Socialiștii resping Guvernul Munteanu și solicită reducerea numărului de ministere

Ziarul National, 29 octombrie 2025 16:15

Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri condus de candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. În...

Acum 30 minute
16:15
Procuratura Anticorupție contestă achitarea avocaților și fostului ofițer pentru trafic de influență la Curtea de Apel Centru Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 28 octombrie, Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru decizia dată anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Bui...
16:15
16:15
Cristina Pereteatcu promovează inovația în digitalizarea rețelelor electrice din Moldova: colaborare public-privat pentru viitorul energetic Ziarul National
Secretara de stat responsabilă pentru digitalizare, Cristina Pereteatcu, a luat parte recent la un eveniment axat pe soluțiile moderne pentru rețel...
16:15
Biroul Parlamentului European, simbol al parteneriatului Chișinău-Bruxelles, deschis oficial pe 7 noiembrie Ziarul National
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, conform anunțului făcut de Victor Negrescu, vicepreședinte al for...
16:15
Lanțul fatal al schimbărilor climatice: căldura ucică, poluarea otrăvește și boli infecțioase se răspândesc necontrolat, avertizează raportul Lancet Countdown Ziarul National
Încălzirea globală și utilizarea pe scară largă a energiilor fosile reprezintă o amenințare ”fără precedent” pentru sănătate, având efecte devastat...
16:15
Vladimir Putin dezvăluie testarea unei temute drone submarine nucleare Poseidon: "Inamovibilă și mortală" Ziarul National
Rusia a testat o dronă submarină de tip Poséidon, cu capacitate nucleară, anunță miercuri președintele Vladimir Putin. El subliniază că ”nu există ...
Acum 4 ore
14:15
Partidul Nostru solicită amânarea votului pentru Guvernul Munteanu: critică lipsa clarității financiare și propune sugestii fără costuri suplimentare Ziarul National
Fracțiunea Partidului Politic Partidul Nostru cere amânarea votului pentru învestirea Guvernului Munteanu. Ei doresc acest lucru pentru a oferi mai...
14:15
Statele Unite reduc trupele pe flancul estic: NATO, informat în avans despre schimbări Ziarul National
Autoritățile NATO și cele americane mențin un contact strâns privind dislocarea forțelor. Acestea au fost aprofundate miercuri de un oficial NATO. ...
14:15
Comisarul UE pentru Servicii Financiare vizitează Chișinăul pentru a întări cooperarea economică Ziarul National
R. Moldova va fi gazda unei vizite importante în curând. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din ...
13:00
Ion Ceban, după discuțiile cu Alexandru Munteanu: Programul propus este mai mult electoral decât guvernamental Ziarul National
Blocul Alternativa va decide sprijinul pentru viitorul Guvern. Totul depinde de cum vor fi integrate propunerile și recomandările lor în program...
Acum 6 ore
12:30
Trupele americane în România: Se oprește rotirea unei brigăzi, dar 1000 de soldați rămân pe teritoriul nostru Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că referitor la redimensionarea trupelor americane din Europa, nu este vorba despre retragerea forțe...
12:30
Republica Moldova grăbește pașii către Uniunea Europeană: Negocieri accelerate și sprijin masiv din partea UE și României Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să intre într-o nouă fază de negociere cu Uniunea Europeană. Acest proces, care se va derula pe clustere, ar trebu...
Acum 8 ore
10:30
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni își dezvoltă pasiunea pentru lectură prin programul "Citește-mi 100 de povești" Ziarul National
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni sunt încântați de ora zilnică de lectură și de cărțile primite prin programul național de lectur...
10:30
Alexandru Munteanu în dialog cu fracțiunile parlamentare pentru viitorul guvern Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, va participa la consultări cu fracțiunile parlamentare în Parlament, Sala Europa. Programul este următorul:...
