Ziarul National
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii numărului de soldați americani în România, a declarat un membru al antu...
29 octombrie 2025
22:15
Schimbări atmosferice în Republica Moldova pe 30 octombrie 2025 Ziarul National
Ziua de joi, 30 octombrie, aduce schimbări semnificative în vremea Republicii Moldova. Se remarcă o creștere ușoară a temperaturilor, cu diferențe ...
22:15
Republicanii din Congres se opun retragerii trupelor americane din România: Decizia Pentagonului, un semnal greșit către Rusia Ziarul National
Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi și președintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, împreună cu reprezentantul...
22:15
Maia Sandu și Nikol Pașinian: Colaborare pentru protejarea democrației și rezilienței împotriva ingerințelor externe Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Întrevederea a avut loc în timpul F...
20:15
Maia Sandu, apel în Paris: Cum transformă Rusia preoți în influenceri pro-Kremlin și amenință democrația Moldovei Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a prezentat discursul la Forumul Păcii din Paris, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron,...
20:15
Maia Sandu și Nikol Pașinian, dialog constructiv pentru pace și stabilitate în Europa la Forumul Păcii de la Paris Ziarul National
La Forumul Păcii de la Paris, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuți...
19:15
Noutăți din Parlament: Vicepreședinții și noile comisii vor fi stabilite joi Ziarul National
Ședința de constituire a noului legislativ se va relua joi, 30 octombrie. Atunci, vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și se vor constitui or...
19:15
NATO se confruntă cu o provocare: reducerea prezenței americane anunțată de SUA pune România într-o poziție vulnerabilă, avertizează experții. Ziarul National
Statele Unite urmează să reducă prezența militară pe frontul estic al Europei, într-un moment sensibil al războiului din Ucraina, a anunțat România...
18:15
Angajamentul Statelor Unite față de România rămâne ferm, spune ambasadorul SUA la NATO, în ciuda reducerii trupelor americane din Europa Ziarul National
Statele Unite își mențin angajamentul față de România, considerând-o un aliat de încredere în cadrul NATO. România este un partener strategic esenț...
18:15
Munteanu, sprijinit de PAS, așteaptă votul de învestire a Guvernului vineri Ziarul National
După consultările cu toate fracțiunile parlamentare, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a ieșit astăzi la o confe...
18:15
Putin promite pace în Ucraina în termen de un an, susține trimisul său, Kirill Dmitriev Ziarul National
Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la o conferinţă pentru investiţii organizată în Arabia Saudită că ...
18:15
Noua Academie GreenFields: Sprijin inovativ pentru fermierii moldoveni în fața schimbărilor climatice Ziarul National
29 octombrie 2025, Chișinău - La Chișinău a fost inaugurată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională destinată fermierilor din Repub...
17:15
Apropiați ai Kremlinului încearcă să blocheze extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai Ziarul National
Persoane de origine rusă, apropiate de Kremlin, fac eforturi disperate pentru a opri, în ultimul moment, extrădarea din Dubai a unui mercenar român...
17:15
Instructor militar european arestat pentru spionaj pro-rus și intenții teroriste în Ucraina Ziarul National
Un fost instructor militar, care a activat în Ucraina și este originar dintr-o țară europeană nespecificată, a fost arestat miercuri, a anunțat Ser...
17:15
Cloudflare: Scut cibernetic împotriva atacurilor masive în timpul alegerilor parlamentare din Moldova Ziarul National
Cloudflare, o companie americană de securitate cibernetică, a confirmat că site-ul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova a fost ținta u...
17:15
R. Moldova și România își intensifică colaborarea vamală pentru integrarea în UE Ziarul National
Parteneriatul moldo-roman in domeniul vamal si implementarea proiectelor comune au fost subiectele principale abordate in cadrul întrevederii dintr...
17:15
Marea Britanie aprobă extrădarea unui cetățean turc către Republica Moldova pentru complicitate la omor în Chișinău Ziarul National
La 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a aprobat cererea Procuraturii Generale a Republic...
16:15
Procuratura Anticorupție contestă achitarea avocaților și fostului ofițer pentru trafic de influență la Curtea de Apel Centru Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 28 octombrie, Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru decizia dată anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Bui...
16:15
Socialiștii resping Guvernul Munteanu și solicită reducerea numărului de ministere Ziarul National
Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri condus de candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. În...
16:15
Cristina Pereteatcu promovează inovația în digitalizarea rețelelor electrice din Moldova: colaborare public-privat pentru viitorul energetic Ziarul National
Secretara de stat responsabilă pentru digitalizare, Cristina Pereteatcu, a luat parte recent la un eveniment axat pe soluțiile moderne pentru rețel...
16:15
Biroul Parlamentului European, simbol al parteneriatului Chișinău-Bruxelles, deschis oficial pe 7 noiembrie Ziarul National
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, conform anunțului făcut de Victor Negrescu, vicepreședinte al for...
16:15
Lanțul fatal al schimbărilor climatice: căldura ucică, poluarea otrăvește și boli infecțioase se răspândesc necontrolat, avertizează raportul Lancet Countdown Ziarul National
Încălzirea globală și utilizarea pe scară largă a energiilor fosile reprezintă o amenințare ”fără precedent” pentru sănătate, având efecte devastat...
16:15
Vladimir Putin dezvăluie testarea unei temute drone submarine nucleare Poseidon: "Inamovibilă și mortală" Ziarul National
Rusia a testat o dronă submarină de tip Poséidon, cu capacitate nucleară, anunță miercuri președintele Vladimir Putin. El subliniază că ”nu există ...
14:15
Partidul Nostru solicită amânarea votului pentru Guvernul Munteanu: critică lipsa clarității financiare și propune sugestii fără costuri suplimentare Ziarul National
Fracțiunea Partidului Politic Partidul Nostru cere amânarea votului pentru învestirea Guvernului Munteanu. Ei doresc acest lucru pentru a oferi mai...
14:15
Statele Unite reduc trupele pe flancul estic: NATO, informat în avans despre schimbări Ziarul National
Autoritățile NATO și cele americane mențin un contact strâns privind dislocarea forțelor. Acestea au fost aprofundate miercuri de un oficial NATO. ...
14:15
Comisarul UE pentru Servicii Financiare vizitează Chișinăul pentru a întări cooperarea economică Ziarul National
R. Moldova va fi gazda unei vizite importante în curând. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din ...
13:00
Ion Ceban, după discuțiile cu Alexandru Munteanu: Programul propus este mai mult electoral decât guvernamental Ziarul National
Blocul Alternativa va decide sprijinul pentru viitorul Guvern. Totul depinde de cum vor fi integrate propunerile și recomandările lor în program...
12:30
Trupele americane în România: Se oprește rotirea unei brigăzi, dar 1000 de soldați rămân pe teritoriul nostru Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că referitor la redimensionarea trupelor americane din Europa, nu este vorba despre retragerea forțe...
12:30
Republica Moldova grăbește pașii către Uniunea Europeană: Negocieri accelerate și sprijin masiv din partea UE și României Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să intre într-o nouă fază de negociere cu Uniunea Europeană. Acest proces, care se va derula pe clustere, ar trebu...
10:30
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni își dezvoltă pasiunea pentru lectură prin programul "Citește-mi 100 de povești" Ziarul National
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni sunt încântați de ora zilnică de lectură și de cărțile primite prin programul național de lectur...