09:30
Horoscopul zilei 29.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o energie debordantă și o dorință intensificată de a dovedi ce poți. Nu lăsa nicio oportunitate să îți scape și răm...
09:30
Dificultăți financiare majore în Găgăuzia: buget redus și sprijin social diminuat din cauza legăturilor cu Șor Ziarul National
Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 arată că regiunea pierde peste jumătate din veniturile proprii. Ca urmare, programele sociale sunt reduse...
Acum 24 ore
01:30
Câinii cu blană albastră la Cernobîl: specialiștii dezmint legătura cu radiațiile și investighează cauza reală Ziarul National
În luna octombrie, în zona de excludere de la Cernobîl, Ucraina, locul unde în 1986 a avut loc cel mai grav dezastru nuclear civil, o echipă de vol...
28 octombrie 2025
21:30
Schimbări meteorologice în Republica Moldova pe 29 octombrie 2025 Ziarul National
Republica Moldova întâmpină o creștere semnificativă a temperaturilor pentru 29 octombrie 2025. Diferența de temperatură față de ziua precedentă de...
21:30
Experți civici în Guvern: Vor reuși să facă față sistemului birocratic? Ziarul National
Mai mulți miniștri propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu în noul Guvern sunt experți recunoscuți în domeniile civice. Totuși, atunci cân...
18:30
MEC și Banca Mondială sprijină debutanții din educație prin noi tabere de formare profesională Ziarul National
În perioada vacanței de toamnă a elevilor, un număr de 165 de profesori cu experiență didactică de până la doi ani participă la o tabără de formare...
18:30
SUA scutesc operațiunile Rosneft din Germania de noile sancțiuni energetice împotriva Rusiei Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a oferit o asigurare oficială că activitățile companiei ruse Rosneft din Germania vor fi exceptate de la noile sancțiuni en...
18:30
Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris la invitația lui Emmanuel Macron Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron, Preș...
18:30
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: Discurs despre integritatea informației și mass-media independentă la invitația lui Macron Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris. Ea participă la acest eveniment la invitaț...
17:30
Vladimir Bolea discută cu oficialii români despre proiecte de infrastructură și cooperare regională Ziarul National
Obiectivul principal al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este să asigure condiții decente de trai pentru cetățenii Republicii ...
17:30
Transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională, prioritate în planul guvernului pentru soluționarea conflictului transnistrean Ziarul National
Programul noului guvern include o prioritate prezentă și în mandatele anterioare în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean: tran...
17:30
Vladimir Bolea subliniază rolul esențial al proiectelor cu România în dezvoltarea localităților din Moldova Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, s-a întâlnit astăzi, 28 octombrie, cu o delegație oficială din ...
Ieri
16:30
Mihai Popșoi explică situația ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Aprobat, dar neacreditat la Chișinău” Ziarul National
Amânarea acordării acreditării ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, este determinată de „comportamentul neconform cu normele diplom...
16:30
ANSA intensifică eforturile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană în sectorul sanitar și fitosanitar Ziarul National
28 octombrie 2025, Chișinău - Astăzi, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Mă...
15:30
Israel cere acțiuni ferme după preluarea rămășițelor lui Ofir Tzarfati de la Hamas în Fâșia Gaza Ziarul National
Biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informează marți că rămășițele umane predate luni de către Hamas în Fâșia Gaza aparțin unui ostat...
15:30
Echipe mobile duc sprijinul psihopedagogic direct în școlile rurale pentru copii cu cerințe speciale Ziarul National
Copiii care au cerințe educaționale speciale și locuiesc în zonele rurale vor beneficia de sprijin specializat în propriile instituții de învățămân...
14:30
Zelenski cere Europei sprijin financiar pentru încă trei ani și refuză negocierile cu Rusia și Belarus Ziarul National
Ucraina va avea nevoie de susținere financiară din partea Europei pentru încă "doi sau trei ani" în contextul invaziei Rusiei, estimează președinte...
14:30
Peste 8.200 de adulți beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind așteptările Programului Național al MEC Ziarul National
În anul 2025, mai mult de 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind cu mult planul...
14:30
Economia Moldovei face pasul spre inovație și productivitate: bilanțul mandatului Doinei Nistor Ziarul National
După ani dificili marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și trece într-o nouă e...
14:30
Alexandru Munteanu anunță structura și programul noului Guvern Ziarul National
Alexandru Munteanu, candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, a dezvăluit structura viitorului Guvern, precum și programul de activitate a...
14:30
Alexandru Munteanu dezvăluie planurile Guvernului pentru dezvoltare și securitate națională în perspectiva integrării europene Ziarul National
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va urma angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare. De asem...
13:30
Doina Nistor, posibilă viitoare conducătoare a „Moldova Proiect”! Discuții și planuri pentru viitorul investițional al țării. Ziarul National
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a sugerat că ar putea ocupa o nouă funcție publică după ce va părăsi actualul Guvern. În cadrul un...
13:30
Mihai Popșoi și Victor Negrescu discută la Bruxelles despre integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Subiectul central al dis...
13:30
Natalia Plugaru, noua propunere pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale - un parcurs impresionant în educație și activism social Ziarul National
Astăzi, 28 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat nume noi pentru funcțiile de miniștri în echipa sa guvernamentală. Unul dintr...
13:30
Moldova redresată: Reformele economice sub conducerea Doinei Nistor propulsează țara spre creștere și integrare europeană Ziarul National
Bilanțul activității Doinei Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și DigitalizăriiChișinău, 28 octombrie 2025 –...
13:30
Republica Moldova rezistă influențelor ruse și își întărește drumul către Europa Ziarul National
Federația Rusă continuă să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a influența procesele politice din statele vecine. Totuși, Republica Moldova ...
12:30
ULTIMA ORĂ // Viceprim-ministra Doina Nistor îi predă ȘTAFETA lui Eugen Osmochescu​: „Economia Republicii Moldova este pregătită să CREASCĂ” Ziarul National
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia R. Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creșt...
12:15
Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...
11:45
Profesorii din Moldova își perfecționează abilitățile digitale în Coreea de Sud printr-un program de formare inovator Ziarul National
Douazeci de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale prin programul de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Trai...
11:45
15 ani de închisoare pentru o femeie care a încercat să-și omoare concubinul după un conflict domestic Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, o femeie de 56 de ani a primit o condamnare de 15 ani ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Schemă de CORUPȚIE sistemică la Serviciul Fiscal de Stat. Unii funcționari percepeau până la 10 000 de lei pentu a NU documenta unele încălcări depistate la diverși agenți economici Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziți...
11:00
Transportul interraional din Moldova intră în era digitalizării: modernizări majore cu sprijinul Visa și partenerii locali Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit semnarea unui Memorandum de colaborare cu Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S....
11:00
Republica Moldova își consolidează poziția pe Coridorul Vertical de gaze, asigurând securitatea energetică regională Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Cen...
10:30
ULTIMA ORĂ // O nouă funcție pentru MINISTRUL Alexei Buzu. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a făcut noile nominalizări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Mediului Ziarul National
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, va rămâne în Guvernbul condus de Alexandru Munteanu, doar că va prelua funcția d...
10:30
Procurorii cer pedeapsa pe viață pentru bărbatul care a comis crime oribile la Florești: a violat și ucis cu brutalitate o femeie, primind inițial 23 de ani închisoare. Ziarul National
Procuratura a anunțat pronunțarea a două sentințe pentru infracțiuni grave de viol și omor, comise în raionul Florești și în municipiul Chișinău....
10:30
Alexandru Munteanu prezintă echipa guvernamentală completată cu noi nume importante Ziarul National
Nume noi au fost anunțate de către candidatul propus la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Este vorba despre Natalia Plugaru, care a fos...
